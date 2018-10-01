DHA YURT BÜLTENİ 6

Şırnaklı yaşlılar ve çocuklar, Cudi dağı manzarası eşliğinde piknik yaptı

ŞIRNAK Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuklar Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Cudi dağı manzarası eşliğinde, yaşlı ve çocuklar, kıl çadırlarda piknik yaparken, yöre sanatçılarının söylediği müzik eşliğinde de doyasıya eğlendi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar günü ve Birleşmiş Milletler tarafından Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Çocuklar Günü nedeniyle "Nesiller Buluşuyor' etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlik kapsamında yaşlılar ve çocuklar Şırnak Belediyesi tarafından Cudi Dağı manzaralı mesire alanında kıl çadırlarda piknik yaptı. Yerel sanatçı Hacı Ertaş'ın seslendirdiği ezgilerle eğlenen yaşlılar ve çocuklar, birlikte piknik yapmanın keyfini yaşadı. Şırnak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocuklara topaç, top, balon ve çeşitli hediyeler verildi.

Şırnak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam, yaşlılar ve çocuklar gününün bu yıl aynı güne denk geldiğini belirterek, "BM tarafından Ekim Ayının ilk Pazartesi günü Dünya Çocuk Günü ve 1 Ekim ise Dünya Yaşlılar günü olarak belirlenmiştir. Bu yıl her iki önemli tarihimizin aynı güne denk gelmesi çocuk ve yaşlılarımız için önemli bir farkındalık ve saygı kültürünün geliştirilmesi fırsatını da beraberinde getirmiş bulunmaktadır. Çocuklarımızın olumlu tutum, davranış ve değerlerini güçlendirmek, sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişimine katkıda bulunmak, sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişimine katkıda bulunmak , yaşlılarımızın ise torun özlemini gidermek, yaşamlarını dinamik kılmak amacıyla 1 Ekim yaşlılar günü ve dünya çocuklar günü münasebetiyle ortak bir piknik organizasyonu düzenledik. Çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerine devamlılıkları temel önceliğimiz olduğundan 1 Ekim`in pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 'Nesiller buluşması' etkinliğini 30 Eylül Pazar günü düzenledik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pikniğe gelen yaşlılar ve çocuklar

-Müdür Muzaffer Akçam'ın çocuklara hediye vermesi

-Müzik eşliğinde şarkıların söylenmesi

-Kıl çadırda yemek yenilmesi

-Müdür Akçam'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, ()



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Babasının otomobilinin altında kalan küçük Hülya, toprağa verildi

ŞANLIURFA'da, babasının geri manevra yaptığı otomobilin çarpması sonucu altında kalan Hülya Bağdaş'ın (1,5) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Siverek'e 45 kilometre uzaklıktaki Gürakar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Bağdaş, evin önüne park etmek istediği otomobille geri manevra yaparken, kızı Hülya Bağdaş'a çarptı. Otomobilin altında kalan minik Hülya, yakınları tarafından çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralandığı belirlenen Hülya'yı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Minik Hülya, acil serviste doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hülya'nın cenazesi, yapılan otopsi sonrası yakınları tarafından alındı. Mahalle mezarlığına götürülen Hülya Bağdaş'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Ali Bağdaş ise ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ölen küçük kız Hülya Bağdaş

- Hülya'nın kediyle oynaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA ()

313 MB

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(ÖZEL) - Adıyaman'da yol verme kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

ADIYAMAN'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 1 kişi ise gözaltına alındı.

Kavga, sabah saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde iki kişi arasında çıkan yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen şüpheli bıçakla Hasan Taştan'ı yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla gelen ekipler, yaralanan Taştan'ı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Taştan, acil serviste tedaviye alınırken, kimliği öğrenilemeyen şüpheli ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polislerin önlem alması

- Kavgaya karışanlar

- Arbede yaşanması

- Yaralı ambulansa götürülmesi

- Şüpheli gözaltına alınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN ()

120 MB



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Kehribarın fiyatı cep yakıyor

KAYSERİ'de, gümüş ve tespih işi yapan Ahmet Demirbozan, kehribardan yüzük tespih yaptıklarını belirterek, fiyatlarının ise ortalama 2 bin liraya satıldığını söyledi.

Gümüş ve tespih işiyle uğraşan Ahmet Demirbozan, kehribardan yüzük ve tespihler yapıyor. Kehribarı işleyen Demirbozan, birbirinden güzel ürünler tasarlıyor. 27 yıldır bu mesleği yaptığını belirten Demirbozan, "1991 yılından bu yana gümüş ve tespih işiyle uğraşıyorum. Kehribarın ham maddesi yaklaşık 30 bin yıl önce oluşan maddeden olmaktadır. Bu malzemeden çıkardığımız bir maddeye baktığımız zaman içinde küçük bir sinek parçasını görebilirsiniz. Hiç bozulmadan bugüne kadar gelmiş. Böyle bir parça yüzük yapıldığı zaman fiyatı 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Bu parçadan ayrıca damla dediğimiz bir tespih meydana geliyor. Damla olanlar bin 500 ile 2 bin lira arasında satılıyor" ifadelerini kullandı.

Yüzük yada tespih yapımında kullanılan bütün malzemenin işlendiğini kaydeden Demirbozan, "Bu taş işlenirken tozu atılmıyor. Sıkma kehribar ve ateş kehribarı çıkıyor. Yani kehribarın hiçbir parçası boşa gitmiyor. Vatandaşlardan da kehribara fazlasıyla talep var. Bazı hastalıkları olan insanlar da oldukça yoğun ilgileniyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ahmet Demirbozan ile röportaj

-Kehribar ve tespihlerden görüntü

-Diğer genel- detay görüntüler

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()

2 Dakika 45 Saniye / 331 MB

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Ödevlerini yapıp, dedesiyle hindi yetiştiriyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Tahir Kesgin (56) evinin bitişiğindeki besihanede, 3 yıldır hindi yetiştiriyor. Yılbaşında Antalya ve Sandıklı'daki otellere hindileri satan Tahir Kesgin'in en büyük destekçisi de kendisiyle aynı adı taşıyan 11 yaşındaki torunu oldu. Torun Tahir Kesgin, "Ödevlerimi yaptıktan sonra dedemle beraber hindileri güdüyoruz" dedi.

Sandıklı'da oturan Tahir Kesgin, İstasyon Mahallesi'ndeki evinin bitişiğindeki besihanede yılbaşı için 3 yıldır hindi besliyor. Her yılbaşı için yaklaşık 7 ay önce civcivleri alan Kesgin, arpa, buğday ve mısırla beslediği hayvanları, yaylım yöntemiyle yetiştiriyor. Beslediği hindileri yılbaşında, Antalya'daki ve Sandıklı'daki termal otellere satan Kesgin, talep olması durumunda öncelikle ilçedeki müşterilere de satış yapacağını söyledi. Tahir Kesgin, 8- 10 kiloya kadar ulaşan hindilerin kilosunu 20 liradan satış sunuyor.

Tahir Kesgin, "Yemek için hazır tavuklardan alıyorduk. Kendi yetiştirdiğimiz gibi hiç tat alamıyorduk. Kendimiz için hindi yetiştirdim. Sonra birkaç arkadaşa verdim. O arkadaşlar 'bunları çoğalt biz de alalım' dedi. Hindi yetiştirmek aklımıza oradan geldi. Geçen ve önceki sene yetiştirdik. Önceki sene 300 tane yetiştirdik. Geçen yıl biraz çoğalttık. 750 tane oldu. Bu yıl yine eski müşterilerimiz isteyince yine yaptık. Geçen yıl Antalya'daki otellere verdik. Sandıklı'daki otellere verdik. Afyon'dan çok müşterim vardı. Onlar aldı. Çoğunluğunu yine Sandıklı halkı tüketti" dedi.

Bu yıl 400 tane hindi yetiştirdiğini söyleyen Tahir Kesgin, "Organik olarak yetiştiriyoruz. Fenni yem, şu, bu yok. Besihanemin dibinde yonca yetiştiriyorum. Orada yaylım yöntemiyle sonra boşalan tarlarda yaylım yöntemiyle yetiştiriyorum. Hiç iğne ilaç yok" diye konuştu.

Boş zamanlarında dedesine hindi yetiştirmek için yardımcı olduğunu söyleyen 5'inci sınıf öğrencisi Tahir Kesgin (11) de "Okuldan geldikten sonra boş zamanlarımı dedemle birlikte hindileri güderek değerlendiriyorum. Ödevlerimi yaptıktan sonra dedemle beraber hindileri güdüyoruz. Hindileri çok seviyor, onlara yaylım yaptırırken hoş vakit geçiriyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hindiler besihaneden çıkarken görüntü

- Hindiler yaylım yaparken görüntü

- Tahir Kesgin hindileri yaylım yaptırırken görüntü

- Tahir Kesgin hindilere yem atarken hindiler yemleri yerken görüntü

- Tahir Kesgin iki hindiyi taşırken görüntü

- RÖP1: Tahir Kesgin (Hindi yetiştiricisi)

- Torun Tahir Kesgin hindileri yaylım yaptırırken görüntü

- Torun Tahir Kesgin'in elinde hindiyle görüntü

- RÖP2: Tahir Kesgin (torun)

- Tahir Kesgin ve torunu ellerinde hindilerle görüntü

- Tahir Kesgin ve torunu hindileri yaylım yaptırırken görüntü

442 MB /// 04.00"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), ()

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Ördek yedikleri iddiasıyla 2 köpek av tüfeğiyle öldürüldü

BALIKESİR’de Atatepe Küçük Sanayi Sitesi’nde marangoz atölyesi bulunan Semih Dalgıç’a ait 2 köpek, iş yeri komşusu tarafından ördeğini yedikleri iddiasıyla av tüfeği ile vurularak öldürüldü. Köpeğin vurulma anı ise Semih Dalgıç’a ait işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Merkez Karesi ilçesi sınırları içerisinde bulunan Atatepe Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sitede marangoz atölyesi bulunan Semih Dalgıç’a (28) ait 2 köpek, 23 Eylül gecesi av tüfeği ile vurularak öldürüldü. İşyerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Semih Dalgıç, köpeklerinin işyeri komşusu olan ve sitenin başkanı olarak görev yapan Mehmet Ali Demir’in çalışanları tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Yaklaşık 15 yıldır köpek beslediğini belirten Semih Dalgıç, bunun çocukluktan gelen bir sevda olduğunu belirtti. İşyerinde 4 köpek beslediğini ifade eden Dalgıç, “Tüm köpeklerimizin aşılarını ve bakımlarını yaptırıp besliyorduk. İki tanesi geçtiğimiz 23 Eylül Pazar günü vurularak öldürüldü. Bunu yapan kişi belli. Suç duyurusunda bulunacağım. Bu insanların yanına kar olarak kalmamalıö dedi.

ÖRDEKLERİ YEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Köpeklerinden birini işyerine geldiğinde yaralı ve can çekişir vaziyette bulduğunu ancak müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyleyen Dalgıç, “Yara izlerine baktığımızda vurulduklarını gördük. İşyerimizin önünde boş tüfek fişekleri bulduk. Kamera kayıtlarını incelediğimizde vuran kişileri tespit ettik. Neden böyle bir şey yaptıklarını sorduğumuzda ise köpeklerimizin ördeklerinden birini yediğini söyledi. Ördek için başka bir canlıyı öldürmenin yanlış olduğunu söylememize rağmen vurduran kişi bizi dinlemediö diye konuştu.

Köpeklerin sahibi Semih Dalgıç, bugün Balıkesir Hayvanseverler Derneği tarafından adliyede düzenlenecek basın açıklaması ardından suç duyurusunda bulunacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olayın yaşandığı sanayi sitesinden görüntüler.

- Vurulma olayının yaşandığı işyeri ve diğer köpeklerden görüntüler.

- Köpekleri burulan Semih Dalgıç’ın açıklamları.

- Köpeklerden birinin vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri.

Haber- Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

4 Dakika 2 Saniye, Boyutu: 720 MB.

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Zihinsel engelli kızın gelinlik giyme hayalini gerçekleşti

Kayseri'de zihinsel engelli kızının gelinlik giyme arzusunu kıramayan anne, kızına damatsız, çalgılı, kınalı düğün yaptı. Gelinlik giyen Aybüke Yılmaz (30) gönlünce eğlendi.

Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Yavuzlar Mahallesinde Yılmaz Ailesi´nin 30 yaşındaki zihinsel engelli kızı Aybüke, uzun zamandır istediği düğününü annesi Gülşen´in sayesinde gerçekleştirdi. Damatsız gerçekleştirilen mahalle düğününde mahalle sakinleri de gelinlik hasretini dindiren Aybüke ile Yılmaz ailesinin mutluluğunu paylaştı.

Sazlı-sözlü damatsız dügünde hayalini kurduğu gelinliği giyen Aybüke, misafirlerle karşılıklı göbek attı. Ellerine düğün kınası da yakılan zihinsel engelli kızın başına kırmızı duvak örtüldü. Kızının isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan anne Gülşen Yılmaz, "Kızım zihinsel engelli. Uzun zamandır 'anne düğünümü yap ben evlenmek istiyorum, ben de gelin olmak istiyorum' diyordu. 3 günlük dünya, kalbi kırılmasın dedim ve kızıma damatsız bir düğün yaptım" dedi.

Aybüke´nin babası İbrahim Yılmaz da eşiyle birlikte düğünü yapma kararı aldıklarını, daha sonra düğün hazırlıklarına başladıklarını vurgulayarak "Hazırladığımız düğüne akrabalarımızı, komşularımız davet ettik. Sağolsun onlar da bizi yalnız bırakmadı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Engelli Aybüke'nin gelinlik giyerek misafirleri ile oynaması

- Düğüne katılan davetlilerin oynaması

- Kına yakılması

- Diğer görüntüler

Haber -Kamera: Kayseri ()

5 dakika 57 saniye /190 MB