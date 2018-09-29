DHA YURT BÜLTENİ 6

Spor öğretmeninin çalınan cüzdanı kameralar sayesinde bulundu

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde spor eğitmeni Burcu Sargın'ın içinde 700 Euro ve 10 bin lira bulunan cüzdanını çalan şüpheli, araç içi kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Bankadan 10 bin lira kredi çeken Burcu Sargın, cüzdanını, 24 Eylül'de Korkuteli ilçesinde bindiği şehir içi dolmuşta düşürdü. Araçtan indikten bir süre sonra durumu fark eden Sargın, şoföre ulaştı. Aracı kontrol eden şoför, cüzdanın araçta olmadığı belirtti. Bunun üzerine Burcu Sargın, araç içi kamera görüntülerinin incelemesi için Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı Ulaşım Çağrı Merkezi'ne başvurdu.

Kayıtları inceleyen görevliler, Burcu Sargın ve eşi araçtan indikten sonra dolmuşa binen bir erkek yolcunun cüzdanı alarak arka cebine koyduğunu belirledi. Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Burcu Sargın, şikayetçi oldu. İnceleme başlatan polis ekipleri, adı açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı. Cüzdan, içindeki parayla birlikte Burcu Sargın'a teslim edildi.

Ders için 24 Eylül'de Korkuteli'ne gelirken şehir içi dolmuşa bindiğini belirten Burcu Sargın, bankadan kredi çektiği 10 bin lira ve 700 Euro bulunan cüzdanını araçta düşürdüğünü söyledi. Hemen durumu Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı'na bildirdiğini kaydeden Sargın, "Onlar da hemen araç içi görüntülerini polise verdi. Şüpheli bir gün sonra yakalandı. Araçta kamera olması, herkesin seferber olup ilgilenmesi sayesinde cüzdanıma kavuştum" dedi.

Korkuteli Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Kemal Istık da araç içi kamera sistemiyle bu tür adli olaylarda zan altına girmekten kurtulduklarını söyledi. Başkan Istık, "Bizler için paha biçilemez bir uygulama. Araçlarımıza yerleştirilen kamera sistemiyle kısa bir süre önce otobüsümüzde yaşanan hırsızlık olayını çözdük ve vatandaşın cüzdanını bulduk. Bu uygulamadan hem şoför esnafı hem de vatandaşlar çok memnun" diye konuştu.

Gözaltına alınan şüphelinin, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamera görüntüsü

Burcu Sargın ile röportaj

Kemal Istık ile röportaj

Haber- Kamera: Antalya ()

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Van'da polis göçmen kaçakçılarına şafak operasyonu düzenledi: 28 gözaltı

Orhan AŞAN-Arif KARAKAŞ/VAN,() - VAN Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize şubesi ekipleri, göçmen kaçakçıları ve göçmen ticareti yapanlara yönelik şafak operasyonu düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda, 40 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 28 kişi de gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van merkez ve ilçelerinde kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik sabah saat 05,30'da operasyon düzenledi. 14'ü zırhlı 37 ekibin katıldığı operasyonda 144 polis görev aldı. Drone ile görüntülenen operasyona, Özel Harekat polisleri destek verirken, polis ekipleri adeta havada kuş uçurtmadı. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen operasyonda daha önce belirlenen bir çok adrese bir bir girildi. Arama yapılan adreslerde 40 kaçak göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 28 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve sahte belge düzenlenmesinde kullanılan malzemeler de ele geçirildi. Yakalanan kaçak göçmenler polis araçlarıyla geri gönderme merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zırhlı araçlardan görüntü

-Özel Harekat polislerinin evlere girmesi

-Çevreden görüntüler

-Özel Harekat polislerinden görüntüler

-Kaçak göçmenlerin evden çıkarılışı

-Göçmen kaçakçılarının gözaltına alınışı

-Dore ile polis ekiplerinin emniyetten çıkışı

-Operasyon bölgesinden drone ile görüntülenmesi

-Zırhlı araçların drone ile görüntülenmesi

-Detaylar

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Gümüşhane'de festival, kuşburnu suyu fabrikasının açılışı ile başladı

GÜMÜŞHANE’de bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Uluslararası Gümüşhane Kuşburnu, Pestil, Kültür ve Turizm Festivali, 7 yıl aradan sonra Gümüşsu Fabrikasının yeniden üretime kazandırılmasıyla başladı.

Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Belediyesinin gerçekleştirdiği festival etkinlikleri, 1974 yılında yöresel ürünler arasında olan kuşburnundan meyve suyu üretmek için kurulan ve çeşitli nedenlerle 2011 yılından kapatılan Gümüşsu Fabrikası yeniden üretime geçmesiyle başladı. 7 yıl aradan sonra Gümüşhane Belediyesi tarafından yeniden hizmete alınan tesiste 50’yi aşkın kişiye istihdam sağlayacak. Yeniden üretime geçen fabrika ile şehrin yöresel ürünü olan kuşburnunun meyve suyunu tekrar pazarda yer bulunması amaçlanıyor.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Tekke köyündeki Gümüşsu Fabrikası'nda düzenlenen törende gerçekleştirdiği konuşmada kuşburnu meyvesinin Gümüşhane’nin marka değerini yükselttiğini belirterek, "Marka olmak çok önemli. Gümüşsu markasını çocukluğumdan hatırlıyorum. Bu meyve sularını çocukluğumuzda içerdik. Gümüşhane gibi küçük ölçekli şehirlerin kalkınmaya ihtiyacı varö dedi.

Vali Memiş, “Devletin işletmecilik yapması eleştirilebilir. Ancak Gümüşhane ve benzer yapıdaki illerde özel sektör, girişimci bu alanlara giremiyorsa devletin bu alanlara girmesi gerekiyor. Aksi takdirde yok olur gideriz. Hiçbir marka değerimiz olmaz. Sıkıcı, insanların uğrayıp konaklamak istemediği bir kent mi olalım, yoksa marka değerlerimizle tercih edilen bir kent mi olalım? Bu kararı hep birlikte vermek zorundayızö diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen de uzun yıllar atıl kalmış bir fabrikayı hayata geçirmekten dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, “1974'de kurulan ve atıl durumda olan bu fabrikamızı yeniden hayata geçirmek istedik. Fabrika Halk Bankasından 3 milyon 250 bin lira karşılığında belediyemizce alındı. Belediye şirketi marifetiyle çalışacak. Tek işimiz yol kaldırım yapmak değil. Amacımız Gümüşhane'nin 320 köyü ve komşu illerdeki üreticilerimizle ülke ekonomisine katkı sağlamakö diye konuştu.

Gümüşsu İşletmesi/Fabrikası Müdürü Yüksel Demir, de Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen’in fabrikanın tekrar üretime geçmesi için çalışmalar başlattığını ve tekrar fabrikanın üretime geçtiğini söyledi. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve halk oyunları sunuldu. Fabrika açılışının ardından katılımcılar Sema Doğan Parkı'nda bir araya gelerek, festival ateşini yaktı. Festival, yarın düzenlenecek yöresel yemek yarışmaları, sünnet şöleni ve konserlerle sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fabrika alanı detayları

Halk oyunları detayları

Açılışın yapılnması

Fabrika içi detayları

Belediye Başkanı konuşması

Vali konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE -



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Bölge çiftçisinden uyarı: Hububat üretimi tehlikede

HABUR Gümrük Kapısı'ndan buğday başta olmak üzere hububat ihracının durdurulması, bölgedeki zahirecileri ve hububat çiftçisini zor duruma soktu. Üreticiler ellerindeki ürünleri satamazken, zahireciler ise bin 400 liraya aldıkları buğday başta olmak üzere tüm hububat ürünlerinin ellerinde kaldığını söyledi. Çiftçiler ve zahireciler, hükümetin uzman bir ekiple sahaya inerek hazırlanacak raporlar doğrultusunda, soruna acilen çözüm bulunmasını istedi.

Her gün binlerce ton hububatın işlem gördüğü Kızıltepe Hububat Pazarında, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı karar sonrası bütün ürünlerin fiyatları düşmesine rağmen hiç bir işlem görülmüyor. İhracatın durması üzerine çiftçiler ve hububat ticaretini yapanlar ile tarım yan sanayi üreticileri de iflasın eşiğine geldi.

Mardin Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun, alınan kararla bölge çiftçisinin artık hububat ekemeyecek durama geldiğini belirterek, "Ticaret Bakanlığının son aldığı kararla önce ithalat sonra ihracat ilimizi çok olumsuz etkilemiştir. Hem sanayicilerimizi çok büyük bir şekilde etkilemiş hem çiftçilerimizi etkilemiştir. Çünkü bölgemizde üç tane sektör var ; Birincisi tarım bölgesi olduğu için aynı bölgemizde tarıma yönelik bir sanayi gelişmiş ve bu iki sektörün de tetiklediği üçüncü sektörüde nakliye sektörüdür. Önce ithalat sonra ihracat rejimi getirildiği için şuanda tamamiyle firmalarımız ithalata maruz kalmıştır. İthalattan dolayıda firmaların ekonomik şartları, alt yapıları, ithalat yapmasına elverişli olmadığı için ihracatımız durma noktasına gelmiş. Ve şuanda firmalarımız çok düşük kapasitelerle çalışmaktadır. Bu sebeple bölgedeki buğdayı işlemedikleri için aynı zamanda buğday fiyatlarında büyük düşmeler yaşandı. Bu da çiftçilerimizi etkilemektetdir. Çünkü buğdayı üretmek için bütün girdiler yükseldi. Gübre yükseldi, mazot yükseldi, ilaç yükseldi. Yani buğday üretmek için bütün girdiler yükseldi. Buğday yükselmese bu sürdürelebilir bir şey değil. O zaman çiftçilerimiz buğday üretemeyecek, buğday üretemeyeceği için de tercihler diğer katma değeri yüksek ürünlere kayacak. Mesela pamuk. Bu açıdan hem ilimiz, hem bölgemiz mağdur durumdadır, buna bir çare bulunmasını talep ediyoruz" dedi.

Kızıltepe Zahireciler Dernek Başkanı Mehmet Şerif Öter de, uzan bir ekibin sahada araştırma yaparak soruna acil bir çözüm bulunmasını istedi. Öter, "İhracatın yapılabilmesi için ithalat şartının getirilmesinin yerli ürünlere büyük bir sıkıntı getirdi. Şu anda yerli ürünlerimiz dünyanın en kaliteli ürünü. Buğdaylarımızla üretilen makarna olsun, mercimek olsun, bulgur olsun diğer yem ürünleri olsun, bunlar tamamen çiftçilerin elinde kaldı. Piyasa şu anda işlem göremiyor. Çünkü ithalat şartı getirilmiş. Dışardan önce ürünü getireceksiniz ve şu anda ihracat tamamen dış piyasaya yaradı. Yani biz şuanda başka ülkelerin mallarını işletip satıyoruz. Daha önce bin 400 lira olan buğday şu anda bin 200 liradan bile alıcı bulmuyor. Mısır da aynı şekilde, kırmızı mercimek de aynı şekilde. Yani bu yerli ürüne büyük bir darbeydi. Bu döviz yükselişinde girdi maliyetleri; mazot olsun, gübre olsun diğer girdiler yüzde 40 ile yüzde 50 arasında zamlanırken, burada çiftçi zor durumda kalmış. Bu çiftçilerin desteklenmesi gerekiyor. Yani bu dövizden dolayı çiftçilerin girdi maliyetleri yükselmesinin telafisi için hükümetimizin, Tarım Orman Bakanlığımızın destek sağlaması gerekiyor. Ve bu kararın gözden geçirilmesi gerekiyor. Uzman bir ekibin sahaya gönderilmesi gerekiyor. Gelsinler buraya bazı şeyler sade masa üzerinde oturup da karar verilmesi, bu çiftçiye büyük bir zarardır. Yerli üretime zarardır. Yerli sanayiye zarardır. Bu konuda lütfen yetkililer sahada yerinde inceleme yapıp, uzman bilirkişilerin raporlarıyla kararları gözden geçirmesini istiyoruz" diye konuştu.

Tarım yan sanayi malzemeleri üreten İzettin Denktaş ise, "Ülkemizin can damarı olan Mezopotamya ovasının bereketli topraklarının sahipsiz bırakılmaması için devletimizin biran önce ivedi ve kararlılıkla çiftçilerimize destek vermesi gerekiyor. Özelikle sanayicilerimize de elektirk konusunda destek vermelerini önemli rica ediyoruz. Bu toprakları, bu bereketli toprakları sahipsiz bırakmamaları için hükümetin gerekli adımları hızlı bir şekilde atmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Faysal Sun'un konuşması

Mehmet Şerif Öter'in konuşması

Sanayici İzzettin Denktaş'ın konuşması

Buğday ve zahireciler borsasından görüntü

Zahirecilerin buğday ve mercimek satmaya çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), ()



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Van'da PKK'ya ait 2 sığınak tespit edilerek böyle imha edildi

Behçet DALMAZ/VAN, ()-VAN'ın Gürpınar İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından sürdürülen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Jandarma Komutanlığı, kış ayları gelmeden bölgedeki operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. PKK/KCK terör örgütünün, kış tertiplenmesine engel olmak ve barınma imkânlarını ortadan kaldırmak amacıyla dün Gürpınar ilçesi Akdoğu mahallesi kırsalına "Şehit Jandarma Ordudonatım Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Çelikel" operasyonu düzenledi. Operasyonda teröristlerin kullanmış olduğu iki sığınak tespit edilirken, bu sığınaklarda yapılan aramada; 10 bidon benzin, 2 büyük boy tüp, 2 jeneratör, 5 bidon jeneratör yağı, 1 akü, 1 güneş paneli, 1 büyük telsiz, 1 adet büyük boy hilti, 2 met ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklar ve malzemeler imha edilip, kullanılmaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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JANDARMA KAMERASI

-Sığınakların imha edilişi



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Burdur'un vahşi yaşamı fotokapanda

DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü'nce, 45 günlük fotokapan çekimlerine kurt ve domuz sürüleri, vaşak, tilki ve tavşan takıldı. Belgesel tadındaki görüntülerde yaban hayvanlarının karla mücadelesi ve ayağından yaralı bir kurt da yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nün de desteğiyle, Burdur'un yaban hayatını üzerine bir çalışma yürütülüyor. Yaklaşık 5 yıldır sürdürülen çalışmalar kapsamında Burdur'un dağlık ve ormanlık arazilerinde kurulan fotokapan cihazlarıyla bugüne kadar çok sayıda içinde vaşak, karakulak, kurt, yaban domuzu, tilki, çakal, kaya sansarı, porsuk ve tavşan gibi yaban hayvanlarına ait görüntüler elde edildi.

Yine bu kapsamda bölgede kurulu iki fotokapan cihazıyla 45 günlük sürede 50'ye yakın çeşitli yaban hayvanları görüntülendi. Bu görüntülerde çok defa kurt sürüleri, vaşaklar, yaban domuzu sürüsü, tilki ve tavşan bulunuyor.

Karla kaplı olduğu da görülen arazide zor kış şartları altında yaşam mücadelesi veren yaban hayvanlarının belgesel tadındaki görüntülerinde, bazen birbirleriyle oynadıkları da görülüyor. Bazı yaban hayvanları ise kendilerini görüntüleyen fotokapan cihazlarına dikkat kesiliyor. Görüntülerde, bir kurdun ise bir bacağından yaralı olduğu ve sekerek ailesindeki diğer bireyleri takip etmeye çalıştığı yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hayvanlardan detay görüntüler

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: BURDUR, ()

