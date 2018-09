DHA YURT BÜLTENİ 6

1)ŞEHİT BABASINI DÖVÜP, HASTANELİK ETTİ



MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, şehit babası Bahri Atakul (75), MHP İlçe Başkanı Hasan Şimşek tarafından dövüldü. Bu ülkeye oğul şehit verdiğini söyleyen Atakul, "Bana yapılan muamele insanlık dışı ve kendisini milliyetçi olarak ifade eden kişilere yakışmayan bir harekettir" dedi. Şimşek ise kamyoneti ile giderken önüne aniden bisikleti ile çıkan Atakul'un kendisine el kol hareketi yaptığını, karanlıkta kim olduğunu bilmeden saldırdığını öne sürdü, "Kendileri ile şikayetinden vazgeçmeleri ve özrümün kabulü için görüşmeye hazırım. Bir anlık gaflet oldu, üzgünüm" dedi.

Olay, 24 Eylül Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Mardin'in Midyat ilçesi kırsalında 1992 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan jandarma er Hamza Atakul'un babası Bahri Atakul, kavşaktan bisikletiyle geçerken, MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek'in saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, kamyonetini Dalaman Belediyesi Hizmet Binası önündeki otoparka bırakan Şimşek, sonra yakındaki bir ATM'in arkasına saklanarak beklemeye başladı.



YERDE DE YUMRUKLADI



Şimşek, ATM'nin yanından bisikleti ile geçen şehit babası Bahri Atakul'a saldırıp, yumruklamaya başladı. Aldığı darbelerle yere düşen Atakul'u bir süre daha yumruklayan Şimşek, ardından kamyonetine binip, bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Bahri Atakul, Dalaman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Şehit babasının olayda sağ kolunda ve yüzünde darbeye bağlı ezilme ve kızarıkların oluştuğu, ayrıca gözlüğü ile protez dişinin kırıldığı belirtildi.

Şehit babası Bahri Atakul, polise verdiği ifadesinde, "Birden üzerime birisi yumrukla saldırdı, yere düştüm. Daha sonra tekrar yumrukladı, sonra bana hakaretler etti. Bu sırada çevreden yardıma gelen arkadaşlar oldu. Can havliyle ayağa kalmaya çalışırken, beni darp eden kişinin MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek olduğunu gördüm" dedi.

"Benim bu kişi ile hiçbir husumetim olmamıştır" diyen Atakul, şunları söyledi:

"Davacıyım ve maddi manevi sonuna kadar bunun peşindeyim. Ben bu ülkeye bir oğul şehit verdim, bana yapılan bu darp ve muamele insanlık dışı ve kendisini milliyetçi olarak ifade eden kişilere yakışmayan, aşağılık bir harekettir. Ayrıca yaşıma hürmeten affedilmeyecek bir davranıştır, yüce Türk adaleti gereğini yapacaktır."

'KARANLIKTA KİM OLDUĞUNU ANLAYAMADIM'

Konu ile ilgili bir açıklama yapan MHP Dalaman İlçe Başkanı Hasan Şimşek ise "5'inci Sokak'ta bir kişi bisikleti ile aniden önüme çıktı. Az kalsın kaza yapacaktım. Kendisine sitem edince el kol hareketleri yaptı. Karanlıkta kim olduğunu anlayamadım. Daha sonra o kişi Dalaman Belediyesi'nin önünden geçerken tekrar önüme çıktı. Aramızda tartışma başladı. Bunun üzerine sinirlenip, kendisine vurdum. Pişmanım, kendisi ile bir husumetim önceden yoktur. Kendisine özür dilemek için aracılar gönderdim" dedi.

'ÖZRÜMÜN KABULU İÇİN GÖRÜŞMEYE HAZIRIM'

Kavganın darp ve kavganın bahsedildiği kadar şiddetli olmadığını öne süren Şimşek, "Böyle bir şey yaşamak istemezdim, ancak darp ve kavganın şiddeti bahsedildiği kadar değildir. Bizler milliyetçi insanlarız, böyle bir şehit babası ile bu şekilde bir olayımız olduğundan dolayı pişmanlık duyuyorum. Kendileri ile şikayetinden vazgeçmeleri ve özrümün kabulü için görüşmeye hazırım. Bir anlık gaflet oldu, üzgünüm" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

======================================

2)TESLİM OLAN TERÖRİST, ÖRGÜT ÜYELERİNE "TESLİM OLUN" ÇAĞRISI YAPTI

DİYARBAKIR'da, kendiliğinden silahsız ve teçhizatsız güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist, terer örgütü saflarında bulunanlara teslim olmaları çağrısında bulundu. Valilik, "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından aranma kayıtları bulunan ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına silahsız ve teçhizatsız teslim olan bölücü terör örgütü üyesinin ifadelerini içeren video kayıtlarını medya kuruluşları ilye paylaştı. Kayıtta, yetkili birinin sorularını yanıtlayan teslim olan terörist ile yetkili arasındaki diyaloglar şöyle: Yetkili : Örgüte katılım hikayen nasıl gerçekleşti? PKK'lı: Ailemin sorunları vardı. Uuyuşturucu bağımlısıydım, işim gücüm yoktu. Bu zaafımdan örgüt elemanları, örgüte çalışan, hizmet eden, buyur eden kölelik yapanlar tarafından, bu zaafımdan yararlanarak, beni kandırıp Irak'a iş imkanı sunacağız diye, ayda 2 bin Dolar vaad ederek Irak'a gönderdiler. Ancak, gittiğimiz zaman öyle olmadığını, hepsinin yalan olduğunu, sadece gençlerin kandırıldığını gördüm. Yetkili : Kamplarda bulundun mu, günlük faaliyetleriniz nelerdi?

PKK'lı: Kamplarda bulundum Irak'ta. Irak'taki kamplarda insanın yaşayacağı yerler değildir. Herkesin bunu bilmesi gerekiyor. O kamplarda kalan kim olursa olsun, sağlıklı bir şekilde çıkamıyor. pislikten dolayı, kötü kokudan dolayı, hastalıklardan dolayı. Ordaki eleman başta gelmeye kalkıyor. Sadece örgüte hizmet eden, örgüte kölelik yapanlar tarafından, yeni katılanlara işte örgüt propangadası yaparak, örgüte kazandırmaya çalışılır. Ancak, bu tamamiyle yanlıştır. Sadece ordaki elemanın durabilmesi, kaçmaması için, onlara hizmet vermesi için, kölelik yapması için böyle bir uygulama yapılmaktadır.

Yetkili: Geçen yıla oranla yöre halkının örgüte bakış açısının değiştiğini düşünüyor musun?

PKK'lı: Evet düşünüyorum. Geçen yıllara oranla toplumun, yöre halkının PKK terör örgütüne tavrı çok değişti. Eskiye göre terör örgütüne güven çok düştü. Hatta şöyle diyebilirim; bir çok yerde örgüte tamamiyle güven ve inanç yok yani. Bu da PKK terör örgütünün çirkin yüzünü göstermektedir. Zaten bunu yıllarca yaptı. Toplumumuz, halkımız bunu çok iyi biliyor. PKK terör örgütünün ilk çıkışından günümüze kadar yaptığı tüm katliamlar, faili meçhul cinayetler, hepsi bir bir açığa çıkmaktadır. Toplum ve halkımız bunu görüyor. Bu yüzden sırtını PKK terör örgütüne dönmektedir. Güven ve inanç hiç yok, bayağı azaldı ve daha da azalacak. Halkımız bunu çok iyi görüyor. Yetkili: Örgüte katılımlar geçen yıllara oranla azaldı mı?

PKK'lı: Bayağı azaldı, düşüşler yaşanıyor. Katılımlar çok az yani, böyle parmak sayısını geçmeyecek kadar azaldığını belirtebilirim. Eskiye oranla katılımlar azaldı. PKK terör örgütüne güven, inanç yok. PKK terör örgütünın amacı yok, uluslararası güçlere karşı hamallık, kölelik yaparak, burdaki ayağını oluşturmaktadır. Gençlerimiz, halkımız zaten bunu görüyor. Bu yüzden geri tepti, geriye gidiyor, artık kimseyi kandıramıyor. Bilinçli gençlik ve halkımız var. Artık birlikte hareket ediyor. PKK terör örgütü ne derse desin, ona güvenmeyip, ona inanmayıp, kendi ailesini, vatanını topraklarını bırakmayıp, kendi topraklarında kendi ayaklarında yaşamayı benimsiyor. PKK terör örgtü hiç bir zaman sonuca nicelik olarak ulaşamayacaktır.

Yetkili: Örgütten kopmalar yaşanıyor mu?

PKK'lı: Evet çok oluyor, kaçışlar çok oluyor. Bu da PKK'nın ne kadar zayıfladığını göstermektedir. Ancak şu var; hiç bir örgüt elemanı, başka birine güvenip de 'kaçıyorum' diyemez. Çünkü, kaçmaya teşebüs eden birini farkettiği zaman onu direk infaz ediyor. Bu PKK'nın tarihinde var. Bu PKK'nın gerçek kötü yüzünü göstermektedir. Bu PKK'nın doğasında var. İnsanları öldürmek, infaz etmek, tecavüz etmek sonra da öldürmek. Öldürülen hiç bir kişinin ailesine de haber vermeden. Binlerce kişiyi infaz edip, öldürüp farklı taşların altına gömüp, insanların ailesine haber vermeden. Artık bunu herkesin bilmesi gerekiyor. PKK'nın çok büyük infazlar yaptığını, kendi elemanlarını bile infaz ettiğini, öldürdüğünü gençlerimiz, toplumumuz, halkımız bunu çok iyi bilmesi gerekir.

Yetkili: Ailen, akrabaların örgüte katılmış olmandan ve bulunduğundan durumdan sence üzülmüşler midir?

PKK'lı: Her aile gibi benim ailem de çok üzülmüştür, peşime düşmüştür, beni aramıştır ama bu örgüt tarafından hep reddedilmiştir. Ailemle görüştüğümde beni ne kadar aradıklarını, ne kadar üzüldüklerini, acı çektiklerini, gözyaşı döktüklerini anlatmıştır. Ama, PKK terör örgütü tarafından nasıl düşürüldüklerini, nasıl tehdit edildiklerini, nasıl geri gönderildiklerini ve bir daha aramamalarını söylemişlerdir.

Yetkili: Bir şansın daha olsaydı eğer gençlere, örgüte katılanlara ne tavsiyede bulunurdun, neler yapıp, neler yapmamalarını isterdin?

PKK'lı: Gençlere şunu seslenmek istiyorum; Hiç bir gencimiz nerde olursa olsun, sonu ne olursa olsun, PKK terör örgütüne katılmasın. Vaadettiklerine inanmasın, kanmasın. Ailesini, yerini yurdunu, vatanını, toprağını, devletini bırakıp gitmesin. Sonu ne olursa olsun, sadece devletine sığınsın, devletinden yardım istesin. Zaten devlet büyük iş imkanı sağlar, bizi okutur, bizi sever, bizi sayar, bizi kucaklar. Tüm gençlerin bunu iyi bilmesi gerekiyor. En son şunu demek istiyorum; PKK terör örgütüne katılmak isteyen veya şu an onların içinde yeralan herkese şunu söylemek istiyorum; Lütfen lütfen lütfen. Gelin teslim olun. Devletimize sığının, PKK terör örgütünün devletimize yönelik kara propagandasını unutun. Öyle bir şey yok. Devletimiz her zaman bizi saymıştır, bizi sevmiştir. Tüm gençlerin bunu bilmesi gerekiyor. Şu an orda yeralan elemanlar da biran önce gelip teslim olsunlar, orda kalmasınlar. Orda sadece ölüm, gözayşı ve acıdan başka bir şey yok.

Yetkili: PKK terör örgütünden kaçmak isteyip, kaçamayan örgüt mensuplarına tavsiyelerin nelerdir?

PKK'lı: Şu anda PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütenler, öncelikle şunu çok iyi bilmeleri gerekiyor; PKK terör örgütünün sonunun geldiğini çok iyi görmeleri gerekiyor. Zaten devlet güçlerinin yaptığı başarılı operasyonlar ortadadır. Kaçmak isteyen bir çok kişi var örgüt içerisinde. Şunu diyorum; ben cesaretimi toplayıp, korkmadan gelip yüce devletimize sığındım, pişman oldum. Kaçmak isteyen, gelip teslim olmak isteyen, pişman olmak isteyen, hiç korkmasınlar, cesaretlerini toplasınlar. Korkacak hiç bir şey yok. Kimse kimseye zarar verecek durumda değil. PKK terör örgütü bu satten sonra kimseye zarar verecek durumda değil. Son saniyelerini yaşıyor diyebilirim. Bitti bitecek, zaten bütün dünya görüyor. Ve şu an faaliyet yürütünler de bunu görmek zorundalar.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Yüzü flu örgüt üyesi ile devlet yetkilisinin diyalogları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, ()-

=======================================================

3)ERCENGİZ: BURDUR GÖLÜ'NÜN SİYASETİ YOK

BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, son günlerde gündemde olan Burdur Gölü'nün kurumasıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Burdur Gölü'nün siyaseti yok" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediyeye ait Bimtaş Göl Tesisleri'nde başkan yardımcıları Hasan Duygulu ve Serdar Başgül ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Burdur Gölü'ndeki çekilmenin son 3, 5 ya da 6 ayda olan bir durum olmadığını söyleyen Başkan Ercengiz, "857 koduna ulaştığı 1971 yılından bugüne kadar dikeyde 20 metreye yakın bir çekilmeyle su hacminin yarısına yaklaşan bir kayıpla maalesef Burdur Gölü'nü kaybettiğimizi ifade ediyorum" dedi.

Başkan Ercengiz, 4.5 yıllık belediye başkanlığı döneminde bu işin siyasetinin olmaması gerektiğini vurguladığını belirterek, "Görev sürem içerisinde 5 yıllık yönetim planları içerisinde Burdur Belediyesi'ne düşen görevleri yerine getirmek üzere çalışma arkadaşlarımız, ekibimiz ve tüm kamuoyuyla birlikte Burdur Gölü için bazı şeyleri yapmaya ve başarmaya gayret gösterdik. Burdur Gölü'nde iki temel sorun var. Birisi gölü besleyen kaynakların her geçen gün azalması hatta yok olması, diğer tarafta da Burdur Gölü'nün gelişiminin azalmasına bağlı olarak tuzluluğunun artması, Burdur Gölü'ne dökülen evsel ya da sanayi atıklarının kontrolsüz şekilde bırakılması ve muhtelif noktalarda ileri biyolojik arıtmayla göle deşarjın en temiz haliyle bırakılması olarak özetlenilebilir. Burdur Gölü'nü besleyen kaynaklar üzerinde 19 adet su tutma yapısı ile Burdur Gölü'ne ulaşan yaklaşık 200 hektometreküp suyun neredeyse hiç birisi Burdur Gölü'ne ulaşamıyor, temel nedenlerden birisi bu. Evet buharlaşma mevcut. Buharlaşma göl var olduğu günden bu yana mevcut. Dönemsel olarak yağışlar artıyor, azalıyor. Burdur Gölü'ndeki çekilmenin temel nedeni Burdur Gölü'ne kavuşturamadığımız su ve Burdur Gölü tabanından sondajlarla çekilen su olarak gösteriliyor bilim insanları tarafından" dedi.

Başkan Ercengiz, şöyle devam etti:

"Burdur Gölü'nün siyaseti yok, Burdur Gölü, Burdur var olmadan öncede vardı, bizlerden önce de vardı, inşallah bizlerden sonra da var olacak. Bizim bu göle bir borcumuz var. Refleks olarak geliştirdiğimiz 'sen şunu yaptın, ben bunu yaptım, sen şunu yapsaydın'dan öte sonuca bakmanın daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sonuca baktığımızda Burdur Gölü'ndeki çekilme ciddi anlamda son 10 yılda logaritmik olarak arttı. Çiftçileri ve hayvancılık yapanları daha az su çeken bitkilerin üretilmesine yönlendirmek ve hatta artan maliyetler de göz önünde bulundurularak bölge hayvancılığına devlet tarafından kuru yem desteğinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle buradan başlamamız gerekiyor."

Burdur Gölü'nü hep beraber kurtarmayı dileyen Başkan Ercengiz, "Burdur yeteri kadar her anlamda vakit kaybetti. Kayıkçı kavgasını bırakıp Burdur'un geleceğini hep birlikte planlamalıyız. Burdur Gölü'nün kuruması birçok hastalığı ve çevre felaketini beraberinde getirecek" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Gölden detay

- Ali Orkun Ercengiz'in açıklamaları

- Gölden detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

=======================================================

4)ANTALYA'DA 'TORBACI' OPERASYONU: 14 GÖZALTI

ANTALYA'da, narkotim ekiplerinin 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Muratpaşa ve Kepez ilçesindeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarının evlerine düzenlenen operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, ayrıca 1 kilo 138 gram esrar, 8,5 gram eroin, zorunlu reçete ile satılan haplar ve ruhatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda kullanılan 'Ben' adlı dedektör köpek ise kanepe altına saklanan uyuşturucunun yerini tespit etti. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Şüphelilerin polisler arasında şubeden çıkışları

Şüpheli kadınların görüntüsü

Engelli şüpheli şahsın görüntüsü

Şüphelilerin polis araçlarına binmeleri

Araçların adliyeye gidişi

Polis köpeğinin operasyon esnasında uyuşturucuları bulması

243 MB _- 02.12 /// HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

===========================================================

5)BELEDİYE OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜNDEN YOLCULARA ÇİÇEK

ANTALYA'da toplu ulaşım şoförünün her yolcuyu çiçekle karşılaması ve yolcularla güzel diyaloğu, otobüs kamerasına yansıdı. Daha çok içinde kavgalarla gündeme gelen toplu ulaşım araçlarında, Antalya'dan farklı ve güzel bir görüntü yansıdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım aracını kullanan Bahadır Mıllık, çevresindekilerin, şoförlerin 'kaba' olduğuna yönelik söylemlerinden rahatsız oldu. Mıllık, bu algıyı değiştirmek için kendi imkanlarıyla aldığı çiçekleri, 21 Eylül günü otobüse her binen yolcuya verdi. Yolcuları selamlayarak karşılayan Mıllık'ın bu jesti, otobüsün kameralarına yansıdı. Şoförlerin bu tavrına çok alışkan olmayan yolcuların şaşırarak çiçekleri alması da ortaya hoş görüntüler çıkardı. Şoför Mıllık ve yolcuların gülümseten kısa sohbet ve görüntüleri, izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı.

AKLINDA KALAN EN ÖNEMLİ ŞEY İNSANLARIN MUTLU OLMASI

Bahadır Mıllık, yolcuların şoförleri genelde kaba ve kötü yorumladığını belirterek, “İçimizde öyle insanlar olabilir fakat iyi arkadaşlarımız da var. Bunu kanıtlamak istedim. Farklı bir uygulama ile güne başlamak istedim. Yolcular çok sevindi, ben çok daha mutlu oldum. Çok farklı tepkiler aldım. Kahkaha atanlar da oldu, teşekkür edenler de. İnsanları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. O günden aklımda kalan en önemli şey binen her insanın mutlu olması" dedi.

HAYATININ İLK ÇİÇEĞİ ŞOFÖRDEN

En çok yaşlıların çiçeklere sevindiğini belirten Mıllık, bir kadının söyleminin kendisini çok güldürdüğünü söyledi. Mıllık, şöyle devam etti:

“Kadın bana, çiçeklerin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşacağını söyledi. Kadın '30 yıllık eşim bile bana hiç çiçek almadı, hayatımda ilk defa bir erkek bana çiçek verdi' dedi." Mıllık, otobüsten her insanın teşekkür ederek yoluna devam ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Otobüsten ve şöförden detay görüntüler

- Röp :Bahadır Mıllık

- Otobüs içi kamera görnütüsü

- Ddetaylar

563 MB//4.41SN



Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,()