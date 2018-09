DHA YURT BÜLTENİ 6

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı mayının infilak etmesi sonucu 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da yaralandı.Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesi kırsalında, Cudi Dağı Ezmin Tepe bölgesinde keşif, gözetleme amacıyla bölgede operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı mayın, infilak etti. Saat 08.30 sıralarında meydana gelen patlamada 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu da yaralandı. Yaralı korucu, bölgeden helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı.Patlamanın ardından takviye kuvvetlerin sevk edildiği bölgede, geniş çaplı operasyon başlatıldığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bölgedeki hava hareketliliği

Patlamanın yaşandığı yerden yükselen dumanlar

Sivil minibüs ile güvenlik güçlerinin sevki

Korucu yakınlarının bekleyişi

Kadınların ağlayışı

Helikopterlerin operasyon bölgesinde uçuşu

Genel ve detaylar

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

================

Çanakkale'de domates üreticisinin yüzü güldü

TÜRKİYE'de kendine has kokusu ve lezzetiyle meşhur olan Çanakkale domatesi, düşük fiyatıyla geçen yıl üreticisini üzerken, bu yıl ise sevindirdi. Çanakkale domatesinin yetiştiği merkezlerden birisi olan Kumkale Ovası'nda tarlalardan toplanan son turfanda domatesin üreticiden alış fiyatı geçen yıl bu zamanlarda 1 TL iken, bugünlerde 3 TL'yi gördü. Üretici para kazandığını ve mutlu olduğunu belirtti.

Kendine has kosuku ve tadıyla Türkiye'de bilinen Çanakkale domatesi, bu yıl üretimin az olması nedeniyle değerlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelen komisyoncular da, Çanakkale domatesinin yetiştiği eski adı Batak Ovası olan Kumkale Ovası'nı mesken edinmiş durumda. Kumkale, Tevfikiye, Halileli ve Çıplak köyündeki üreticiler, işçilere hasat yaptırıp, traktörler dolusu ürününü köy meydanlarına getiriyor. Komisyoncuların kamyon kasalarına koyulan domatesler büyük kentlerin yolunu tutuyor. Geçen yıl domatesini komisyoncuya 1 TL'den satabilen üreticilerin yüzü bugünlerde 3 TL'lik fiyatla gülüyor. Ancak Çanakkale domatesi, manav ve marketlerde yaklaşık 8 TL'yi bulan fiyatla satıldığı için bu kez tüketiciyi üzülüyor.

'TUTA' İLE MÜCADELE MALİYETİ YÜKSELTTİ

Çıplak köyünde üreticiliğin yanı sıra köylünün ürününün komisyoncuya pazarlanmasına organizatörlük yapan Gürcan Duran, bu yıl domates fiyatlarının yüksek olmasının iki sebebi bulunduğu söyledi. Duran, "Üst üste 2 yıl domates fiyatları düşük olduğu için üretici arkadaşlar dikim tercihlerini aşağıda tuttular. Dikim yapılan alanlarda da özellikle domates güvesi olan Tuta Absoluta, bitkilere çok zarar verdi. Neredeyse hiç toplama yapamayan, yapmadan tarlalarını bozan arkadaşlar var. Bizim bu bölge, Çanakkale'de eski adıyla Batak Ovası diye adlandırılır. Bölgede ortalama dekar başına 8 ton verim alınırken, bu yıl verim 3 ile 4 tonlara, hatta bazı tarlalarımızda 1,5- 2 tonlara kadar düştü. Dolayısıyla bu da domatesin değerli olmasını kılıyor. Bu yıl girdi maliyetleride çok yükseldi. Özellikle işçilik, mazot ve gübre fiyatları. Tuta ile mücadele, dekar başına 2 bin ile 2 bin 500 TL kadar maliyetlere neden oldu. Her 2 günde bir ilaçlama yaparak tarlamızı korumak zorundayız. Bir dekar domates tarlasının üreticiye maliyeti 5 bin 500 ile 6 bin TL arasında" dedi.

'VATANDAŞLAR PAHALI YEMEYE ALIŞACAK'

Geçen yıl domates fiyatlarının 25 kuruş ile 1 lira 20 kuruş arasında fiyatla alıcı bulduğunu, bu yıl ise 80 kuruş ile 3 TL arasında fiyatla ürünlerini sattıklarını belirten Duran, "Her mal 3 TL değil tabi. Biz şu anda kalitesine göre 2.5 ile 3 TL arasında fiyatla mal satıyoruz. Üretici bu yıl genelde memnun. Allah bereket versin diyoruz. Vatandaşın ise Allah yardımcısı olsun. Vatandaşlar da pahalı yemeye alışacak. Çünkü bu maliyetlerle bu üretim olmayacak. Ya dışarıdan gelecek, ya da vatandaşlar böyle az ve öz pahalı yemeye devam edecek" diye konuştu.

'ŞU ANDA FİYATLAR BİZİM İÇİN GÜZEL'

Çıplak köyünde domates üreticiliği yapan Mustafa Çağlar ise, bu yıl domates fiyatlarının kendilerini memnun ettiğini söyledi. Geçen yıl toptan 1 lira ile 1 lira 30 kuruş arasında değişen fiyatla verdikleri domatesi, bu yıl 2.5-3 TL fiyatla sattıklarını belirten Çağlar, şöyle konuştu:

"Bu yıl domates fiyatının yüksek olmasının sebebi, Türkiye genelinde domatesin az ekilmesi. Bazı bölgelerde de hastalıkların olması. Şu anda fiyatlar çiftçiler için güzel. Para kazanılıyor. Geçen yıl 3 turfanda domates ektik. 1'inci ve 2'nci turfanda hasadında para kazanılmadı. Son turfanda dediğimiz Eylül 15'ten sonra çıkan Çanakkale domatesi 1 TL civarında fiyatla satıldı ve para kazanıldı. Ama bu yıl fiyatlar çok iyi."

'FİYATLAR YÜKSEK AMA BİZİM GİRDİMİZ DE ÇOK YÜKSEK'

Domates üretiminin az olmasının sebeplerinden birinin de bölgede görülen ve domates güvesi olarak bilinen Tuta Absoluta olduğunu söyleyen üretici Mehmet Göçoğlu da, "Allah bereket versin şuan para kazanıyoruz. Fiyatlar yüksek, ama bizim girdimizde çok yüksek. Bir işçinin yevmiyesi 85 lira. Bunun yanında sulaması, gübresi var. Tuta ile mücadeleye de büyük paralar harcıyoruz" dedi.

'VATANDAŞ, BURADA DOMATESİN 3 LİRA OLDUĞUNU BİLMİYOR'

Ankara'ya domates göndermek için Çıplak köyünde domates alımı yapan komisyoncu Mehmet Yapıcı ise, "Vatandaş biz komisyonculara, 'domatesi pahalı satıyorsunuz' diyor. Burada domatesin 3 TL olduğunu bilmiyor. Ben bu domatesi Ankara'ya götüreceğim. Ama Ankara'ya kadar da 1 TL masraf biniyor. Bunun hesabını siz yapın. Daha vergisi ayrı" diye konuştu.

Çanakkale domatesinde son turfanda hasadın, hava koşullarının el vermesi durumunda 10 Kasım tarihine kadar sürmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kumkale Ovasındaki domates tarlasından genel ve detay görüntü.

-Domates toplayan işçi kadınlardan genel ve detay görüntü.

-Domateslerden genel ve detay görüntü.

-Domates üreticisi Mustafa Çağlar ile röp.

-Traktörden kamyonlara yüklenen domateslerin drone görüntüsü.

-Kamyonlara yüklenen domateslerden genel ve detay görüntü.

-Üretici Mehmet Göçoğlu ile röp.

-Komisyoncu Mehmet Yapıcı ile röp.

-Burak Gezen anons.

-Üretici Gürcan Duran ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

6 dakika 21 saniye. 702 MB.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

======================================



İzmir’de terör operasyonu: 7 gözaltı

İZMİR’in Menemen ilçesinde, sokaklardaki çöp konteynerlerine molotof atarak yol kapatan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 7 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Asarlık Mahallesi’nde geçen Pazar günü, sokaklardaki çöp konteynırlarına molotof atarak yol kapatan terör örgütü PKK/KCK üyesi kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında eylem yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 15 fişek, terör örgütüne yönelik çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Operasyondan görüntü

- Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülüşü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: İZMİR, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



================

İzmir'in içme suyunu karşılayan barajda ürküten görüntü

İZMİR'in içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardan biri olan Çeşme'deki Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi yüzde 13.38'e düştü. Yağışların azlığı ve kuraklığın yanı sıra yaz aylarında 1.5 milyon kişiyi ağırlayan Çeşme'de suyun fazla kullanılması da barajda endişe veren görüntünün oluşmasına neden oldu.

Yağışların azlığı, artan kuraklık, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çeşme'ye yaklaşık 1,5 milyonun üzerinde turist gelmesi ve artan su kullanımı nedeniyle, İzmir'in su ihtiyacını karşılayan Çeşme Alaçatı'da bulunan Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 13.38'lere kadar düştü. Yağışların azlığı nedeniyle kuruyan barajda, su seviyesinin hayli çekilmesi, fotoğraf karelerine de yansıdı. Kurak görüntü, vatandaşlarda da endişe uyandırdı.

KURAKLIK BARAJLARA DA YANSIDI

Manisa Gördes Barajı da, yüzde 10.30 oranında doluluğa sahip. Yine İzmir'in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar barajlarında da su seviyeleri, azaldı. Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı yüzde 32.10. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 46.7'ydi. İZSU'nun verilerine göre Balçova Barajı'nda da su oranı yüzde 24.70. Su ihtiyacını karşılayan Ürkmez Barajı'nda ise seviye, diğer barajlara göre korkutucu boyutlarda değil. Burada, su seviyesi yüzde 48.76 civarında. İZSU verilerine göre, su seviyesi en yüksek olan baraj ise Güzelhisar. Güzelhisar Barajı'nda su seviyesi yüzde 67.46.

SUSUZLUK SORUNUNA KUYU İLE ÇÖZÜM

Öte yandan Çeşme'de su sorunu yaşanmaması için önlem alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği çalışmalarla ilçeye saniyede 100 litre ilave su sağlayacak bir kaynak yarattı. Böylelikle Çeşme'ye su sağlayan Vali Kutlu Aktaş Barajı ile Ildırı'daki kuyulara da takviye yapılmış oldu. Öncelikle Ildırı Mahallesi'nde bulunan ve boşa akan kaynak suyu temmuz ayında devreye alındı. Bölgede bulunan eski iletim hattı yenilendi; kaynağın içine pompa yerleştirilerek kaynak suyunun önce Ildırı Terfi İstasyonu Deposu'na ardından da Çeşme'de bulunan İstanbul Dağı Deposu'na iletilmesi sağlandı. Bu kaynaktan ilçeye saniyede 50 litre su verilmeye başlandı. Dalyan, Ovacık, Çeşme merkezde bulunan ancak elektrik hattı ve pompası bulunmadığı için kullanılamayan 6 kuyu yapılan revizyon çalışmalarının ardından sisteme aktarıldı. Bu kuyulardan da Çeşme merkeze saniyede 40 litre içme suyu iletildi. Ayrıca İZSU, Çeşme Musalla Mahallesi Hacımemiş Mevkisi'nde kullanılamayan bir kuyuyu da devreye aldı. Bu kuyunun suyunu Belkent'teki aktarma istasyonu deposuna iletmek amacıyla da 1.5 kilometrelik iletim hattı döşendi. Hacımemiş Mevkisi'ndeki su kuyusundan da ilçeye saniyede 10 litre su sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kutlu Aktaş Barajı'ndan görüntü

-Suyun çekildiği noktalardan görüntü

- Genel ve detay

Umut KARAKOYUN- Mehmet CANDAN, İZMİR ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

======================================

Zeytin fidanlarının bonsai yolculuğu

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 28 yıldır avukatlık yapan Gökmen Teksin (46), Çin'de doğarak zamanla tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de çok sayıda meraklısı olan bonsai ağaç (minyatür ağaç) yetiştirerek bir koleksiyon oluşturdu. Ayvalık için sadece bir ürün değil, aynı zamanda yaşam biçimi olan zeytin ağacını da bonsai olarak tabakta yetiştiren Teksin için bu iş bir tutku ve yaşam biçimine dönüştü. Teksin'in koleksiyonuna kattığı 41 bonsai ağaçtan 25'ini zeytin ağaçları oluşturuyor. Çam, pitos, mazı, şimşir gibi bonsai ağaçların da yer aldığı koleksiyon, görenlerin beğenisini kazanıyor.

Ayvalık Zeytin Hasat Günleri kapsamında 3 yıl önce açılan uluslararası Ayvalık Zeytinyağı Pazarı'nda, bonsai ağaçlarını sergileyen avukat Gökmen Teksin, yurt genelinde bonsai ağaç yetiştiren az sayıda kişiden biri. Japon ve Çin geleneksel âdetlerinden olan bu kültürün en çarpıcı özelliğinin, gelişimini tamamlamış yaprakları ve çiçeklenmesi bakımından büyük ağacın tüm özellikleri ile minyatür hale dönüştürülmesi olduğunu belirten Teksin, "28 yıldır avukatlık yapıyorum. Bonsai ile meslek tesadüfü ile karşılaştım. Ayvalık içerisinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 'bonzai' ele geçmişti. Daha evvel bilgim olmamıştı. Bununla ilgili araştırma yaparken karşıma bonsai çıktı. Birçok arkadaşımın bonsai ile tanışıklığı 'Karate Kid' filmidir. Miyagi San ustanın birtakım küçük ağaçlara müdahale ettiğini biliriz. Ben de internet üzerine yaptığım araştırma ile bonsai ile tanıştım. Mesleğimin stresli ortamından uzaklaşmak için 2005 yılında başladığım bonsai ağaç yapımı oldukça zevkli. Ağaç cinsinin önemi yok, genel görüntü önemli. Bir atölye çalışması yaparak, bonsai ağaç çalışmasını öğrenmek isteyenleri heveslendirmeyi planlıyorum" dedi.

'BÖLGEME UYGUN AĞAÇLARI TERCİH EDİYORUM'

Hobi olarak başladığı bonsai sanatını yarı profesyonel hale dönüştürdüğünü ifade eden Gökmen Teksin, şunları söyledi:

"Ayvalık'ta bir hobi ile başlayan daha sonra yarı profesyonel olan bir sanatla, bonsai ile uğraşıyorum. Bonsai sanılanın aksine bir Japon çamı falan değil, her bitki ile yapılabilen bir uygulama. Dolayısıyla kendi bölgeme uygun olan özellikle zeytin ağaçları ile bonsai çalışmaları yapıyorum. Bonsai kelime olarak 'tabaktaki ağaç' anlamına geliyor; belli bir teknik uygulanarak hem kök hem de üst budamasını büyük bir denge içerisinde yapmak suretiyle ağacı bodurlaştırabilmek, onu bir saksı içerisinde yaşatabilmek. Çinliler peyzaj amacıyla kullanmakla birlikte, Japonlar belli kriterlere oturtmak suretiyle bonsai sanatının kurallarını belirlemişler. Ağacın gövde yapısının 3'te 1, geri kalan dal yapısını 3'te 2 kabul edersek, bir bütünlük sağlamasını öngörüyor. Birden farklı teknikle bonsai elde edebilmek mümkün. Genellikle bölgemizdeki fidanlıkları dolaşarak, görseli bonsaiye uygun ağaçlarla çalışıyorum."

'BİR AĞACIN BONSAİ YOLCULUĞU 4-5 SENE SÜRÜYOR'

Aday ağaçların bonsai kıvamına gelmesinin 4-5 yıllık bir yolculuk istediğini kaydeden Teksin, şöyle konuştu:

"Şu anda çalışmış olduğum ağaç sayısı 41. Bunun 25 tanesi zeytin. Aradığınız ağacı bulabilmek, özelliği yakalayabilmek önemli. Her fidandan çalışırsanız, bonsai yaratmak mümkün. Ama ağaca sanatsal form kazandırabilmek, gövdesinin görsel anlamda, tatmin etmesi anlamında kolay bir iş değil. Doğadan bazı ağaçları elde etmek söz konusu ama dikkatli hareket etmek lazım. Özellikle orman fidanlıklarından ağaç sökmek ceza ve orman kanunumuz gereğince suçtur. Gerekli izinleri alarak hareket etmek lazım. Çalıştığım ağaçların yaşını vermem zor, çalıştığım süreyi ağaçların yaşı olarak lanse ediyorum. Zeytin ağacından anlayan bizden yaşça büyük abilerimizle, Ayvalık'ın yerlileriyle konuştuğumda, bazı ağaçlarımın 30'lu, 40'lı yaşlarda olduğunu ifade ettiler. Bu sene 9'uncu senem. Elimdeki en eski ağaçlar 8 sene önce kendi çabamla geliştirdiğim 2 ağaç."

'BİTTİ, DEMEK MÜMKÜN OLMAYAN BİR İŞ'

Yaşlı ağaç elde etmek için dalları yanlara yayarak çalıştığını söyleyen Teksin, "Bu iş sabır gerektirir. Yılmadan üzerine eğilmek lazım. İstemeden dal kırıyorsunuz, ağaç kaybediyorsunuz. Bir ağacı neden kaybettiğinizin nedenini kavrayabiliyorsanız, bu kazanımdır. Bonsai yürüyen bir serüvendir. Bitti, demek mümkün olmayan bir iştir. Gelişen sürgünlere her zaman müdahale etme ihtiyacı vardır. Gerektiğinde o müdahaleyi yapmanız lazım. Her ağaçtan bonsai yapmak mümkün. Belli teknikler uygulayarak küçültüp, alt ve üst yapısını şekillendiriyorsunuz. Kendinizi çalıştığınız ağaçla geliştirebilirsiniz. Her ağaç sizin sosyal ve psikolojik hayatınıza gelişme getirir. Ayvalık'ta bu işle uğraşan tek insanım ama son yıllarda ciddi bir heves var" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bonsai ağalarından görüntüler

- Bonsai bakımından görüntüler

- Gökmen Teksin açıklamaları

- Bonsai koleksiyonundan görüntüler

Haber- Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), ()

4 Dakika 41 Saniye, Boyutu: 861 MB.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



======================================

Halı mağazasında yangın çıktı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki bir apartmann zemin katındaki halı mağazasında, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, maddi hasara yol açtı. Ayrıca

dumandan etkilenen 4 apartman sakini, hastaneye kaldırıldı.

Yenice Mahallesi Kuvay-ı Milliye Caddesi 46 numarada bulunan apartmanın zemin katındaki halı mağazasında, dün (salı) saat 22.30 sıralarında, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, üst katlardaki 3 dairenin dış cephe kaplamasına da zarar verdi. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Üst katlara yoğun duman yükselince ekipler, zor durumda kalan bina sakinlerini, merdivenli itfaiye aracıyla tahliye etti. Dumandan etkilenen apartman sakinleri Pakize Güngör (63), Elif Ceylan (35), Nuran Ak (45) ve Medine Erdem, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 apartman sakini, tedavileri sonrası taburcu oldu. İtfaiye ise yaptığı çalışmayla yangını söndürdü. Ancak halı mağazasında büyük çaplı hasar oluştuğu görüldü. Yangının kesin çıkış nedenin araştırıldığı kaydedildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan dumandan etkilenenlerden Pakize Güngör, taburcu olduktan sonra döndüğü evinde muhabirine o anları anlattı. Güngör, "Balkona çıkmıştık. Çay içiyorduk. Yoldan geçenler zemindeki dükkanın yandığını söyledi. Ben ise dumandan etkilendim" dedi. Halı mağazası sahibi Yaşar Ak, "İş yerini kapattıktan sona eve gittim. Komşular telefon edip, yangını haber verdi. Geldiğimde her şey yanmıştı. Tek teselli can kaybının olmaması" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Not: Görüntünün Whatsap son dakika hattına geçilecek)

- Yangın yerinden görüntü

- Dumandan etkilenen Pakize Güngör röp.

- İşyeri sahibi Yaşar Ak röp.

- İtfaiyenin söndürme çalışmabsı

- Genel ve Detay görüntü

(KJ Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



======================================

TIR, alt geçide uçtu: 2 yaralı(2)

TIR'IN ALT GEÇİDE UÇMA ANI KAMERALARA YANSIDI

KONYA'da 2 kişinin yaralandı sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın, alt geçide uçma anı mobese kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde kavşağa giren TIR'ın, kontrolden çıkıp alt geçide yönelip aşağı düştüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

- TIR'ın, alt geçide uçması

Haber: Mehmet IŞIK KONYA ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ