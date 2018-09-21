DHA YURT BÜLTENİ 6

1)ADALET BAKANI GÜL, BERBEROĞLU'NUN TAHLİYESİNE İLİŞKİN: TÜRK YARGISI BAĞIMSIZ KARARINI VERMEKTEDİR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliyesine ilişkin soru üzerine, "Türk yargısı bağımsız kararını vermektedir. Mahkemelerin vermiş olduğu kararlarda elbette kararları veren mahkemeler olduğu için ancak karara bizim saygı duymamız gerekir. Gerekçeli kararı görmedik. Gerekçeli karar da görülecek. Dolayısıyla bu konunun muhatabı karar vericisi Türk yargısıdır" dedi.

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-Yapılan açıklamalar

-Detaylar

GAZİANTEP / YURT

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2)KAYBOLDUKTAN 3 GÜN SONRA BULUNAN KADIN: YANIMA AYI VE KURT GELDİ

ERZURUM'un Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar Mahallesi'nde kaybolduktan 3 gün sonra yaylada bitkin halde bulunan 2 çocuk annesi Pınar Unus (34) hastanede tedavi altına alındı. Pınar Unus'un ağabeyi Azir Urçar, "Kuşburnu yiyerek ayakta kalabilmiş. 'Ayı ve kurt yanıma kadar keldi bana birşey yapmadı' dedi. Çok korktuğu için günlerce uyuyamamış" diye konuştu.

Merkez Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde yaşayan Pınar Unus, hafta sonu çocuklarıyla birlikte ailesinin yaşadığı Aşkale ilçesine bağlı Koşapınar köyüne gitti. Pınar Unus, geçen 16 Eylül'de saat 13.00 sıralarında oğlu ile birlikte annesi Engin Urçar'ın yanına gitmek için kayınpederi Müdahir Unus'un evinden ayrıldı. Annesinin evinin önüne geldiğinde Pınar Unus, oğlundan kayınpederinin evinde unuttuğu çantasını getirmesini istedi. Çantayı alıp anneannesinin evine dönen çocuk, annesini burada bulamadı. Köy içerisinde uzun süre Pınar Unus'u arayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadının bulunması için tüm köylüler seferber oldu. Evler, samanlıklar, ahırlar, dağlık arazi, otlak ve sulak alanların didik didik aranmasına rağmen kadına ulaşılamadı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda ekipler, drone desteğiyle arazideki çalışmalarını sürdürdü. Pınar Unus, kaybolduktan 3 gün sonra köye 8-10 kilometre uzaklıkta Kıblepınarları mevkiinde komşuları tarafından bitkin halde bulundu.

'KUŞBURNU YİYEREK AYAKTA KALMIŞ'

Pınar Unus'un bulunması yakınları ve köy halkını sevinç gözyaşlarına boğdu. Kardeşinin Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyleyen Aziz Urçar, "Hastanede kontrol amaçlı tutuluyor, ciddi bir durumu yok. Çok bunaldığı için nefes almak amaçlı yürümeye başladığını söyledi. Belli bir süre yürüdükten sonra yolunu şaşırmış. Sürekli bir yön bulmak için yürümüş. Her yerde kuşburnu varmış. Bunları yiyerek ayakta kalabilmiş. 'Ayı ve kurt yanıma kadar keldi bana baktılar ama bir şey yapmadı' dedi. Çok korktuğu için günlerce uyuyamamış. Bir ağacın altında oturup dinlenmiş. Kardeşimize kavuştuk çok mutluyuz" diye konuştu.

KAYINPEDERİ YEMEK VERDİ

Gelinin bulunduğu akşam büyükbaş hayvanını kesen kayınpederi Müdahir Unus, kavurma ve pilav pişirip köylülere dağıttı. Köy camisinin minaresinden anons ile meydana komşularını toplayan Unus, yaklaşık bin kişiye yemek ikram etti. Jandarmaya, AFAD'a, belediyeye, komşularına çok teşekkür eden Müdahir Unus, "Herkes gelinimi bulmak için seferber oldu. Dağlar toprak oldu, biz de kalbur olduk aradık bulduk. Çok mutluyuz. Ben de o mutluluğu yaşamak için ahırdan tosunumu çıkardım komşulara ziyafet için kestim. Herkes bize hakkını helal etsin. Çünkü emeği çok" dedi.

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-Vatandaşların yemek almak için sıraya geçmesi

-Köy halkına yemek dağıtılması

-Kayınpederi Müdahir Unus ile röp

-Kayınvalidesi Sariye Unus ile röp.

-Kadının bulunma görüntüleri 17 Eylül de servis edilmişti



Haber-Kamera: Arif ARİFOĞULLARI/Aşkale / ERZURUM,()

SÜRE: 02.17 BOYUT: 217 MB

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3)HATAY'DA 1000 KORUCU TERÖRLE MÜCADELE EDİYOR

Hatay Güvenlik Koruyucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Musa Salık, Hatay'da 350'si gönüllü 1000'i yakın korucu olduğunu söyledi.Dernek binasında gazeteciler ile bir araya gelen Hatay Güvenlik Koruyucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Musa Salık, ülkenin bölünmez bütünlüğünü sağlamak vatandaşların can ve mal güvenliği için asker ve polis ile birlikte görev yaptıklarını söyledi. Hatay'da özellikle Amanoslarda terör örgütlerine karşı mücadele veren 350'si gönüllü 1000'e yakın korucu olduğunu ifade eden Salık dernekleşerek korucuları bir çatı altında topladıklarını belirtti. Koruyuculuk sisteminin 1984 yılında, terör örgütünün doğuda yaptığı katliamların sonucunda kurulduğunu belirten Salık, Türkiye genelinde 110 bin koruyucunun olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "1990'lı yıllardan bu yana Hatay'da 12 korucu şehit 20 gazimiz var. Ülkemizin geleceği için, Vatanımızı böldürmemek için Biz Hatay'da mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Dernek olarak da korucu arkadaşlarımızın sosyal hakları başta olmak üzere yaşadıkları sıkıntıları çözmek için konfederasyonumuzun çatısı altında mücadele veriyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Musa Salık'ın açıklaması

SÜRE:2'18" BOYUT:104 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()



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4)DAVUL ÇALARKEN KENDİNDEN GEÇİYOR

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde 5 yaşında davul çalmaya başlayan ve bunu meslek haline getiren Tahsin Dikici (35), kendisine has çalma yöntemiyle kentte aranan davulcu oldu. Dikici, düğünlerde ve eğlence mekanlarında davul çalarken kendinden geçiyor. Tahsin Dikici'nin yere yatarak davul çalması, davulu bacak arasına alıp, başını rockçılar gibi sallayarak ilginç vücut hareketleriyle eğlenceli hale getirdiği şov, çaldığı düğünlerdeki davetliler tarafından ilgiyle izleniyor. Dikici, davul çalarken kendisinde farklı bir enerji ortaya çıktığını ve bunu da hareketlerine yansıttığını söyledi. Çanakkale'de, nişan, düğün ve sünnet törenlerinin yanı sıra eğlence mekanlarında davul çalan Tahsin Dikici, yaptığı şovlarla sosyal medyada fenomen haline geldi. Lapseki ilçesinde yaşayan, kentte ve sosyal medyada 'Davulcu Tahsin' diye tanınan Dikici, 30 yıldır mesleğini aşkla yapıyor. Davul çalarken kendinden geçen Dikici'nin çeşitli hareketlerle eğlenceli hale getirdiği şovu, vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor.

'İŞİN SIRRI AŞK VE SEVDA'

Davulcu Tahsin Dikici'nin düğünlerde yaptığı şovlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilerek, sosyal medyada paylaşılıyor ve çok sayıda kişi tarafından izleniyor. Dikici, davul çalarken kendisinde farklı bir enerji ortaya çıktığını belirterek, işin sırrının aşk ile sevda olduğunu belirtti. Tahsin Dikici, "Bu aşk, sevda. Ben davulu çaldığım zaman, gözlerimi kapattığım zaman, iki tane kızım var, onları düşünerek çalıyorum. Gözlerimi kapattığım zaman konserde olduğumu düşünüyorum. Hayal ile çalıyorum. Binlerce insana konserde şov yapıyorum gibi düşünüyorum. Gözlerimi kapattığımda insanlara karşı öyle çalıyorum davulu. Sahneye çıktığım zaman farklı bir enerji hissediyorum. Bu enerjiyi insanlara verebilmek çok önemli" dedi.

'SEN NE İÇTİN DİYE SORUYORLAR'

Davul şovunu izleyen birçok kişinin şaşkınlığını gizleyemediğini belirten Tahsin Dikici, "Ben mesela üzülüyorum, bizim müzisyen arkadaşlarımız var, davul çalmak bile istemiyorlar. İnsan biraz verecek kendinden, çabalayacaksın. İnsanlara elektrik vereceksin. Ben yerlere yatıyorum davul çalarken. Kalkıyorum, yatıyorum, zıplıyorum. Şekilden şekilde sokuyorum kendimi. Bana 'Sen ne içtin?' diye soruyorlar. Bu içmek değil, aşk bu, sevda bu. Bu kalpten gelen bir şey yani" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Davulcu Tahsin'in yerde yatıp davul çalarken cep telefonu görüntüsü.

-Davulcu Tahsin'in düğünde davul çalmasından görüntü.

-Davulcu Tahsin'in yere yatıp davul çalmasından görüntü.

-Davulcu Tahsin'in zıplarken, yürürken davul çalmasından görüntü.

-Davulcu Tahsin'in davul şovundan görüntü.

-Davulcu Tahsin Dikici ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, ()

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5)İLAÇ YAZILMAYINCA KESERLE SALDIRDI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, aile hekimine eşi için ilaç yazdırmak isteyen N.E. isimli kadın, doktorun ilaçları yazamayacağını bildirmesi üzerine hakaretler ederek aile sağlığı merkezinden ayrıldı. Eşi N.E. ile birlikte gelen E.E. elindeki keserle sıra alma makinesi, LCD ekran ve kapıya keserle vurarak hasar verdi. Büyük panik yaşanırken, N.E. ve E.E. gözaltına alındı.

Olay Salı günü saat 17.00 sıralarında, Gebze İnönü Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Aile sağlığı merkezine gelen N.E. isimli kadın, iddiaya göre eşinin ilaçlarını kendi üzerine yazdırmak istedi. Aile hekimi S.E. başkasının ilacını kendisi üzerine yazdırmak isteyen kadına bu durumun suç olduğunu, hastanın kendisinin gelmesi durumunda muayenesinin yapılıp gerekli ilaçların yazılacağını söyledi. N.E. ısrarla ilaçları yazdırmak istemesine rağmen doktor S.E. kendisine bunun bir suç olduğunu kesinlikle yazamayacağını ifade etti. Aile hekimi ve aile sağlığı merkezinde çalışanlara hakaret ederek giden N.E., yaklaşık 10 dakika sonra eşi E.E. ile birlikte tekrar geldi.

E.E. yanında getirdiği keserle ilk önce girişte bulunan sıra alma makinesine vurarak, makineyi çalışamaz hale getirdi. E.E. ardından da doktorun kapısına giderek elindeki keserle kapıda bulunan LCD ekrana ve kapıya vurarak zarar verdi. Aile sağlığı merkezinde büyük panik yaşanırken, çalışanlar polise haber verdi. Aile sağlığı merkezine gelen polisler E.E. ve N.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından çift adliyeye sevk edildi. E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Aile sağlığı merkezinden görüntü

Hasar verilen makine, LCD ekran ve kapıdan görüntü

HABER-KAMERA: Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), ()

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6)CİLVEGÖZÜ GÜMRÜK KAPISI'NDA 'KORSAN TAKSİ' EYLEMİ

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki durakta çalışan taksi şoförleri, araçlarıyla sınır kapısını kapatarak korsan taksiciliğe tepki gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren eylem, jandarmanın uyarısıyla sona erdi.

Suriye sınırındaki Cilvegözü Taksi Durağında çalışan yaklaşık 50 taksi şoförü, bayram tatiline giden Suriyelilerin dönüşlerinin devam etmesi nedeniyle yolcu taşımacılığının yoğun olduğu sınır kapısında korsan taksiciliğe karşı eylem yaptı. Taksiciler, sabah saatlerinde sınır kapısının Türkiye'ye giriş kapılarını araçlarıyla ulaşıma kapattı. Taksiciler, vergilerini ödeyerek taksicilik yapmalarına rağmen, durak dışında yol kenarlarında bekleyen sürücülerin, vergisiz yolcu taşıdığını ileri sürdü. Korsan yolcu taşıdığı ileri sürülen sürücüler ise eylem yapan taksicilerin de yasal yolcu taşımadığını iddia edince tartışma çıktı. Kapıda görevli polisler araya girerek tartışmanın büyümesini önledi. Polisler, sürücülerden araçlarını kaldırmalarını istedi. Haber verilmesi üzerine gelen gelen jandarmanın uyarısı üzerine taksiciler, yaklaşık yarım saat süren eylemi bitirdi. Araçların kaldırılmasıyla sınır kapısı ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Sınır kapısındaki taksiler

-Polisin taksicileri uyarması

-Taksi şoförleriyle korsanlar arasında tartışma

-Polisin araya girmesi

-Jandarmanın gelmesi

-Şoförlerin araçlarını kaldırması

-Suriye'den gelen mülteciler

-Suriyelilerin taksilere binmesi

Süre: 4.47 Boyut: 537 MB

Haber-Kamera: Ersin ERCAN-Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay), ()



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