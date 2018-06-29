DHA YURT BÜLTENİ-5

HDP'den, 2 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen Mehmet Ali Aslan, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Mercimekli köyüne döndü. Ailesiyle birlikte mercimek hasadına katılıp, bağ budayan Aslan, "Aslında bir nevi fabrika ayarlarımıza döndük" dedi.

Mardin ve Batman'dan birer dönem HDP'den milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyince Ankara'dan memleketi Mardin'in Midyat ilçesindeki Mercimekli köyüne döndü. Vekillik döneminde de fırsat buldukça ailesine yardım eden Aslan, şimdilerde kendisini bu işlere adadı.

Köyde, ailesiyle birlikte mercimek hasadı yapıp, bağ budayan Mehmet Ali Aslan, fiziken her ne kadar zorlansa da köy işlerini yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Köyde yaptığı işlerden aldığı zevki ruhen Ankara'da Meclis koltuklarından alamadığını söyleyen Mehemet Ali Aslan, "Bir nevi fabrika ayarlarımıza döndük. Biz de aslımıza geri döndük. Çocukluğumdan beri bu işleri yapıyordum. Şimdi yeniden bu işlerin başına döndük" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Detaylar

Konuşma



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2 - Balıklı, sütlü kedi kurtarma operasyonu

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde itfaiye ekibi ile vatandaşlar kanalizasyona düşen yavru kediyi kurtarmak için balık ve süt kullandı, ancak kedi dışarı çıkmadı.

Dün öğle saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Şehit İlyas Paksoy Caddesi'nde kanalizasyona kedi yavrusu düştüğünü gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kanalizasyon girişinde küçük kediyi aradılar ancak bir sonuç alamayınca ayrıldılar. Bir süre sonra vatandaşların 'Kediyi gördük' diye ihbarda bulunması üzerine itfaiye ekipleri tekrar olay yerine gitti ancak yine de bir sonuç alamadı.

SÜT VE BALIK KULLANDILAR

Olay yerinden ayrılan itfaiye ekipleri, akşam saatlerinde gelen 3'üncü ihbar üzerine tekrar olay yerine gitti. Ssesi gelen ancak kendisi görünmeyen yavru kediyi kurtarmak için ekipler çalışma yaparken, bu sıra bir vatandaş kanalizasyon girişine süt döktü. Bekledikleri kedi gelmeyince başka birisi de evinden balık getirdi. İpe bağlanan balık kanalizasyona sarkıtıldı ancak kedi balığa da gelmedi.

Zaman zaman sesi duyulan ancak balık ve süte de gelmeyen kedi tüm çabalara rağmen bulunduğu yerden çıkarılmadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri arama çalışmalarını sonlandırarak mahalleden ayrıldı: Mahalle sakinlerinden Duran Yağbasan, "3 defa itfaiyeyi çağırdık ancak bir sonuç alamadık. Kedi burada ama çıkmıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Duran Yağbasan ile röp.

- İtfaiyenin arama çalışması

- Süt dökmeleri

- Balığı sarkıtmaları

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-)

448 MB

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3- Bayram ziyaretine giden 7 bin Suriyeli döndü

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden dönüşleri sürüyor. Bayramı yakınlarının yanında geçiren ve dönmeye başlayan Suriyelilerden 7 bininin yurda geldiği açıklandı.

Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs- 13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Geri dönüşler nedeniyle sınırın iki tarafında da yoğunluk oluştu. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılarak, yanlarında getirdiği eşyaların da aranmasının ardından Türkiye'ye alınıyor.

Şu ana kadar 7 bin Suriyelinin geri döndüğü öğrenilirken, 31 Temmuz'a kadar ülkesine gidenlerin tamamının geri döneceği, bu tarihe kadar gelmeyenlerin daha sonra Türkiye'ye gelişlerine izin verilmeyeceği bildirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Öncüpınar Sınır Kapısı

- Suriyelilerin gelişi

- Suriyelilerin kontrolden geçirilmesi

- Suriyeliler ile yapılan röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-()

368 MB

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4 - Tatvan yarım asırlık festival geleneğini sürdürüyor

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis),