DHA YURT BÜLTENİ-5

1)İZMİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ, CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ

İZMİR'de, aniden bastıran sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Konak ilçesindeki Şehit Fethi Bey Bulvarı, Bayraklı ilçesindeki Çay Mahalle ve Halkapınar semtindeki birçok cadde, sular altında kaldı. İzmir'de, kent genelinde sabah erken saatlerde başlayan sağanak yağış, vatandaşı hazırlıksız yakaladı. Birçok vatandaş dükkanların saçaklarına sığınırken, cadde ve bulvarlardaki araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. Konak'ta Şehit Fethi Bey Bulvarı sular altında kalırken, Mürselpaşa Bulvarı ve Fevzipaşa Bulvarı'nda da, su birikintileri sebebiyle trafik aksadı. Trafik polisleri, itfaiye ve belediye ekipleri, suların biriktiği yerlerde tahliye çalışmaları yaptı. Şehit Fethi Bey Bulvarı üzerindeki bazı dükkanların girişlerinde, küçük su baskınları yaşandı. İş yeri çalışanları, kendi imkanlarıyla yaptığı çalışmalarla içeriye giren suları temizledi.

Bayraklı Çay Mahalle'deki yokuşlu sokaklarda yağmur suları dere gibi aktı, yoldan geçen vatandaşlar zor durumda kaldı.

İzmir'de havanın perşembe ve cuma günleri yağışlı geçeceği, cumartesi günnüden itibaren güneşle birlikte sıcaklıkların da 26 dereceden 32'lere çıkacağı bildirildi.

2)AK PARTİ'DEN İZMİR 1'İNCİ BÖLGEDE GEÇERSİZ OYLARA İTİRAZ



CUMHURBAŞKANI ve milletvekili genel seçiminde AK Parti, 4 milletvekili çıkardığı İzmir 1'inci bölgede 5'inci vekilliği, yaklaşık 1000 oyla kaybetti. Partinin hukukçularının yaptığı itiraz üzerine 24 bin 387 geçersiz oyun yeniden sayılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte yapılan milletvekili genel seçiminde, İzmir 1'inci bölgede dikkat çeken sonuçlar çıktı. Bu bölgede AK Parti'den Başbakan Binali Yıldırım ile Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Cemal Bekle milletvekili seçildi. Aynı bölgede 5'inci sıradan aday olan Bilal Doğan ise vekilliği yaklaşık 1000 oyla kaybetti. Bunun üzerine partinin hukukçuları, geçersiz oyların tekrar sayılması için itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu'nca 24 bin 387 geçersiz oyun yeniden sayılmasına karar verildiği öğrenildi.

'HATALI İPTALLER OLDUĞU İDDİASI ÜZERİNE İTİRAZ ETTİK'

Geçersiz oylara yönelik itiraz ettiklerini, bunun da İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildiğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "1'inci bölgede bizim yaklaşık 1000 civarında oyla milletvekili kaybımız var. Onunla ilgili itirazlarda bulunduk. İl Seçim Kurulu iptal oylarının yeniden sayılmasına karar verdi" dedi.

İptal oylarının neden bu kadar fazla olduğuyla ilgili de değerlendirmede bulunan Şengül, "Belki de sistemin yeni olması etkili olmuş olabilir. Bir de pusulalardaki mühürler çift görüldüğü için iptallerin çok olduğuna yönelik bilgiler bizlere geldi. Bunun da iptaller için gerekçe olamayacağı gerekçesiyle itiraz ettik" diye konuştu.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()

3)İZMİR'DE CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN TUTUKLANAN SAYISI 12'YE ÇIKTI

İZMİR'de, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi sırasında, eğlence mekanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınanlardan 5 kişi daha tutuklandı. Daha önce de aynı gerekçeyle 7 kişi tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kentteki mitingi sırasında, bir eğlence mekanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakarette bulunan kişilerin o anlardaki görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Görüntüler üzerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, düzenlediği operasyonlarla 15 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ilk olarak adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla 1'i de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 5 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, () -

4)OSMANİYE'DE POLİS BOĞULMALARA KARŞI UYARDI

OSMANİYE'de polis, serinlemek için dere yataklarına ve sulama kanallarına giren gençleri, boğulma olaylarına karşı broşür dağıtarak uyardı. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, havaların sıcak geçmesiyle birlikte tehlikelere aldırmayıp Karaçay Dere yatağına giren genç ve çocuklara, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığınca hazırlatılan "Boğulmalara karşı alınacak tedbirler" başlıklı broşürlerden dağıttı. Sözlü olarak ikazlarda da bulunan görevliler, ayrıca ekip otosundan 'Sizlerin can güvenliği bizler için önemli' diyerek anons yapıp suya girmenin tehlikeli olduğu belirtilerek dışarı çıkmaları istendi. Yapılan bilgilendirmede, her yıl yüzlerce kişinin serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj, gölet, akarsu ve su birikintilerinde boğularak hayatlarını kaybettikleri, özellikle yaz aylarında su kaynaklarının çok olduğu yerlerde sıklıkla boğulma vakalarının yaşanmakta olduğu belirtildi. Boğulma olaylarında daha çok genç nüfusun etkilendiği belirtilerek, "Boğulmamak için tanımadığınız bir suda tek başına yüzmeyin. Zeminini bilmediğiniz suya tepe üstü atlamayın. İyi bir yüzücü olduğunuzu ispatlamaya çalışmayın. Şaka niyetiyle de olsa hiç kimseyi habersiz suya itmeyin. Suya birden dalmayın. Yüzerken küçük çapta da olsa fenalık hissettiğiniz an sudan çıkın. Sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzmeyin" diye ikazlarda bulunuldu.

5)MERSİN’DE DOĞAYA 2 BİN KEKLİK

MERSİN'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7’nci Bölge Müdürlüğü’nce doğaya 2 bin kınalı keklik bırakıldı.

Köserelli Mahallesi’nde gerçekleştirilen törene Kaymakam Avni Kula, Doğa Koruma Milli Parklar Mersin Şube Müdür Vekili Ömer Arslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, İlçe Tarım Müdürü Mesut Yıldız, Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kurt ve mahalle sakinleri katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Kula, doğayı ve hayvanları sevmenin ve korumanın insanlık görevi olduğunu belirterek, "Doğanın yaşam kültürünü insanların koruması ve kollaması çok önemlidir. Avcılarımız, av yasaklarına uymalı ve doğanın döngüsünü bozmamalıdırlar. Yasak ve kaçak avlanma bu tür güzel ve nesli tükenmekte olan hayvanlarında yok olmasına neden olabilir. Bugün çok güzel bir iş icra ediyoruz. Kınalı keklikleri doğal yaşama bırakıyoruz. İnşallah doğal yaşama ayak uydururlar ve ürerler. Benim isteğim bu kınalı kekliklerin korunmasıdır" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdür Vekili Arslan ise türen tehdit altında bulunması nedeni ile doğaya destek vermek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "İl Müdürlüğü olarak bu yıl Erdemli’de bin, Mut’ta bin olmak üzere toplamda il genelinde 2 bin kınalı kekliğe doğayla buluşturuyoruz. Geçmiş yıllarda yapılan bilinçsiz avcılık, zirai ilaçlama ve sanayi gübresi kullanımı neticesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunana Kınalı Kekliğin yeniden çoğalmasını sağlamak amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün emirleri doğrultusunda keklik yerleştirme projeleri yapıyoruz. Bundan sonrada çevre köy halkıyla birlikte korumasını yaparak üremesini sağlayacağız. Kınalı kekliklerimizin Erdemli ilçemizin her bölgesine dağılmasını sağlamış olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından keklikler doğaya bırakıldı.

