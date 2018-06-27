DHA YURT BÜLTENİ-5

1)KAYIP SEDANUR'DAN SEVİNDİRİCİ HABER

ERZURUM'da 10 Haziran'dan beri haber alınamayan Sedanur Ç.'nin (17) erkek arkadaşı ile İzmit'e gittiği ortaya çıktı. Kayıp haberleri üzerine annesini cep telefonu ile arayan Sedanur Ç.'nin, "Ben iyiyim. Sizi çok özledim" dediği öğrenildi. Merkez Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde oturan Zeynep (42)- Memduh Ç. (49) çiftinin 4 çocuğundan biri olan Sedanur, 10 Haziran günü kursa gitmek için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen açık lise öğrencisi Sedanur'un ailesi, kendi imkanları ile kızlarını aradı ancak bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile, polise başvurdu. Sedanur yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Kayıp olduğu haberleri üzerine ailesinin durumunu görüp üzülen genç kız, anne Zeynep Ç.'yi cep telefonu ile arayarak kendisinin iyi olduğunu ve onları çok özlediğini söyledi. Kızının İzmit'te olduğunu öğrendiklerini belirten anne Zeynep Ç., "Şimdi eşim ve kardeşlerim ile birlikte İzmit'e gidip Sedanur'u getireceğiz. Çok mutluyum. Dünyalar benim oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÜN GEÇİLMİŞTİ

Turgay İPEK/ERZURUM, ()-

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2)OTOMOBİLDE AÇ, SUSUZ VE HAVASIZ BIRAKILAN KÖPEĞİ POLİS KURTARDI

ANTALYA'da, üzerinde 'köpek eğitim' yazısı bulunan, camları kapalı, kapıları kilitli otomobilde saatlerce aç- susuz bırakılan köpek, polis tarafından kurtarıldı. Antalya Yat Limanı'ndaki varyantta, dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan polis, pazartesi akşamından beri park halindeki otomobilden şüphelendi. Üzerinde 'köpek eğitim' yazısı bulunan otomobili inceleyen polis, arka koltuktaki köpeği görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, camı kapalı, kapısı kilitli otomobilde bitkin haldeki 'terrier' cinsi köpeği kurtarmak için seferber oldu. Otomobilin camlarını güçlükle açan polis, köpeğin hava almasını sağladı. Köpeğe ulaşmak için bu kez otomobilin kapılarını açan polis, sıcak hava nedeniyle bunalan hayvanı kucaklayarak, araçtan çıkardı. Çevredeki restoranlardan su ve yiyecek temin eden polis, köpeği besledi. Otomobilin sahibine telefonla ulaşan polis, köpeği bu halde bırakmaması yönünde uyarıda bulundu. Otomobilin sahibinin olay yerine uzun süre gelmemesi üzerine polis, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na haber verdi. Polis, bitkin durumdaki köpeği, belediye çalışanlarına teslim etti. Ekipler, sürücü gelmeyince otomobili çekiciyle trafik otoparkına kaldırttı. Otomobili yanlış yere park ettiği için sürücüye 108 liralık ceza kesildi.

Görüntü Dökümü

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-Araçtan görüntü

-köpekten görüntü

-polis ekibinden görüntü

-Hayvan anbulansı nın araçtan köpeği alması

-Araç için yazılan cezadan görüntü

-Araçın çekiciye yüklenmesi

478 MB ///4.15 HD

Haber:Bülent TATOĞULLARI- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA()

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3)İMAM HATİPLİ AZRA, LGS'DE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU

ADANA'da Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı (14), Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alıp, Türkiye birincilerinden oldu.Yüksek elektrik elektronik mühendisi Beşir Kamil Kargı ve istatistik uzmanı Nagihan Kargı'nın 5 çocuğundan biri olan Azra Kargı, sınava giren yaklaşık 1 milyon öğrenciden 18 kişinin tam puan aldığını söyledi. Azra Kargı, birinci olan tek imam hatip öğrencisinin kendisi olduğunu kaydetti. Kargı, "İmam hatipliler adına iyi bir şey yaptığım için mutluluk duyuyorum. İmam hatipleri yükseltmek, bu konuda insanların düşüncelerini değiştirebilmek benim için çok önemliydi. Hiçbir zaman imam hatiplerin bu ülkedeki önemini anlayamayan insanlar var. Bu ülke ayakta durabiliyorsa bence imam hatipliler sayesinde ayakta durabiliyor" dedi.

İleride doktor olmayı hayal ettiğini ancak lisede bu fikrinin değişebileceğini anlatan Kargı, şöyle devam etti:

"İnsanlara yararlı olmak, özellikle ülkeme yararlı olmak benim için çok önemli. Kendim için olmasa bile ülkem için bir yararımın dokunmasını çok isterim. Çalışırken en büyük prensibim 'Öyle bir çalışacaksınız ki soru hazırlayan heyete şans bırakmayacaksınız' düşüncesiydi. Onlara 'Siz ne sorarsanız sorun, ben zaten yapabilirim' diyeceksiniz. Gece yarılarına kadar çok çalıştığım hiç olmadı asla her zaman düzenli çalışmaya gayret ettim."

Azra Kargı'nn babası Beşir Kamil Kargı ise kızının başarısında en çok payın, çocukları için devlet memurluğunu bırakan istatistik uzmanı eşi Nagihan Kargı'nın olduğunu kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Azra Kargı ile röp.

- Azra Kargı'dan detay görüntüler

- Babası ile birlikte görüntüsü

- Babasının konuşması

- Öğretmenlerinin görüntüsü

- Detay

SÜRE:03'59" BOYUT:243 MB

Haber:Nuri PİR-Kamera: ADANA,()

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4)RUSYA- TÜRKİYE DOSTLUK GÜNLERİ FESTİVALİ BAŞLADI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Uluslararası Rusya- Türkiye Dostluk Günleri Festivali başladı.

Moskova'da geçen yıl 7'nci Uluslararası Rus Kültür Kökler Festivali adıyla düzenlenen festival bu yıl Manavgat'ta Rusya- Türkiye Dostluk Günleri şeklinde yapıldı. Manavgat Belediyesi, Rus Sivil Gelişmeler Merkezi ve Rus Yurttaşların Koordinasyon Konseyi'nin işbirliğinde Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Öz ve davetliler katıldı.Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Başkonsolos Oleg Rogoza, Rusya Federasyonu Büyükelçisi Aleksei Erkhov'un mesajını okudu. Manavgat Belediye Başkan yardımcısı Aydın Öz de festivali düzenlemekten memnun olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu dinletisi ve Özel Çocuk Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi izlendi. Açılışta ayrıca Rus devlet sanatçısı Lüdmila Safonova, opera sanatçısı ve yönetmen Aleksandr Prohorov, Nina Penner- Baranova, Güney Osetya'dan opera sanatçısı Amaga Gotti'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı sahne aldı.

Konserler, 'Kültür ve Turizm Alanlarında Rusya- Türkiye Beraberliği' yuvarlak masa toplantısı, vokal yarışmaları, dünyanın farklı dillerinde şarkı söyleyen katılımcıların konserleri ve gala konserinin gerçekleştirileceği festival 1 Temmuz'da sona erecek.

Görüntü Dökümü

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- Festival açılışından görüntü

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Rus Büyükelçi Aleksei Erkhov'un mesajının okunması

- Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Öz'ün konuşması

- Gösteriler ve müzik dinletisi

527 MB /// 04.36"

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()

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5)GAZİPAŞA'NIN ENGELSİZ İLK KAMU BİNASI

GAZİPAŞA Kaymakamlığı, yapılan düzenlemelerle ilçedeki engelsiz ilk bina oldu. Kaymakamlığa yapılan engelli asansörünü ilk kez kullanan engelli Vedat Çalış, Kaymakam Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Gazipaşa'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarında daha rahat hizmet alabilmelerine yönelik Gazipaşa Hükümet Konağı'nda başlatılan tadilat ve engelli asansörü çalışmaları sona erdi. Görme engellilerin bina içinde daha rahat dolaşmaları ve işlerini kolay şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla, bina girişinden itibaren kabartma şeklinde yönlendirme levhaları, sarı şeritler ve kapılara kabartma tabelalar yerleştirildi. Ayrıca bina içine engellilerin rahatça kullanacağı engelli tuvaleti yapıldı. Asansöre 55 bin TL, engelli tuvaleti 30 bin TL, bina içinde yapılan yönlendirme levhaları, sarı şeritler, kabartmalı tabelalar ve tadilatlar için 55 bin TL olmak üzere çalışma için toplam 140 bin TL harcandı. Gazipaşa Hükümet Konağı ilçede ilk engelsiz bina olma özelliği taşıyan ilk kamu binası oldu.

İlçede oturan engelli Vedat Çalış, engelli asansörünü kullanarak Hükümet Konağı'nın ikinci katında bulunan makam odasına çıkarak, Kaymakam Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Kaymakamlık binasının eski bir yapı olduğu belirten Kaymakam Kaya, "Binamız eski olduğu için yıllarca engellerle karşılaşmıştık. Ama son bir yıldır Antalya Valiliği'nin talimatları doğrultusunda almış olduğumuz ödeneklerle, şu anda kaymakamlık binamız engelsiz bir bina haline gelmiştir. Yapılan tadilat ve çalışmalar sonucunda Vedat kardeşimiz hiçbir engelle karşılaşmadan kaymakamlığımızın ikinci katına sorunsuz şekilde ulaştı. Biz emeğimizin karşılığını en iyi şekilde almış olduk. İnşallah bütün vatandaşlarımızı engelsiz olarak bizim katımızda, makamımızda, kaymakamlığımızda hepsini ağırlayacağız. O güzelliği ve mutluluğu da en iyi şekilde yaşayacağız. Yapılan çalışmaların Gazipaşa'mıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Engelleri kaldırdığımız için mutluyuz" dedi.

Yapılan çalışmalardan dolayı Kaymakam Kaya'ya teşekkür eden engelli Vedat Çalı da "Bu uygulamanın bütün kurumlarda olması lazım. Çünkü bütün engelli kardeşlerimizin ve büyüklerimizin daha iyi bir şekilde, daha iyi bir ortamda dertlerini anlatabilmesi için bu tarz uygulamaların her kuruma gerekli olduğunu düşünüyorum. Başta Gazipaşa Kaymakamımız Nurullah Kaya bu uygulamayı hayata geçirdiği için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gazipaşa'da böyle tarz iyi uygulamaların devamı istiyoruz. Umudumuz bu yönde" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Hükümet Konağı genel ve detay görüntüler

- Engelli vatandaşın engelli asansörüyle kaymakamlık makamına çıkışı

- Röp 1: Nurullah Kaya (Kaymakam)

- Röp 2: Yürüme engelli Vedat Çalış

- Engelli vatandaşı kaymakamın makam odasında karşılaması

- Engelli vatandaşın asansör yardımıyla inmesi

- Kaymakamlık görevlisi Mustafa Yıldırım'ın yapılan çalışmaları anlatması

392 MB /// 06.26"

(Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), ()

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6)YERLİ SARIMSAĞIN YERİNİ İTHAL SARIMSAK ALDI

BALIKESİR'de 30 yılı aşkın süredir sarımsak üretimiyle geçimlerini sağlayan kırsal Cinge Mahallesi üreticileri, yerli sarımsaktan vazgeçip, halk arasında Çin ve İran sarımsağı olarak bilinen ithal tohumlu sarımsak üretimine geçti. Yerli sarımsağın lezzet, koku ve dayanıklılık açısından daha iyi olduğunu söyleyen üreticiler, buna karşın veriminin yüksek, fiziki görünüşünün daha iyi olması nedeniyle ithal sarımsağı tercih ettiklerini söyledi.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı Cinge Mahallesi'nde 30 yılı aşkın süredir sarımsak üretimiyle geçimini sağlayan üreticiler, veriminin az olması, bir ay geç hasat edilmesi, fiziki şekli ve piyasada daha az alıcı bulması nedeniyle yerli tohumla üretilen sarımsaktan vazgeçmeye başladı. Üreticiler, son iki yıldır yerli sarımsak yerine halk arasında Çin ve İran sarımsağı olarak bilinen ithal tohumlu sarımsak üretimine geçmeye başladı.

'ÇİN SARIMSAĞININ VERİMİ DAHA YÜKSEK'

Cinge'de 30 yıldır sarımsak üretimi yapan İlker Atak, ithal sarımsağın yerli sarımsak üretimini olumsuz etkilediğini söyledi. Son yıllarda özellikle büyük marketlerde ithal sarımsağın satışının arttığını ve yerli sarımsağa ilginin azaldığını belirten Atak, "Türkiye’ye yurtdışından büyük miktarda ithal sarımsak geliyor. Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta özellikle ithal sarımsak ekimi yüksek düzeyde. Bu nedenle bizim yerli tohum sarımsağımız 3-4 yıldır para yapmıyor. Geçen yıl 3.5 liraydı sarımsağın kilosu, bu sene 2.5 liraya alıcı bulamıyoruz. Bunun yanında üretimde çalışacak işçi de bulamıyoruz. Önceden daha çok yerli ekiyorduk, ama artık Çin sarımsağı ekiyoruz. Yerli sarımsaktan 2 ton elde ediyorsak, Çin sarımsağından 3 ton elde ediyoruz. Çin sarımsağı 1 ay önce hasat ediliyor. Buda bizi Çin sarımsağına yönlendiriyor" dedi.

'ŞEKLİ ŞEMALİ GÜZEL DİYE TERCİH EDİLİYOR'

İthal sarımsakların veriminin daha fazla olduğunu söyleyen Mustafa Aygören, vatandaşların da şekli ve şemalinin güzel olması nedeniyle bu sarımsakları tercih ettiğini belirtti. Yıllardır yerli sarsımsak üretimi yaptıklarını ancak son birkaç yıldır yerli üretimi azalttıklarını ifade eden Aygören şöyle konuştu:

"Çin sarımsakları hızlı yetişiyor. Yaklaşık bir ay önce hasat ediliyor. Yağmurdan yerli sarımsak kadar etkilenmiyor. Piyasada aranan sarımsakta ithal sarımsak. Bu yüzden ithal sarımsak ekiyoruz. İthal sarımsakların şekli şemalide güzel. Daha fazla diş çıkıyor. Ama ömürleri yerli sarımsaklar kadar uzun değil. Bir seneye kalmadan içleri boşalıyor."

'BU GİDİŞLE YERLİ SARIMSAK KALMAYACAK'

Cinge'nin sarımsak üreticilerinden Faruk Aslantekin de, iki yıldır ithal sarımsak üretimi yaptığını belirtti. İthal sarımsağın daha verimli ve değişen hava koşullarına daha dayanıklı olduğunu ifade eden Aslantekin, "Bu gidişle yerli sarımsak diye bir şey kalmayacak. 40 yıldır sarımsak üretimi yapıyorum. Bende iki yıldır Çin sarımsağı ekiyorum. Atadan dededen gelen sarımsaklar yokolup gidecek" diye konuştu.

'SOĞUK VE YAĞIŞ, YERLİ SARIMSAĞI ÇÜRÜTÜYOR'

Sarımsak üreticilerinden Fatma Aygören ise değişen hava konuşlarının yerli sarımsakların verimini düşürdüğünü söyledi. Yerli sarımsakların yapraklarından beslendiğini, yağmur ve don gördüğünde büyümediğini ve çürümeye başladığını belirten Aygören, "Yerli sarımsaktan verim alamadığımız için Çin sarımsağına dönmeye başladık. Yerli de ekiyoruz. İsteyenler oluyor ama üretimimizin büyük bölümü artık Çin sarımsağı" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Sarımsak tarlasından görüntüler

- Sarımsak üreticileri ile röportajlar

- Sarımsaklar ayıklanırken görüntüler

- Evde sarımsak soyma ve ezme görüntüsü

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

HD, Süresi 4 dakika, Boyutu 738 MB



