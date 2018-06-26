DHA YURT BÜLTENİ - 5

BİTLİS'in Hizan ilçesinde dün cesedi bulunan Diyar Çoban'la birlikte dereye girdikten sonra bir daha çıkamayan kuzeni Veysi Çoban'ı (16) arama çalışmaları sürüyor.Olay, dün öğlen saatlerinde Hizan ilçesi yakınından geçen Cehennem Deresi'nde meydana geldi. Diyar Çoban (16), aynı yaştaki kuzeni Veysi Çoban'la birlikte yüzmek üzere dereye gitti. Lise öğrencisi iki kuzen derede yüzerken, bir süre sonra akıntıyla kayboldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye gelen yakınları ve köylüler yaptıkları aramalardan sonuç alamadı. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışması başlattı. 2 saat süren arama çalışması sonucunda Diyar Çoban'ın cansız bedenine ulaşılırken, Veysi Çoban'a ise ulaşılamadı.Diyar Çoban'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilip toprağa verilirken, Veysi Çoban'ın bulunması için de bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden arama çalışmalarına başlandı. AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sürdürülen arama çalışmalarına jandarma ve köylüler de destek veriyor.

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5 - Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali renkli başladı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçüyle başladı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğin ardından sahneye çıkan Hakan Aysev ve Mustafa Ceceli izleyenleri coşturdu.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 18'inci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçü ve kortej yürüyüşüyle başladı. Radyo D ve Dream Türk'ün medya sponsoru olduğu, sunuculuğunu ise Radyo D'nin 'Sarı Şeker' lakaplı sunucusu Sema Eryiğit Emek'in yaptığı festivalin Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşüne protokol, vatandaşlar ve yerleşik yabancılar ile tatilciler katıldı. Mehteran takımıyla çeşitli dans ve sanat okullarından katılanların kostümleri ve gösterileriyle dikkati çektiği kortej, yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü. Animasyon gösterilerinin yanında develerle temsili Yörük göçünün de canlandırıldığı kortej, tarihi Kızılkule önüne kadar sürdü.

HAKAN AYSEV COŞTURDU

Kortejin ardından İskele Caddesi Şelale Meydanı'nda Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü tenor Hakan Aysev, konser verdi. Yabancı ve Türkçe şarkılardan oluşan repertuvarını seslendiren Aysev konserin son bölümlerinde kendi yorumuyla hareketli halk türküleri söyledi. Konser sonunda Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Aysev'e plaket ve çiçek takdim etti.

MUSTAFA CECELİ TEKRAR BULUŞTU

Geçen yılki festivalde de sahne alması planlanan fakat yoğun yağıştan dolayı konseri iptal olan Mustafa Ceceli, bu yılki konser öncesinde verdiği röportajda iptal olan konserinden dolayı çok üzüldüğünü fakat tekrar burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Daha önce de Alanya festivalinde sahne aldığını hatırlatan Mustafa Ceceli, "Çok güzel bir akşam. Geçen sene de aynı etkinlikte sahne almak için geldiğimizde gök nasıldı inanamazsınız, sel götürdü her tarafı. O yüzden geçen sefer gerçekleştirememiştik ama bu kez hava bizden yana çok şükür ama benim nemli havalara karşı tedbirim şu; klima yok. Hiç klima açmıyorum ki dışarıda daha beter olmayayım diye. Yoğun bir katılım var" dedi.

'SEÇİM ÇOK ŞÜKÜR GÜZEL BİR NETİCEYLE SONUÇLANDI'

Yaz programlarından da bahseden Mustafa Ceceli, "Tatil çok sonra fakat bu yaz daha ziyadesiyle Alanya ve Antalya çevresinde otellerde sahne performanslarımız oluyor. Onun dışında diğer belediyelerin festivalleri oluyor. Dün de bayağı uykusuz kaldık seçimi takip etmekten. Çok şükür güzel bir neticeyle sonuçlandı. Hem de ülkemiz huzurlu geçirdi seçimi. Akabinde buraya geldim ve dedim ki, 'Sahne bitsin gidip yatacağım'. Oyumu oğlum Arın ile kullandım. Oyu Arın attı" diye konuştu.

Bir gazetecinin, "Oğlunuz Arın'ı sahnelerde görecek miyiz?" sorusu üzerine Mustafa Ceceli, şöyle dedi:

"Daha erken, çocuk 6.5 yaşında ama bu sene konserlere gelmeye başladı. Şu an şarkıları çalmaya çalışıyor. Benim izlediğim yolu izliyor ama küçükken daha seviyordu, sahneye atlıyordu. Bu mesleği yapabilir ama ben onu teşvik ederim. Yeni bir klip çektik kardeşim Sinan Ceceli ile beraber. Onun albümünde söylediğim, 'Aşığız' diye bir şarkı var, o şarkıya 2- 3 gün evvel bir klip yaptık. Bu hafta onu da televizyon ve internette göreceksiniz. Hiç alışık olmadığınız beyaz fonda, dansçılarla falan bir klip çektik. Çok eğlenceli bir klip yaptık, inşallah sevenlerimizde beğenecekler."

Gazetecilerin "Bebek bekliyor musunuz?" sorusuna ise Ceceli, eşi Selin İmer ile öyle bir düşüncelerinin olmadığını, hamile olsa bunu saklamanın mümkün olmadığını söyledi.

CECELİ YIKTI GEÇTİ

Basın toplantısının ardından sahneye çıkan Mustafa Ceceli'yi yaklaşık 15 bin kişi izledi. Konserine sevilen parçası 'İlle de aşk' ile başlayan Ceceli, nakarat kısmını seyircilerle beraber söyledi. Kendi şarkılarının yanı sıra birçok pop şarkısı da seslendiren Ceceli yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Konserin ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mustafa Ceceli'ye teşekkür ederek, üzerinde Ceceli'nin resminin işlendiği sukabağı ile teşekkür plaketi verdi.

Festival bugün DJ Funky 'C' performansının ardından Emel Sayın konseriyle devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mustafa Ceceli genel görüntü

- Mustafa Ceceli röportaj

- Mustafa Ceceli konser görüntüsü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6 - Seçimin ilk turda bitmesi turizmciyi sevindirdi

BALIKESİR’in Edremit Körfezi’nde, dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesi, turizmciyi sevindirdi. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz, seçimlerin ardından tatil rezervasyonlarının başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi nedeniyle oylarını kullanmak için memleketlerinin yolunu tutunca Edremit Körfezi sahilleri boşaldı. Her yıl Haziran ayı itibariyle büyük yoğunluk yaşanan körfezde turizmciler, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesinin sevincini yaşadı. Turistik tesislerde tatilcilerin rezervasyonları başladı.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Yahya Yavuz, "Seçimlerin ilk turda bitmiş olması özellikle biz turizmcileri çok memnun etti. Seçim sonuçlarının alınmasının ardından bölgemize talepler başladı. İkinci tura kalması söz konusu olsaydı, 15 gün daha boşluk olacaktı. Halkın istikrardan yana oy kullanmasıyla tatil yapmak isteyenler, rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Hem Akdeniz bölgesi, hem Kuzey Ege olarak son 20 yılın en iyi sezonunu yaşayacağımızı ümit ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sahillerden genel ve detay görüntü

-Yahya Yavuz röp.

KJ: Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), ()

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7 - Polis babasının annesini öldürmesine engel olmaya gücü yetmedi

KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, polis memuru İbrahim Yavuz, boşanmak isteyen eşi Elif Kaya Yavuz'u oğlunun gözü önünde beylik tabancası ile iki el ateş ederek öldürdü. Annesinin ölümüne tanık olan B.Y. (17) babasına engel olmaya çalıştığını belirterek, "Anneme bir el ateş etti. Ardından annemi eliyle çevirip ikinciye ateş ederken babamın boğazına sarıldım yapmasın diye. Ama olmadı, göğsüne ateş etti" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Körfez Güney Mahallesi Bodur Sokak'ta meydana geldi. İzmit'te bir polis merkezinde görevli polis memuru İbrahim Yavuz boşanma davası açan eşi 3 çocuk annesi Elif Kaya Yavuz'u beylik tabancası ile 2 el ateş ederek vurdu. Kurşunlardan biri Elif Kaya Yavuz'un sırtına, diğeri ise göğsüne isabet etti. Evin yakınındaki Tütünçiftlik Polis Merkezi'nde bulunan polisler silah seslerini duyarak eve doğru yönelirken, evden çıkarak teslim olmak için polis merkezine giden İbrahim Yavuz, eşini vurduğunu söyledi. Polislerin haber vermesi üzerine eve gelen 112 Acil ekibi, Elif Kaya Yavuz'a ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Kaya Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KIZI ANNESİNİ UYARMIŞ

Tartışma sırasında babasına engel olmaya çalışan oğlu B.Y., muhabirine yaşananları anlattı. Olayın biranda geliştiğini söyleyen B.Y, "Salonda oturuyorduk. Babam konuşmak için beni bina dışına aşağıya çağırdı. Bizi kendi tarafına çekmeye çalıştı konuşurken. O sırada annem ekmek alıp eve girdi. Annem içeri girmeden önce kız kardeşim 'Anne içeri girme babam seni vuracak' demiş. Annem de 'Sizi korkutmaya çalışıyor bir şey olmaz' demiş." dedi.

BABASINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

B.Y. babasına engel olmaya çalıştığını belirterek, "Annem içeri girdiğinde babam mutfağa doğru gidip oradan annemin sırtına bir el ateş etmiş. Ben içeri girince babamı darp etmeye başladım. Yumruk vurdum. Başı yarıldı. Annemi eliyle çevirip ikinciye ateş ederken babamın boğazına sarıldım yapmasın diye. Ama olmadı, göğsüne ateş etti. Boşanma aşamasında oldukları için bunlar yaşandı. Daha sonra da karakola gidip teslim oldu. Anneme tampon yapmaya başladım. Polisler ve 112 Acil ekipleri geldi." diye konuştu.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgunda otopsi yapılırken, Elif Kaya Yavuz'un yarın Körfez Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. İbrahim Yavuz'un ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Morg önünde B.Y. olayı anlatırken

-Hastane detayları

-Olayın gerçekleştiği evin görüntüsü

-Kapı önünde anons

- Komşu ile röp

HABER: Ergün AYAZ-Nabi YAZICI/KAMERA: Dinçer AKBİR-KÖRFEZ-