DHA YURT  BÜLTENİ 5

Seben'e bağlı Bakırlı Yaylası'nda bulunan Baysal Güler'e ait yayla evine yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle alevler bir anda tüm evi sardı. Kimsenin olmadığı evde alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Bolu, Seben ve Kıbrıscık belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yanan evin amatör kamera görüntüleri
Haber: Murat KÜÇÜK/SEBEN(Bolu),()
1.2 MB