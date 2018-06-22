DHA YURT  BÜLTENİ 5

BOLU'nun Seben ilçesinde bulunan bir yayla evi yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Seben'e bağlı Bakırlı Yaylası'nda bulunan Baysal Güler'e ait yayla evine yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle alevler bir anda tüm evi sardı. Kimsenin olmadığı evde alevleri gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Bolu, Seben ve Kıbrıscık belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

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-Yanan evin amatör kamera görüntüleri

Haber: Murat KÜÇÜK/SEBEN(Bolu),()

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