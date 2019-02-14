DHA YURT BÜLTENİ -5

Boşandığı kadını öldüren şüpheli, ormanda yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 1 yıl önce boşandığı Alev Yıldırım'ı (28) zorla otomobile bindirip kaçırdıktan sonra av tüfeğiyle vurarak öldüren Muammer G. (40), jandarma ekiplerince Erbaa'da ormanlık alanda yakalandı.

Olay, önceki gün Niksar ilçe merkezinde meydana geldi. İşsiz Muammer G., 1 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Alev Yıldırım'ı ilçedeki Alparslan Türkeş Parkı yakınlarında zorla otomobile bindirip götürdüğü Çimenözü köyü yakınlarında av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gece saatlerinde polisi arayan Muammer G., eski eşini öldürüp cesedi de Çimenözü köyü yakınlarında bıraktığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, köy yakınlarında Alev Yıldırım'ın cesedine ulaştı. Muammer G.'nin eski eşini kaçırırken kullandığı otomobil ise Erbaa ilçesinde terk edilmiş bulundu.

Jandarma ve polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı takip sonucu Muammer G., sabaha karşı ilçeye bağlı Sütlüce köyü yakınlarında ormanda saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Muammer G., Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek sorguya alındı.

Alev Yıldırım'ın cenazesi, bugün ilçe merkezinde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Fatih YILMAZ/NİKSAR (Tokat), ()-

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Kadın polisin kolunu ısıran HDP'li Aydeniz'e soruşturma

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, açlık grevinde olan Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla dün Kazım Karabekir Caddesi'nde yapılan yürüyüşe izin verilmemesi üzerine başlatılan oturma eylemi sırasında kendisinden pankartı almak isteyen kadın polis merununun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'basit kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlattı.

HDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Sait Dede ve Salihe Aydeniz, partilerinin Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla dün Kazım Karabekir Caddesi'nde yürüyüş yapmak istedi. Bir süre yürüyen vekiller, polis tarafından izin verilmeyince caddedeki kaldırımda oturma eylemi başlattı. Kadın polis memuru, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in elinde bulunan ve üzerinde Leyla Güven'in fotoğrafının yer aldığı pankartı almak istedi. Bu sırada pankartı vermek istemeyen Aydeniz, kadın polisin kolunu ısırdı. Bunun üzerine kadın polis memuruna gittiği hastanede 10 günlük iş göremez raporu verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, kadın polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'basit kasten yaralama' suçlarından soruşturma başlattı.

Görüntüleri dün geçilmişti

13.02.2019 - Haber Kodu : 190213172

Haber Behçet DALMAZ/VAN,()-

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Niğde’de FETÖ şüphelisi eski 3 komiser yardımcısı adliyede

Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Niğde'de gözaltına alınan eski 3 komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten komiserliğe geçiş sınavında sınav sorularını önceden aldığı öne sürülen 3 kişi, Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alındı. Kanun hükmünde kararname ile daha önce meslekten ihraç edilen komiser yardımcıları T.K., M.C. ve S.D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü

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-Şüphelilerin araçtan indirilmesi

-Polis eşliğinde adliye binasına girmesi

-Adliyeden detay görüntü

Süre:01'13" Boyut: 82 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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FETÖ soruşturmasında 14 askeri adliyede

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11'i aktif görevde 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova ve Zonguldak'ta operasyon düzenledi. Operasyonlarla 1 muvazzaf binbaşı, 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf teğmen ve 8'i muvazzaf 11 astsubay olmak üzere toplam 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 14 kişi bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıların adliyeye çıkarılması

-Detay

Haber-Kamera:Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

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Gezginlerin Van kedisi ilgisi

Van Gölü Ekspresi ile gezmek için kente kelen turistler, Van kedisini görmeden ayrılmak istemiyor. Kentteki Kedi Villası'nı ziyaret turistler, buradaki kedilere yoğun ilgi gösteriyor.

Van Gölü Ekspresi gezginlerin yeni gözdesi oldu. Ankara'dan hareket ederek Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Muş güzergahını izleyip Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Van Gölü Ekspresi'nin yolcuları, buradan da kent merkezine geçiyor. Van'ı daha yakından tanımak isteyen ziyaretçiler, kentin tarihi ve kültürel yerlerini geziyor, yöresel lezzetleri tadıyor. Aralarında yabancıların da olduğu turistler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde koruma altında olan bir gözü mavi bir gözü sarı dünyaca ünlü Van kedilerini ziyaret etmeden de dönmüyor.

ÇOK MUTLUYUZ

Merkezin müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, ziyaretlerden oldukça memnun olduklarını belirterek, "Van Gölü Ekspresi, nostaljik bir yolculuk talebiyle bu aralar çok popüler. İnsanlar gezdikleri, yolculuk yaptıkları yerleri daha yakından tanımak istiyor. Gelen yolcular, kentin tarihi yerlerini tanıyor, Van kahvaltısını tadıyor. Ama merkezimizdeki Van kedilerini de görmeden gitmiyor. Biz de bu ziyaretlerden oldukça memnunuz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Van Kedi Villası dıştan görüntüsü

-Kediler detay ve genel görüntü

-Ziyaretçilerin kedilerle oynaması

-Çocukların kedilerle oynaması

-Kedilerden görüntüler

-Ziyaretçiler ile ropörtaj

-YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ile ropörtaj

-Çocuklar ile ropörtaj

-Genel ve Detay görüntüler

SÜRE: 3 DAKİKA 20 SANİYE

BOYUT: 643 MB

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, ()-

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Canlı yayında evlilik teklif etti

Denizli'de uydudan yayın yapan televizyon kanalında görevli spiker Musa Uçak (28), sevgilisi Elif Koyuncu'ya (24) canlı yayında evlenme teklif etti. Sunduğu programın son anlarında sevgilisini stüdyoya davet ederek dizlerinin üzerine çöken Uçak, kız arkadaşına konfetiler eşliğinde "Benimle evlenir misin" diye sordu. Sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşkınlık yaşayan Koyuncu'nun yanıtı "evet" oldu.

Denizli'de bölgesel yayın yapan Kanal 58'de çalışan spor spikeri Musa Uçak, sevgilisi için eşine ender rastlanan bir evlilik teklifi hazırladı. Dün saat 20.00'de sunduğu futbol programı için kameraların karşısına geçen Uçak, yaklaşık 1 yıldır sevgili olduğu Elif Koyuncu'yu yayın sonrası görüşme bahanesiyle çalıştığı kanala çağırdı. Yaklaşık 1.5 saat süren ve canlı yayınlanan spor programının ardından kapanış konuşmasını yapan Uçak, ayağa kalkarak Koyuncu'yu stüdyoya davet etti. Stüdyodaki konukların ve Koyuncu'nun şaşkınlık yaşadığı programda, kalp şeklindeki uçan balonun ipinin ucuna taktığı yüzüğü çözen Uçak, diz çökerek evlenme teklifi etti. Sevgilisinin kendisine canlı yayında evlilik teklif etmesinin ardından şaşkınlık yaşayan Koyuncu, sevgilisi Uçak'ın "Bir ömür boyu benimle yaşar mısın?" sorusuna sarılarak "Evet" yanıtını verdi. Evlilik teklifine olumlu yanıt alan Uçak, sürpriz için kendisine yardımcı olan çalışma arkadaşlarını da stüdyoya çağırıp, ekranları başındaki izleyenlere el sallayarak programı noktaladı.

'DEFALARCA CANLI YAYIN YAPTIM, BÖYLE HEYECAN YAŞAMADIM'

8 yıldır spor muhabirliği ve spikerliği yapan Uçak, sevgilisine alışılmışın dışında sürpriz evlilik teklifi yapmaya karar verdiğini söyledi. Defalarca canlı yayına çıktığını, ancak daha önce böyle bir heyecan yaşamadığını ifade eden Uçak, "Hayatımın en heyecanlı anlarından birini yaşadım. Sürekli canlı yayınlar yapıyoruz ancak bu kez çok farklı bir heyecan yaşadım. Evlilik teklifi için konuşmaya başladığım andan itibaren elim ayağım titremeye başladı. Kafamda tasarladığım cümleler vardı ancak o heyecanla unuttum. Benim için çok özel bir andı. Bizi izleyen seyircilerimiz, dün geceden itibaren yoğun bir şekilde mesaj gönderdiler, telefonla arayıp tebrik ettiler" dedi.

'HİÇ BEKLEMİYORDUM'

Böyle bir evlilik teklifini beklemediğini ifade eden Elif Koyuncu ise, "Çok karmaşık duygular hissettim. Hiç beklemediğim bir anda oldu. Kimse canlı yayında hazırlanmış bir şekilde evlilik teklifi beklemez. Bir anda böyle bir şey olması beni çok şaşırttı. Sürpriz evlilik teklifi karşısında çok mutlu oldum. Sevdiğim adamın böyle bir evlilik teklifi beni çok mutlu etti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Musa Uçak'ın canlı yayında evlilik teklifi etmesi

-Konfetilerin patlaması

-Kanal çalışanlarıyla programın sona ermesi

-Musa Uçak ve Elif Koyuncu'dan detaylar

-Musa Uçak ve Elif Koyuncu ile röp.

Haber: Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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