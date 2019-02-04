DHA YURT BÜLTENİ -5

Çanakkale'de kayıp olduğu öne sürülen 4 çocuk, 200 kişilik ekiple aranıyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde geçen Cumartesi iddiya göre, derede suya kapılan otomobil içinde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter ile bu sabah havadan arama başlatılırken, dere içinde ve çevresinde yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi de çalışmalarını sürdürüyor.

Ezine ilçesinde, iddiya göre, derede suya kapılan otomobil içinde oldukları ileri sürülen 4 çocuk için arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününde de devam ediyor. Dünkü çalışmalar akşam havanın kararmasının ardından durduruldu. Bu sabah bölgeye gelen ekiplerin son kontrolleriyle birlikte çalışmalara başlandı. Araçta bulunduğu iddia edilen çocukların yakınları da sabah erken saatlerden itibaren bölgeye geldi. Bugünkü çalışmalara Çanakkale ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlükleri deniz polisi ve su altı ekipleri, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri katılacak. Ayrıca özel metal arama dedektörleri kullanılarak söz konusu otomobilin yerinin tespit edilmesi için su altında çalışmalar yürütülecek.

Öte yandan havadan da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter tarafından arama ve kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor. 112 Acil Servis ekipleri de çok sayıda ambulansla bölgede hazır bekletiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ezine ilçesinde derede bölgedeki aramalardan genel ve detay görüntü.

-Bölgeye gelen dalgıç ve arama kurtarma ekiplerinden görüntü.

-Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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Buse'yi arama çalışmalarında 12'nci gün

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, 12'nci günde tekrar başlandı.

Kemer'de, 24 Ocak günü oluşan hortumun, annesinin kullandığı otomobili Ağva Deresi'ne savurması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, 12'nci günde, Kemer Sanayi Sitesi önünde başlandı. Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleriyle İl Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın arama- kurtarma timleri katıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri karadan arama yaparken, diğer ekipler ikiye ayrılarak Ağva Deresi ve denizde arama yapmaya başladı.

Jandarma ekipleri kıyıda balık avlayan amatör balıkçıları da arama çalışmalarını etkilediği gerekçesiyle uzaklaştırdı. Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazlarıyla tarama yapılan çalışmaları Buse'nin babası Ahmet Acar da takip ediyor.

Görüntü Dökümü

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- Arama çalışmaları detay

- Jandarma ekipleri

- Dalgıçlar

- Drone görüntüleri

- Baba Ahmet Acar görüntü

- Dereden görüntü

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Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

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Zonguldak’ta çakar lamba bulunduran alkollü sürücüye 4 bin 511 lira ceza

Zonguldak’ta otomobilinde çakar lamba bulunduran ehliyetsiz ve alkollü sürücüye toplam 4 bin 511 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kent merkezinde kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobili durdurdu. Yapılan denetimde aracında yasa dışı beyaz çakar lamba bulundurduğu tespit edilen araç sürücüsünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. Polis, ismi açıklanmayan araç sürücüsüne toplam 4 bin 511 lira trafik cezası kesti.

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı sosyal paylaşım sitesi hesabından, “Mavisi de beyazı da renklisi de her ne olursa olsun, arkasında önünde üstünde altında fark etmez, usulsüz, izinsiz çakar yasaktır. Ona göre kanmayın, kandırılmayın. Konu açık seçik ortada. Korunan yada koruyan araçlar dışında, araçlarda çakar yasaktır.ö paylaşımında bulunarak sürücüleri uyardı.

Görüntü Dökümü

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Çakar lambalı araçtan görüntü

HABER : Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, ()

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Kaybolan iki arkadaşa 6 saat sonunda AKUT ulaştı

Antalya'da Güllükdağı Milli Parkı'nda çıktıkları yürüyüşte yolunu kaybeden iki kişi, AKUT ekibinin 6 saatlik çabasıyla kurtarıldı.

Dün öğle saatlerinde Termessos Antik Kenti'nin de içerisinde bulunduğu Güllükdağı Milli Parkı'nda yürüyüşe çıkan Burak Suat Çekiç (22) ve Mehmet Ali Buldan (21), bir süre sonra kayboldu. İki arkadaş cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine giden polis ekipleri, AKUT Antalya Ekibi ile iletişime geçerek durumu bildirdi.

İki arkadaşın kaybolduğu noktaya gelen AKUT ekibi, cep telefonu yardımıyla yerlerini belirlemeye çalıştı. Havanın kararması dolayısıyla zorlanan ekip, kaybolan kişilerden, yerlerini bulabilmek için ateş yakmalarını istedi. Kayıp gençlerin yaktığı ateşten yerlerini tespit eden AKUT ekibi, 6 saatlik çalışmanın ardından kayıp iki kişiye ulaştı. Kurtarılan 2 arkadaş, yiyecek ve su desteği verilmesinin ardından güvenli bölgeye çıkarıldı. Burada bekleyen ambulansta müdahale edilen gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Suat Çekiç ve Mehmet Ali Buldan, bölgedeki tarihi yapıları görmek için geldiklerini, cep telefonlarında internetin çekmemesi nedeniyle yönlerini kaybedip kaybolduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- AKUT Ekibi detay

- Kurtarılan Burak Suat Çekiç ve Mehmet Ali Buldan

- Sağlık ekipleri detay

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: ANTALYA-)

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Evden çaldıkları eşyaları kamyonete yüklerken yakalandılar

Bursa'da 4 hırsızlık şüphelisi, girdikleri evden çaldıkları eşyaları kamyonete yüklerken suçüstü yakalandı.

Olay saat 05.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Üçoluk Caddesi'nde bulunan S.B.'ye ait daireden çıkarılan ev eşyalarının bir kamyonete yüklendiğini gören bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler olay yerine geldiğinde 16 ANH 56 plakalı kamyonete ev eşyalarının yüklendiğini belirleyerek hırsızlara suçüstü yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemede kamyonete çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon, yatak, gardırop, kanepe yüklendiğini tespit etti. Görükle Polis Merkezi'ne götürülen şüpheliler Ö.T, E.O, S.A ve S.Ü'nün 'uyuşturucu ticareti' ve 'hırsızlık' suçlarından çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Buradaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yakalanan malzemelerden görüntüler

-Polis ekiplerinin malzemeleri incelemesi

-Şahısların çıkarılması

-Detaylar

Süre: 02.07 Boyut: 240 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()