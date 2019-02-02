DHA YURT BÜLTENİ -5

2200 yıllık lahde sprey boyayla yazı yazdılar

Bursa'nın İznik ilçesinde, 5 metre uzunluğuki tek parça taştan yapılmış en büyük lahit olduğu öne sürülen tarihi Berberkaya lahdinin üzerine sprey boyayla yazı yazılması, tepki çekti.

İznik'te, Roma döneminden kaldığı, Bithynia kralı II. Prusias için yaptırıldığı tahmin edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2010 yılında restore edilen 2200 yıllık Berberkaya lahdine kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazıldı, şekiller çizildi. Bölgede inceleme yapan Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk, lahdin, dünyada tek parça taştan yapılmış en büyük lahit olma özelliği taşıdığını söyledi. Öztürk, "2200 yıllık bir lahit. Zamanında arazi şartlarından çatlayıp, kırılmaya başladıktan sonra 1959 yılında define avcıları tarafından havaya uçurulmuş. Asırlardır bu taşa işkence yapıyorlar. Yetkililer ne yapabilir, bence hiçbir şey. Bu bir kültür meselesi. Delikanlı adam sevgilisinin ismini dışarıda taşlara, duvarlara yazmaz. Türkçeyi geçin, Arapça yazılar da yazılmaya başlanmış artık. Bu taciz halen devam ediyor. Yazık, günah" dedi.

Görüntü dökümü;

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-Lahitten detaylar

-Lahit üzerindeki yazılar

-Açıklamalar

Süre: 4 dakika 41 saniye, Boyut: 617 MB

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),()

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Kaymakamın koruma polisi, kırmızıda geçen minibüsün çarpmasıyla öldü

Denizli'nin Honaz ilçesinde, kavşaktaki kırmızı ışıkta durmayarak geçen minibüsün otomobile çarpması sonucu, sürücü koltuğundaki polis memuru Fahrican Acamoğlu (25) yaşamını yitirdi. Yol kenarında yolcu alan başka minibüse çarparak durabilen, minibüsün sürücüsü Mehmet Karacengiz (34) de yaralandı. Kazada ölen Acamoğlu'nun Honaz Kaymakamı Zafer Öz'ün koruma polisi olduğu öğrenildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Denizli- Afyonkarahisar karayolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli yönüne giden Mehmet Karacengiz, yönetimindeki 32 AB 535 plakalı kapalı kasa minibüsle kavşaktaki kırmızı ışıkta durmayarak, geçti. Karancengiz'in aracı, bu sırada kendisine yeşil ışık yanınca kavşaktan dönmek isteyen polis memuru Fahrican Acamoğlu'nun 20 H 6000 plakalı özel otomobiline çarptı. Mehmet Karacengiz'in minibüsü ardından, yolun sağında yolcu almak için duran Mehmet Aşçıoğlu yönetimindeki 20 AT 533 plakalı başka minibüse arkadan çarparak durabildi. Zincirleme kazada, kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru Fahrican Acamoğlu ile ışık ihlali yapan minibüs sürücüsü Mehmet Karacengiz yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Acamoğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fahrican Acamoğlu'nun, Honaz Kaymakamı Zafer Öz'ün koruma polisi olduğu öğrenildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karacengiz'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, minibüsün hızla kavşağa gelmesi, kırmızı ışıkta durmayıp, polis memurunun kullandığı otomobile çarpması yer aldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Güvenlik kamerası

- Minibüsün kavşağa hızla gelmesi

- Otomobili çarpma anı

- Hayatını kaybeden polis memurunun resmi

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: DENİZLİ, ()

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41 gündür bulunamıyordu, köpeğine GPRS taktılar

Adapazarı'nda 41 gün önce kaybolan 85 yaşındaki alzheimer hastası Mehmet Güler'in bulunması için son umut köpeği oldu. AFAD ekipleri, Mehmet Güler'i bulmak için aileye yaşlı adamı bulduğu yönünde işaretler verdiği düşünülen köpeğine GPRS cihazı taktı.

Adapazarı Çelebiler Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Mehmet Güler, 41 gün önce evden ayrılmış ve bir daha geri dönmemişti. Yaşlı adamı bulmak için Sakarya AFAD, Sakarya itfaiyesi, arama kurtarma ekipleri seferber olmuş ve bölgeyi karış karış aramışlardı. Hasta adam bölgede dere-tepe, nehir ile orman alanlarında ellerinde cihazlar ve yanlarında eğitimli köpeklerle yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. 3 haftadır yapılan çalışmalarda Güler'e ait herhangi bir emareye rastlanmazken, aynı gün ortadan kaybolan yaşlı adamın köpeği 'Karabaş' bir süre önce eve geri döndü.

Ev sahiplerine yaşlı adamın bulunduğu yönünde işaretler ve uyarılar veren köpek, sonrasında yine ormanlık alana kaçarak ortadan kayboldu.

AFAD ekipleri dün Güler'in ailesiyle birlikte yaşadığı bölgeye giderek yaşlı adamın bulunması için son umut olan GPRS çalışmasını başlattı. Ekipler, yaşlı adamı bulduğu düşünülen köpeğin boynuna GPRS cihazı yerleştirdi. Arama-kurtarma ekipleri, köpeğin hareketlerini takip ederek yaşlı adamı sinyal üzerinden bulmak için teknik bir çalışma başlattı.

AFAD görevlileri yapılan çalışmada, köpeğin ormanlık alanda ve bölgede gittiği noktaların haritasını çıkararak buralara hareket edecek. Mehmet Güler'in oğlu Ali Osman Güler, köpeğin babasını bulduğunu düşündüklerini ve bu çalışmanın kendilerini yaşlı adama götüreceğine inandıklarını belirterek, "Olay günü etrafta çok insan var diye köpeğin ortadan kaybolduğunu zannettim. Ardından birkaç gün geçtikten sonra köpek gelmez oldu ve köpek olaydan 14 gün sonra tekrar geldi geldiğinde yemeğini verdik ve tekrar gideceğini hiç tahmin etmedik. İkinci gidişinden sonra 24 gün geçti tekrar geri geldi. Bu sefer tasmasına takip cihazı taktık, beklemeye devam edeceğiz. İnşallah bizi babamıza götürecek, artık bulunmasını istiyoruz. Bu yöntem başarılı olursa onu bulacağız." dedi.

Yaşlı adamın köpeği boynuna cihaz bağlandıktan sonra salınırken, ekipler de takibe başladı. Yaşlı adamın ailesi ve AFAD, Karabaş'ın kendilerine doğru sinyali vermesini bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Aileyle AFAD görevlilerin konuşması

-Köpeğin boynuna cihaz takılması

-Ekipler köpekle oynarken görüntü

-Köpeğin salınması

-Oğlu röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), ()

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Özel ekip, 28 gün iz sürüp, silahlı soyguncuyu yakaladı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir markete girip, iş yeri sahibini silahla tehdit ederek, kasadaki para ile raflardaki sigara ve kontörleri alıp kaçan maskeli şüpheli, 28 gün süren takibin sonunda yakalandı.

Soygun, 3 Ocak sabahı saat 05.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerindeki bir markette yaşandı. Maskeli ve eldivenli olarak markete giren bir kişi, iş yeri sahibini tabancayla etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan 700 TL ile 3 bin TL değerindeki 14 karton sigara ve çok sayıda kontörü, beraberinde getirdiği spor çantaya doldurdu. Ardından kaçtı. Market sahibinin ihbarıyla harekete geçen emniyet, şüpheliyi yakalamak için özel ekip kurdu.

AYAKKABI MAĞAZALARI, METRUK BİNALAR KONTROL EDİLDİ

Bölgedeki tüm güvenlik kameraları ve mobese görüntüleri mercek altına alındı. Şüphelinin eşkaline uygun 29 kişi tespit edildi. Şüphelinin olay anında giydiği spor ayakkabıdan yola çıkan özel ekip, 20 ayakkabı mağazasını tek tek dolaşarak, söz konusu ayakkabıdan alanların izini sürdü. Bölgedeki metruk binaları kontrol eden özel ekip, şüphelinin il dışına çıkma ihtimaline karşı turizm şirketlerine ait yolcu listelerinı de inceledi. Marketten alınan 14 karton sigaranın satılabileceği iş yerlerini arayan özel ekip, çalınan kontörlerin satıldığı adresi bulmayı başardı.

KOBANİ'DE SİLAHLI EĞİTİM ALDI

28 gün süren çalışma sonunda özel ekip, şüphelinin Ü.D. olduğunu belirledi. Ü.D., İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Saklandığı banyoda ele geçirilen şüphelinin, olay sırasında giydiği mont ve spor ayakkabısı da evde bulundu. Şüphelinin Suriye'nin Kobani bölgesinde bölücü terör örgütü PKK adına silahlı eğitim aldığı ortaya çıkarken, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek', 'Hırsızlık', "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapma' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarından poliste kaydı bulunduğu belirlendi.

UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN SOYGUN YAPMIŞ

Ü.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soygun olayını ise arkadaşı N.B. ile birlikte uyuşturucu madde almak amacıyla planladıkları, tabanca, maske ve eldiveni N.B.'nin temin ettiği, gasp edilen malzemeleri suç ortağıyla paylaştıktan sonra sattığı tespit edildi. Polis N.B.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Orhan AŞAN / VAN,()-

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Gizem, hayalini kurduğu piyanoya kavuştu ama eve sığdırmakta zorlandı

Trabzon'un Tonya ilçesinde müzik yeteneğiyle dikkat çeken ortaokul öğrencisi Gizem Bayram'a (10), iş kadını Seyyare Sungur tarafından piyano hediye edildi. Gizem'in hayali süsleyen piyano, koltuklar çıkarılarak evin salonuna yerleştirildi.

İlçenin Karaağaçlı Mahallesi'nde yaşayan ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Gizem Bayram, sınıfta özellikle yabancı şarkıları seslendirmesinde gösterdiği performansla, müzik öğretmeni Merve Ayhan'ın dikkatini çekti. Gizem'in müzik alandaki özel yeteneğini keşfeden öğretmeni, öğrencisiyle de özel olarak ilgilenmeye başladı. Küçük kız, öğretmeniyle birlikte, merak sardığı ve hayalini kurduğu piyano için pratik dersleri almaya başladı. Yeteneği sayesinde kısa sürede dersleri kavrayan Bayram'a, girişimci iş kadını Seyyare Sungur tarafından da piyano hediye edildi. Piyano, sığmadığı için evde koltuklar çıkarılıp salona yerleştirildi. Yarıyıl tatili nedeniyle piyanoya daha çok vakit ayıran Gizem'in seslendirdiği pek çok eser, evlerinin duvarında yankılanırken, aile ve komşular da verilen resitali beğeniyle dinliyor.

'ÇOK YETENEKLİ BİR ÖĞRENCİ'

Gizem'i yabancı şarkı söylerken keşfettiğini anlatan müzik öğretmeni Merve Ayhan, öğrencinin büyük yeteneğe sahip olduğunu söyledi. Ayhan, "Derste şarkı söylerken keşfettim Gizem’i, yapancı şarkılar da söylüyordu. İspanyolca, İngilizce şarkılar. Ben de ona bir şarkı öğrettim, şarkıyı hemen ezberleyerek geldi. Gizem'i daha yakından tanımak istedim. 2 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Gerçekten çok yetenekli bir öğrenci. Sonra Gizem’e hayali olan piyanoyu almak için eşimle aramızda konuştuk. Trabzon’da özel bir işletmesi olan Seyyare Hanım ile tanışmıştık. Kendisine durumu ilettik. Sağ olsun Seyyare Hanım bize destek oldu. Gizem’e güzel bir piyano aldı" dedi.

'SANAT SALONA DÜŞTÜ'

Gizem’e piyano hediye eden Seyyare Sungur da uzaklarda pek çok köy okullarında nice cevherler yer aldığına dikkat çekti. Sungur, "Merve hocama, çok teşekkür ederim. Sayenizde gerçekten iyi bir iş yaptık. Amacımız, kültürümüzde var olan yetenekleri keşfetmek ve destek vermek. Çünkü kültürümüzde müzik yerleşmiş. Müzikle doğan, müzikle duygularını ifade eden insanlarız. Maddi boyut hiç engel değil. Her hâlükârda yeteneğimizi ortaya çıkarabiliyoruz. Bunu keşfeden bir öğretmeniniz varsa, aslında çok şanslısınız. Her şey de orda başlıyor. Biz sadece bir aracıyız. Böyle bir işte olmaktan müthiş keyif aldım. Köy okullarındaki çocukların neler yaşadığının, hangi cevherlerin ne durumda olduklarının farkında bile değiliz. Gizem bu şanslardan biriydi. Evin bir koltuğu dışarı çıkarıldı. Sanat tam da buraya düştü" diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUM'

Mutlu olduğunu belirterek, öğretmeni ile iş kadınına teşekkür eden Gizem Bayram ise ilerde iyi bir piyano sanatçısı olmak istediğini, bunun için de azimle çalıştığını belirtti. Bayram, “Bana bu piyanoyu aldıkları için çok mutluyum. Öğretmenim de beni yetiştirdiği için ona da çok teşekkür ediyorum. Ailem bana destek oldu. Sevincimi kelimelerle anlatmak güç, piyanoma kavuştum. İnşallah başarılı olacağım" ifadesinde bulundu.

İlçede ilk kez bir köy evine piyona girdiği söyleyen Bayram ailesi de girişimci Sungur ve öğretmen Ayhan'a katkıları ve destekleri için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ev görüntüsü

-Piyanonun taşınması

-Koltuklardan görüntüler

-Gizem ve ailesinden detaylar

-Gizem'in piyano çalması

-Röpler ve detaylar

BOYUT: 619 MB

Haber-Kamera: İnan KALYONCU/TRABZON,()

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Obez kardeşler eridi

Kayseri'de, 4 yaşında 37 kiloya ulaşan Sümeyye (12) ve 1 yaşında 22 kiloya ulaşan kardeşi Hamza (9), İngiltere'de başlanan tedavi ile şimdi tamamen normal kilolarına gelerek sağlıklarına kavuştu.

Kayseri'de akraba evliliği yapan Çiğdem (33) ve Faruk Kabak (39) çiftinin çocukları Sümeyye ve Hamza'nın vücudunda leptin hormonu eksikti. Bunun sonucunda aşırı kilo alan Sümeyye, 4 yaşına geldiğinde 37, Hamza ise 1 yaşında 22 kiloya kadar çıktı. Bunun üzerine iki kardeş, 2011 yılında İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde 1 ay tedavi gördü. Yol ve sağlık masrafları Cambridge Üniversitesi tarafından karşılanan Sümeyye ve Hamza'ya günde iki kez leptin hormonunu düzenleyen iğne tedavisi uygulandı. Tedavilerinin ardından 1 yıl sonra Sümeyye 19 kiloya, Hamza'da 13 kiloya kadar düştü.

Kabak kardeşler, İngiltere'de tamamlanan tedavilerini Sağlık Bakanlığı'nın leptin hormonunu düzenleyen iğneyi desteklemesiyle Kayseri'de sürdürdü. Sümeyye ve Hamza'ya artık doktora gitmeden leptin hormonunu düzenleyen iğne babaları Faruk Kabak tarafından yapılıyor. Şu anda 12 yaşında olan Sümeyye 40, 9 yaşında olan kardeşi Hamza ise 33 kiloda.

Baba Faruk Kabak, Sümeyye ve Hamza'nın artık diğer çocuklar gibi yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürdüğünü söyledi. Çocuklarının normal kilolarına döndüğünü ve parkta rahatlıkla oynayabildiğini belirten baba Kabak, "Çocuklarımıza 2011 yılında 'Leptin' isimli hormon eksikliği teşhisi kondu. Daha sonra da üniversite aracılığıyla İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nde tedavilerini devam ettirdik. Tedavimiz bugüne kadar çok başarılı bir şekilde ilerledi. İlaçlarımızı senede bir defa giderek oradan getirebiliyorduk. Son 1 yıldır ise Sağlık Bakanlığı aracılığıyla ilaçlarımızı buradan alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi artık her çocuk gibi parklarda oynayabiliyorlar. Normal kilolarına döndüler ve artık bize bağlı kalmadan gezebiliyorlar. Kendi hayatlarını kendileri yaşayabiliyorlar" diye konuştu.

Hamza Kabak, "Şuanda 3'üncü sınıfa gidiyorum. Tedavi gördük ve artık gezebiliyorum, oynayabiliyorum. Arkadaşlarımla eğlenebiliyorum" dedi. Sümeyye Kabak da, normal kilosuna döndüğü için mutlu olduğunu ve parkta arkadaşlarıyla oynayabildiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Hamza ve Sümeyye'nin parkta oynaması

-Baba Faruk Kabak ile röportaj

-Hamza ve Sümeyye ile röportaj

-Hamza ve Sümeyye'nin yürüyüş yapması

-Genel detay

Süre: 5.25 Boyut: 590 MB

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()

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Tarihi camiden geriye kalan minareyi çeşme yaptılar

Bursa'da yıkım kararı verilip, yerine yeni cami yapılan yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen Hasanağa Camisi'ninin sağlam olan minaresi, mahalleli tarafından kaynak suyu çekilerek çeşme olarak kullanılıyor.

Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 200 yıl önce yapıldığı tahmin edilen tarihi Hasanağa Camii 2000'li yılların başında yıkılarak yeni bir cami inşa edildi. Camiye yıkım kararı verilmesinin ardından incelemelerde bulunan Anıtlar Kurulu, minareye sağlam raporu verdi. Tarihi Hasanağa Camisi yıkıldı, minaresi ise ayakta kaldı. Mahallenin ortasında bir başına kalan minareye değer kazandırmak isteyen mahalleli, bölgede çıkan doğal kaynak suyunu boru tesisatıyla minarenin alt kısmına getirdi. Etrafına 4 adet musluk yerleştirilen minare çeşme olarak kullanılmaya başlandı.

Camiinin tarihçesinden ve yıkım aşamasından bahseden Hasanağa Mahalle Muhtarı Halil Turan (39), "Camimiz 1800'lü yıllara aitti. 2000'li yıllarda caminin yıkımı gerçekleştirildi. Eskiyen cami vatandaşlar için tehlike oluşturduğundan dolayı yerine yenisi yapıldı. Eski caminin olduğu yer meydan haline getirildi. Buradaki minaremizin Anıtlar Kurulu tarafından gerekli kontrolleri yapıldığında herhangi bir tehlike teşkil etmediği anlaşıldı. Cami yıkıldı fakat minaremiz anıt olarak kalmış oldu. Ayazma Suyu dediğimiz suyun köy kurulduğundan beri bölgeye geldiği söyleniyor. Su sürekli akıyor, doğal kaynak suyudur. Cami yıkıldıktan sonra buradaki su minareye taşınarak minarenin etrafından akmaya başladı" dedi.

CAMİ DEPREMDE HASAR GÖRÜNCE YIKILDI

Dedesinin bu camide imamlık yaptığını söyleyen mahalle sakinlerinden Ahmet Altın (73), "Cami ahşaptı. Camiinin yan tarafında muhtarlık vardı. Camii depremde hasar gördü ve ondan sonra yıkıldı. Minarenin etrafı sonradan yapıldı. Çevresi sonradan düzenlendi. Çeşmeler önceden caminin önündeydi" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Camii minaresinden detaylar

-Çeşmeden detaylar

-Röportajlar

-Arşiv görüntüsü

Süre:04.46 Boyut:534 MB

Haber: Semih ŞAHİN/ Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, ()

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1930'lu yıllardan bilyeli gazoz şişesi müzede sergileniyor

Balıkesır’in Edremit ilçesinde Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde Türkiye'de bir örneği daha olmayan bilyeli gazoz şişeleri sergileniyor. 1930’lu yıllarda Edremit’te Hacı Rıfat Esensu tarafından üretilen şişeler müzeyi gezenlerden büyük ilgi görüyor.

Edremit ilçesindeki Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi, Türkiye’de bir örneği daha olmayan bilyeli gazoz şişesine ev sahipliği yapıyor. 1930’lu yıllarda Edremit ilçesinde, Edremit Esensu markası ile gazoz üretimine başlayan Hacı Rıfat Esensu tarafından üretilen gazoz şişelerinden yalnızca 1 kasa kaldı. 2001 yılında ilçede eczacılık yapan Osman Benlioğlu tarafından şişeler orijinal kasasıyla birlikte müzeye bağışlandı. Müzede sergilenen 10 şişe olduğunu belirten Müze Sorumlusu İrfan Kolçak, Türkiye’de bu şişelerin bir örneğinin daha olmadığını ifade ederek, şişelerin ziyaretçilerin büyük ilgisini çektiğini belirtti.

JAPONYA'DA ÖRNEĞİ VAR

Şişelerin müzede sergilenen nadide eserler arasında yer aldığını ifade eden İrfan Koçak, “1930'lu yıllarda Hacı Rıfat Esensu’nun firmasında kullanılan gazoz şişelerinin bir örneği dünyada sadece Japonya’da bir firma tarafından meyve suyu şişesi olarak üretiliyor. 1908 yılında ülkemizde üretilmeye başlayan gazozlar tüm Türkiye’ye yayılarak beğeni aldı. Bunun üzerine Edremitli Hacı Rıfat Esensu da bu gazoz şişelerini üretmiş. Bilyeli gazoz şişesi diye ad takılmış. Bu şişelerde kapak yok. Kapağın yerine içerisinde bir conta var. Gazozun basıncıyla içerideki conta sıkışıyor ve kapak görevi görüyor. İçmek istediğinizde ise bilyeyi bastırarak gazozun havasını alıyorsunuz, sonra bilye aşağıya düşüyor. Ardından gazozu içebiliyorsunuzö dedi.

ASİTLİ İÇECEKLERLE ÇALIŞIYOR

Şişeler müzeye geldiğinde su ile deneme yaptıklarını ancak başarılı olamadıklarını kaydeden Koçak, “Şişeler sadece asitli içeceklere uygulanabiliyor. Suyla denedik bilye ağır olduğu için aşağıya düştü. Ancak asitli bir içecekle bilye aynı şekilde yukarı çıkarak şişenin hava almasını engelliyor. Gazozun basıncıyla çalışıyor. İçindekini içmek istediğimizde bilyeyi ittiriyoruz. Şişelerimizi müzemize gelen bütün ziyaretçilere gösteriyoruzö diye konuştu.

'İLK DEFA GÖRÜYORUM'

Müzeyi gezen Ramazan Şenyüz ise, “Şişeleri görüp hikayesini öğrenince gururlandım. Yıllar önce böyle bir şeyin icat edilmesi gerçekten gurur verici. İçmedim ilk defa görüyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şişelerden ve müzeden görüntüler

- Müze ziyaretilerinden Ramazan Şenyüz ile röportaj

- Müze Sorumlusu İrfan Kolçak açıklaması

- Şişelerden ve kasasından görüntüler

Süresi: 4 Dakika 50 Saniye, Boyutu: 361 MB.

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), ()

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Barış Manço İzmir'de konserle anıldı

Ünlü sanatçı Barış Manço vefatının 20. yıl dönümünde, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kurucusu olduğu Kurtalan Ekspres'in konseriyle anıldı.

Usta sanatçı Barış Manço 20'nci ölüm yıl dönümünde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde anıldı. Manço'nun kurucusu olduğu Kurtalan Ekspres grubunun konser verdiği gecede sanatçının hayranları bir araya geldi. İki saat süren konserde Barış Manço'nun unutulmaz şarkılarından Gülpembe, Kara Sevda ve Kol Düğmeleri tüm sevenleriyle birlikte seslendirildi.

Manço'yu 20 yıl önce 1 Şubat'ta kaybettiklerini ve şimdi İzmir'de andıklarını söyleyen Kurtalan Ekspres grubunun üyelerinden Ahmet Güvenç, "Barış'ı kaybettiğimizde sudan çıkmış balık gibi olduk ama misyonumuzu devam ettirmemiz gerekiyordu. Barış'ın bir lafı vardı 'İnsan anılmadığı sürece ölür' derdi. Ben olduğum sürece Barış hiç ölmeyecek" dedi. 'Kadına şiddete hayır' ve 'çocuk istismarına dur' temalı yeni albümleri Sessiz Çığlık ile ilgili de bilgi veren Güvenç, yeni albümlerinin çıkış şarkısı için Şevval Sam ile birlikte bir klip çektiklerini söyleyerek, "Artık aşk şarkıları yapamayız. Toplumsal konulara parmak basmalıyız. Ege'nin sularında hayatını kaybeden Suriyeli mülteci Aylan Kurdi ile ilgili bir parçamız var. Sessiz Çığlık adlı şarkımıza ise, kadına şiddete hayır temalı bir klip çektik. Çocuk istismarına ve kadına şiddete hayır diyoruz! Bu kadar sıkıntılı, bu kadar uzücü haberler gelirken eğlenceli bir şarkı yapamazdık. İlk tepkiler gayet güzel" diye konuştu.

Gecenin sonunda sahne alan İzmirli müzisyen Gökhan Özden ise "Barış ağabey bizim için büyük bir idol. Onun şarkıları, onun programları ile büyüdük. Doğruluğu, güzelliği onunla öğrendik, rahmetle anıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konserden genel ve detay görüntü,

-Ahmet Güvenç ile röp,

-Sessiz Çığlık'ın klibinden görüntü.

Haber- Kamera: Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()