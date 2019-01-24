DHA YURT BÜLTENİ -5

Teröristlerin cami duvarına bitişik sığınağı bulundu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, Çavundur köyündeki kullanılmayan caminin duvarının bitişiğinde, terör örgütü PKK mensuplarınca halıfleksle kamufle edilmiş sığınak bulundu. Sığınakta, teröristlerin kullandığı tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice kırsalında, 22 Ocak'ta jandarma komando timlerinin katılımı ile 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim- 46 Özel Birlik Operasyonu' düzenlendi. Lice'ye bağlı Çavundur köyünde arama faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, PKK'lı teröristlerce kış üslenmesi için kullanılan sığınak ile köyde kullanılmayan caminin duvarına bitişik, girişi tahta ve halıfleksle kamufle edilmiş sığınak tipi oda bulundu. Güvenlik güçlerinin sığınakta yaptığı aramada; toprağa gömülü 2 ilk yardım çantası içinde şişme atel seti, 13 küçük şırınga, 9 büyük şırınga, 4 oksijenli su, 3 tentürdiyot, 12 sargı bezi, serum, 3 pamuk, 3 ilk yardım kiti, yara temizleyici sprey, 2 boyunluk, 3 ambu seti, 5 yara kapatıcı örtü, 3 entübasyon tüpü, 2 serum seti, astım ilacı ve 2 alüminyum folyo ele geçirildi. Sığınak kullanılamaz hale getirilirken, içindekiler de imha edildi.

Diyarbakır Valiliği'nden operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:

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- Köydeki cami

- Caminin bitişiğindeki sığınak

- Ele geçirilen malzemeler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()

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PTT'nin kargo bölümünde patlama: 2 yaralı(2)

PATLAYAN PAKETTE AKÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Konya'da PTT'nin kargo bölümünde patlayan jandarmaya ait paketin içerisinde, akü olduğu ortaya çıktı. Akünün, 17 Ocak günü Meram ilçesi Kumralı Mahallesi Taşocağı mevkiinde define aramak isteyen 3 kişiden 2'sinin kendi yaptıkları patlayıcının infilak edip patlaması sonucu yaralandığı olayda ele geçirildiği ve kriminal laboratuvarına gönderildiği tespit edildi. Paketin yere bırakılmasıyla patlamanın yaşandığını, bu sırada yanındaki kolinin içinde bulunan parfümlerin de alev aldığı saptandı.

Tedavisi süren 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: KONYA ))

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Van'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Van'da, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüten ve mali destek sağlayan şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında 1 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı fişeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Özel harekat polislerinin operasyon görüntüleri

-Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyon

-Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğüne getirilişi

VAN, () -

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Eruh'ta PKK operasyonu: 7 gözaltı

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik 3 adrese bu sabah erken saatlerde operasyon düzenledi.Adreslerinde arama yapılan ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Jandarma ekiplerinin güvenlik önelimi alması

- Jandarma ekiplerinin evlere baskın düzenlemesi

- Ekiplerin evlere baskın düzenlemesinin görüntüsü

- Gözaltına alınanlar

- Gözaltına alınanların zırhlı araçlara indirilmesi

- Detay ve genel görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 111 MB

Haber: Mehmet Yücel DURAK-Kamera:SİİRT,()

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Belediyeye ateş açan zanlı adliyeye sevk edildi

İzmit'te 3 yıldır işsiz olan ve dün girdiği bunalım nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına tabancayla 5 el ateş açtığı iddia edilen Hızır K.(50) adliyeye sevk edildi.

Olay dün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit'teki hizmet binasında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır işsiz olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Hızır K., dün öğle saatlerinde belediye binasının otopark kısmına gelerek yanındaki tabanca ile binaya doğru 5 el ateş etti. Mermilerden biri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun makam odasına isabet ederken, Başkan Karaosmanoğlu'nun bir toplantı sebebiyle İstanbul'da olması olası bir faciayı önledi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hızır K., bugün emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayda kullanılan tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlının asayişten çıkışı

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera:Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),()

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Pasta çaldı, iş yerinin önünde oturup dinlenirken yakalandı

Konya'da Haydar E. (26), cam kapısını zorla açıp içeri girdiği pastaneden 130 lira para ve 500 lira değerinde pasta çaldıktan sonra iş yerine önünde oturup dinlenirken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve poliste 25 kaydı bulunan Haydar E., tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen salı günü gece saatlerinde Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yeni Sille Caddesi'nde bir pastanede meydana geldi. Haydar E. , bisikletiyle pastanenin önüne gelip, önce kapı sandığı camı açmaya çalıştı. Daha sonra kapının yerini fark eden Haydar E., otomatik cam kapıyı eliyle aralamaya çalıştı. Başarılı olamayınca çevresinde bulundu bir kalasla iki kapı arasını aralamayı denedi. Bunda da başarılı olamayınca yere oturup, yine eliyle aralamaya çalıştı. Ardından da itekleyerek kapıyı kırıp açtı. O anlarda iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. İçeriden 130 lira para ve 500 lira değerinde pasta çalan Haydar E., bisikletini binip uzaklaşmak istedi. Ancak biraz ilerleyip iş yerinin önüne oturup dinlenmeye başladı. İş yerinin alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis tarafından yakalandı. Alkollü olduğu ileri sürülen ve poliste farklı suçlardan 25 kaydı bulunan Haydar E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Haber: Mehmet IŞIK KONYA ))

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Okul kantinindeki semaver faciasında okul müdürü ve kantin işletmecilerine ceza çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 11 yaşındaki A.T.K.'nin eğitim gördüğü ilkokulun kantininde semaverdeki kaynar suyun üzerine dökülerek yanmasına ve vücudunun büyük bölümünde meydana gelen doku kayıpları nedeniyle 50'den fazla ameliyat olmasına neden olan olayda okul müdürü ile kantin işletmecisi çift, kusurlu bulundu. Kantin işletmecileri Mehmet Kemal Varlı 16 ay 20 gün, eşi Derya Varlı 11 ay 20 gün, Okul Müdürü Meral Doğanay da 16 ay 20 gün hapis cezası aldı. Çocuğun ailesi tarafından açılan 1,6 milyon TL talepli tazminat davası ise halen devam ediyor.

Olay, İzmir'in Çeşme ilçesinde Alaçatı Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu'nda 9 Nisan 2015 tarihinde yaşandı. Sınıf arkadaşıyla oynayan 11 yaşındaki A.T.K., kantine gelen oyuncak arabasının peşinden koştu. Bu sırada ayağı, masanın üzerinde duran semaverin kablosuna takıldı. İçinde yaklaşık 10 litre kaynar su bulunan semaver, A.T.K.'nin üzerine devrildi. Kaynar su üzerine dökülen küçük çocuğun vücudunun büyük bölümü yandı. Acılar içerisinde kıvranan çocuğu, kantin işletmecileri ve okul yöneticileri, hastaneye götürmek yerine üzerine pet şişelerdeki sudan dökerek tedavi etmeye çalıştı. Acısı dinmeyince de Okul Müdürü Meral Doğanay tarafından hastaneye götürüldü. A.T.K.'nin vücudunun yüzde 50'sinden fazla bir bölümde ağır yanık olduğu belirlendi. Bir ay boyunca yoğun bakımda kalan A.T.K., bir yandan yaşam savaşı verdi bir yandan da büyük acılar çekti. Hayati tehlikeyi atlattıktan sonra vücudunun önemli bir bölümünde oluşan doku kayıplarının giderilmesi için 50'den fazla ameliyata alındı. Deri kayıplarından dolayı böbrek ve karaciğerinde zarar oluşmaması için doku nakli yapıldı. Kol ve bacaklarını kullanmakta zorluk çeken çocuk fizik tedavi görmeye başladı.

SANIKLAR ALDIKLARI CEZALARI ÇOK BULUP TEMYİZ ETTİ

Şimdi 15 yaşında olan hem ameliyatları hem de tedavisi devam eden A.T.K.'nin yaralanmasında, bilirkişi ve müfettiş raporlarında kusurları oldukları bildirilen kantin işletmecileri Mehmet Kemal Varlı ve eşi Derya Varlı ile Okul Müdürü Meral Doğanay hakkında Çeşme 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 sanığın 'taksirle yaralanmaya sebebiyet vermek' suçundan yargılandığı davada kantin işletmecileri Mehmet Kemal Varlı 16 ay 20 gün, eşi Derya Varlı 11 ay 20 gün, Okul Müdürü Meral Doğanay da 16 ay 20 gün hapis cezası aldı. Sanıklar, cezayı, Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz etti.

REKOR TAZMİNAT DAVASI DEVAM EDİYOR

A.T.K.'nin ailesi ayrıca avukatları Murat Çakar aracılığıyla 1,6 milyon TL talebiyle tazminat davası açtı. Bu dava ise halen İdare Mahkemesi'nde devam ediyor.

Haber: Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()-

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Seferihisar açıklarında 64 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan 64 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Sığacık Körfezi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan grubu fark etti. Durdurulan lastik bottaki 36'sı Orta Afrika, 19'u Kongo ve 9'u Filistin uyruklu olmak üzere toplam 64 kaçak göçmen yakalandı. 36'sı erkek, 12'si kadın ve 16'sı çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber: Kadir ÖZEN/İZMİR, () -