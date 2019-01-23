DHA YURT BÜLTENİ -5

Taşan dere yolu kapatınca hasta annesini her gün sırtında taşıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki hafta önce taşan dere nedeniyle hasar oluşan ve balçığa dönen Gökçeçakmak Mahallesi yolu ulaşıma kapandı. Yoldaki hasar giderilemeyince araçlar mahalleye inip, çıkamadı. Nihat Kasap da (40), akciğer rahatsızlığı nedeniyle iğne olması gereken annesi Kaniye Kasap’ı (85) sırtında 3 kilometre taşıyarak sağlık ocağına götürüp, getirmeye başladı.

Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi'nde iki hafta önce taşan dere mahalle yolunda hasara neden oldu. Balçığa dönen yol ulaşıma kapandı. Yoldaki hasar giderilemeyince araçlar mahalleye inip, çıkamadı. Nihat Kasap da, akciğer rahatsızlığı nedeniyle iğne olması gereken annesi Kaniye Kasap’ı sırtında 3 kilometre taşıyarak sağlık ocağına götürüp, getirmeye başladı.

Yolda hasar oluştuğunu anlatan Nihat Kasap, "Yol bu hale gelince sağlık ekiplerini aradım ama gelemeyeceklerini söylediler. Bende bozuk yolda annemi sırtıma alarak sağlık ocağına getirip götürmeye başladım. O benim annem, onu nasıl taşımayayım? O beni 9 ay karnında taşımış, şikayet etmemiş. Ben annemi iğne vurmaya nasıl getirmeyeyim? Kim olsa getirir. Anne hiç kenara atılır mı? Ben annemi mecbur götüreceğim. Ya öleceğim ya götüreceğim. Allah bana sağlık verdiği sürece ben annemi sırtımda taşıyacağım" dedi.

'YOLUMUZU YAPSALAR YETER'

Yolun yapılmasını isteyen Kasap,"'Yorulmayı hissetmiyorum, annem var sırtımda. Anneyi taşırken kim yorgun hissedebilir? Ben sadece annemi düşürmekten korkuyorum. Yoksa bir anne evladının sırtına yorgunluk verir mi? Nereyi arasam kimse yardım etmiyor, nereyle görüşsem boş çeviriyorlar. İstediğim tek şey annem benden memnun olsun. Annem benden razı olsun, bana hakkını helal etsin yeter. Yolumuzu yapsalar yeter" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yol detayları

Annenin sırtında taşınması

Taşıma detayları

Nihat Kasap ile röp.

Haber-Kamera: Tayfur KARA SAMSUN-

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PKK'nın şehir merkezinde görevlendirdiği terörist yakalandı

Diyarbakır'da, jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katılan, şehir merkezinde örgütsel faaliyette bulunan, 'Kendal Amed' kod adlı Y.B. isimli terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı. Y.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen istihbari çalışmalarla 2015 yılının Haziran ayında örgüte katılan, 'Kendal Amed' kod adlı Y.B. isimli teröristin yakalanması için çalışma başlattı. Terör örgütü PKK tarafından şehir merkezinde, örgütsel faaliyetlerde 'milis' olarak görevlendirildiği tespit edilen Y.B.'nin kaldığı, Kayapınar ilçesine bağlı Medya Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.B. adlı terörist, ruhsatsız av tüfeği ve 44 fişek ile yakalanarak, gözaltına alındı.

Y.B., ifade işleminin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

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- PKK'lı Y.B'nin adliyeye sevk edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1,5 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, ()

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Gıda yüklü kamyoneti çalan 3 kişi yakalandı

Konya'da, Suriye uyruklu Yusuf Naccar'ın evinin önünden çalınan ve yaklaşık 15 bin TL değerinde gıda maddesi yüklü olan kamyonet, otoparkta terk edilmiş olarak bulundu. Kamyoneti çaldıkları iddiasıyla Naccar'ın 3 yakını gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kamyonetteki gıdalar ele geçirildi.

Hırsızlık olayı, 15 Ocak Salı günü Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Elçibey Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Naccar, sabah uyandığında kapısının önünde park halinde olan ve gıda satışı yaptığı 42 MC 195 plakalı kamyonetin olmadığını fark etti. Çevrede yaptığı aramada yaklaşık 15 bin TL gıda maddesi yüklü olan kamyoneti bulamayınca polise haber verdi.

5 BİN PLAKA İNCELENDİ

Polis, kamyoneti bulmak için çevredeki güvenlik kamera kayıtları ile kentin farklı noktalarındaki Plaka Tanıma Sistemi kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 5 bin plakayı araştıran polis, kamyoneti kent merkezindeki Zindankale Katlı Otopark’ta terk edilmiş olarak buldu. Polis, kamyoneti çalanların ise Naccar'ın yakınları Mahmud Beşir El Naccar, Muhammed Naccar ve Ahmet Halalyan olduğunu belirledi. Polis, 3 şüpheliyi evlerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyon sırasında şüphelilerden Halalyan, saklandığı kanepenin altında ele geçirildi. Kamyonette yüklü gıdaların büyük bölümü de şüphelilerin evinde bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülürken, kamyonet ve gıdalar Yusuf Naccar'a teslim edildi.

Yusuf Naccar'ın oğlu Muhammed Nacar da kamyonetin evlerinin önünden çalındığını, polis tarafından da kısa sürede bulunduğunu anlattı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkartılması

- kamyonet ve gıdalardan detay

- Gıdaların kamyonete yüklenmesi

- Kamyonet sahibinin oğlu Muhammet Naccar röp.

Haber- kamera: Mehmet IŞIK KONYA ))

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İskenderun'da ‘Haydi Çocuklar Camiye' projesi hayata geçirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yurt genelinde gerçekleştirilen ‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesi kapsamında İskenderun’da da 11 günlük program başlatıldı.

İskenderun İlçe Müftüsü Osman Şekerci, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tüm Türkiye’de gerçekleştirdiği ‘Haydi Çocuklar Camiye' kampanyasını kent bazında uygulamaya geçirdiklerini belirterek, "Önder gençlik ekibiyle birlikte İskenderun kaymakamımızın da görüşlerini alarak projeyi hayata geçirdikö dedi.

Projenin içeriğine değinen İlçe Müftüsü Şekerci, şunları söyledi:

"11 günlük bir program, İskenderun genelinde toplam 16 camimizde din görevli kardeşlerimizin gözetiminde caminin civarında bulunan tatile giren ortaokul ve lise öğrencilerimizi günde 5 vakit camiye davet ederek cemaatle buluşturmayı düşündük. İmam kardeşlerimi gelen öğrenci kardeşlerimizle bire bir ilgilenerek onlar için çizelge hazırladılar. Kim hangi vakitlerde camiye geliyorsa puan veriliyor. 11 günlük program sonunda en fazla vakit namazlarına gelen öğrencilerimize müftülük tarafından ödüller dağıtılacak."

Görüntü Dökümü

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- Camiye giden çocuklar

- Camiden görüntü

- İlce müftüsünün açıklaması

SÜRE:03'03" BOYUT:137 MB

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()

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Ağrı'da buz kırma ekibi görev başında

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı'da kar yağışı ve dondurucu soğuklarla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırılıyor.

Ağrı Belediyesi karla mücadele ekipleri, il merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı. İş makineleri aracılığıyla toplanan kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşınırken, çatılarda oluşan ve büyük tehlike yaratan dev buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırılıyor. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte eriyen karların oluşturduğu ve 2 metreye varan uzunluklara ulaşan buz sarkıtlarını kıran ekipler, vatandaşlar ve sürücülere rahat bir nefes aldırıyor. Özellikle yüksek katlı binalardaki buz sarkıtlarının temizlenmesi için çalışmalarını arttıran İtfaiye Müdürlüğü, sarkıtları kırmak için 6 kişilik ekip oluşturdu. 2 itfaiye aracıyla sarkıtlara müdahale eden ekipler, 4 gündür aralıksız sürdürdüğü çalışmayla bir çok binayı sarkıtlardan temizledi. İtfaiyenin giremediği dar sokaklarda ekipler, aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından çatılardaki sarkıtları temizliyor.

İtfaiye Müdürü Akın Karaman, sarkıt kırma çalışması öncesi kentte anons yaparak vatandaşları uyardıklarını, kimsenin zarar görmemesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çatıdaki buz sarkıtlarının kırılması

-Müdür Akın Karaman'ın açıklaması

-Kar temizleme çalışması

Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI, ()

