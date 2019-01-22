DHA YURT BÜLTENİ -5

Karda mahsur kalan hastayı ambulans helikopterle kurtardılar

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar nedeniyle 10 gündür yolu kapalı Kınıkkoz Mahallesi'nde rahatsızlanan Abdurrahman Esendere (42), ambulans helikopterle alınarak Kayseri'ye götürüldü.

İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Kınıkkoz Mahallesi'nde yaşayan Abdurrahman Esendere, sabah saatlerinde rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye paletli ambulans gönderilmek istendi. Ancak bölgede kar kalınlığının yer yer 1,5-2 metreyi bulması nedeniyle ambulans gidemeyince bölgeye ambulans helikopter istendi. Akşam saatlerinde mahalleye ulaşan helikopter, Abdurrahman Esendere'yi alarak Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Esendere'nin yapılan tetkiklerinde böbreklerinde taş olduğu saptanırken, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastanın helikoptere taşınması

- Hastayı bekleyen helikopter

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 22 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)

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Kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin'in Şavşat ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet dereye uçtu. Kazada, kamyonetteki Cihan Aydın (20) yaşamını yitirdi, babası Zafer Aydın ile kuzeni Yasin İset yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artvin-Şavşat karayolu Yanıklı köyü mevkiinde meydana geldi. Zafer Aydın yönetimindeki 20 AG 907 plakalı kamyonetin buzlu yolda direksiyon kontrolünü kaybedince dereye uçtu. Kazada, sürücü Zafer Aydın ile yeğeni Yasin İset yaralandı, oğlu Cihan Aydın olay yerinde yaşamını yitirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma AFAD ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetten çıkarılan yaralılar ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cihan Aydın'ın cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeri detayları

Ekiplerin incelemesi

Detaylar

Haber-Kamera: Nurbay USTA ARTVİN-

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Van'da sigara ve ilaç kaçakçılığı operasyonu

VAN'ın Saray ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, araziye terk edilmiş 11 farklı cins ve markadan 78 bin 346 tibbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi .Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Saray ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli kişilerin kaçakçılık yapacağı bilgisi üzerine ilçeye bağlı Yamanyurt Mahallesine operasyon düzenledi .Operasyonda, yapalına arazi arama-tarama faaliyetlerinde mahalle yakılarında araziye terk edilmiş 11 farklı marka ve cinste 78 bin 346 tabbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 9 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ele geçirilen gümrük kaçağı sigara ve ilaçtan görüntü

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN,()-

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İki katlı ahşap ev kül oldu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki katlı ahşap çıkan yangında tamamen yanarak kül oldu.

Yangın gece saatlerinde Yığılca Karakaş Köyü'nde meydana geldi. Fatma İrken'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. 7 kişilik ailenin kaldığı ev tamamen yanarken, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonrası söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alev alev yanan evden görüntü (Cep telefonu görüntüsü)

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Dansta Türkiye'yi temsil edecekler

Tekerlekli Sandalye Dans Yarışması Türkiye Şampiyonası'na Antalya'dan katılan bedensel engelliler Abdulkadir Ünal (44), Nezihe Koçak (31) ve antrenörleri Şima Elif Umdu (31), 4 altın madalyanın sahibi olurken, nisan ayında Hollanda'da yapılacak Dünya Şampiyonasında da Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti.

Samsun'da 5 Ocak'ta düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Yarışması Türkiye Şampiyonası'nda çeşitli illerden katılan 32 dansçıyla yarışan Antalya'dan bedensel engelli Abdulkadir Ünal, Combi Freestyle kategorisinde antrenörü ve partneri Şima Elif Umdu'yla, Dou Freestyle kategorisinde partneri Nezihe Koçak'la, Tek Erkekler Freestyle kategorisi ile Tek Erkekler Latin ve Standart Danslar kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Yarışma sonunda 4 altın madalyayla Antalya'ya dönen sporcular, nisan ayında Hollanda'da yapılacak Dünya Şampiyonasında Türkiye'ye temsil edecek.

Antalya'da bir ilkokulda memur olan Abdulkadir Ünal, 2 yıldır profesyonel dans ettiğini anlattı. 1994 yılında uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından yaralanan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ünal, 3 yıl önce Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde dansa başladığını söyledi. 2016 yılında Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen yarışmaya gündelik tekerlekli sandalyeyle katılan ve Avrupa beşincisi olan Abdulkadir Ünal, geçen ekim ayında Slovakya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Serbest Stil ve Latin Dansları'nda üçüncü olduğunu, yine kasım ayında Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda Serbest Stil Dans kategorisinde birinci, Latin Dans kategorisinde ise Avrupa ikincisi olduğunu belirtti.

'BU İŞİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYI PLANLIYORUZ'

Beş kategoride düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na yarışmaya Antalya'da 3 sporcunun katıldığını, dört kategoride altın madalyanın sahibi olduklarını kaydeden Ünal, "Dou kategorisine ilk defa katıldık bu bizim için oldukça önemliydi. Orada da dans edebileceğimizi gösterdik ve büyük bir sevinçle döndük Antalya'ya" dedi.

Şampiyonada çeşitli illerden 32 sporcunun yarıştığını vurgulayan Abdulkadir Ünal, "Bunların içinde daha önceden yarıştığımız sporcular da vardı. Hem tanıdığımız hem de güçlü saydığımız rakiplerdi. Onların içinden sıyrılıp dört altın madalyayı almak bizim için oldukça gurur verici. Yolumuza devam edeceğiz. Milli takıma seçildik. Bize görev verildiği takdirde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Bu işi yapabileceğimizi gösterdik, böyle devam edeceğiz" diye konuştu.

'AMACIMIZ TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK'

Sporcuları yarışmalara hazırlayan milli takım antrenörü Şima Elif Umdu ise yarışmada partner olarak Abdulkadir Ünal'a eşlik ettiğini söyledi. Çok kısa sürede yarışa hazırlanmalarına rağmen güzel bir başarı elde ettiklerini vurgulayan Umdu, "Birinci olduk. Buradaki amaç milli takıma seçilmekti. Onu da başardık. Nisan ayında Hollanda'da Dünya Kupası var. Hollanda'ya 3 çift götürmek istiyoruz. Amacımız orada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tekerlekli sandalyede dans eden dansçılardan detay görüntü

- Röp1: Abdulkadir Ünal

- Röp2: Şima Elif Umdu

- Dansçılardan detay görüntüler

- Muhabir Aslı Duran'ın anonsu

- Katıldıkları dans yarışmasından detay görüntüler

602 MB /// 5.00 "

Haber: Aslı DURAN - Kamera: Emrah GÜL / ANTALYA, ()

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Dipsiz Göl Şelalesi'nde 'Turkuaz' buz sarkıtları oluştu

SİVAS'ın Doğanşar ilçesi yakınlarında bulunan ve yaz ayları ziyaretçi akınına uğrayan Dipsiz Göl Şelalesi, soğuk havaların etkisi ile buz tuttu. Şelalede oluşan buzların bir kısmının turkuaz rengini alması dikkat çekti.

Son 5 yılın en şiddetli kışını yaşayan ve soğuk havanın hakimiyetini sürdürdüğü Sivas'ta, il genelindeki bir çok akarsu, baraj, göl ve gölet dondu. Soğuk havadan Doğanşar ilçesi yakınlarında bulunan Dipsiz Göl Şelalesi de etkilendi. Kent merkezine 82 kilometre mesafede bulunan ve 30 metreden dökülen suyu ile yazları ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, uzdan bir görünüme kavuştu. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgede bulunan Dipsiz Göl Şelalesi de tamamen buz tuttu. Buz tutan sarkıtların bir bölümünün turkuaz renklerinde oluşması, şelaleye eşsiz bir güzellik kattı. Zemindeki yoğun kar örtüsü nedeniyle şu günlerde yürüyerek inilmesi mümkün olmayan şelale, havadan drone ile görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Şelalenin havadan drone görüntüleri

-Şelalede oluşan buz sarkıtları

-Turkuaz rengi bölümleri

(263 mb)

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/DOĞANŞAR(Sivas), ()

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Kutudan çıkan kediyle hayatının şokunu yaşadı

Kahramanmaraş'ta, serçe yakaladığını zannederek kutuyu yavaşça kaldıran Mesut Benli, içerisinden fırlayan kediyi görünce şoke oldu. İzleyenleri gülümseten bu anların güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

Bir şirketin muhasebe servisinde çalışan Mesut Benli, evinin bahçesindeyken ses duydu. Sesin geldiği yöne giden Benli, kutunun hareket ettiğini görünce usulce yaklaşıp içine serçe girdiğini düşündüğü kutuyu ters çevirdi. Benli, daha sonra kuşu yakalamak için kutuyu dikkatlice kaldırmaya başladı ancak içinden bir kedi hızla kaçtı. Kediyi görünce şoke olan Benli, korkarak kaçmaya başladı ve bahçedeki direğe çarpmaktan son anda kurtuldu.

İzleyenleri gülümseten bu yaşananlar ise evdeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntünün devamında kedi, korkuttuğu Mesut Benli'nin yanına gelirken, Benli de kediyi kucağına alıp sevdi. Benli'nin arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mesut Benli'nin kutuya yaklaşması

- Kutuyu ters çevirmesi

- Kutunun altına bakması

- Kedinin çıkması

- Benli'nin kaçması

- Kedinin Benli'nin yanına gelmesi

- Benli'nin kediyi sevmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 275 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-)