DHA YURT BÜLTENİ-5

1)MANİSA'DA EVDE MAHSUR KALAN AİLE KEPÇE YARDIMIYLA KURTARILDI

MANİSA?nın Şehzadeler ilçesinde sel sularının yükselmesi sonucu bir evde yaşayan 2?si çocuk 4 kişilik aile mahsur kaldı. Aile bireyleri kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Manisa'da 3 gündür devam eden sağanak yağış etkisini gösteriyor. Akpınar Mahallesi yakınında bulunan Kırtık deresi ve Devlet Su İşleri(DSİ)?ne ait sulama kanallarının taşması, logarların tıkanması nedeniyle bir çok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Dere kenarında bulunan bir evde de 4 kişilik bir aile mahsur kaldı. İki katlı bir evin zemin katında oturan aile, kapılarının önüne kadar gelen yağmur suyu nedeniyle evlerinden çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye AKUT, AFAD, İTFAİYE ve Şehzadeler Belediyesi ekipleri sevk edildi. Şehzadeler Belediyesi?ne ait kepçe evin önüne kadar giderek, yağmur suyu nedeniyle mahsur kalan Ahmet ve Rahime Aktaş çiftini ayrıca birisi 2 diğeri 3 yaşındaki çocuklarını bulundukları yerden kurtardı. Kepçe yardımıyla yağmur suyunun az olduğu yere götürülen Aktaş ailesi, daha sonra akrabalarının yanına götürüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Yağmur suyu basan mahalleden görüntü

-Aile bireylerine kepçeyle ulaşılma anı

-Aile bireylerini kepçeye bindirilme anı

-Genel ve detay görüntüler

(Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,()

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2)ÖNCE MAKAS ATTI, SONRA 3 ARACA ÇARPTI

BURSA'da seyir halindeyken makas atarak ilerleyen Ömer Kaçar (45) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak 3 araca çarparak durabildi. Ömer Kaçar'ın ağır yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaza gece merkez Osmangazi İlçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Heykelönü istikametinden İnönü Caddesi'ne giren ve önündeki araca makas attığı belirtilen Ömer Kaçar (45) yönetimindeki 16 FU 286 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki İzzet Çalım (36) yönetimindeki 16 PT 898 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kontrolden çıkan araç park halinde bulunan 16 NID 14 plakalı otomobile, ardından 16 JPM 77 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada Ömer Kaçar ağır yaralandı. Kaçar, olay yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ömer Kaçar'ın kullandığı aracın önünde seyir halinde bulunan İzzet Çalım'ın aracına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak park halindeki araçlara vurduğu görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı güvenlik kamerası

-Olay yerinden görüntüler

Süre: 01.14 Boyut: 139 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,()

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3)'TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA 12 AY İŞ İMKANI SAĞLAMALIYIZ'

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Türk turizminde en büyük sıkıntının kalifiye personel olduğunu belirterek, "Ne yapıp edip çalışanlarımıza, mesai arkadaşlarımıza mutlaka 12 ay iş imkanı sağlamalıyız" dedi.

Türkiye'nin bacasız sanayisi olan ve geçen yılı rekorlarla kapatan turizm sektöründe 2019 yılı için umutlar iyice arttı. Bu yılın daha iyi geçeceğini düşünen turizmcilerin en büyük sıkıntısı olan kalifiye eleman sorunu ise yeniden gündeme geldi. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Türk turizminin yönetici bazında yurt dışına açıldığını belirtirken, personel için ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve konaklama sektörü temsilcilerinin 12 ay çalışma imkanı sağlanması için bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

'KALİFİYE PERSONEL SORUNUNU ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR'

Ülkay Atmaca, "Ardı ardına ülkemizde yaşanan krizler sektörde çok fazla Türk kalifiye personelin sektörden ayrılıp başka iş kollarına kaymasına yol açtı. Son yıllarda sektörden ayrılan personel sayısı çoğalmıştı. Bunun yerine de yeni dönemde yeni akım yurt dışından, özellikle Kırgız ve Kazak personel getirmek oldu. Bu ülkede bu kadar işsizlik varken, dışarıdan personel ithalini doğru bulmuyorum. Mutlaka lazım çünkü lisan konusunda kendi geldikleri coğrafyadaki lisanı konuşuyor olmaları çok önemli ama bizim mutlaka geçenlerde Kültür ve Turizm Bakanımızın açıkladığı gibi mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve konaklama sektörüyle oturup, bir araya gelip, insanlara 12 ay iş verilmesini sağlayıp, mutlaka ve mutlaka kalifiye personel sorununu çözmemiz gerekiyor" dedi.

'MESAİ ARKADAŞLARIMIZA 12 AY İŞ VERMELİYİZ'

Turizm sektörünün en önemli ana etkeninin personel olduğuna işaret eden Ülkay Atmaca, "Bizi biz yapan en önemli etken personel. Personeli doğru yerde doğru şekilde çalıştıramazsak bu işten ciddi zarar görürüz. Zarar görmemek için de mutlaka Türk insanının içinde olan, var olan hizmet etme alışkanlığını ve sürekliliğini sağlamak için yılın 12 ayında çalışılabilir ve sürdürülebilir turizmimiz olması lazım. Zaten mutlaka ve mutlaka ne yapıp edip çalışanlarımıza, mesai arkadaşlarımıza mutlaka 12 ay iş vermeliyiz. 12 ay iş sağlamalıyız" diye konuştu.

'YÖNETİCİ İHRACAT EDEN SEKTÖR HALİNE GELDİK'

Turizm sektörü açısından 2018 yılının çok iyi, 2019'un ise muhteşem göründüğüne vurgu yapan POYD Başkanı Ülkay Atmaca, şöyle dedi:

"Gelinen bu noktada Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendi turizmcisini kendi yetiştirecektir. Çünkü şunu söyleyebilirim; 90'larda bütün otelciler yabancıydı, şu an biz yurt dışına yabancı yönetici ihraç eden sektör haline geldik. Dolayısıyla Türk turizmi el ele verdiğinde, sektörün bütün paydaşları bir araya geldiğinde personele mutlaka bir çıkış noktası bulacaktır. Personele 12 ay iş verecektir."

Görüntü Dökümü

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- RÖP: POYD Başkanı Ülkay Atmaca

244 MB /// 02.11

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()24 AYAR ALTINLI PİZZA

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4)UYUŞTURUCUDAN KURTULMASI İÇİN İHBAR ETTİĞİ OĞLU, 15 YIL HAPİS CEZASI ALDI

KONYA'da anne Azize Y.'nin uyuşturucudan kurtarmak için polise ihbar ettiği oğlu Erdal Y., (20), hakkında 'uyuşturucu ticareti' yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde oturan Azize Y., 2017 yılı Eylül ayında telefonu polisle arayıp, oğlu Erdal Y.'nin uyuşturucu kullandığını ve madde bağımlılığından kurtulmasını istediğini belirtti. Bunun üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Erdal Y.'yi takibe aldı. Erdal Y.'nin zaman zaman bazı kişileri evin arka bölümünden içeri aldığını, bu kişilerin bir süre içeride kaldıklarını saptadı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından eve operasyon düzenleyen ekipler, Erdal Y. İle yanındaki M.F.K. (22), N.C. (23), A.G. (25) ve Y.G.'yi (21) gözaltına aldı. Şüpheliler ile birlikte uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanmış düzenek, üzerinde eroin kalıntıları olan kağıt, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan enjektör, 2 ecstasy hap, 3 lyrca hap, 4.7 gram eroin ele geçirildi.

EVDE İÇMEZLERSE UYUŞTURUCUYU SATMIYORMUŞ

Erdal Y. ile birlikte yakalanan 4 kişi uyuşturucu madde kullanıcısı olduklarını, olay günü eve uyuşturucu kullanmak için gittiklerini, daha önce Erdal Y.'den uyuşturucu madde temin ettiklerini söyledi. Evden çıkarken polis tarafından yakalanan ve hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan İ.U. ise, "Erdal'ın evine uyuşturucu madde almaya gittim, 30 lira karşılığında uyuşturucu aldım. Uyuşturucuyu Erdal'ın evinde kullandım. Erdal, uyuşturucu alıp gitmemize izin vermiyordu. Bunun nedeninin ise çıkışta polis tarafından yakalanma ihtimalini düşünüyordu. Uyuşturucuyu evinde kullanmazsan fiyatı ne olursa olsun uyuşturucuyu satmıyordu" dedi.

Erdal Y. ise sorgusunda uyuşturucu madde kullanıcısı olduğunu söyledi, ticaretini yaptığı iddialarını ise reddetti. Diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Erdal Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANNE: BEN İHBAR ETTİM

Erdal Y. hakkında 'uyuşturucu ticareti' yaptığı iddiasıyla hazırlanan iddianame Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkemede dinlenen anne Azize Y., oğlunu polise kendisinin ihbar ettiğini söyledi. Aziziye Y., "Oğlum uyuşturucu madde kullanıyordu. Bize şiddet uyguluyordu. Bunun için oğlum Erdal'ı birkaç kez şikayet ettim. Uyuşturucu maddeden kurtulmasını istiyordum. Bu konuda polisle irtibata geçtim ve oğlumun yakalanması için polise yardım ettim. Evde bulunan eroin maddesini 160 lira karşılığında satın alarak eve ben koydum. Polislerin geleceği sırada da kapının önüne attım" dedi.

Erdal Y. ise savunmasında, "Ben uyuşturucu madde satmadım. Uyuşturucu madde kullanırdım. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

15 YIL HAPİS CEZASI

Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Erdal Y., ailesi ve avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, 'Uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu maddenin niteliği ve aynı suçu birden fazla işlediği anlaşıldığından' Erdal Y.yi 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Görüntü Dökümü

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- Adliye binası dışından detay

- Erdal Y.'nin fotoğrafı

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA )

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5)24 AYAR ALTINLI PİZZA

BURSA'da İtalyan Mutfağı İrfan Yalçın yaptığı altınlı pizza ile Türkiye'de ilke imza attı. Amerika'nın bazı eyaletlerinde bin dolardan satılan 24 ayar yaprak altınların kullanıldığı pizzayı 100 lira fiyatla restoran menüsüne ekleyen Yalçın, "Herkesin altın yemeyi denemesini istedik" dedi. Bursa'da 21 yıldır İtalyan Mutfağı Ustalığı yapan ve 3 yıldır da 14 şubeli İtalyan Mutfağı restoren zinciri işleten İrfan Yalçın, bir televizyon haberinde gördüğü altın tozlu ıstakoz çorbasından esinlenerek altınlı yemek fikrini kendi ustalık alanı olan İtalyan Mutfağının meşhur yemeği olan pizza ile birleştirdi. Amerika'dan ithal ettiği sertifikalı 24 ayar yaprak altınlarla pizza yapan Yalçın tarihte Firavunların ve Roma İmparatorlarının kahvaltıda altın yediğine dikkat çekti. Uzun bir araştırma ve deneme sürecinden sonra altınlı pizzayı müşterilerinin beğenisine sunduklarını söyleyen Yalçın yaptığı açıklamada, "Altınlı pizza aslında ütopya gibi gözükse de çok basit bir olaydı. Yıllar önce bir televizyon kanalında çıkan haberde Fransa'da bir restoran altın tozuyla yapılan bir ıstakoz çorbası gördüm. Altının yemeklerde kullanılabildiğini gördükten sonra bunu kendime misyon edinip araştırmaya başladım. 'Altın tozu nasıl elde edilir?', 'Altın nasıl yenilir?', 'Zararı var mıdır?', 'Altını kimler tüketiyor?' gibi soruların cevaplarını aradım. Detaylı araştırınca gördüm ki çok maliyetli bir durum da yok. Fazla tüketilmediği takdirde sağlığa bir olumsuz etkisi de yok. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi altın yemenin de fazlası zarar ancak ayarında tüketildiğinde vücuda katkı dahi sağlıyor. Altın, vücutta eksik olan mineralleri sağlayabiliyor. Buna istinaden araştırmalarımda elde ettiğim bir başka sonuç ise Mısır Firavunlarının ve Roma Krallarının günde 1 grama kadar sabah kahvaltılarında altın yemeleri oldu. Bunun amacı vücudun ihtiyacı olan mineralleri karşılamaktı" dedi.

"HERKES ALTIN YESİN İSTEDİK"

Pizzada kullandıkları altınları Amerika'dan ithal ettiklerini söyleyen ve bu üründe bir maddi kaygı gütmediklerini belirten Yalçın,"Pizzamızı denemelerden sonra menümüze koyduk. Altın pizzayı menüye koyarken çok bir maddi kaygı gütmedik. 'İnsanlar hayatında kaç kere altınlı bir ürün yer?' dedik ve herkesin altın yemesini istedik. Buna istinaden ürünün fiyatını 100 lira olarak belirledik. 100 liranın bugün böyle bir deneyim için herkesin bütçesine uygun olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ

Altınlı pizzayı deneyip sosyal medya hesaplarında paylaşan müşterilerin güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyen Yalçın açıklamasında, "İnsanlar altınlı pizzayı, evlilik yıldönümü, doğum günü gibi özel günlerde hediye etmek ya da özel bir deneyim yaşamak için alıyorlar. Bu anıyı biriktirmek insanların hoşuna gidiyor. Ayrıca insanlar bunu sosyal medya hesaplarında paylaştıklarında güzel geri dönüşler alıyorlar" ifadelerine de yer verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Pizzanın hamurunun açılması, malzemelerin yerleştirilmesi

-Pizzanın pişme aşamaları

-Yaprak altınların cımbızla yerleştirilmesi

-Pizzayı deneyen müşteriler

-İrfan Yalçın ile röportaj

Süre: 4.54 Boyut:548

Haber: Enver Fatih TIKIR - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA, ()

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6)VAN'DA TERÖR OPERASYONU: 3 TUTUKLAMA

VAN'da, polis ekipleri tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsal alanda eğitim alıp, faaliyetlerini yürüten ve kırsaldan dönen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsal alanda eğitim alıp, faaliyetlerini yürüten ve kırsaldan dönen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol kararıyla serbes bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Özel Harekat polislerinin operasyon anı

-Düzenlenen operasyon

-Şüphelilerin emniyete getirilmesi

VAN/