DHA YURT BÜLTENİ-5

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı kazada öldü/EK

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Trabzon'un Yomra ilçesinde kullandığı otomobili ile otobüse çarpan İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 2'inci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman'ın (47) yaşamını yitirdiği kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otobüse çarpan otomobilin ardından kaldırıma çıktığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anı güvenlik kamera görüntüleri

-Kaza yeri detayları

Haber-Kamera: TRABZON,()

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İzmir'e gelecek



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 19 Nisan Perşembe günü İzmir'e gelecek.

HDP'li Pervin Buldan'ı, partililer İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda karşılayacak. Buldan, önce HDP İzmir İl Başkanlığı binasına gidecek. Pervin Buldan'a, HDP'li milletvekillerinden Serpil Kemalbay Pekgözegü, Ertuğrul Kürkçü, Müslüm Doğan, Hüda Kaya, Garo Paylan, Zeynep Boğa, Aysel Güzel, Kadın Meclis Üyeleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve çok sayıda partili de eşlik edecek. Buldan, partisinin il binasını ziyaret ettikten sonra saat 12.00'de, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, parti temsilcileri ve sendikalarla Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'nde toplantı yapacak. Pervin Buldan'ın bir sonraki durağı ise Karşıyaka olacak. Saat 16.00'da Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda Körfez Tüp Geçit Projesi ile ilgili basın açıklaması yapacak olan Buldan, saat 18.00'de de Kültürpark'ta düzenlenecek olan halk buluşmasına katılacak. Buldan, buradaki programın ardından İzmir'den ayrılacak.

Haber:Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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Eski eşin spermi, Dilara'nın cesedinde

Antalya'da cesedi toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın (23) üzerindeki sperm örneklerinin, eski eşi Ahmet Yorulmaz'a (25) ait olduğu belirlendi. Yorulmaz, polis tarafından gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Korkuteli ilçesinde 40 gündür kayıp olan ve geçen 4 Mart tarihinde çıplak halde battaniyeye sarılıp tarlaya gömülen, sadece baş kısmı dışarıda kalan 2 çocuk annesi Dilara Kandak'ın ölümüne ilişkin araştırma başlattı. Polis, kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, ceset üzerinde sperm örnekleri bulunduğunu tespit etti.

SPERM ÖRNEKLERİ ESKİ EŞİN

DNA testinde spermlerin, Kandak'ın eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu belirlendi. Kandak'ın son telefon görüşmesini de Yorulmaz ile yaptığını tespit eden polis ekipleri, ilçede esnaf olarak çalışan eski eşi gözaltına aldı. İkinci evliliğini yaptığı ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirlenen Ahmet Yorulmaz, ifadesinde susma hakkını kullandı. Yorulmaz, ifadesinin ardından Korkuteli Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelinin polisler arasında şubeden çıkışı

-Araca binmeleri

-Aracın adliyeye gidişi

-Öldürülen kadının resimleri ayrı dosya olarak geçtim

53 MB ///00. 29

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

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Islıklı mağara turistlerin ilgisini çekiyor

Samsun'da bulunan ve 60 bin yıllık 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde bulunan bir mağara vatandaşlar tarafından 'ıslık çalan mağara' olarak adlandırılıyor. Mağaranın ortasında bulunan doğal oluşum deliğin içinden kuvvetli rüzgarın geçmesi halinde çıkan sesi vatandaşlar 'ıslık' olarak nitelendiriyor. Islıklı mağara vadiye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

ABD'de yayımlanan bir makalede Nuh Tufanı'ndan sonra insanoğlunun yaşamaya başladığı üç yerden biri olduğu ifade edilen ve Karadeniz'de insanlığın ilk yerleşkesi olduğu belirtilen Samsun'un Tekkeköy İlçesi'ndeki 'Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde bulunan bir mağara vatandaşlar tarafından 'ıslık çalan mağara' olarak adlandırılıyor. Rüzgarlı günlerde mağaranın orta kısmında bulunan delikten hava akımının geçişi sırasında çıkan ses vatandaşlar tarafından ıslık olarak isimlendirildi. Islak çalan mağara olarak bilinen mağaranın bu durumu ise duyanların ilgisini çekiyor. Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şeref Aydın, Arkeoloji Vadisi'ne gelen bir çok kişinin ıslıklı mağarayı görmek istediğini söyledi. Aydın, "Burası milattan önce 60 bin yılı ile eşleştiriliyor. Dünyada bilinen en eski 8'inci insan mesken yerleşkesi. Türkiye'de de en eski 3'üncü insan mesken yerleşkesi. Antalya'da Karain Mağarası, Yarımburgaz Adası'ndaki mağara ve üçüncü sırada Tekkeköy mağaraları geliyor. Onun için çok önemli bir yerleşke. Türkiye'de ender bulunan bir yer. Burada bulunan mağaralardan bir tanesinde içinde bir delik bulunuyor. Mağaranın iki tarafına da açılan bu delik rüzgarlı günlerde ıslık çalan birisini andıran bir ses çıkarmakta. Bu bir doğa olayından kaynaklanıyor. Vatandaşlarımızda buraya ıslık çalan mağara diyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'ni iki yılda 180 bin kişi ziyaret etti. Bunun yüzde 30'unu yabancı turistler oluşturuyor. Her geçen gün gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış var. Buraya gelenler 'ıslıklı mağara' neresi diye soruyorlar. Merak eden çok kişi oluyor. Buraya ulaşmak biraz zor ve zahmetli fiziki yapısı gereği. Projemize Koruma Kurulu'ndan onayları tamamlandı buraya ahşap yürüme parkurları da yapacağız. Vatandaşlarımız daha rahatlıkla ulaşıp burayı görebilme imkanına sahip olacaklar."

Görüntü Dökümü-HD

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-Tekkeköy Arkeoloji Vadisinden görüntü

- Islık çalan mağaradan detaylar

- Gazetecilerin ıslık çalan mağaradan aşağıya inmekte zorlanması

- Röportaj

(SÜRE: 02.39 DK.)-(BOYUT: 298 MB)

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()

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Bafra Zembil'i ev hanımlarına meslek olacak

Samsun'da bulunan Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin'in girişimiyle Bafra ilçesinde 'zembil' olarak adlandırılan ve Kızılırmak Deltasında biten bir çeşit çayır otu olan kındıran ve mısır yeleğinden yapılan sepetlerin yapımı ev hanımlarına öğretilecek.

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin (49) 2007 yılında kurucu başkanı olduğu dernekte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım itmek için çalışıyor. Evsiz kalan yada ihtiyacı olan kişilere ikinci el eşya yardımı yapan Ertekin, ayrıca ev hanımlarının iş sahibi olmalarını sağlamak için de harekete geçti. Bölgede 'zembil' olarak adlandırılan ve Kızılırmak Deltasında biten bir çeşit çayır otu olan kındıran ve mısır yeleğinden yapılan sepetleri ev hanımlarına öğreten Ertekin, kadınların meslek sahibi olmaları için de girişimde bulundu. Ertekin, İŞKUR desteği ile 20 ev hanımı için Zembil yapımını öğrenecekleri meslek edindirme kursunun bu ay başlayacağını söyledi. İşsiz ev hanımlarını meslek sahibi yapmaya çalıştıklarını söyleyen Ertekin, "Sıfır maliyetli, geri dönüşümü olan ürünlerden yapılan bölgemizin geleneksel ürünü 'zembil' ile ev hanımlarımız meslek sahibi oluyorlar. Zembil'in yanı sıra, mısır yeleği ve kındıran kullanılarak yapılan, çanta,saat, kalemlik, şekerlik, ekmeklik de yapıyoruz. Ürettikleri ürünlerin satılması için pazar arayışındayız. 20 işsiz kadın sepet örücülüğü eğitimi alacak. Eğitim 20 gün sürecek. Bu iş dantel örmek gibi ilmek ilmek olduğu için emeği çok fazla. Ürettiğimiz ürünlerin fiyatı 10-300 TL arasında değişiyor. Büyük çantaları örmek bir iki ayı bulabiliyor. Bu kurs ile ev hanımları bir meslek öğrenmiş olacaklar" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Dernek Başkanının Zembil örmesinden detay

-Yapılan Zembillerden detay

-Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin ile röportaj

(SÜRE: 03.12 DK.)-(BOYUT: 360 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-Yaprak KOÇER/BAFRA(Samsun), ()

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Tarihi Rabat Kalesi, kaderine terk edildi

Mardin'in Derik İlçesindeki yapım tarihi tam olarak bilinmeyen ve kaderine terk edilen tarihi Rabat Kalesi'nin restore edilerek, turizme kazandırılması istendi.

Derik ilçesinden 14 kilometre uzaklıktaki Hisaraltı Mahallesi'nde bulunan Rabat Kalesi, ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı kaderine terk edildi. Yapım tarihi bilinmeyen ancak, Artuklu döneminde bir takım ilaveler eklenerek onarımı yapılan Rabat Kalesi, yöresel kesme taştan ve moloz taşlardan yapılmış. Dikdörtgen plana sahip, büyük ve heybetli bir yapıya sahip olan kalenin 15 burcu bulunuyor. Geçmişte bir karargah olarak kullanılan kalenin köşelerinde gözetleme amacıyla kullanılan yaklaşık 15 metre yükseklikte 4 kule bulunuyor. Doğu ve batısında 2 kapısı bulunan kalenin yer altında kale komutanına ait bir köşkün kalıntılarının da bulunduğu belirtildi. Rabat Kalesi'nin ilgisizlikten dolayı yıkılmaya yüz tuttuğunu anlatan Hisaraltı Mahalle Muhtarı Vahit Arslan, restorasyonu yapılıp turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Arslan, "Bu güzel tarihi eseri, müzeye kazandırmak istiyoruz. Duvarlar yıkılmış durumda. Kalemizin binlerce yıllık tarihi vardır, tarihi yerleri vardır, surları vardır. Kaleye ulaşacak yol olmamasından dolayı kimse gidemiyor. Buranın restorasyonun yapılmasını istiyoruz. Herkesin gelip görmesini istiyoruz. Şu ana kadar herhangi bir bakımı yapılmamış, kimse sahip çıkmamış. Köyden uzak olduğu için, yol olmadığı için gelip bakamıyoruz. Turistlerin buraya gelmesini istiyoruz. Burayı turizme kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Rabat Kalesi'ne giden yol

-Kalenin detay görüntüleri

-Muhtar Arslan'ın konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()