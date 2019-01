DHA YURT BÜLTENİ -5

Doğu buz kesti: Göle eksi 30,6

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında olan Doğu Anadolu Bölgesi buz kesti. Mevsim normallerinin altında seyreden bölgede Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altında eksi 30,6 dereceyi gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni dondurucu soğuklar vurdu. Bölgede dereler, süs havuzları, şadırvanlar buz tuttu. Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 30,6 derece ile yine Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Köyü'nde 28, Erzincan Çayırlı'da 27,3, Ardahan'da 26, Ağrı'da 24, Kars'ta 22,6, Erzurum'da 20, Erzincan'da 15,7, Muş'ta 15,6 ve Iğdır'da 7,7 derece oldu. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, hava sıcaklıklarının mevsim normallerin altında seyrettiğini, Pazartesi gününe kadar dondurucu soğukların etkili olacağını bildirdi.

Öte yandan Kars’ta ağır geçen kış mevsimi çocukların ve gençlerin eğlencesine dönüştü. Karlı zeminde düşe kalka kayan gençler renkli görüntüler oluşturdu. Halk arasında 3G, 'Gar, Gış, Gıyamet' benzetmesiyle adından söz ettiren kış mevsimi ağır koşulların yanında renkli yüzünü de gösteriyor. Bir yanda kapanan yollar, bir yanda mahsur kalanlar diğer yandan da karın çilesini eğlenceye dönüştüren çocuklar ve gençler var. Sarıkamış başta olmak üzere kentin dört bir yanında çileli karı, eğlenceye çeviriyorlar. Düşe kalka kayak yapan gençlerin eğlencesi renkli görüntüleri de beraberinde getiriyor.

FETÖ'nün TSK yapılanmasında 16 kişi adliyede

Kocaeli merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 askeri personel ile 2 kişi hakkında kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Niğde, Bartın, Bingöl, Çankırı, Kahramanmaraş, Isparta, Giresun, Zonguldak ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 1 ihraç albay, 1 muvazzaf teğmen, 10'u muvazzaf 12 astsubay, 1 akademisyen ve 1 uzman jandarma olmak üzere 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete işlemleri tamamlanan 16 kişi adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelilerin de gözaltına alınması için operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Söndü sanılan soba kovası bodrum katı küle çevirdi

Bursa'da söndüğü sanılarak bodruma bırakılan soba kovası bodrum katını küle çevirdi. Yangında, ev sahibi Gülşen Kubadın (48), dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 2.Kerem Sokak'ta 3 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Apartmanın giriş katında oturan Gülşen Kubadın, evinde yaktığı kömürlü sobanın kovasını söndü sanarak bodruma indirip yenisiyle değiştirdi. Yanmaya devam eden kovada alevlenen korlar, bodrumdaki malzemeleri tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangında bodrumdan çıkan dumanlar binayı sardı. Dumandan etkilenmemek için sokağa çıkan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında, dumandan etkilenen ev sahibi Gülşen Kubadın sağlık ekiplerince Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Eczanenin arka bölümünü müzik stüdyosuna çevirdi

Sivas'ta eczacı Kayhan Örnekol, iş yerinin arka kısmını müzik stüdyosuna çevirdi. Stüdyosuna ses izolasyonu da yaptıran Örnekol, eczanede boş zamanlarında enstrüman eşliğinde parçalar seslendirerek, müzikle ilgili çeşitli çalışmalar yapıyor.

Sivas'ta yaşayan evli 1 çocuk babası Kayhan Örnekol, kent merkezinde Yüceyurt Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki eczanesinin arka kısmını müzik stüdyosuna çevirdi. 6 yaşında eline aldığı bağlamayla müzik sevdası başlayan Örnekol, bu tutkusunu sürdürdü. Üniversite yıllarında profesyonel olarak müzik yapan Örnekol, okulunun bitmesiyle memleketi Sivas'a geldi. Sivas'ta açtığı eczanesinin arka kısmına müşterilerinin rahatsız olmaması için yalıtım yaptıran Örnekol, müzik aletleri ve ses sistemlerinin bulunduğu stüdyoya giderek çeşitli eserler seslendiriyor. Bağlama, ut, kanun, klavye, ney, cümbüş, ritim saz, klavyeli çalgılar gibi çok sayıda müzik aletini de başarıyla çalabilen Örnekol, güzel sesiyle de kendisini dinleyenlerin beğenisini topluyor.

'MÜZİK SEVDAM ECZACILIKTAN ÖNCE BAŞLADI'

Müzik sevdasının çocukken babasının kendisine bağlama almasıyla başladığını ifade eden Eczacı Örnekol "Müzik sevdam eczacılıktan daha önce başladı. 6 yaşında babam çok severdi müziği bana da bağlama aldı, bağlama çalarak başladım. Daha sonra ut, kanun çalarak Sivas Belediyesi Konservatuarında yıllarca koristlik yaptım. Sonra üniversiteyi kazanınca İzmir'de Ege Üniversitesi korusunda kanun çaldım. Karşıyaka Halk Eğitim Merkezinde koristlik ve solistlik yaptım. Okul okurken akşamları İzmir'de Karşıyaka, Gümüldür, Kuşadası gibi çeşitli yerlerde 10 yıl profesyonel müzisyenlik yaptım. Daha sonra Sivas'a döndüm, eczane açtım ama hiçbir zaman müzik sevgim bitmedi ve eczanemin arkasını stüdyo yaptım. Her zaman müzikle iç içeyim. Eczanenin arkasına stüdyo yapınca ses sistemiyle müşteriler belki rahatsız olur diye yalıtım yaptırdım. Tam bir stüdyo gibi kayıt yapmak veya çalışmak için stüdyo yaptım ve devamlı zaten burada çalışıyorum. Burada kamerayla da eczaneye bakıyorum. Eczacılıkta yapıyorum ön tarafa da geçiyorum" dedi.

'MÜŞTERİLER DE İSTİYOR'

Eczanesine ilaç almaya gelen müşterilerinin müzikle olan ilgisini bildiğini ve bazen şarkı istekleri aldığını belirten Örnekol sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müşterilerimin çoğu müzikle uğraştığımı biliyor. Çoğu zaman da istek üzerine çalıp söylediğim oluyor. İyi, güzel bir organizasyon olursa akşamları bazen özel yerlere gidip canlı müzik yapıyorum. Bu şekilde de değerlendiriyorum ama seçerek gidiyorum. Konser de düşünüyorum ama müzisyenler biraz hassas olduğu için ben birilerine gidip bu talebimi söylemek istemiyorum. Hani bana bir yapım için gelinirse konser de yapmayı düşünüyorum, daha büyük işler de yapmak istiyorum. Eczanede beraber çalıştığım arkadaşlarım, çok eski arkadaşlarım. Onlar da müziği seven insanlar. Fırsat buldukça onlara da müzik yapıyorum. Zaten beraber eczanede yaşadığımız için onlara da özel müzik yapmış oluyorum. Onlar da çok memnun müzik hayatımdan."

'MÜZİK HARİÇ BÜTÜN HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

Hayatında planladığı her şeyi başardığını, ancak müzikle olan planlarına ulaşamadıklarını anlatan Örnekol, "Çünkü müzikte çok iddialıyım. İstiyorum ki büyük bir orkestra olsun, onlar çalsın ben söyleyeyim. Böyle bir hayalim var. Albüm de yapmak olabilir de daha çok büyük orkestralarla çalışmayı çok istiyorum. Belki gerçekleşmeyen tek hayalim bu müzik hayatımda. Daha büyük yapımcılarla çalışmak istiyorum. Oralara da ulaşmak zor, onun dışında küçük yapımcılarla çalışmak istemedim. Büyük bir yapımcı olursa albüm yapmayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Müzik stüdyosunu antika eşyalarla dolduran Örnekol, "Antika tespih, saat gibi antika objelere bir hevesim oldu. Hobi olarak onları topluyorum. 150 yıllık saatlerim var, tespihlerim var, antika objelerim var. Bunlara da çok büyük merakım var. Elimde şuan 150 yıllık Amerikan duvar saati var, çok eski Osmanlı saati, masa saatleri var onları topluyorum. 150 yaşında tespihlerim var kehribar. Bunlara da ayrı bir hevesim var" dedi.

ÇALIŞANLARI MEMNUN

20 yıldır Örnekol ile birlikte çalışan eczane teknikeri Ekrem Kağızman, keyifli zamanlar geçirip, stresten uzak bir ortamda işlerini yaptıklarını söyledi.

10 yıldır Örnekol eczanesinde çalışan Semanur Ercel ise "Eczacımız bu konuda çok donanımlı. Birçok enstrüman çalabiliyor. Stresli günün ardından eczacımızın yaptığı müzikle rahatlıyoruz, terapi gibi geliyor. Gerek özel günlerimizde, gerekse istediğimiz zaman bizi müzikle neşelendirebiliyor. Birlikte çalıştığımız için çok mutluyum" dedi.

Sağanak yağmur Turgutlu'da su baskınlarına yol açtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece başlayan sağanak yağmur nedeniyle bazı ev ve işyerini su bastı.

Turgutlu'da gece başlayarak etkisini sabaha doğru artıran sağanak yağmur, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yollar ve caddeler suyla dolup taştı. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerinde su baskınları meydana geldi. Belediye ekipleri su baskınları için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'nun, derslik bulunmayan zemin katına da su basını yaşandı. Okula gelen itfaiye görevlileri, bodrum kata biriken suları, pompa ile boşalttı. Öte yandan, Koşukırı Mevkii'nde bir hayvan çiftliği de yağmur sularının altında kaldı. Herhangi bir hayvanın zarar görmediği belirtilirken, biriken suları itfaiye ekipleri tahliye etti.

FETÖ'nün jandarma yapılanmasının bilinmeyen yönleri ortaya çıktı

Erzurum'da görülen FETÖ/PDY davasının iddianamesinde örgütün jandarma yapılanmasının bilinmeyen yönleri ortaya çıktı. Askeri personelden sorumlu öğretmenlerin, kendi aile ve çocuklarından bile önce grubundaki örgüt üyelerini tutmakta, onlarla sıkı bağlar kurmak zorunda olduğu bildirilen iddianamede, "Öğretmenler, örgüt üyesi askeri personelin kariyer planlamasından, kiminle evleneceğine, nerede barınıp, ne yiyip içeceğine bile karar vermektedir" denildi.

5 BÖLGEYE AYIRMIŞLAR

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde firarı Yüzbaşı İbrahim Demirtaş hakkında açılan davanın iddianamesinde, FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma yapılanması tek tek anlatıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalardan elde edilen bilgilere göre, örgütün mahrem yapılanması içerisinde yer alan jandarma yapılanmasında, örgütün Türkiye'yi beş büyük bölgeye ayırdığı belirlendi. Bu bölgelerin örgütün genel yapılanmasına benzemekle birlikte bir kısım farklılıklar arz ettiğine değinilen iddianamede, büyük bölgelelerin İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Erzurum merkezli olarak oluşturulduğu aktarıldı. Jandarma yapılanmasında Türkiye genelinde en üst seviyede 'birim abisi' olarak ifade edilen kişinin yer aldığı, büyük bölgelerde 'bölge temsilcisi' olan kişilerin olduğu belirtilen iddianamede, İzmir, Diyarbakır ve Erzurum büyük bölgelerinin başında birer tane 'büyük bölge temsilcisinin' bulunduğu, Ankara büyük bölgesinde ise üç büyük bölge temsilcisinin görevli olduğu vurgulandı. Ankara'da görevli olanlardan birinin 'jandarma', diğerinin Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı okullardaki yapılanmadan, üçüncü kişinin de Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi. İstanbul büyük bölgesinde iki temsilcinin olduğu belirlenen yapılanmada, bunlardan birinin İstanbul ve çevre illerin jandarma yapılanmasından, diğerinin ise ülke genelinde jandarma subay olarak görev yapan örgüt üyelerinden kurmaylık sınavına hazırlanacak personelin belirlenmesinden sorumlu olduğu iddianamede yer aldı.

'FETÖ'CÜ ASKERLERİN NE YİYİP İÇECEĞİNE BİLE ÖRGÜT KARAR VERİYORMUŞ'

Bölge temsilcilerinin altında bağlı illerdeki personel sayısına göre 'müdür' olarak unvan verildiği ifade edilen iddianamede, personel sayısı az olan illerde ise müdür yardımcısı veya öğretmen olarak ifade edilen kişilerin bulunduğu bildirildi. İddianamede, "Müdürün altında yapılacak iş bölümüne göre müdür yardımcılarının bulunduğu, bunların altında her grubun başında ise öğretmenler olduğu tespit edilmiştir. Öğretmen alarak adlandırılan bu kişi gerçekten öğretmenlik mesleğine mensup bir kişi de olabilir, doktor veya mühendislik mesleğine de mensup olabilir. Öğretmenler kendi aile ve çocuklarından bile önce grubundaki örgüt üyelerini tutmakta, onlarla sıkı bağlar kurmak zorundadır. Mutlak bir güven ve itaat ilişkisini bu şekilde tesis etmektedir. Örgüt üyesi, askeri personelin kariyer planlamasından, kiminle evleneceğine, nerede barınıp, ne yiyip içeceğine bile karar vermektedir. Örgüt üyesinin ihtiyaçları doğrultusunda müdür yardımcılarının görev bölüşümü vardır. Öğretmen; evlenmek isteyen örgüt mensubunu 'evlendirme mesulüne', ailevi problemleri yaşayanı da 'aile mesulüne' bildirmektedir. Bunlar yanında örgütle daha önce irtibat kurmuş ama bir şekilde uzaklaşanları kazanmak için 'ümit mesulü', kullanılacak teknolojik imkânları belirlemek için 'arama-tarama mesulü', örgütün 'belge, dijital kayıt bulundurmayın' talimatına rağmen talimata uymayanları tespit için örgüt elemanlarının evinde arama yapmak, bu dijital kütükleri yok etmek için 'silici' gibi kişiler bulunur. Bunlar arasında mutlak bir görev bölüşümü vardır. Bu görevlilerin hepsi terör örgütünde örgütsel tabirle müdür yardımcısı pozisyonundaki yöneticilerdir" denildi.

