DHA YURT BÜLTENİ-5

1)SERVİS MİNİBÜSÜ, HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 8 ÖĞRENCİ YARALI

KAHRAMANMARAŞ'ta yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servis minibüsü, durakta yolcu indiren halk otobüsüne çarptı. Kazada, 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırım Mahallesi KSÜ Karacasu Kampüsü'nün önündeki meydana geldi. Mehmet S. yönetimindeki 46 S 0803 plakalı öğrenci servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, durakta yolcu indiren Abdullah G. yönetimindeki 46 BH 351 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada servis aracındaki 8 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı öğrenciler, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi

Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Kaz yeri

- Kaza yapan araçlar

- Kaza yerinden detay

- Sürücülrden Abdullah G. ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 228 MB

======================================================

2)SİVEREK'TE BUZLANAN YOLDA ZİNCİRLEME KAZA

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde buzlanan yolda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. İbrahim Al yönetimindeki 06 BU 1452 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp takla attı. Arkadan gelen 63 EM 599 plakalı otomobilin sürücüsü Seyfullah Turan, kazayı fark edip, ani fren yaptı. Bu sırada aynı yöne giden Sait Elmas yönetiminki 63 N 3763 plakalı otomobil, Turan'ın aracına çarptı. Kazada, takla atan otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

Yaralı, çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Karayolları ekibi, bölgede başka kazaların yaşanmaması için yolda başka tuzlama çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Kaza yeri

-Buzlanan yol

-Kazaya karışan otomobiller

-İşlem yapan trafik ekibi

-Tuzlama yapan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 333 MB

===============================================

3)BURSA'DA FIRTINA; ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİDİ

BURSA'da saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. BUDO ve teleferik seferleri iptal edilirken, inşaat alanını çevreleyen panoların altında kalan 1 kişi yaralandı. Bursa'da gece yarısından sonra etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı yer yer 90 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle, ağaçlar devrildi, ev ve binaların çatıları uçtu. Merkez Nilüfer İlçesi Çamlıca Mahallesi'nde lodosun uçurduğu çatı, bir araca ve binaya zarar verdi. Namazgah Mahallesi'nde ise devrilen ağaç, iki aracın üzerine düştü. Cadde ve sokaklardaki çöp konteynerleri yola savruldu. Lodos nedeniyle kentin birçok yerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Merkez Yıldırım ilçesinde sabah Emirsultan Camii'ne giden yaşlı bir adamın üzerine, cami yakınında, inşaat alanını çevresindeki güvenlik panosu devrildi. Camideki güvenlik görevlilerinin çağırdığı ambulansla ismi öğrenilemeyen kişi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Merkez Osmangazi İlçesi İnkaya Mahallesi'nde de bir binanın odunluğunda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında, odunluğun önünde zincirli bulunan köpek, ev sahipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Lodos, deniz ulaşımını de etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini iptal etti. Uludağ'a düzenlenen teleferik seferleri de iptal edildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Uçan çatılardan görüntüler

-Devrilen ağaçlardan görüntüler

-Hasar gören araç ve evlerden görüntüler

-Detaylar

Süre: 06.01 Boyut: 674 MB

Haber: Mehmet İNAN Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,()

===============================================

4)KONTAĞI ÇEVİRDİĞİ ANDA OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

ÇORUM'da sürücüsünün kontağını çevirdiği anda motor kısmı alev alan otomobil yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olay, Kale Mahallesi Meram 5'inciSokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Adem Portakal 19 AB 682 plakalı otomobilin kontoğını çevirmesiyle birlikte aracın motor kısmı yanmaya başladı. Sürüc hemen itfaiyeye arayarak yarndım istedi. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Yanan araçtan detay

(SÜRE 50 sn ) (BOYUT 6.14 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

======================================================

5)DOLANDIRICILIK HÜKÜMLÜSÜ FİRAR EDİP, YİNE DOLANDIRDI

MERSİN'de, dolandırıcılık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar edip gümrükten ucuz lüks araç çıkarabileceğini öne sürerek bir kadını dolandıran Onur G. (41) yakalanıp yeniden cezaevine konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik Ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giden G.N. isimli kadın, otomobilinin satışından elde ettiği para ile birlikte toplam 80 bin TL'yi, gümrükten lüks cip çıkaracağını söyleyen Onur isimli bir kişiye teslim ettiğini ve bu kişi tarafından dolandırıldığını belirterek, şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelinin benzer olaylardan çok sayıda kaydı bulunan ve 6 yıl 6 aylık hapis cezasını çektiği cezaevinden firar eden Onur G. olduğu saptandı. Para almak için G.N.'nin evine giden Onur G., adreste bekleyen polis ekiplerince gözaltına alındı. Sorgusunda suçlamaları kabul eden Onur G., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Onur G.'nin benzer yöntemler ile 2017 ve 2018 yılında da farklı kişilerin 1 milyon 200 bin TL dolandırdığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Emniyet Müdürlüğü'nün genel görüntüsü

- Müdürlük girişinden görüntüler

- Tabela ve polis logosunun detay görüntüsü

- Zanlının emniyetten çıkarılması ve polis aracın bindirilmesi

- Polis aracının emniyetten ayrılması

SÜRE: 01'35" BOYUT: 188 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

======================================================

6)MERSİN'DE 4 TEFECİLİK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

MERSİN'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan tefecilik soruşturması kapsamında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde belirlenen 7 ev ve 1 işyerine operasyon düzenledi. 8 şüpheliyi gözaltına alan ekipler; yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız av tüfeği, 11 bin 500 TL para, 8 adet 81 bin lira değerinde senet ve çok sayıda mali evrak ele geçirdi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğer 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Operasyondan görüntüler

- Ev ve işyerlerinde yapılan aramalar

SÜRE: 00'29" BOYUT: 53.4 MB

Haber: Mithat ÜNAL - Kamera: ANAMUR(Mersin), ()

=====================================================

7)72 KİLO EROİNİ NARKOTİK KÖPEĞİ 'ZEYNA' BULDU

VAN'da polisin bir adreste narkotik köpeği 'Zeyna' ile yaptığı aramada 72 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Zeyna'nın da kullanıldığı aramalarda, 40 paket halinde 72 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, 2018 yılında 6 ton eroin ele geçirilerek rekor kırıldığı, 2019 yılında da uyuşturucu ile mücadelenin artan kararlılık ve azimle devam edeceği belirtildi.

Görünüt Dökümü

-------------------------------

-Evde yapılan aramalar

-Narkotik köpeğinin evde arama yapması

-Eroinin bulunması

-Eroinin çıkartılması

-Genel

Orhan AŞAN/VAN, ()-