DHA YURT BÜLTENİ-5

1)TERÖRİSTLERİN TEHDİDİ ALTINDAKİ SURİYE KÖYÜNDE EĞİTİM HEYECANI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile terörden temizlediği Suriye'nin Cerablus kentinin, PYD/PKK'lı teröristlerin elindeki Menbiç'e en yakın köylerinden Tokar'da (Mezra-i Kebir), bugünlerde Gaziantep Valiliği'nce onarılan okulun açılacak olmasının heyecanı yaşanıyor. Okulu müdürü İbrahim Hacı Salih, "Terör belasından Türkiye, bizleri kurtardı, şimdi de yepyeni okulumuzda eğitim vereceğiz" dedi.TSK, iç karışıklığın olduğu Suriye'nin terör örgütlerinin elinde olan El Bab ve Cerablus bölgelerini 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile Afrin'i ise 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terörden arındırdı. Harekatların ardından ise Türkiye tarafından bölge sakinlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve çocukların iyi şartlarda eğitim alması için çalışmalar sürdürüldü. PYD/PKK'lı teröristlerden Fırat'ın doğusunun temizlenmesi için yeni harekatın beklendiği Cerablus'ta, hem ÖSO unsurlarının hem de TSK'nın hazırlığı devam etti. Kentte bir yandan da eğitim yatırımlarıyla yeni okullar yapıldı. Bunlardan biri de terör örgütü PYD/PKK'lı teröristlerin elindeki Menbiç'i, Cerablus kentinden ayıran Savur Çayı'nın hemen yanındaki Tokar (Mezra-i Kebir) köyüne yapıldı. Terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'nın bombalı saldırılarında önemli bölümü hasar gören okulun yıkılmayan sınıflarına, canlarını kurtarmak için Menbiç'ten kaçan aileler sığındı. Gaziantep Valiliği'nin girişimi sonrası 8 derslikli okuldaki aileler, başka yerlere yerleştirildi ardından da onarım çalışması başlatıldı. Okul, yıkılan bölümlerinden merdivenlerine, sınıf malzemelerinden tuvaletlerine kadar yeniden yapıldı. Elektriğin bulunmadığı köye, okulun ihtiyaçlarının giderilmesi için jeneratör de yerleştirildi. Okuldaki son hazırlıkların tamamlanmasıyla yeni yılda, çevre köylerden geleceklerle birlikte 681 öğrenci ve 21 öğretmen, eğitime başlayacak.

TERÖR BELASINDAN TÜRKİYE KURTARDI

Terör tehdidi altındaki köyde eğitim için 681 öğrencinin heyecanlı bekleyiş içinde olduğunu belirten okul müdürü İbrahim Hacı Salih, "Terör belasından Türkiye, bizleri kurtardı, şimdi de yepyeni okulumuzda eğitim vereceğiz. Çok mutluyuz ve Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Okulun inşaatını üstlenen firmanın sorumlusu Ali Özmen ise "Gaziantep Valiliği'nin girişimleri sonrasında bu okulu yaptık. Daha önce de El Bab bölgesinin terörden temizlenmesinden sonra orada da bazı okulları yeniledik. Şimdi de Cerablus kentindeki okulları yeniliyoruz. Bir tek bizim şirket değil, diğer şirketlerinde bölgedeki eğitim kurumlarını yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Biz ilk geldiğimiz zaman bu okul bombalardan büyük hasar görmüştü. Şimdi onlardan eser kalmadı. Her çalışmamız çocukların iyi eğitim alması için" dedi.

ESKİ VE YENİ FOTOĞRAFLAR BÜYÜK DEĞİŞİM

Öte yandan okulda onarım çalışmaları başlatılmadan önce şirket yetkilileri, okul çevresinden görüntüler aldı. Bu görüntüler ile okulun onarımdan sonraki görüntüleri, büyük değişimi gözler önüne serdi.

2)ÇUKURCA KAR ALTINDA



HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, meydana gelen arızalar nedeniyle de ilçeye elektrik verilemiyor. Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca'da dün akşam başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor. Merkez ve köylerde okulların bugün için tatil edildiği ilçede kar kalınlığı 50 santime ulaştı. Çukurca- Şırnak Karayolu da , 5 noktaya düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Elektrik direklerinde meydana gelen arızalar nedeniyle de ilçeye elektrik verilemiyor. Yetkililer kar yağışının fazla olması nedeniyle sürücüleri, zincir takmadan yola çıkmamaları ve olası çığ tehlikelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

3)MAHKEME İŞVERENİN EK SEFER YAPAN TRENLERE İLİŞKİN İTİRAZINI REDDETTİ

İZMİR’de, İZBAN grevi nedeniyle işveren tarafından yapılan ek seferlerin mahkeme tarafından durdurulmasının ardından işveren karara itiraz etti. İşverenin itirazını değerlendiren Karşıyaka 1’inci İş Mahkemesi, itirazı reddetti. İzmir’de, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Büyükşehir Belediyesi’nin ortak olduğu İZBAN’da 10 Aralık’ta başlayan grev devam ediyor. İşçilerin greve başlamasının ardından, işveren yolcu yoğunluğunun yaşandığı saatlerde ek sefer ile taşımacılık yapmayı sürdürdü. Bunun üzerine ek sefer yapılmasına itiraz eden Demiyol İş Sendikası İzmir Şubesi, konuyu Karşıyaka 1’inci İş Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, ek seferlerin iş kanununa aykırı olduğuna hükmetti. Bunun üzerine yapılan ek seferler 24 Aralık’ta durduruldu. Ardından, işveren, karara itiraz edince, Karşıyaka 1’inci İş Mahkemesi bugün de işverenin itirazını görüştü. Mahkeme, işverenin ek seferlerin sürmesine yönelik yaptığı itirazı reddetti. Duruşma sonrası açıklama yapan Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, işverenin 7 başlıkta itiraz ettiğini belirtti. İşverenin, ek seferlerde görev yapan makinistleri, eğitmen olarak işe alındıklarını mahkemede kabul ettiğini söyleyen Ervüz, "İşveren, eğitmen makinistlerin sinyalizasyon olmayan Torbalı- Selçuk arasında görev yapması için istihdam edilmek üzere alındığını, bu hatta çalışacak makinistlerde gerekli belgenin olmadığı yönünde mahkemeye itirazlarını sundu. Ancak sundukları itirazlar doğru değil. Çünkü 100’den fazla makinistte gerekli olan Trafiğin Merkezden İdaresi (TMİ) belgesi mevcut" dedi.

'BU İŞİN BİR DİĞER TARAFI DA TCDD'

İşverenin, İZBAN’da bakımı yapılan 40 set ile seferlerin yapıldığını söylediğini aktaran Hüseyin Ervüz, "Biz de bu setlerin günlük bakımlarının yapılması gerektiğini söyledik. Beklediğimiz bir mahkeme kararı. Adalet yerini bulmaya devam ediyor" diye konuştu. Ervüz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yaptığı açıklamalara da atıfta bulunarak, "Nedendir bilinmez, Kocaoğlu, kendisini bu işte taraf olarak görmüyordu. Şimdi taraflığı eline aldı. İzmir’deki elektronik billboardlarda, ‘Sendikanın yaptığı itiraz sonucu mahkeme ek seferleri durdurdu’ diye yazılıyor. ‘Bizim yasadışı yaptığımız işlemi, sendika yasal hale getirdi’ demiyorlar. Ben bunu demesini bekliyordum ama ne yapalım, canı sağ olsun" dedi.

'SÖZLEŞMENİN BİR TARAFI DA TCDD . YANİ HÜKÜMET'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "İZBAN'da grev var. Hadi buyur neden çözmüyorsunuz? CHP mantığında grev var" açıklamasına dair de değerlendirmede bulunan Ervüz, şunları söyledi:

"İlginç bir açıklama. Sözleşmenin bir tarafı da TCDD . Yani hükümet. Bunlar da bu işi çözebilirler. Ama nedendir bilinmez, ‘TCDD’ye ben bu yetkiyi devrettim’ dediklerinden bu yana TCDD, bir kez bizden brifing alır gibi, doneleri aldı. Aldığı doneler sonrası bir atılımı yok. İlerleme kaydetti ama daha ilerisi yok. Tarafların tek başına karar verme yeteneği bu şirkette yok. Cumhurbaşkanımızın bu açıklamayı neye istinaden yaptığını bilmiyorum. Belki bu işin bir tarafının TCDD olduğunu gözden kaçırdı diye düşünüyorum."

4)KONUŞAN KİTAPLAR, GÖRME ENGELLİLERİN GÖZÜ OLDU

TÜRKİYE'deki kütüphaneler içinde sadece Antalya'daki Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde bulunan 'konuşan kitaplık' bölümünde, gönüllüler görme engelliler için kitap seslendiriyor. Seslendirilip sisteme yüklenen kitaplara görme engelliler istedikleri her yerden ulaşabiliyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi, 60 bini aşkın kitabı ve 20 binin üzerindeki üye sayısıyla 24 saat kitapseverlere hizmet veriyor. Kütüphanede saat 20.00'den sonra tüm ziyaretçilere çorba, kek ve çay ikramı yapılırken dijital salonda bilgisayarlarla araştırma ve inceleme imkanı da sunuluyor. Her yaştan üyesi bulunan kütüphanede görme engelliler için de özel bir alan bulunuyor.

TÜRKİYE'DEKİ KÜTÜPHANELER İÇİNDE TEK

Yaklaşık 600 görme engelli üyesi bulunan kütüphanenin 'konuşan kitaplık' bölümünde kitaplar dile geliyor. Gönüllü kitapseverler seslendirdikleri kitaplarla görme engellilerin kitaplardan faydalanmasına aracı oluyor. Bazen özel istek bazen de herkesin okuması gereken temel eserler, klasikler gibi kitapları seslendiren gönüllüler, kitap seslendirme işini severek yapıyor. Kitap seslendirme stüdyosu, Türkiye'deki il halk kütüphaneleri içinde sadece Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde bulunuyor.

KONUŞAN KİTAPLARDAN YALNIZCA GÖRME ENGELLİLER FAYDALANABİLİYOR

Sesten tamamen yalıtılmış odada yalnızca bir masa ve tepeden sarkan lamba önünde kitapları seslendiren gönüllülerin sesleri kaydedilerek, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi'ne (GETEM) gönderiliyor. Burada arşivlenen konuşan kitaplardan, görme engeli olduğu resmiyet kazanan bireyler faydalanabiliyor. Sistem üzerinden üye olan görme engelliler Türkiye'nin her yerinde internetten indirdikleri sesli kitapları dinleyebiliyor. Zaman zaman ders kitaplarının da seslendirildiği Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nin konuşan kitaplığında bugüne kadar 300 eser seslendirildi.

FELSEFİ KİTAPLAR ZORLUYOR

Ayda en az 3 kitap okuduğunu ve kitap okumayı çok sevdiğini belirten emekli mühendis Şule Bölük (52), 3 yıldır heyecanla kitap seslendirdiğini söyledi. Zamanla diksiyon ve diyafram kullanımı konusunda profesyonelleştiğini kaydeden Bölük, "Özellikle felsefi kitaplarda zorlanıyoruz. Geri dönüşlerden çok memnun oldum. Arka arkaya kitap seslendirmemizi isteyen görme engelli kardeşlerimiz oluyor. Haftada bir gün gelebiliyorum. Yaz aylarında ara vermek zorunda kalıyoruz ve sesimizi dinlendiriyoruz. Ders programımız var ve gelip o programı uyguluyoruz. Burada seslendirdiğim bir kitabı Ağrı'da ya da başka bir yerdeki görme engelli bireyin indirip dinlemesi çok güzel bir duygu" dedi.

Hakimlik sınavlarına hazırlanan ve kütüphaneye gelerek burada ders çalışan Ece Zengin (22) de kitaplara ses olan gönüllülerden. İnsana çok güzel duygular yaşattığını vurgulayan Zengin, "Kütüphaneye ders çalışmak için geldiğimde gördüm. İlk başladığımda çok heyecanlanıyordum. Görme engelli bireylere yardımcı olmak beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

5)ÖZEL ÖĞRENCİLER BU OKULDA HAYATI ÖĞRENİYOR

ANTALYA'da, Ramazan- Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nda yer alan 'Yaşam Evi'nde eğitim alan özel öğrenciler, bulaşık yıkamadan yemek yapmaya, yatak toplamadan ütü yapmaya her tür yaşam becerisini öğreniyor.

Muratpaşa ilçesinde bulunan Ramazan- Hatice Savaş Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelindeki özel eğitim uygulama merkezlerine yapılan 1+1 model 'Yaşam Evi' bulunuyor. 147 engelli öğrencinin okulda eğitim gördüğünü anlatan okul müdürü İlhan Gemalmaz, orta ve ağır düzeydeki özel öğrencilerin, yaşam evinde günlük işleri kendi başlarına yapmayı öğrendiklerini ve bunları kendi evlerinde de yaparak ailelerine yardımcı olduklarını söyledi.

GÜNLÜK BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYORLAR

Özel öğrencilerin günlük yaşama uyum sağlaması için Yaşam Evi'nin özenle dizayn edildiğini anlatan özel eğitim öğretmeni uzman Burcu Şahin Kaplan, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü, ütü masası, süpürge, televizyon, kanepe, yatak, yorgan, yastık gibi bir evin içerisinde bulunması gereken eşyalar olduğunu söyledi. Kaplan, "Biz bir evde günlük olarak neler yapıyorsak yani sabah kalkıp elimizi yüzümüzü yıkama, kahvaltı için tost- sandviç hazırlama, kahvaltı masasını kurma, bulaşık makinesine bulaşıkları yerleştirme, yatak düzenleme, ütü yapma, çamaşır makinesinde kirlileri yıkama gibi aklınıza gelebilecek her tür yaşam becerisini öğretiyoruz. Bu beceri ev ortamında öğrencilerimizin bağımsız yaşamalarını sağlıyor evlerinde öğrenip bunları uygulayabiliyorlar" diye konuştu.

AİLELERDEN 'YAŞAM EVİ'NE DESTEK

Ailelerden olumlu geri dönüşler alarak desteklediklerini anlatan Kaplan, özel öğrencilerin ailelerine yardım ettiklerini, evlerinde bulaşık makinelerine bulaşıkları yerleştirip düzenlediklerini, çaylarını kendilerinin koyduğunu ve hatta erkek öğrencilerin ütüye merak sardığını söyledi.

'Yaşam Evi' uygulama sınıfında eğitim veren özel eğitim öğretmeni Gamze Aksu, bugünkü derste sandviç hazırlamayı ve çay yapımını öğrettiğini anlattı. Özel öğrenci Fehime Can, "Çay ve sandviç yapmayı öğrendim. Çok güzel eğlendim. Anneme, babama hep yardım ederim" dedi.

