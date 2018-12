DHA YURT BÜLTENİ -5

YURT BÜLTENİ -5

CERABLUS’A ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’ye yapılan askeri sevkiyat bugün de devam etti. Karkamış Sınır Kapısı’ndan geçen aralarında zırhlı araçlar ile mühimmat bulunan TIR’lar, operasyon yapılması beklenen Menbiç sınırındaki Cerablus bölgesindeki askeri üslere konuşlandı.

Fırat’ın doğusu ve Menbiç’e yönelik harekatın gündeme gelmesiyle sınırın iki tarafında başlayan hareketlilik devam ediyor. Sabah saatlerinde de Türkiye’nin çeşitli kentlerinden sınıra ulaşan askeri araçlar ile mühimmat yüklü TIR’lar, Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Karkamış Sınır Kapısı'ndan Suriye’ye geçti. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus’a ulaşan askeri konvoy, daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde bölgede bulunan TSK’ya ait üslere yönlendirildi. Askeri araç ve personellerin Cerablus’taki üslerde konuşlandırıldığı öğrenilirken, sevkiyatın devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/CERABLUS (Suriye), ()-

====================

VAN, BİTLİS VE HAKKARİ'DE 596 YERLEŞİM BİRİMİ ULAŞIMA KAPANDI

Van, Bitlis ve Hakkari'de 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 596 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Hakkari merkezde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bugün için ara verildi.

Van çevreside 2 gündür etkili olan kar yağışı özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı yüzünden 150 mahalle ve 114 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Bitlis'te ise yoğun kar yağışı nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

HAKKARİ'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Kar kalınlığının kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştığı Hakkari'de 2 gündür etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta derecili okullar bugün için eitim-öğretime bir gün ara verilirken, kardan dolayı 92 köy ve 200 mezrada ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy ve mezra yollarını açmak çin yoğun bir çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

BİTLİS

-------

-Lapa lapa yağan kar yağışı

-Kar altında kalan araçlar

-Karda yürüyen vatandaşlar

-Beyaza bürünen ağaç dalları

HAKKARİ

-----------

-Kar yağışı

-Evinin damını temizleyen vatandaş

-Detaylar

SÜRE:1 DK 43 SN - BOYUT:208 MB

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Özcan ÇİRİŞ-Mehmet ÖZKAN/VAN-BİTLİS-HAKKARİ,()-

================

DOĞU KARA GÖMÜLDÜ

DOĞU Anadolu Bölgesi kara gömüldü. Perşembe günü başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışı sebebiyle bölgede bin 679 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Yağışın etkili olduğu Erzurum kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Okullara kar molası verilen bölgede hava sıcaklıkları da düştü.

Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisinin devam ettiği bölge adeta kara gömüldü. Perşembe günü başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışı sebebiyle bölgede toplam bin 679 köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi. Erzurum'da bin 143, Erzincan'da 219, Ağrı'da 170, Muş'ta 50, Iğdır'da 45, Kars'ta 40, Ardahan'da ise 12 köye ulaşılamıyor. Erzurum kent merkezinde yaklaşık 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ulaşımı etkisiz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi'nin 209 araç, 659 personelden oluşan karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışmasını sürdürüyor. Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 80 santimetreye ulaştı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'SU SAYACI' UYARISI

Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan su sayaç ve boruların donmalarına karşı vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle abonelerin sayaç ve tesisatlarını iyi korumaları gerektiğini vurgulayan ESKİ Genel Müdürlüğü'nün uyarısında şu ifadeler yeraldı:

“Şiddetli soğuklarda muslukların çok az bir şekilde açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta durgun su bırakılmamalıdır.Sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir muhafaza yapılmalıdır. Soğuğa karşı hassas olan su sayaçlarının kolayca patlayacağı ve önemli miktarda su kaybına yol açacağı unutulmamalıdır. Bunun için öncelikle açık alanlarda bulunan sayaçların ve boruların soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir.Donan sayaca ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak su dökülmemelidir."

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kar yağışı sebebiyle Ardahan ve ilçelerindeki okullar ile Erzincan'ın Üzümlü, Otlukbeli ve İliç ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Refahiye ve Tercan İlçelerinde ise taşımalı eğitim tatil edildi. Ağrı'nın Hamur ilçesinde taşımalı öğrenciler ve tüm köy okulları tatil edilirken, Muş Varto'da okullarda bir gün tatil kararı alındı.

YOLLARDA BUZLANMA OLUŞTU

Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor. Kent merkezinde, yollardaki buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ardahan-Posof-Türkgözü kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçitinde ve Ardahan-Şavşat-Artvin kara yolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde ise ulaşım güçlükle karşılanıyor. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

TIR ŞOFÖRLERİNİN KAR ÇİLESİ

Türkiye'den Gürcistan ile diğer Kafkas ülkelerine yük taşımak için Posof Türkgözü Sınır Kapısını kullanan TIR sürücülerinin 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidini aşmak kar yağışı ile birlikte zorlaşıyor. Gürcistan'dan Türkiye'ye Türkgözü Sınır Kapısından giriş yapan onlarca TIR, Posof ilçe merkezi çıkışındaki petrol istasyonlarında jandarma trafik ekipleri kontrolünde saatlerce beklemek zorunda kaldılar, Yolun ulaşıma elverişli olması ardından ise, araçların lastiklerine zincir takmaları koşuluyla izin verildi.

TIR sürücüleri, karayollarının yeterince çalışma yapmamasından dolayı mağdur edildiklerini belirterek, birçok TIR iki gündür yollarda bekletiliyoruz. Burada beklediğimiz her saat, her gün için zarar ediyoruz. Bizler şoförüz, mal sahiplerine bu durumu anlatmakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

ERZURUM

-Belediye kar temizleme araçlarının caddeleri temizlemesi

-Cadde ve sokaklardan kar görüntüleri

-Araçlarını temizleyen vatandaşlar

KJ:Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM,()

ÇEKİM NOTU: Format Hd. Görüntüsü 'erzurumkar28aralik' kodu ile erzurum dosyasına geçildi

SÜRE: 02.35 SN BOYUT: 289 MB

(ARDAHAN)

-Kar yağışında yürüyen vatandaşlardan görüntü

-Öğrencilerin kartopu oynaması

-Çocukların kızakla kayması

-Öğrenci ile röp.

-Patinaj yapan araçlardan görüntü

-Genel kar görüntüleri

Süre:2 dakika 28 saniye Boyut : 147 MB

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI / ARDAHAN ()

POSOF

-Kar yağışı

-Şehir merkezinden görüntü

-Petrol istasyonunda bekletilen TIRlar

-Yolda kontrol yapan ve Tırları petrol istasyonuna yönlendiren trafik jandarma ekipleri

-Şoförlerin konuşması

-Araçlarının lastiklerine zincir atmaları

-Şoförlerin konuşması

-Bekleyen TIR'lar

-Zincirli TIRların yoluna devam etmesi

-Detaylar

(SÜRE: 5.1 DK) (SÜRE: 543 MB)

Haber-Kamera:Alper TURGUT/ POSOF(Ardahan),()

===============

İNEGÖL'DE ZİNCİRLEME KAZA: 1'İ BEBEK 3 YARALI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde zincirleme kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu üzerinde meydana gelen kazada Selahattin Kabak (47) yönetimindeki 11 AL 145 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Ömer Erol (30) idaresindeki 16 SVR 68 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 SVR 68 plakalı otomobil Alanyurt caddesi üzerinde bekleyen Muhammed Can Demirci(52) yönetimindeki 16 M 06092 plakalı halk otobüsüne çarparak durabildi. Kaza sonucunda 11 AL 145 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı otomobilde bulunan Rukiye Yabacı(28) ile 1 aylık bebeği Alpaslan Yabacı yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Otomobillerden ve yaralılardan görüntüler

Süre: 0,40 Boyut: 6 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/INEGOL,

================

DİYARBAKIR'DA TERÖRİSTLERİ ETKİSİZ HALE GETİREN GÜVENLİK GÜÇLERİNE BAŞARI BELGESİ

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Hani ilçesinde polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu saldırının ardından aralarında terör örgütü PKK'nın sözde 'Amed eyalet komutanı'nın da bulunduğu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona katılan asker ve polislere üstün başarı belgesi verdi.

Hani ilçesinde, 17 Aralık'ta, takibe alınan teröristlerin bulunduğu otomobilden açılan ateşle polis memuru Nazım Tuncer, şehit olurken, 1 polis memuru da yaralandı. Polis memurunu şehit eden teröristleri etkisiz hale getiren polis ve askerlere, Diyarbakır Valisi Hasan Güzeloğlu tarafından üstün başarı belgesi verildi. Hani'deki Necip Fazıl Kısakürek Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende, şehit polis memuru Nazım Tuncer için hazırlanan kısa film izlendi.

'HAREKET KABİLİYETLERİ YOK EDİLDİ'

Törende konuşma yapan Vali Güzeloğlu, Nazım Tuncer'i şehit eden teröristlerin ölü ele geçirilmesinde polis ve askerlerin büyük başarıya imza atıklarını söyledi. Tuncer'in görev süresinin bitmesine rağmen bu süreyi uzatarak, ilçedeki görevine devam ettiğini hatırlatan Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Yanındaki kahraman arkadaşı İbrahim ve diğer arkadaşımız aynı kararlılıkla gereken cevabı verdiler. Haber alır almaz kaçan hainlerin ölü ya da diri yakalanması için devletin bütün kararlılığıyla bütün kurumlarıyla hukukun içinde o andan itibaren dökülen şehit ve masum kanını yerde bırakmamak adına ant içen bir kadro ile göreve başladık. O andan itibaren Diyarbakır'da görev yapan jandarması, emniyeti, istihbaratı kısaca devleti milleti ayakta bu hainleri net olarak ele geçirmek ve devletin gücü karşısındaki ihanet sonucunu çok açık bir kararlılıkla önce şehidimizin eşi kardeşimiz, evlatları ve tüm milletimize sergilemek için insanüstü bir çaba sergilediler. İlk 6 saat içerisinde o hainlerin kaçmasına, olay yerinden uzaklaşmasına, destek olan bütün failler ele geçirildi. Kullandıkları araçlar ele geçirildi. Hareket kabiliyetleri yok edildi. Devlet her alanda ve her noktada her santimetre karesinde güçlü muktedir ve etkin bir iradenin adıdır. 6 operasyon icra edildi. Adım adım her hareketleri ve bugün itibarıyla ölüp toprağa gömdükleri bedenleri bile hukukun ve adaletin karşısına çıkartıldı. Biz bugün bu iradenin temsilcileri ve kahramanları olan polisimizi ve jandarmamızı ve bunların gerisinde istihbarat, güvenlik ve bütün bir boyutta bize yardım eden alanda haini göstererek devletin düşmanını bize bildiren bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kararlılık budur, devlet ve millet buluşması budur, bu birliğimiz olduğu müddetçe hiçbir hainin emeline ulaşması ve bir sonuç elde etmesi mümkün olmayacaktır."

Konuşmanın ardından Vali Güzeloğlu, başarı gösteren jandarma ve emniyet personelini özverili çalışmaları dolayısıyla başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Valinin karşılanması

- Törene katılanlar

- Şehit polisin sinevizyon gösterimi

- Salonda ağlayan kadın

- Vali'nin konuşması

- Valinin güvenlik güçlerine ödül belgesi vermesi

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 631 MB

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-DİYARBAKIR-

=================

DÖRT DİLDE SÖYLEŞİ

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü tarafından düzenlenen 3'üncü Çeviri Seminerleri'nde; Afrika Araştırmacıları Derneği Üyesi Akademisyen Mouhamed Gueye, 'Çok Dillilik, Tercümanlık ve Mesleki Tecrübeler' üzerine söyleşi yaptı. İngilizce, Fransızca, Arapça ve Türkçe olmak üzere dört dilde konuşan Gueye'nin renkli ve etkili söyleşisi beğeni topladı.

KAÜ Ahmet Arslan Kongre Kültür Merkezi’ndeki söyleşi Mütercim Tercümanlık Bölümü Başkanı, Çeviri Kulübü Kurucusu ve Akademik Danışmanı Bahattin Şeker ile öğrencilerin konuşmalarıyla başladı. Daha sonra Afrika Araştırmacıları Derneği Üyesi Akademisyen Mouhamed Gueye, 'Çok Dillilik, Tercümanlık ve Mesleki Tecrübeler' üzerine öğrencilerle söyleşti. İngilizce, Fransızca, Arapça ve Türkçe konuşan Gueye’nin esprili bir dille anlatımı beğeni topladı. Tercümanlığın önemi ve çalışma metotları, çok dilliğin önemi ve etkili kullanımı, çok dil bilmenin sağladığı iş imkanları ve elde edilen mesleki eğitimleri örneklerle anlatan Mouhamed Gueye, öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.

Konuşmasında telefon bağımlılığına da değinen Gueye, “Şu anda telefona bağımlı olma yolundayız. Ama kitaplardan faydalanmamız gerekiyor. WhatsApp, instegram, twitter, facebook, youtube gibi sosyal medya kullanımlarının arttığını biliyoruz. Bakın arkadaşlar telefon çok önemli ama bakın ben halen eski telefon kullanıyorum. Arkadaşlar çalışmamız lazım. Kitabı açıp okumamız gerek. Hocaları dinleyip anlamamız lazım" dedi.

'METNİN RUHU İÇİN İNSAN LAZIM'

"Yeni moda artık insanlar cep telefonlarından tercüme yapıyorlar. Şu ana kadar telefona ihtiyaç duydunuz mu?" yönündeki soru üzerine Guaye, "Çeviri, bir cümleyi başka bir cümleye çevirme değil bir ruhu bir cesetten başka bir cesede koymak gibi bir şey. Yani bir dilde bir şey nasıl söyleniyorsa o şeyi başka dilde nasıl söyleniyor olduğunu bilmen gerekiyor. Telefondan istifade edebiliriz ama gerçek anlamda metnin ruhunu başka bir metne taşımak için bir insan lazım, yeni beyin lazım etten bir beyin lazım" diye konuştu.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÇEVİRİ KULÜBÜ

Kafkas Üniversitesi Çeviri Kulübü 31 Ocak 2017 tarihinde Mütercim-Tercümanlık öğrencileri tarafından kuruldu ve aynı zamanda '911511778' üye numarası ile Avrupa Birliği organizasyonlarına kaydı sağlandı. Kulübün Avrupa Birliği komisyonunda üyeliği bulunmakta. Avrupa Birliği ve Ulusal Ajans Erasmus+ platformundaki Gençlik Hareketliliği organizasyonları çerçevesinde kulübü destekleyip, finanse ediyor. Erasmus+ Gençlik Hareketliği adı altında katılımcı organizasyon olarak başvurular yapmakta. Avrupa Birliği ve Ulusal Ajansı'nda desteklediği Erasmus+ platformunda bulunan gençlik değişimleri projelerine ev sahipliği yapmayı ve çeşitli ortaklıklar kurmayı hedefliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

-Salondan genel ve detaylar

-Mouhamed Gueye’nin konuşması

-Ayakta alkışlanması

-Mikrofon yetiştirmek için sürekli koşan salon görevlisi

-Genel ve detaylar

621 MB - 5 DK 40 SN -

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, ()

====================

ALLAHUEKBER ŞEHİTLERİ İÇİN YAPILAN ANITIN ÇEVRESİNDEKİ KİRLİLİĞE TEPKİ

Sarıkamış Harekatı sırasında Rus birliklerini çevirmek isterken ağır kış koşullarına yenik düşerek Allahuekber dağlarında şehit olan Mehmetçikler anısına yaptırılan 'Allahuekber Yürüyüş Anıtı'nın çevresindeki içki şişeleri tepki çekti.

Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Erzurumlu Prof. Dr. Durkaya Ören ve dönemin İl Encümen üyesi Cavit Aktaş ile şehit yakınları tarafından 2010 yılında Sarıkamış şehitlerinin geçiş noktaları olan Narman ilçesinin boğaz, Oltu ilçesinin çıkışı, Şenkaya ilçesinin Kosor boğazı ve Kaynak Yayla'ya birer anıt yaptırıldı. Sarıkamış şehitlerinin anıldığı hafta içerisinde Kosor şehitliğini ziyaret edenler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Arkadaşları ile birilkte şehitliği ziyarete giden Raci Cengiz, kirliliğe dikkat çekerek, "Arkadaşım İbrahim Bayındır ile Kosor Bağızı'ndaki şehitliği ziyarete geldik. Ama gördüğümüz manzara içler acısıydı. Her taraf içki şişeleri ve kutuları ile doluydu. Bizler, vatanları için gözünü kırpmadan şehit olanları böyle mi anıyoruz ? Buradan geçen yetkililer hiç mi görmüyor ? Bu pisliğin içerisinde şehitlik anıtı olur mu ? Bir yabancı gelip görse rezil oluruz. Bunun açıklamasını kimse yapamaz. Umarız tez zamanda bu utanç verici durum düzeltilir" diye konuştu.

Raci Cengiz arkadaşı İbrahim Bayır ile çevredeki içki şişelerini toplayarak temizlik yaptı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), ()-

=================

KADIN TERÖRİST, İSTİSMARDAN KAÇARAK TESLİM OLDU

Bölücü terör örgütü PKK'ya 4 yıl önce katılan kadın terörist 19 yaşındaki Y.Ş., istismardan kaçarak Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu. Örgüt içerisinde yaşanan çarpık ilişkileri anlatan Y.Ş., dağdaki teröristlere de teslim olmaları çağrısında bulundu.

Muş'un Varto ilçesinde 4 yıl önce evden kaçarak bölücü terör örgütüne katılan Y.Ş., bir teröristle birlikte jandarmaya teslim oldu. Jandarmada ifade veren Y.Ş., Varto'nun Kaynarca köyünde ortaokula kadar okuduktan sonra bir teröristin sözlerine kanarak örgüte katıldığını söyledi. Örgüt içerisinde geçen 4 yılının çok zorlu olduğunu ifade eden Y.Ş., istismar olaylarının sıkça yaşandığını bildirdi. Kuzey Irak'a götürüldüğünü anlatan Y.Ş., "Burada dört yıl kaldıktan sonra örgüt içerisindeki çözülmeleri göz önüne alarak Haziran 2018 tarihinde örgütten kaçtım. Yaklaşık beş ay Duhok'ta bir ailenin yanında kaldım. Fırsatı kolladıktan sonra gelip jandarmaya teslim oldum" dedi.

Çarpık ilişkilerin yaşandığı PKK terör örgütünün çirkin yüzünü de anlatan Y.Ş., ifadesinde şunları söyledi:

“Örgüt içerisinde kaldığım süre içerisinde belirli bir amacın olmayışı, örgüt mensupları arasında yaşanan çarpık ilişkiler ve bunun sonucunda yaşanan intiharlar, çocuk yaştaki örgüt mensuplarının ağır şartlar altında çalıştırılması ve bu çocukların hayatlarının hiç kimsenin umurunda olmayışı gibi nedenlerden dolayı örgütten soğudum. Örgütten kaçarak Irak’taki KDP güçlerine sığındım. Ailemle irtibat kurarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim oldum."

KADINLARA YÖNELİK İSTİSMAR

Örgüt içerisinde kadınlara yönelik yaşanan cinsel istismarın yoğun olarak devam ettiğini de ifade eden Y.Ş., “Son zamanlarda yapılan operasyonel faaliyetlerin etkin ve verimli olması nedeniyle huzursuzluk ortamı oluştu ve buna bağlı olarak birçok kişi örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Şu an devletin sıcak ellerindeyim. Emin ellerdeyim. Dağdakiler bir an evvel o ıztıraptan kurtulup gelip teslim olsunlar" diye konuştu.

Kendiliğinden gelip teslim olan ve hiçbir eyleme katılmadığını aktararak, pişman olduğunu dile getiren Y.Ş., yapılan yargılamasının ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Y,Ş., bir daha dağa gitmeyeceğini söyledi.

Haber: Fatih Çelik/VARTO( MUŞ) () -