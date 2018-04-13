DHA YURT BÜLTENİ-5

1)NİĞDE'DE 'ALDATMA' CİNNETİ; EŞİNİ VE KUZENİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde Yasin Gündoğan (37), 4 çocuk annesi eşi Rezzan Gündoğan'ı (34) ve onunla ilişki yaşadığını iddia ettiği amcasının oğlu İshak Gündoğan'ı (38) tabancayla kurşun yağdırarak öldürdükten sonra, aynı silahı başına ateşleyerek yaşamına son verdi.Olay dün saat 23.30 sıralarında Çiftlik'e bağlı Divarlı beldesinde meydana geldi. 1 yıldır Suudi Arabistan'da işçi olarak çalışan Yasin Gündoğan, işyerinden izin alarak evine geldi. Yasin Gündoğan, çevresindekilerin, eşi Rezzan Gündoğan ile kuzeni İshak Gündoğan arasında ilişki olduğunu iddia etmeleri üzerine cinnet getirdi. Yasin Gündoğan, tabancayla eşi Rezzan Gündoğan'a kurşun yağdırdı. Ardından evden çıkan Yasin Gündoğan, yakındaki kahveye giderek burada oturan amcasının oğlu 4 çocuk babası İshak Gündoğan'a ateş etti. Kahvedekilerin korku dolu bakışları arasında daha sonra tabancayı başına dayayan Yasin Gündoğan, tetiği çekti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri Rezzan Gündoğan, İshak Gündoğan ve Yasin Gündoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma beldede geniş güvenlik önlemi alırken, 3 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Adli Tıp Kurumu önünden genel görüntü

- Tabelası

- Cenazelerin bulunduğu belediyeye ait cenaze aracından görüntü

- Morg tabelalarından görüntü

- Yasin Gündoğan'ın sağlık fotoğrafı

- İshak Gündoğan'ın sağlık fotoğrafı

SÜRE: 40" BOYUT:41 MB

Haber:Ali KADI-Adnan ÇELEBİ-Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Veysel DOGUÇ/ADANA,()

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2)15 YIL SONRA KATİLLERİ ORTAYA ÇIKAN ŞEKERCİNİN ABLASI: 'KARDEŞİM BÖYLE BİR ÖLÜMÜ HAK ETMEDİ'

KONYA’da şeker çuvalı içinde cesedi bulunan ve boğularak, öldürüldüğü belirlenen şekerci Sezai Çakar'ın (29), katil zanlıları lokum satan Hazmi Dağ (61) ile yeğeni Celalettin Dağ (41) 15 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı. Öldürülen Çakır'ın ablası Havva Koçlar, "Kardeşim böyle bir ölümü hak etmedi. Cesedinin atıldığı yerden her gün geçiyorum. Annem bu olay yüzünden tedavi görüyor." dedi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Şubat 2003 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Hakça Sokak'taki boş tarlada, şeker çuvalının içinde cesedi bulunan şekerci Sezai Çakar'ı öldürenlerin yakalanması için 2018 yılının başında yeniden çalışma başlattı. Kurulan özel ekip yaptığı araştırma sonucu Çakar'ı, şeker sattığı lokum üreten Hazmi Dağ ve yeğeni Celalettin Dağ'ın öldürdüğünü belirledi. Gözaltına alınan amca yeğen, suçlarını itiraf etti. Hazmi Dağ, ifadesinde Çakar'ı, vadeli olarak kendilerine şeker satmaması üzerine çıkan tartışmada boğarak öldürüp, cesedi çuval içinde boş bir araziye attıklarını ve cesedi taşıdıkları minibüsü de hurdaya ayırıp parçaladıklarını söyledi.

Amca ve yeğen, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARDEŞİMDEN GERİYE HATIRALARI KALDI

Öldürülen kardeşi Sezai Çakar'dan geriye hatıralarının kaldığını belirten ablası Havva Koçlar, şunları söyledi: "Katiller bulundu. Kardeşimin kanı yerde kalmadı. Devletimizden, polisimizden Allah arzı olsun. Kardeşimden geriye hatıraları kaldı. 15 senenin bedeli kaldı bizde. Annemiz bu olay nedeniyle rahatsızlık geçirdi. Annem bunların yüzünden 15 yıldır hastanede. Psikolojik tedavi görüyor. Bunların yüzünden dağıldık. Şeker vermedi diye bir insan öldürülür mü?"

CESEDİNİN ATILDIĞI YERDEN SÜREKLİ GEÇİYORUM

Kardeşinin cesedinin atıldığı yerden sürekli geçtiğini belirten Koçlar, "Cesedin atıldığı yerde bir direk vardı. 15 senedir derdim. O direk bir gün bu olan olaya şahit olacak diye. Kardeşimin cesedinin atıldığı yere sürekli gidiyorum. Otobüsle, minibüsle giderken oradan geçiyorum. Benim kardeşim böyle bir ölümü hak etmedi. Böyle iple boğularak, çuvala konulup tarlaya atılmayı hak etmedi. Onlara sormak istiyorum. O ipi neden boynuna geçirdiniz? Devletimizden hak eden cezayı almalarını istiyorum." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Abla Havva Koçlar açıklama

- Şüphelilerden detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA )

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3)54 MİLYONLUK UYUŞTURUCUYU 'ŞANS' BULDU

ADANA'da polislerin şüphe üzerine durduğu kamyonetin kasasında bulunan çelik pistonlara narkotik köpeği ile yapılan aramada 342 bin adet captagon uyuşturucu hap, bir başka kamyonetin ile lastiklerinin içerisine gizlenmiş 114 kilo 450 gram eroini buldu. Ele geçirilen uyuşturucularının piyasa değerinin 54 milyon 280 bin lira olduğu öğrenildi.

Merkez Sarıçam ilçesinde uygulama yapan polisler, şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu. Kamyonet sürücüsünün otomobil pistonu taşıdığını söylemesi üzerine, olay yerinde hassas burunlu narkotik köpeği 'Şans' ile aramaya yapıldı. Köpeğin pistonlara tepki vermesi üzerine ekipler aracı en yakındaki metal sanayiye götürdü. Pistonları atölye getirip, torna makinesiyle açan ekipler, gizlenmiş 342 bin adet captagon uyuşturucu hapı buldu. Saatlerce süren çalışma sonucu çıkartılan haplar, çuvallarla taşındı. Kamyon sürücü gözaltına aldı.

KAMYON LASTİKLERİ SPİRAL İLE KESİLDİ

Ekipler ayrıca, Gaziantep-Adana-Tarsus (TAG) Otoyolu'nda şüphelendikleri kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeğinin lastiklere tepki vermesi üzerine polis harekete geçti. Yerinden çıkarılan lastikleri, spiral ile kesen ekipler, 114 kilo 450 gram eroine el koydu, şoför ise gözaltına alındı.

Her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 54 milyon 280 bin lira olduğu bildirildi. Operasyonu yapan ekibi kutlayan Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gençliğimizi ve geleceğimizi bu uyuşturucu satıcılarına çaldırmayacağız" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplu görüntüsü

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın konuşması

- Narkotik köpeğinin kamyonette arama yapması

- Köpeğin lastiğe tepki vermesi

- Polislerin lastiği kesmesi

- Lastiğin içindeki uyuşturucu

- Polislerin lastiğin içini boşaltması

- Hapların görüntüsü

- Kamyonetin kasasındaki koliler

- Narkotik köpeğinin arama yapması

- Kolilerin taşınması

- İçinden çıkan pistonlar

- Torna makinesi ile pistonların açılması

- Piztonların içinden çıkan uyuşturucu haplar

- Torbalardaki haplardan detay görüntüler

- Ele geçirilen haplardan toplu görüntü

- Ele geçirilen esrardan toplu görüntü

- Müdür Yıldız'ın ele geçirilen malzemelerin önünde görüntüsü

- Narkotik köpeğinden görüntü

- Ekibin toplu görüntüsü

SÜRE:04'59" BOYUT:304 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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4)AFAD'DAN ENGELLİ ÖĞRENCİLERE DEPREM EĞİTİMİ

ERZURUM 'da, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, Dede Korkut İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencilerine depremden korunma eğitimi verdi. AFAD Arama Kurtarma Eğitim Amiri Bülent Kan, "Deprem sonrası 'Sesimizi duyan var mı?' dediğimizde, eğer biri varsa tepki alıyoruz. Engelli çocuklarımızda böyle tepki alamayacağımız için, titreşim bittiğinde nasıl ses vermeleri gerektiğini öğretiyoruz. Engelleri kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.

Merkez Palandöken ilçesindeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne öğretmenleri ile birlikte giden 30 işitme engelli öğrenci, ilk olarak doğal afetlerde kullanılan araç ve gereçleri inceledi. Daha sonra konferans salonuna geçen öğrenciler, burada uzmanlar tarafından deprem öncesi, anı ve sonrası neler yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirildi. AFAD ekiplerinin söylediklerini öğretmenler el işaretleri ile öğrencilerine anlattı. AFAD Arama Kurtarma Eğitim Amiri Bülent Kan, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onların afet ve acil durum risklerine karşı bilgi ve farkındalık düzeyinin artmasını sağlamak, karşılaşabilecekleri afet ve acil durumlar karşısında kendi güçlerinin farkına varmalarını ve sorun çözme kapasitelerini artırmak bizim için önemli bir konudur. AFAD olarak toplumsal afet bilincini yükseltmek için bugüne dek yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız çalışmalarla yaşanabilecek olası afetlere karşı tüm vatandaşlarımızı, özellikle de engelli kardeşlerimizi bilinçlendirmek istiyoruz.

Biz normalde enkazda canlı ararken, 'Aşağıda sesimizi duyan var mı?' dediğimizde birebir tepki alıyoruz. Engelli çocuklarımızda böyle tepki alamayacağımız için, titreşim bittiğinde nasıl ses vermeleri gerektiğini öğretiyoruz. Belirli aralıklarla inleme, bağırma veya taş ve sert cisimle bir yerlere vurmalarını istiyoruz. Onlara ulaşmak çok zor ama ne yapmaları gerektiğini bilmeleri bunu kolaylaştıracaktır. AFAD olarak engelleri kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

İşitme Engelli öğrenciler son olarak enkazda canlı aramalarda kullanılan köpek Arya ile tanıştı. Çocuklar aralarına aldıkları Arya ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-AFAD ekibi engelli öğrencilerin sorunlarını cevaplaması

-AFAD ekiplerinin öğrencilere depremde neler yapması gerektiğini anlatması

-Engelli öğrenciler AFAD'ın köpeğini sevmeleri

-Engelli öğrenciler AFAD ekibinin kullandığı cihazları incelemesi

-Engelli öğrenciler, AFAD ekibini alkışlaması

(Haber-Kamera: ERZURUM ()

(Süre. 3.52 / 430 MB)

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5)İZMİR VE AYDIN'DA YAKALANAN 324 AFGANİSTANLI SINIR DIŞI EDİLDİ

İZMİR ve Aydın'da, yasadışı yollardan Yunan adalarına geçmek isterken yakalanan 324 Afganistanlı, işlemlerinin tamamlanmasından sonra sınır dışı edildi. Kaçaklar, tarifesiz uçuşla Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi.

Ülkelerindeki iç karışıklıklardan kaçan Afganistanlılar, geldikleri İzmir ve Aydın'da, yasadışı olarak deniz yoluyla Yunan adalarına geçmeye çalıştı. Bu girişimleri sırasında yakalanan Afganistanlılar, İzmir'deki Geri Gönderme Merkezi'ne konuldu. Merkezde bir süredir işlemleri süren 324 kişi için sınır dışı kararı çıktı. Bu karar sonrasında ise İzmir'deki Harmandalı Geri Gönderme Merkezi'nde kalan Afganistan uyruklu 324 kişi, jandarmanın geniş güvenlik önlemleri eşliğinde, minibüs ve otobüslerle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na götürüldü. Ekiplerin sıkı güvenlik önlemi aldığı havalimanında üst ve valiz aramaları yapılan göçmenler, daha sonra tarifesiz uçuşla Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaçaklar uçağa bindiği sırada çekilen görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: İZMİR ()

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