DHA YURT BÜLTENİ 5

1)EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA: AYRILMAKTA ISRAR EDİNCE KENDİMDEN GEÇTİM



KAYSERİ'de boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi Turnagül Çuntar'ı (35), 'uzaklaştırma' kararına rağmen evinde tabancayla vurarak öldüren Murat Çuntar (39), adliyeye sevk edildi. Çuntar'ın sorgusunda, "Eşimi seviyordum, çocuklarımın annesiydi. Ayrılmakta ısrar edince kendimden geçtim" dediği öğrenildi.Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi 41'inci Sokak'ta meydana geldi. Turnagül Çuntar, besicilik yapan eşi Murat Çuntar'dan şiddet gördüğünü belirterek boşanmak için mahkemeye başvurdu, uzaklaştırma kararı çıkarttı. Uzaklaştırma kararına rağmen eve giden Murat Çuntar, Turnagül Çuntar'a barışmak istediğini söyledi. Bu isteğe olumsuz yanıt alan Murat Çuntar, yanındaki ruhsatlı tabancayı çekip, tek kurşunla eşini göğsünden vurdu. Silah sesini duyan komşuları eve geldiğinde, Turnagül Çuntar'ı yerde kanlar içinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Turnagül Çuntar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olayın ardından kaçan Murat Çuntar, evine 500 metre uzaklıktaki Sinan Köprüsü üzerinde, suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Murat Çuntar'ın sorgusunda, "Eşimi seviyordum, çocuklarımın annesiydi. Ayrılmak istemiyordum. Tartıştım. Ayrılmakta ısrar edince kendimden geçtim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çuntar, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildi. Burada kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna Çuntar, "Çok" diye yanıt verdi. Murat Çuntar, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Eşini öldüren zanlının sağlık kontrolüne getirilişi

-Cinayet zanlısı kocanın sorularını yanıtsız bırakması

-Ölen kadının opak resmi

-Diğer genel detay görüntüler

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, )

DV 1 Dosya 58 Saniye / 117 MB

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2)ESKİ EŞİNİ 18 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

BURSA'da, Hasan G. (45), sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli'yi (38), 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis, eski eşinin çantasıyla kaçarken güvenlik kamerasınca görüntülenen Hasan G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.Olay, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 4'üncü Selvi Sokak'ta meydana geldi. Hasan G., iddiaya göre, eski eşi Özlem Meşeli ile sokakta bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Hasan G., tartışma sırasında üzerindeki bıçağı çıkarıp, Özlem Meşeli'yi 18 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, kanlar içindeki Özlem Meşeli'ye ilk müdahaleyi yaptı. Meşeli, daha sonra ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Meşeli, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ÇANTAYI ALARAK KAÇTI

Hasan G., olayın ardından eski eşinin el çantasını alarak kaçtı. Hasan G.'nin kaçışı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri görüntüsü

-Güvenlik kamerası görüntü

-Opak foto

Muammer İRTEM/BURSA, () -

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3)40 GÜNLÜK İKİZLERDEN BİRİSİ ÖLDÜ, DİĞERİ YOĞUN BAKIMDA

BURSA'da, Gülşen ve Ekrem Gürbüz çifti, 40 günlük ikizleri Ebrar Ezgül ve Eray Taha'yı, göbek bağındaki enfeksiyon nedeniyle hastaneye götürdü. Hastanede fenalaşan ikizlerden Ebrar Ezgül, aynı gün yaşamını yitirirken, Eray Taha yoğun bakıma alındı. Savcılık, Ebrar Ezgül'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Anne Gülşen Gürbüz, "Sapasağlam gittik, birini ölü aldık, diğeri de yoğun bakımda. Eğer bir suçlu varsa bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde oturan Gülşen ve Ekrem Gürbüz çifti, 12 Eylül 2018 tarihinde dünyaya gelen ikizleri Ebrar Ezgül ve Eray Taha'yı, geçen cuma günü sağlık kontrolü için Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Doktor, iddiaya göre, ikizlerin göbek bağının olduğu bölümde iltihaplanma olduğunu, gerekli tedaviyi uyguladığını söyleyerek ailenin 2 gün sonra nöbetçi olduğu Bursa Devlet Hastanesi'ne bebeklerini tekrar getirmelerini istedi. Ailenin pazar günü hastaneye götürdüğü ikizlere bu kez iddiaya göre, bronşit başlangıcı tanısı konuldu. Tedaviye alınan ikizlerden Ebrar Ezgül, aynı gün fenalaşıp yaşamını yitirirken, Eray Taha yoğun bakıma alındı. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu'nda, Ebrar Ezgül'ün kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı. Daha sonra da Ebrar Ezgül, toprağa verildi.

BABA: SERUM VERİLDİ, FENALAŞTILAR

Baba Ekrem Gürbüz, ikizlerinin, serviste serum verildikten sonra fenalaştığını belirterek şöyle konuştu:

"Hemşire, Eray Taha'ya serum taktıktan sonra Ebrar Ezgül'e serum taktı. Bu sırada Eray Taha rahatsızlanmaya başladı. Çocuğa baktığımda yüzü morarmıştı. Hemşireye 'Çocuğa bir şey oldu' dedim. O da bana 'Boğazına süt kaçmış olabilir, yan yatır' dedi. Yan yatırdığımda Eray Taha bilincini kaybetti. Hemşire apar topar müşahede odasına götürdü. Arkasından gittik, bizi odaya almadılar. Bu arada Ebrar Ezgül odada kaldı. Onu almaya gittim, bir baktım o da aynı şekilde. Hemen kızımı aldım müdahale odasına götürdüm. Daha sonra kapıyı kapattılar. Sonra doktorlar geldi. Kapı deliklerinden baktığımda kalp masajı yapıp, oksijen veriyorlardı. Doktorlar odadan çıktıktan sonra başka hastaneye sevk edeceklerini söylediler. Ambulansın içinde de müdahale ettiler. Bu sırada hemşirelerden biri 'Şükür, bir tanesi gözünü açtı' dedi. Eray açmış gözlerini. Kızım da büyük ihtimal orada vefat etti. Eray Taha, yoğun bakımda şu anda. Makinelere bağlı. Daha hayati tehlikeyi atlatmamış. Bu şekilde bekliyoruz. Allah oğlumu bize bağışlasın."

ANNE: SUÇLU VARSA CEZALANDIRILSIN

Anne Gülşen Gürbüz de çocuklarının neden fenalaştığını bilmediğini söyleyerek, "Verilen o ilaçlardan mı, o serumdan mı bilmiyorum artık, damarı mı tıkandı yavrumun? Bize herhangi bir şey söylemediler. 'Süt kaçmış olabilir, mamadan olabilir' dediler. Ben mamayı gece yarısı verdim. Sabah Eray'a vermiştim ama Ebrar'a vermemiştim. Anne sütüne doymadı kızım. Allah'ım bana yaşattı, kimseye yaşatmasın. Hiçbir şeyleri yoktu. Sapasağlam gittik, birini ölü aldık, diğeri de yoğun bakımda. Eğer bir suçlu varsa bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kızımın hiçbir şeyi yoktu. Sadece hafif öksürmesi vardı. Daha 40 günlüktü. Doymadım yavruma" dedi.

Hastane yetkilileri de olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Minik ikizlerin cep telefonuyla çekilmiş görüntüsü

-Ekrem ve Gülşen Gürbüz çiftinden detaylar

-Çift ağlarken

-Ekrem ve Gülşen Gürbüz röportaj

-Detaylar

Dosya adı: 2310ikizleriolum

Süre: 6.29 Boyut: 727 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA, ()

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4)'OĞLUM ASKERDE İNTİHAR ETMEDİ, ÖLÜME SÜRÜKLENDİ'

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki nöbet sırasında yaşamına son verdiği belirtilen askerin annesi, oğlunun baskı ile ölüme sürüklendiğini iddiasıyla şikayetçi oldu.

Veysi ve Fatma Demirkol çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Ömer Faruk Demirkol, geçen 14 Ekim günü vatani görevini yaptığı Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa Jandarma Karakolu'nda nöbet tutuğu sırada, iddiaya göre, piyade tüfeğiyle intihar etti ve bir gün sonra memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Ölümü kabullenmeyen anne Fatma Demirkol, ellerine kına yakarak gönderdiği oğlunun kefenle döndüğünü söyleyerek sürekli gözyaşı döküyor. Oğlunun inançlı ve askerliği seven birisi olduğunu belirten acılı anne, ölümünün aydınlatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istediklerini söyledi.

Oğlunun en büyük hayalinin TSK'da kalmak olduğunu anlatan anne Fatma Demirkol, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Oğlumun askerliğinin bitmesine 6 ay kalmıştı. Oğlum, Atatürk Üniversitesi'ni kazanınca kayıt işlemleri için birliğinden 5 günlük izin alarak Şanlıurfa’ya geldi. Ancak kayıt işlemleri uzun sürünce komutanını arayarak bilgilendirdi ve ardından hastaneden 10 gün rapor aldı. O raporun bitmesine 2 gün kala aradığı komutanı Ömer’i azarlayarak tehdit etti. Biz ise bu durumdan korkmaması için babasıyla birlikte Ömer'i sakinleştirerek 12 Ekim günü birliğine gönderdik. Gittikten sonra Ömer bizi arayıp kendisini kurtarmamızı isteyince 13 Ekim günü yanına gittik. Fakat oğlum ağlayarak komutanının baskı yaptığını söyleyerek kendisini kurtarmamızı istiyordu. Biz yine devlete güvenmesini söyleyerek oğlumuzu teselli edip döndük ama bir gün sonra başka bir askerin yerine nöbet tutarken intihar ettiği söylenip, bize cenazesi gönderildi. Benim oğlum inançlı ve aynı zamanda intiharın günah olduğunun farkında bir kişiliğe sahiptir. Oğlum ağır baskıya ölüme sürüklendi. Ben bu olayı suikast olarak kabul ediyorum ve aydınlatılması için herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum."

'ŞEHİTLİK MERTEBESİ VERİLSİN'

Fatma Demirkol, acılarının dindirilmesi için intihar etmediğine inandığı oğluna şehitlik mertebesi verilmesini istediklerini de belirterek, "Ben devletten para, maaş istemiyorum sadece oğluma şehitlik mertebesini versinler. Oğlumun ölümüne intihar süsü verildi ve biz bunu kabul etmiyoruz" dedi.

Demirkol ailesi, oğullarının ağır baskıyla ölüme sürüklendiği iddiasıyla görev yaptığı karakoldaki komutanlarından davacı olduklarını da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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- İntihar eden askerin evinde asılı bulunan Türk bayrağı

- Demirkol ailesine taziye ziyaretinde bulunan yakınları

- Oğlunun ölümünü anlatan anne Fatma Demirkol

- Kardeşinin ölümünü anlatan Nazlı Demirkol

- İntihar eden askerin fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1,035MB

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5)PALANDÖKEN'E MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ



TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezilerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesi olarak bilinen Ejder Tepesi'ne mevsimin ilk karı düştü. Bugün hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü kent merkezine yağmur, yüksek kesimlere ise kar yağdı. En düşük hava sıcaklığının 1 derece hissedildiği sabah saatlerinde ise Palandöken Dağı'nın deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Ejder Tepesi'nin zirvesi beyaza büründü. Kent merkezinden Palandöken'in zirvesini görenler, kışı hissetmeye başladı.

Görüntü Dökümü

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-Palandöken Dağı

-Palandöken yazısı

-Beyaza bürünen Ejder Tepesi

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()



