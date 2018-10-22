DHA YURT BÜLTENİ 5

FİRARİ ASKER, SİLAHLA MAĞAZA ÇALIŞANLARINI REHİN ALDI (EK)

Gaziantep'te birliğinden firar eden asker silahıyla girdiği bir Alışveriş Merkezi'ndeki mağazada bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevkedildi..

İKNA EDİLDİ

Birliğinden firar ederek elinde uzun namlulu tüfeğiyle girdiği AVM'deki bir mağaza çalışanlarını rehin alan asker, güvenlik güçleri ve psikolog tarafından yarım saat süren çalışmanın ardından ikna edildi. Tüfeğini bırakan asker, ambulansla hastaneye götürüldü.

GAZİANTEP/

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DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yayladan merkeze döndüğü traktörün devrildiği kazada Mehmet Nergizciler (55) yaşamını yitirdi.

Kemer'in Gedelme Mahallesi'ndeki yayla evinden ilçe merkezine dönen Mehmet Nergizciler 55 JK 563 plakalı traktörle ailesi ise otomobille yola çıktı. Kuzdere Mahallesi'ne bağlı Kesmeboğazı mevkisinde dün saat 16.00 sularında Mehmet Nergizciler'in kontrolünü kaybettiği traktör yol kenarındaki kaya parçasına çarparak takla attı.

Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Mehmet Nergizciler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayı öğrenen ve kaza yerine gelen Mehmet Nergizciler'in eşiyle annesi ise fenalık geçirip, Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından Mehmet Nergizciler'in cenazesi Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza yerine gelen vinç yardımıyla traktör kaldırılırken, kasada bulunan tavuklar ise telef olmadan kurtarıldı.

Görüntü Dökümü

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Kazanın olduğu alandan detay

Jandarma Trafik yazısı detay

Ambulansa bindirilen Mehmet Nergizciler'in eşi ve annsenin feryatları

Kazanın olduğu alandan detay

Olay Yeri İnceleme yazısı detay

Cenazenin araca taşınması

Cenaze aracının ayrılması

Vinçin gelmesi

Tavukların çıkartılması

Kasadaki eşyaların çıkartılması

02:26 dakika ve 273 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMERA(Antalya), ()

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HERKES SEFERBER OLMUŞTU; ARANAN İLİK BULUNUNCA 7 YAŞINDAKİ EMİR HAYATA TUTUNDU

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde lösemi teşhisi koyulduktan sonra bir süre Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören 7 yaşındaki Emir Şeremet için sosyal medyadan başlatılan kampanyalar sonuç verdi. Kampanya ile aralarında bakan ve belediye başkanlarının da yer aldığı yüzlerce gönüllünün seferber olmasıyla, küçük Emir için aranan uygun ilik bulundu. Samsun'da tedavisi süren Emir Şeremet, uygun iliğin bulunmasıyla sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor. Anne Nevin Şeremet, kampanyaya destek veren ve bağışçı olanlara teşekkür ederek, "Ne kadar çok kök hücre bağışçısı olursa, Emir ve Emir gibi çaresiz hastane odalarında bekleyen yavrularımızın umudu artar" dedi.

Ardeşen ilçesinde öğretmen Murat ve Nevin Şeremet çiftinin oğulları Emir'e 10 ay önce lösemi teşhisi koyuldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören Emir için yakınları sosyal medya hesabından nakil için ilik bağışında bulunulmasını istedi. Paylaşım üzerine sosyal medyada kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Kızılay'ın aracına ulaşan gönüllüler kök hücre ve kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. Kampanyada, binlerce kişi kök hücre, ve kan bağışında bulundu. Kampanyaya Gençlik ve Spor eski Bakanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak da destek verip, beraberindeki Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin ile form doldurarak kök hücre ve kan bağışı için gönüllü olmuştu.

NAKİL YAPILDI

Bulunan uygun ilik, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki operasyonla sağlığına kavuşmayı bekleyen Emir'e nakledildi. Kampanya sayesinde Emir'in yanı sıra hastanede donör bekleyen 4 kişiye de nakil yapıldı.

ANNEDEN TEŞEKKÜR

Kök hücre bağışında bulunanlara teşekkür eden anne Nevin Şeremet, "Emir için başlatılan kampanya ile nakil bekleyen 4 kişiye de uygun donör bulundu. Ne kadar çok kök hücre bağışçısı olursa, Emir ve Emir gibi çaresiz hastane odalarında bekleyen yavrularımızın umudu artar. Emir'imiz, güzel yavrumuz 20 gün önce ilik nakli oldu. Gönlü güzel duyarlı bir abisinin verdiği kök hücre sayesinde ve Allah'ın izniyle yavrumuz tekrar hayata 'merhaba' diyecek. Şuanda iliğin vücuda uyum sürecini yaşıyoruz. İnşallah her şey yolunda gider ve ilik tam uyumlu olurö dedi.

'3 TÜP KANI ESİRGEMEYİN'

Lösemi hastalığının tedavi sürecinin zor olduğunu anlatan ve herkesi kök hücre bağışı yapmaları konusunda kan vermeye çağıran anne Şeremet, "Lösemi hastalığı, tedavi süreci çok uzun, stresli, ağır ve sancılı. Çocuk için ve ailesi için çok yorucu bir süreç. Bazı hastalar kemoterapi alarak 3 veya 4 yıl da tedavi olurken bazı hastalarımız maalesef kemoterapilerle tedavi olamıyor, tek çaresi ilik nakli oluyor. Kendine uyumlu kök hücre bulmak bazen milyonda bir ihtimal oluyor. Lütfen yalvarıyorum; çok basit olan kolunuzdan alınacak 3 tüp kanı esirgemeyin. Bir cana yaşama şansı verirseniz; çünkü onların bekleyecek çok vakitleri yok" diye konuştu.

'HAYATA TUTUNMAK İÇİN SİZE İHTİYACIMIZ VAR'

Samsun'da tedavisi süren Emir Şeremet, uygun iliğin bulunmasıyla sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor. Kendisi içn başlatılan kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Emir Şeremet, "Tanımadığımız bir ağabey bana kök hücre verdi. Ama o benim öz ağabeyim gibi. Benim hayatımı kurtardı. Ben illik nakli oldum ama benim gibi binlerce çocuk var bekliyor. Yine herkes Kızılay'a kan versin ve bağışçı olsun. Bizim sokaklarda oynamak ve hayata yeniden tutunabilmek için size ihtiyacımız var" ifadesinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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Emir Şeremet görüntüleri

Anne Nevin Şeremet konuşma

Hastane odasından görüntüler

Emir Şeremet konuşma

Detaylar

(Haber- Kamera: Aleyna KESKİN/TRABZON, ()



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18 yıllık skolyoz hastası şehir hastanesinde ameliyat oldu, sağlığına kavuştu

Kayseri'de 18 yıldır Skolyoz (omurga eğriliği) hastası olan 23 yaşındaki Leman Baygın omurga eğriliğinin akciğerine baskı yapması nedeniyle yürümekte dahi güçlük çekiyordu. Baygın, Kayseri Şehir Hastanesi'nde geçirdiği ve 7 saat süren ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

18 yıldır skolyoz hastası evli ve 1 çocuk annesi Leman Baygın, uzun yıllar hastalığı ile mücadele etti. Birçok özel hastane ile ameliyat olabilmek için görüşen Baygın çareyi memleketi Kayseri'deki şehir hastanesinde buldu.

"ÖZEL HASTANELERDE 200 BİN TL İSTEDİLER"

Ameliyat olabilmek için özel hastanelerde 200 bin TL fiyat çıkarıldığını belirten Baygın sözlerine şöyle devam etti: "Hastalığımın tedavisi için Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok özel ve kamu hastanesine başvurdum. Bazıları ameliyatı gerçekleştiremeyeceklerini söylerken bazıları da 200 ile 500 bin TL arasında ameliyat için ücret istediler. Hastalığım nedeniyle nefes almakta, günlük yaşam fonksiyonlarını yerine getirmekte zorlanıyordum. Kayseri Şehir Hastanesi'nde olduğum başarılı ve ücretsiz ameliyat sayesinde sağlığıma kavuştum. Çalışarak kendi paramı kazanmak istiyorum. Yürüme hayalime kavuştum. Hastane hekimlerine çok teşekkür ederim" dedi.

"7 SAAT SÜREN OPERASYON İLE KURTULDU"

Kayseri Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Sabri Batın ise hastalık ve tedavisi hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi: "Skolyoz (omurga eğriliği) ve kifoz (kanburluk) hastalıkları Kayseri Şehir Hastanesi'nde ücretsiz olarak yapılan bir ameliyattır. Bu hastalık çok sinsi şekilde, hiçbir belirti vermeden ilerler. Bu hastalığın takibinde anne ve babalara çok iş düşüyor. Tedavi kişiye özel olup, derecelendirmelidir. Toplumda görülme oranı yüzde 1-3 oranındadır. Hastanemize başvuran Leman Baygın skolyoz ve 100 dereceye yakın kifozu olan bir hastamız idi. 3 defa operasyon görmüş. Hastalığı nedeniyle akciğerine baskı vardı. Çok riskli 7 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ortopedi kliniğinden genel görüntü

- Doktor Sabri Batın ile röportaj

- Skolyoz hastası Leman Baygın ile röportaj

- Doktor ile Leman'ın görüşmesi

- Diğer genel detay görüntüler

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, )

375MB



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Kiraladıkları otomobille hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hırsızlık yapmak için markete girerken fark edilip, polisten kaçarken kiraladıkları otomobille kaza yapan 3 kişi yakalandı. Araçta, tabanca, tüfek ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olay, Nusratiye Mahallesi'nde gece yarısı meydana geldi. İstanbul'dan kiraladıkları 34 LV 3170 plakalı otomobille Çorlu'ya gelen şüpheliler, R.S.'ye ait marketin demir parmaklıklarını demir makası ile kestikleri sırada apartmandan bir vatandaşın görmesi üzerine kaçtı. Plakayı alan vatandaş durumu polise bildirdi. Otomobili takibe alan polis ekipleri Omurtak Caddesi üzerinde 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan araç ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sırasında otomobil kaza yaptı.

Polis, kazayı yara almadan atlatan otomobilde bulunan şüpheliler S.S., O.Ç. ve E.B.'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada 1 tabanca, 1 av tüfeği ile demir kesme makası, keser, balta, testere ile hırsızlıkta kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Araçtan detaylar

-Polis ekiplerinin çalışması

-Araç içindeki tabanca

-Av tüfeğinden detaylar

-Malzemelerden detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()

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Turistlerin ilgisini çeken Obruk Gölü, turizme kazandırılmayı bekliyor

Konya'nın Karatay ilçesindeki yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruğun içinde su birikmesiyle oluşan Obruk Gölü, turizme kazandırılmayı bekliyor. Kapadokya yol güzergahında olduğu için özellikle Çinli ve Koreli turistlerin ilgisini çeken Obruk Gölü, 300 metre çapında ve 145 metre derinliği bulunuyor. Bulunduğu mahalleye ve bitişiğinde Selçuklular döneminde yapılan hana ismini veren Obruk Gölü, yazın ilk aylarında koyu lacivert ve yeşil olan renginin yaz ilerledikçe çivit mavisi, berrak bir renk alma özelliğini taşıyor.

Konya'da özellikle Karapınar ilçesinde irili- ufaklı 320'e yakın obruk bulunuyor. Bazılarının dibinde su bulunurken, bazılarında bulunmuyor. Konya- Aksaray karayolunun 70'inci kilometresinde Kızören mevkiinde oluşan obruk ise içinde tatlı suyun birikmesi nedeniyle göle dönüştü. 300 metre çapında ve 145 metre derinliğe sahip Obruk Gölü, Kapadokya güzergahında olduğu içinde özellikle Çinli ve Koreli turistlerin ilgisini çekiyor. Tur otobüsleriyle doğal güzelliği görmek için gelen turistler, obruğun eşsiz görüntüsü karşısında bol bol fotoğraf çektiriyor. Bulunduğu mahalleye ve bitişiğinde Selçuklular döneminde yapılan hana ismini veren Obruk Gölü, yazın ilk aylarında koyu lacivert ve yeşil olan renginin yaz ilerledikçe çivit mavisi, berrak bir renk alma özelliğini taşıyor.

DOĞA HARİKASI, TURİST BEKLİYOR

Obruk Mahallesi sakini Sıtkı Öztürk, yaz aylarında günde 10-15 turist otobüsünün geldiğini; ancak onların konaklaması ve dinlenip vakit geçirmesi için herhangi bir tesis ve yapının olmadığını belirtti. Öztürk, şunları söyledi:

"Özellikle yaz mevsiminde 10-15 otobüs turist geliyor. Fakat turistlerin burada vakit geçirebileceği veya konaklayabileceği bir alan yok. Burada bir düzenleme yapılsa o zaman gelen turist daha fazla olur. Burada Selçuklulardan kalma bir han var. Han çok bakımsız. Restore etmek için gelen müteahhitler tamamlamadan gidiyor. Burası canlandırılırsa, turizme de katkısı olur. 1984 yılında göle bir çocuk düştü. Dalgıçlar geldi arama yaptı, çocuğu bulamadı. Sonra da bir netice alınamadı."

TEKRAR GELMEK İSTİYORLAR

Obruğu gezmeye gelen Malezya'da yaşayan Çinli turist Christian Choo, "Türkiye çok güzel ülke. Çünkü çok doğal, çok renkli. Doğal oluşumlar harika görünüyor. Gördüklerim karşısında şaşırdım. Yemekler biraz ilginç; ama güzel bir ülke. Yabancı kültür ilginç ve tarihi birçok şey içeriyor. Arkadaşım daha önce buraya gelmişti. Ondan bir çok güzel şey gördüm." diye konuştu.

Başka bir Çinli turist eczacı Jo Yee "Türkiye benim için çok tarihi bir yer. Çok kültürel ve güzel yerler var. Özellikle Kapadokya gibi yerler görülmeye değer. Bunun gibi doğal alanları görmek güzel. Fırsat olunca bir daha geleceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çinli turistlerin obruk önünde fotoğraf çektirmesi

-Çinli turistlerin drone kamerasına el sallaması

-Obruk Gölü'nün drone ile havadan görüntüsü

-Drone ile çekilmiş detaylar

-Obruk Han ile Obruk Gölünün havadan görüntüsü

-Turistlerden Jo Yee röportaj

-Turistlerden Christian Choo röportaj

-Mahalle sakini Sıtkı Öztürk röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,())



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