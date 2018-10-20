DHA YURT BÜLTENİ 5

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin 7 ayrı yere düzenlediği baskında kumar oynayan 114 kişiye 259'ar lira para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geceleyin kent merkezinde bulunan 2'si dernek lokali, 5'i 'bitirimhane' olarak nitelendirilen 7 ayrı yere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında 'tombala' adı altında kumar oynadıkları belirlenen 114 kişiye 259'ar lira olmak üzere toplam 29 bin 526 lira idari para cezası uygulandı, 5 işletme sahibi ile dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, tombala makineleri ile kumar malzemelerine el koydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polis ekiplerinin kumar baskını öncesinde sokakta toplu halde yürüyerek ekip araçlarına binmeleri,

-Ekip araçlarının hareket etmesinden çekilen görüntü bulunuyor.

Polisler tarafından tarafından çekilen görüntüde;

-Baskın yapılan yerden görüntü

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