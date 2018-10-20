DHA YURT BÜLTENİ 5

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin 7 ayrı yere düzenlediği baskında kumar oynayan 114 kişiye 259'ar lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geceleyin kent merkezinde bulunan 2'si dernek lokali, 5'i 'bitirimhane'...

DHA YURT BÜLTENİ 5
ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin 7 ayrı yere düzenlediği baskında kumar oynayan 114 kişiye 259'ar lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geceleyin kent merkezinde bulunan 2'si dernek lokali, 5'i 'bitirimhane' olarak nitelendirilen 7 ayrı yere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında 'tombala' adı altında kumar oynadıkları belirlenen 114 kişiye 259'ar lira olmak üzere toplam 29 bin 526 lira idari para cezası uygulandı, 5 işletme sahibi ile dolandırıcılık suçundan aranan 2 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, tombala makineleri ile kumar malzemelerine el koydu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Polis ekiplerinin kumar baskını öncesinde sokakta toplu halde yürüyerek ekip araçlarına binmeleri,
-Ekip araçlarının hareket etmesinden çekilen görüntü bulunuyor.
Polisler tarafından tarafından çekilen görüntüde;
-Baskın yapılan yerden görüntü 

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