DHA YURT BÜLTENİ 5

DÜZCE Üniversitesi tarafından düzenlenen 'İletişim Ekimi' programına katılan Show TV Magazin Müdürü Ömür Sabuncuoğlu iletişim konusundaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Sabuncuoğlu, "Sanatçılar bir açıklama yapacaklarsa artık programlara ve gazetecilere çok fazla gerek kalmadı. Bütün duyurularını sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Bunlar menajer, gazeteci ve basın danışmanı adına biraz handikap yaratıyor" dedi.Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye katılan Show TV Magazin Müdürü Ömür Sabuncuoğlu, sanatçıların açıklamalarını artık sosyal medya üzerinden yaptığını belirtti. Sabuncuoğlu, "Sanatçılar bir açıklama yapacaklarsa artık programlara ve gazetecilere çok fazla gerek kalmadı. Bütün duyurularını sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Bunlar menajer, gazeteci ve basın danışmanı adına biraz handikap yaratıyor. Olumlu tarafı ise her zaman etkileşim halinde oluyorsunuz; bu da güzel bir durum" ifadelerini kullandı.İLK KİŞİSEL ÖDÜL HEYECANINI YAŞADIPrograma katılan ve ilk kişisel ödül heyecanını yaşayan NTV Radyo Editörü İrem Gökbudak ise sahne heyecanının farklı bir duygu olduğunu söyledi. Gökbudak, "Düzce Üniversitesi çok güzel bir etkinlik yapmış. İletişim Ekimi'ni zaten başından beri takip ediyorduk NTV Radyo ailesi olarak. Bizim zamanımızda böyle etkinlikler yoktu. Çok kısıtlıydı. İletişimi çok geniş bir perspektiften ele aldılar. Habercisi var, magazincisi var, Yeşilçam'ı var, sinemacısı var. Çok keyifli bir program oldu. Devamı da gelecek. Cuma günü sona eriyor. Öğrencilere ciddi bir deneyim kazandıracağına inanıyorum. Umarım İletişim Ekimi uzun yıllar devam eder ve biz de her yıl burada oluruz, destek veririz. Sahnede heyecanlandım çünkü biz mikrofonun karşısında yer alıyoruz ya da canlı yayınlara giriyoruz. Ama sahne bambaşka bir yer. Aldığınız tüm eğitimler anlamını yitiriyor. O spikerlik, sunuculuk, etkili konuşma, diyaframdan nefes al, artikülasyon çalışmaları hepsi anlamını yitiriyor ama bu heyecanı kaybetmemek de güzel. Canlı yayınlarda da ciddi bir stres yaşarız ama bunu severiz. Bunu da seviyorum. Beni çok onurlandırdı böyle bir ödüle layık görülmek. İlk kişisel ödülümdü. NTV Radyo adına çok ödül aldık. O yüzden yeri çok özel ve ayrı olacak" diye konuştu.Konuşmaların ardından Ömür Sabuncuoğlu ve İrem Gökbudak, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İrem Gökbudak’ın ödül aldıktan sonra yaptığı konuşma

Salondan görüntü

İrem Gökbudak ile röp

Ömür Sabuncuoğlu ile röp ve detaylar

Dosya adı dzciletişimekimi

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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Derik'te zeytin festivali sona erdi

MARDİN'in Derik ilçesinde şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenen ve bir hafta süren Zeytin Festivali dün gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi. Festivalin son gününde, devlet destekleriyle oluşturulan 18 üreticiye ait 110 dönümlük alanda zeytin fideleri ekilen bahçelerin açılışı yapıldı.

2016 yılında terör saldırısında şehit olan Kaymakam Muhammet FAtih Safitürk'ün hayata geçirmeyi çok istediği projelerden biri olan genç fidelerden oluşmuş yeni zeytin bahçelerinin oluşturulması projesi, bir hafta süren Zeytin Festivali'nin son gününde hayata geçirildi. Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, eski milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, GAP Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Ebru Sakar, Derik Belediyesi ile kardeş olan belediyelerden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, İstanbul ve İzmir Derikliler dernek başkanları, zeytin üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle saatlerinde ilçeden 4 kilometre uzaklıktaki, 50 bin dekar üzerinde kurulu, 1 milyon 750 bin zeytin ağacının bulunduğu Gap zeytin bahçelerine gelen Vali Yaman, Kaymakam Kafkas, muhtarlar ve konuklar, zeytin üreticileri tarafından karşılandı. Saygı duruşunun ardından stiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda, her biri 7.5 dönümden oluşan 8 adet kapama zeytin bahçesinin açılışı törenle yapıldı. Daha sonra, Erzincan Belediyesi tarafından Cevizpınar mahallesi'nde çocuklar için yaptırılan "Can Kardeş Parkı" ile devlet desteği ile yaptırılan zeytinyağı atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Burada konuşan Vali Yaman, 2 yıldan beri Harran ve Artuklu ünivestileri, GAP İdaresi ve DİKKA ile zeytin popülasyonunu artırmaya yönelik ortak çalışma yaptıklarını belirterek, "İki senedir Harran ve Artuklu üniversiteleri, GAP İdaremiz, kalkınma ajansımız DİKA ve ordaki yöneticilerimizle beraber, buradaki Derik zeytini popülasyonunu artırmak için gayret içine girdik. Bu çalışmalar, bilimsel olarak Harran Üniversitemizde akademik olarak zaten çalışılıyor. Biz de büyükşehir olarak bu kapama bahçelerine hem alt yapıda, hem de su konusunda destek oluyoruz ve diğer konularda destek olmaya devam edeceğiz inşallah. Kaymakamımız önderliğinde gördüğünüz gibi kapama bahçelerimiz de artıyor. Alan sayımız da artıyor. Zaman gelecek, bu gördüğünüz bütün arazi elbette sulu tarım yapılacak. Aşağıda mezopotamya ovası ama yukarı kısımları, inşallah meyve bahçeleri ve zeytin bahçeleri tekrar eski güzel günlerine dönecek" dedi.

Kaymakam Kafkas da yaptığı konuşmada, "Şehit Muhammet Fatih Safitürk'ü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Sayın valimiz Mustafa Yaman beyin öncülüğünde bütün kamu, kurum ve kuruluşlarımızla şehit kaymakamımızın projelerini tamamlama ve geliştirme gayreti içerisinde olduk. Erzincan ve Arnavutköy kardeş belediyelerimizin varlığı gücümüze daha güç kattı. 2 yıldan daha az bir sürede 220 kilometre yol yapıldı.14 mahallede toplam 110 bin metre kare parke yapıldı 180 metrekare parke yapılıyor.55 Mahallemizde çocuk parkı yapıldı, 24 mahallemiz de bu yıl içerisinde yapılacak inşallah. Bu yıl sonunda çocuk parkı olmayan mahallemiz kalmayacak. 28 okulumuzun tadilatı yapıldı, okul bahçelerine 25 tane voleybaol ve basketbol sahaları yapıldı. 9 taziye evi yapıldı, 9 tane de yapımı devam ediyor. Elektriklerimiz yer altına alınıyor. Söz konusu yatırımların yapılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bey olmak üzere, sayın Meclis Başkanımız Binali Yıldırım beye, bakanlar kurulumuz ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bey'e teşekkürlerimizi sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.

Yapılan açılışlardan sonra akşam geç saatlere kadar devam eden müzik konserleri ile zeytin festivali sona erdi.

Görüntü Dökümü

-Gap Zeytin bahçelerinde, zeytin fidesi dikilen bahçelerin açılış töreni

-Saygı duruşu ve İstikal Marşı'nın okunması

-Bahçelerde yapılan konuşmalara

-Zeytin Atölyesinin açılışı

-Vali ve beraberindekilerin atölyeyi incelemesi ve zeytin yağını içmesi

-Çocuk parkının açılışı ve müzik dinletisi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()-

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