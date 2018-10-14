DHA YURT BÜLTENİ-5

UMUDA YOLCULUK, İZMİR'DE FACİAYLA SONUÇLANDI: 19 ÖLÜ, 26 YARALI (EK)

1)KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçması sonucu ikisi bebek ikisi çocuk 19 kişinin öldüğü kazada yaralı sayısı 26'ya yükseldi. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu yaralıların birçoğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Can pazarının yaşandığı katliam gibi kaza sonrasında acı görüntüler ortaya çıktı. Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle daha iyi bir yaşam için yola çıkan göçmenlerden geriye eşyaları ve yasadışı yollardan geçiş yaparken kullandıkları lastik botlar kaldı. Kazanın yaşandığı yerde çok sayıda lastik bot olduğu görüldü. Öte yandan kaza sonrasında İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazada yaralanan tüm yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar çevredeki hastanelere sevk edilirken, kamyonun altında kalan ve çevreye savrulan göçmenlerin cesetleri savcının inlemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak. Kazanın yaşandığı karayolunun düz olması ve kazaya neden olacak olumsuz bir hava etkeninin bulunmaması nedeniyle ekipler, kazanın nedenini belirlemek için başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ: ÖNÜME BEYAZ BİR ARAÇ ÇIKTI

İzmir'de, kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçtuğu kazada 2'si bebek 2'si çocuk biri hamile olan 19 kişi öldü. Aracın sürücüsü Mustafa Yılmaz (35) yaralı olarak kurtuldu. Sürücü Yılmaz, hastane polisine verdiği ilk ifadede '09' Aydın plakalı kampyonu ile saat 03.00'te Söke'den yola çıktığını, Sazlıköy'ü geçtikten sonra mültecileri kamyona aldığını ve yakıtı olmadığı için Selçuk Otobanı'na girdiğini, kazanın olduğu Kısıkköy bÖlgesinde önüne beyaz bir aracın çıktığını ve ona çarpmamak için ani hareket yaptığını, kavşakta kontrolü kaybederek dereye uçtuklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler



Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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2)TİM BAŞKANI GÜLLE: ‘’ÜLKEMİZİ, İHRACATÇIMIZI TANITMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK’’

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ‘Büyükelçiler Buluşması’nın 5’incisini Kapadokya’da gerçekleştirdiklerini belirterek, ‘Amacımız, ülkemizi, ihracatımızı ve ihracatçımızı tanıtmak. Bu amaçla yola çıktık’’ dedi.

TİM olarak 5’inci Büyükelçiler Buluşması’nı gerçekleştirdiklerini dile getiren İsmail Gülle, daha önce Mardin’de, Trabzon’da, Çanakkale’de ve Gaziantep’te yaptıkları ‘Büyükelçiler Buluşması’nı bu kez Kapadokya’da gerçekleştirdiklerini bildirdi. Gülle, ‘’Bugün de Kapadokya’dayız. Amacımız, Türkiye’nin kültürel zenginliğini, yabancı misyon şeflerine, büyükelçilere tanıtmak. Böylece ticari vize veya ticari ilişkiler konusunda işbirliği yaptığımız büyükelçilik mensuplarıyla daha iyi ilişkiler kurmak, onlarla Türk işadamları profilini bir araya getirmek, tanıştırmak, zenginleştirmek istiyoruz. Amacımız, ülkemizi, ihracatımızı ve ihracatçımızı tanıtmak. Bu amaçla yola çıktık’’ ifadelerini kullandı. Kapadokya’nın, tarihin Türk milletine bir mirası olduğunu da vurgulayarak, şunları kaydetti:

‘’UNESCO mirası olarak bizlere bırakılmış çok değerli bir yerdeyiz. Herkes hayranlık içerisinde. Bu güzel beldemizi geziyoruz. Bu yakınlaşma, bu kadar yüksek katılımla gerçekleştirdiğimiz Büyükelçiler Buluşması, sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşıyor. İnanıyorum ki, bu etkinliğimiz, ülkemizin tanıtımında, ihracatçıların kaynaşmasında çok önemli bir noktaya gidecektir. Bu yaptığımız çalışmayı, İstanbul’da ticari heyetlerimizle görüşmeler gerçekleştirerek tamamlayacağız. Bunun sonucunda ülkemizin ihracatının, ürünlerimizin ve ülkemizin tanınabilirliliğini an yüksek noktaya çıkaracağız.’’

TİM’in organizasyonunda Kapadokya’ya 77 ülkeden büyükelçi, konsolos, ticari ateşe ve aileleri ile Avrupa Birliği (AB) delegasyonu Türkiye Temsilciliğinden 250’ye yakın davetli, çalışma toplantısına katıldılar. Yabancı misafirler ayrıca, Uçhisar, Güvercinlik Vadisi, Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağı Vadisi, Zelve Vadisi, Güray Seramik Müzesi, Kaymaklı Yer altı Şehri, halı fabrikası, Perili Ozanlar Vadisi ve Göreme’yi ziyaret ettiler. Heyet üyeleri, çanak atölyelerinde çanak yapımını da izleyip, peribacaları arasında gezinti yaptılar. İlk kez Kapadokya bölgesine geldiklerini ifade eden bazı yabancı misyon şefleri, peribacalarının büyülü atmosferinden çok etkilendiklerini, bölgeyi çok beğendiklerini, ayrıca toplantıdan çok faydalandıklarını belirttiler.

Görüntü Dökümü:

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-TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açıklaması

-Büyükelçilerin seramik müzesini gezmesi

-Büyükelçilerin çanak yapması

-Detay

Haber-Görüntü: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,)

DV 1 Dosya 4 Dakika 40 saniye/ 144 MB

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3)TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA: NET DÖVİZ GİRDİMİZ 28 MİLYAR DOLAR

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Net döviz girdisi sağlayan bir sektörüz ve bu sene 32 milyar dolar hedefimiz var. Şu an net döviz girdimiz, 28 milyar dolar" dedi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 'TÜRSAB Yöre Temsil Kurulu (YTK) Başkanları Toplantısı', gala yemeğiyle sona erdi. Gala yemeğine AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, üyeler ve YTK başkanları katıldı. Yemekte konuşan İbrahim Aydın, AK Parti iktidarları döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 10'a yakın bakanın değiştiğini, gelen bakanların kültür taraflarının çok iyi olduğunu vurguladı. Bu yıl turizm sektörünün, 2017'ye göre çok iyi gittiğini de belirten AK Parti'li Aydın, "Antalya, 2017 yılında 10 milyon turisti aştı. Bu yıl da şu ana kadar 11 milyonu geçti. Hedef 14 milyon turist" diye konuştu.

'TURİZMDE NET DÖVİZ GİRDİSİ HEDEFİ 32 MİLYAR DOLAR'

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya da Türkiye'de turizmin ne kadar stratejik öneme sahip olduğunun farkında olduklarını ve yıllardır bunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Dünyada turistlerin yüzde 85'inin organizasyon ve seyahat acentesi şirketleriyle seyahat ettiğine dikkat çeken Bağlıkaya, bundan sonraki dönemlerde de seyahat acentelerine önem verileceğine inandığını belirtti. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Küçük bir döviz dalgalanmasında dövizin ne kadar önemli olduğu, ülkeye getirilen dövizin ne kadar altın değerinde olduğu biz kez daha ortaya çıktı. Net döviz girdisi sağlayan bir sektörüz ve bu sene 32 milyar dolar hedefimiz var. Şu an net döviz girdimiz 28 milyar dolar. Cari açığın önemli bölümünü, yüzde 40- 42'sini karşılayan bir sektörüz. Dolayısıyla bunun bilinciyle bütün vatansever duygularımızla çalışıyoruz" dedi.

TÜRSAB YTK Başkanları, Manavgat Irmağı'nda tekne gezisine katılıp, ilçe belediyesi tarafından yaptırılan Kent Müzesi'ni de gezdi.

Görüntü Dökümü

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- Gala yemeğinden görüntü

- Firuz Bağlıkaya'nın konuşması

- Yemekten detay

- Kent müzesi gezisi

(Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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4)YÜZME SPORU OTİZMLİ GENCİN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

MANİSA'da yaşayan otizmli 22 yaşındaki Murat Akalın, babasının desteğiyle tanıştığı yüzme sporuyla sosyalleşerek hayata yeni bir başlangıç yaptı. Akalın'ın hedefinin, milli sporcu olarak yarışarak, Türkiye'yi yurtdışında temsil etmek olduğu vurgulandı.

Şehzadeler ilçesinin Kuşlubahçe Mahallesi'nde yaşayan Akalın ailesinin 3 çocuğundan en büyüğü otizmli Murat Akalın, babası Bülent Akalın'ın yönlendirmesi, ayrıca çevresindekilerin de desteğiyle 5 yaşında yüzmeye başladı. Yaptığı spor sayesinde çevresiyle iletişimi de artan Murat Akalın, kendisini daha iyi ifade etmeye başladı. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu'nda haftanın 4 günü yüzmeye gelen Murat Akalın, "Burada yüzerken, çok mutluyum" dedi. Ailesi, Murat Akalın'ın yarışmalara katılarak derece elde edip, milli olabilmek istediğini belirtti.

Manisa Şehir Hastanesi'nde memur olan baba Bülent Akalın, çocuğu hakkında bilgi verdi. Doktorların oğluna 3 yaşında otizm teşhisi koyduğunu ayrıca yürüyemeyeceğini, spor yapamayacağını söylediklerini belirten Bülent Akalın, "Yüzme Murat'ın herşeyi oldu diyebiliriz. Yüzdüğü zaman sinirini, stresini, enerjisini atıyor. Çocuğumuz yüzmeye başladıktan sonra konuşmaya başladı. Daha öncesinde günde 2-3 kelime kullanabiliyordu. Yüzme öğrenmesinden sonra daha sosyal olmaya başladı. Karada yapamadığı hareketleri, suyun içerisinde yaptığı için kendisini çok özgür hissediyor. Burada geçirdiği sürelerde arkadaş çevresinin artması ve hocaların desteğiyle sosyal bakımdan çok gelişti" dedi.

Oğlunun her anında yanında olduğunu ifade eden anne Gülsüm Akalın ise, "Yüzmeye 5 yaşında başladı. Babasının çabalarıyla yüzmeyi öğrendi. Sürekli yüzmeye gitmek istiyor. Yüzmek, Murat'ın enerjisini alıyor. Suyla oynamayı çok seviyor. Suyun içerisinde enerjisini aldığı için çok mutlu oluyor. Yüzme sayesinde dikkatini çok daha fazla sağlamaya başladı" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Murat Akalın yüzerken görünü

- Baba Bülent Akalın röp.

- Anne Gülsüm Akalın röp.

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()



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(ÖZEL)

5)SİVEREK'TE DAVULLU ZURNALI TEKNE GEZİSİ

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar, belediye tarafından düzenlenen ücretsiz gezilerle Takoran Vadisi'ni, davul ve zurna eşliğinde halay çekerek dolaşıyor.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Fırat Nehri'nin ve üzerinde Siverek ile Adıyaman'ı birbirine bağlayan Türkiye'nin en büyük 4'ncü eğik askılı asma köprüsü ünvanına sahip Nissibi köprüsünün bulunduğu vadide Siverek Belediyesi tarafından 55 bin metrekare alan üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isminin verildiği mesire alanı yapıldı. İlçe merkezinden servisler ile ücretsiz olarak vadiye gelen vatandaşlar, belediyeye ait teknelerle ücretsiz tur atıyor. İki tekne ile vadide günde 4 kez düzenlenen tekne gezilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Haftanın 6 günü düzenlenen ve davul ile zurna eşliğinde halayların çekildiği tekne gezilerine günde yaklaşık 2 bin kişi katıldığı belirtildi.

Takoran Vadisi'nin el değmemiş doğası ve kaya mezarlarıyla tarihi yapılar arasındaki kanyon ve koylarıyla 'saklı cennet' olarak adlandırıldığını anlatan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, bölgeyi turizm cazibe merkezi haline getireceklerini belirtti. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vadide görülmesi gereken doğal güzellikler var, kanyonlarımız var, yarım ada şeklinde Baki köyümüz var, koylarımız var, seyir tepelerimiz, yüzen restoranlarımız bulunmakta. Amacımız başta Siverek çevre illerden ve ülkemizin her ilinden vatandaşlarımızın gelip bu doğal güzellikleri görmesi ve keşfetmesi. İlçe merkezinden vadiye ulaşımı ve vadide tekne gezilerini ücretsiz yaptık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı gelip gezsinler istedik."

Görüntü Dökümü

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- Takoran Vadisi

- Havadan çekim

- Takoran yarım ada Baki mahallesi

- Tekne turu

- Yapımı tamamlanan tesisler

- Belediye başkanı Resul Yılmaz'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 854 MB

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6)DÜNYA PLAJ GÜREŞİ ŞAMPİYONU HARÇLIK İÇİN SERADA ÇALIŞIYOR

ANTALYA'da bahçe ve seralarda yevmiyeli tarım işçisi olarak çalışıp kazandığı parayla harçlığını çıkaran ve aile ekonomisine katkı sağlayan Şüeda Özcan (18), 2 yıl önce mindere çıkarak başladığı güreş eğitiminde, Dünya Plaj Güreşi Şampiyonu unvanını elde etti.

Finike ilçesinde çiftçilikle uğraşan Özcan ailesinin kızı Şüeda, küçük yaşta anne ve babasının ayrılmasının ardından annesiyle yaşamaya başladı. Çiftçilikle uğraşan annesine tarla ve serada yardım ederek büyüyen Şüeda, sporcu olma hedefiyle lise eğitimini ailesinden uzak Antalya'da tamamladı. Antalya Spor Lisesi'nde eğitim gördüğü süreçte güreşle tanışan Şüeda, antrenörü İlkay Kaya ile 2 yıl antrenman yaptı. Şüeda, okul ve antrenmanların yanı sıra tatil günlerinde de Finike'ye annesinin yanına giderek, tarla ve seralarda çalışıp harçlığını çıkardı. Bu süreçte minder güreşinde başarılar elde eden Şüeda, geçirdiği trafik kazasının ardından spora kısa süre ara vermek zorunda kaldı.

NAR BAHÇESİNDEKİ DÜNYA ŞAMPİYONU

Hafif sakatlanan Şüeda, iyileşmeyi beklediği süreçte plaj güreşine merak sardı. Bir yıldır plaj güreşinde antrenman yapan Şüeda, Muğla'da 6-7 Ekim'de düzenlenen Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Bu yıl spor lisesinden mezun olan Şüeda, özel harekat polisliğini hedefliyor. Şüeda Özcan, plaj güreşinde ay yıldızlı formayla başarılı bir sporcu olmayı hayal ettiğini de söyledi. Dünya şampiyonasında altın madalya kazanmasının ardından 4 gün antrenman yapıp, Finike'ye annesinin yanına giden Şüeda, nar bahçesinde 15 gün çalışacağını anlattı. Spor hayatında annesinin kendisine çok destek verdiğini belirten Şüeda, tarım işçisi olarak kazandığı parayla da ailesine destek olduğunu söyledi.

OLİMPİYAT HEDEFİ

Hayallerinden bahseden Şüeda, şöyle konuştu:

"Çiftçi bir ailenin çocuğuyum. Küçük yaştan itibaren bahçe ve seralarda çalışarak büyüdüm. Tarım işçisi olarak kazandığım parayla harçlığımı çıkardım. Antalya'da ailemden uzak lisede eğitim gördüm. 2 yıldır güreş yapıyorum. 1 yıldır plaj güreşi antrenmanı yapıyorum. Plaj güreşinde ilk şampiyonada Türkiye üçüncülüğü kazandım. Bu başarımla dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Dünya şampiyonasında altın madalya kazandığım için çok mutluyum. Dünya şampiyonu olmak benim için çok önemli. Benim için iyi bir tecrübe oldu. Daha büyük başarılar kazanıp, olimpiyata katılmayı hedefliyorum."

Görüntü Dökümü

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- Şüeda Özcan nar bahçesinde çalışırken görüntüsü

- Plajda antrenman yaparken görüntüsü

- Takımla beraber antrenman yaparken görüntüleri

- RÖP: Şüeda Özcan

388 MB /// 03.13 (HD)

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()