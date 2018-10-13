DHA YURT BÜLTENİ 5

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Murat Kılıç, otizmli kızı Merve Kılıç (12) sosyalleşmesi, topluma kazandırılması ve otizme dikkat çekmek için hediyelik eşya dükkanını kafeye çevirdi. Kızının da kafede çalışarak kendisine destek olduğunu anlatan Murat Kılıç, “Esas amacımız burada çocukları, çocuklarımızı rehabilite etmek. Onların masaya bir bardak çay koymalarını, masada ki bardakların boşunu mutfağa götürmelerini sağlamak. İnsanlarla iletişimlerini geliştirebilmek." dedi.İlçe merkezinde hediyelik eşya dükkanı bulunan Murat Kılıç, otizmli kızı Merve Kılıç'ın sosyalleşmesi ve topluma kazandırmak için iş yerin kafeye çevirmeye karar verdi. Murat Kılıç, kısa sürede kafeye dönüştürdüğü ve 'Cafe Merve' adını verdiği iş yerinde eşi Hülya ve kızı Merve Kılıç ile çalışmaya başladı. İlçede otistik çocukların gidebileceği rehabilite merkezlerinin olmadığı için kafe, diğer otizmli çocukları bulunan ailelerinin de buluşma adresi oldu. Murat Kılıç, otistik çocukların sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması için bu tür iş yerlerinin önemli olduğunu söyledi.'İNSANLARLA İLETİŞİMLERİ GELİŞİYOR'Birçok kentte otistik çocukların çalıştığı kafelerin olduğunu ancak ilçelerinde bulunmadığını anlatan Murat Kılıç, şöyle dedi:"Esas amacımız burada çocukları, çocuklarımızı rehabilite etmek. Onların masaya bir bardak çay koymalarını, masada ki bardakların boşunu mutfağa götürmelerini sağlamak. İnsanlarla iletişimlerini geliştirebilmek. Elimizden geldiğince bu çocuklar için bir şeyler yapmak için biz aile olarak bu işe başladık. Diğer otistik çocuklardan da kafemizde çalışmak isteyen olursa aileleri izin verdiği takdirde çalışabilirler. Onlarla beraber vakit geçirmek istiyoruz. Onlara bir şeyler kazandırmak istiyoruz. Anne ve baba olarak bizim evladımızda o çocuklarla beraber olsun o çocuklar da bizim evladımızla beraber olsun. Karadeniz Ereğli’de bu çocuklarımızdan çok var. Bölgemizde baya var fazla sayıda otizmli, zihinsel engelli bireyler var."'KIZIMIN ARTIK BANA KATKISI OLUYOR'Anne Hülya Kılıç da iş yerini açtıktan sonra kızının kendine olan güveni ve cesaretinde büyük gelişme gördüklerini söyledi. Merve ve otizmli çocuklar için en büyük ihtiyacın bir rehabilite merkezi olduğunu ifade eden Hülya Kılıç, "İstiyorum ki kızım daha çok sosyalleşsin. Bu yüzden böyle bir çalışma girişiminde bulundum. Çocuğumuz için bu yaptığımız davranış gibi diğer ailelerde örnek alarak bu çocuklar için bir örnek görünür diye bir öncülük yapalım dedik. Yüzme, biliyorsunuz ki çocuklarda beyin gelişiminde çok faydalı bir spor olarak en etkili kasların yoğun harekete geçtiği spor dalıdır. Bu yüzden yüzme ihtisas kulübü istiyoruz. Hem beyin hem bedensel olarak çocukların gelişimine faydası olacağını biliyoruz. Yetkililer bu talebe kulak versin." dedi.Merve Kılıç da kafede çalıştığı müddetçe kazandığı parayı biriktirdiğini ve ilçeye rehabilite merkezi yapılması durumunda katkı için tüm parasını bağışlayacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Merve Kılıç’ın müşterilere servis yapması

-Mutfakta çalışması

-Müşterilerine kahve servisi yapması

Baba Murat Kılıç ile röportaj

-Anne Hülya Kılıç ile röportaj

-Merve Kılıç’ın Yüzme İhtisas Kulübü istemesi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()

Süre: (7.42) Boyut: (1.38 GB)



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Hayvan sevgisi nedeniyle 4'üncü üniversite olarak veterinerlik okuyor

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde oturan ve yaz aylarını ailesi ile birlikte Kavrun Yaylası'nda geçiren Bahar Şahin (21), hayvan sevgisi ile dikkat çekiyor. Yaylada hayvanlarını otlatan, bakımlarını yapan ve günün büyük bir bölümünü 800 kiloluk 'Seldar' adını verdiği boğası ile geçiren Şahin, hep veterinerlik eğitimi hayali kurdu. Üniversitelerin, Adalet, Tıbbi Sekreterlik ve Büro Yönetimi bölümlerini okuyan Bahar Şahin, azmi ile bu yıl da Erzurum Üniversitesi'nde veterinerlik bölümünü kazandı.

Çamlıhemşin'de hayvan sevgisi ile tanınan Bahar Şahin, veterinerlik eğitimi hayali kurdu. Yazları ailesi ile birlikte Yukarı Kavrun Yaylası'nda geçiren Şahin, hayvanları otlattı, bakımlarını yaparak, ineklerden süt sağdı. Günün büyük bir bölümünü 800 kiloluk 'Seldar' adını verdiği boğası ile geçiren Şahin, eğitimini de aksatmadı. Açık Öğretimle 'Adalet' bölümünü okuyan Bahar Şahin, Giresun Üniversitesi'nde 2 yıllık Büro Yönetimi ile Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) ise 2 yıllık Tıbbi Sekreterlik bölümüne gidip bitirdi. 3 üniversite bölümü bitiren Bahar Şahin, azmi ile bu yıl da Erzurum Üniversitesi'nde veterinerlik bölümünü kazandı.

'HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUM'

Küçük yaştan itibaren hayvanlarla iç içe olduğunu anlatan Bahar Şahin, "Onları çok seviyorum. Yaylalarda büyüdüm. Ailemle burada turizm işi de yapıyoruz. Hayvanlarla sürekli haşır neşiriz. Annem hayvanların hiçbir şeylerine karışmaz. Ahırları ben yapıyorum. Hayvanlarım arasında bir boğam var onunla çok iyi anlaşıyoruz. Adı Seldar, 9 tane büyük baş hayvanımız var. Kışında hafta sonları hep onlarla oluyorum. Otları vesaire onlarla uğraşmayı seviyorum. Seldar isimli boğamı küçükten beri ben büyüttüğüm için benden başkasına öfkeli davranıyor. Benimle arası çok iyi, onunla çok iyiyiz" dedi.

'HAYALİM GERÇEKLEŞTİ'

Hayalinin veterinerlik okumak olduğunu anlatan Bahar Şahin, "3 bölüm okuduktan sonra hayalim olan üniversiteyi kazandım. Hayalim gerçekleşti. Veterinerlik okuyacağım. En sonunda veterinerliği kazandım. Veterinerlik bölümünü bitirip ilçemizde veterinerlik hizmeti vermek istiyorum. Şu an ilçemizde veteriner hekim şubesi yok. Bu şekilde havanlarla daha çok ilgilenmeyi düşünüyorum. Hayvanları çok seviyorum. Hayvanlara yapılan kötülük haberlerini izlememeye çalışıyorum. Gördüm mü ağlamaya başlıyorum. Bunu yapanlar insan değiller bence" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bahar Şahin'in Seldar isimli boğası ile görüntüleri

Hayvanlarla ilgilenmesi

Süt sağması, ahır işleri yapması

Bahar Şahin'in yaylada görüntüleri

Bahar Şahin ile röp.

Haber: Aytekin KALENDER - Kamera: Emre KOLTUK RİZE-

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TIR'lar çarpıştı, 3 yaralı... Kaza anı kamerada

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() – KARABÜK’te, kavşakta 2 TIR’ın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-755 Karayolu Hamzalar Mevkii Organize Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Ankara yönüne giden Saadettin Bilicioğlu(53) idaresindeki 74 BU 636 plakalı toz kömür yüklü TIR, kavşaktan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan Mustafa Özkök (50) idaresindeki 41 V 1168 plakalı konteyner yüklü TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen TIR’ın sürücüsü Bilicioğlu ve yanında bulunan Ramazan Işık(39) ile kabin bölümü yola düşen TIR’ın sürücüsü Özkök yaralandı. Yaralılar, çevredekilerinde yardımıyla kabin camlarının kırılması ile araçtan çıktı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Trafik ekipleri, ulaşıma kapanan yolda önlem aldı. Ulaşım kontrollü olarak yan yoldan sağlandı. Karayolları ekipleri yola dökülen kömürü temizledi. Kaza anı ise Organize Sanayi girişindeki güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza anı(Güvenlik görüntüsü)

-Kaza yapan araçlar’dan detay

-Polis ve jandarma ekiplerinin incelemeleri

-Karayolları ekiplerinin yol temizleme çalışması



Süre:(03.53) Boyutu:(431 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()



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Türkücü Zara'dan memleketi Adıyaman'da konser

ÜNLÜ türkücü Zara, memleketi Adıyaman'da düzenlenen Çiğköfte Festivali kapsamında konser verdi.

Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Mansur Yardımcı Stadyumu'nda düzenlenen konseri Vali Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin de izledi. Türkücü Zara, seslendirdiği eserlerle hemşerilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Yüzlerce kişinin eşlik ettiği Zara, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mansur Yardımcı Stadı

- Binlerce kişi şarkılara eşlik etmesi

- Zara sahne alması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN ()

80 MB