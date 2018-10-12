DHA YURT BÜLTENİ 5

9 AYLIK ALP BEBEK YAPAY DAMAR BEKLİYOR

ADANA'da Nida Turgut Bazna (33) ve Ahmet Bazna (46) çiftinin ocak ayında dünyaya gelen ikiz çocuklarından Alp, doğduğu günden bu yana hastalıklarla mücadele ediyor.

Henüz bir günlükken ağır bir ameliyat geçiren Alp'e konulan 'Di George Sendromu' tanısı sebebiyle organlarının verimli çalışmadığını ve kalp damarlarında sorun olduğunu söyleyen Nida Turgut Bazna, yapay damar ameliyatı olması gerektiğini söyledi. Nida Turgut Bazna şöyle konuştu: "Hastalıktan dolayı kalbinde problem olan oğlumun yapay damar ameliyatı olması gerekiyor. Doğumdan önce doktorlar Alp'in yaşamasının çok düşük bir ihtimal olduğunu söylüyorlardı. Ama o güçlü bir çocuk ve hayata tutundu. Fakat şu an bu sebeplerden dolayı hayatı risk altında. En büyük problemimiz bu ameliyat, gerçekleşmezse ciddi tehlikeleri var."

Alp'in vücudunda bulunan oksijen miktarının normalden az olduğunu ve bu nedenle ikizi Sarp gibi rahat hareket edemediğini belirten Bazna, şöyle devam etti:

"Oğlum rahatsızlığından dolayı zor nefes alıyor. İkizi şu an emekliyor ve yavaş yavaş yürüyebiliyorken Alp ise yeni yeni oturmaya başladı. Ameliyat olması gerek. Biz oğlumuzun İstanbul'da ameliyat olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza çağrıda bulunuyorum. Oğlumun zamanı daralıyor. Maddi hiçbir beklentimiz yok. Sadece yapay damar bulunmasını ve İstanbul'da ameliyat olmasını istiyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Alp bebeğin görüntüsü

- İkizi ile birlikte oynarken görüntüsü

- İkizlerin anne ve babasının kucağında görüntüleri

- Anne ile röp.

- Alp bebeğin babası ile görüntüsü

- Annesi ile birlikte görüntüsü

- Süt içerken görüntüsü

- Baba ile röp.

SÜRE: 03'31" BOYUT:389 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera: Damla GÖL/ADANA, ()

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ULUDAĞ'DA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sonbahar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Bursa sınırları içerisinde 9 bin 62 hektar ormanlık alana sahip Uludağ, özellikle kış aylarında kayak merkezleri, doğal yapısı, sosyal tesis ve konaklama imkanlarıyla yoğun ilgi görüyor. 1961 yılında milli park olarak koruma altına alınan, bünyesinde meşe türleri, çam türleri, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, uludağ köknarı ve batı karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran Uludağ, sonbahar aylarında da güzelliğini gözler önüne serdi. Uludağ, yaz mevsiminin bitip, sonbaharın gelmesiyle sarı ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Yerli ve yabancı turistlerin kış aylarında akın ettiği Uludağ, bahar aylarında da doğal güzellikleri, büyüleyici manzarasıyla ilgi çekiyor.

Görüntü Dökümü

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-Uludağ'da drone ile havadan çekilen görüntüler

-Kartpostallık manzaralar

-Uludağ yolu

SÜRE: 2.26 BOYUT: 236 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-Enver Fatih TIKIR/ BURSA, ()

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ZEYTİN TOPLARKEN DÜŞÜNCE KOLUNA KORKULUK DEMİRİ SAPLANDI

ANTALYA'da, evinin bahçesinde zeytin topladıktan sonra ağaçtan inerken dengesini kaybedip düşen İdris A.'nın sağ koluna, korkuluk demiri saplandı. Kesilen demirle hastaneye götürülen İdris A.'nın durumun iyi olduğu belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. İdris A., evinin bahçesindeki ağaca merdivenle çıkarak zeytin toplamaya başladı. Aşağıya ineceği sırada dengesini kaybeden İdris A., ağaçtan düştü. Düşerken sağ koluna korkuluk demiri saplanan İdris A., acı içinde yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, ortak çalışma ile İdris A.'yı sabit tutarak, demir korkuluğun bir bölümünü kesti. İdris A., koluna saplanan demir ile birlikte ambulansa bindirildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen İdris A., burada ameliyata alındı. İdris A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının fotoğrafları.

- Hastanede itfaiye erlerinden detay.

- İtfaiye aracı ile ambulans detay.

- Acilden detay.

203 MB 2.02"

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()



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Arhavi’de ‘yüksek kat’ tepkisi

ARTVİN’in Arhavi ilçesinde, daha önce çevrecilerin açtığı davayla Danıştay tarafından iptal edilen yüksek katlı bina yapımına olanak tanıyan 'İmar Planı' yeniden hazırlandı. Belediye meclisi gündemine gelen ve yine yüksek katlı bina yapımına imkan tanıyan yeni 'İmar Planı' da tepkilere neden oldu. İlçe halkı, imza toplayıp plana itiraz edince belediye meclisinden geçmeyen plan, itirazların görüşülmesi için İmar Komisyonu'na geri gönderildi. Arhavi Doğa Koruma Platformu üyeleri, “Burası yeşiliyle, doğasıyla, küçük yapılaşmasıyla güzel bir sahil şehri. Biz Arhavi'nin yüksek binalarla betona boğulmasını istemiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Artvin’in Arhavi ilçesinde, doğayla uyumsuz çok katlı yapılara karşı mücadele başlatıldı. İlçede 3 yıl önce hazırlanan ve yüksek katlı binaları öngören ‘İmar Planı’ belediye meclisi tarafından onaylanmıştı. İlçede doğa koruma ve çevre mücadelesi veren Arhavi Doğa Koruma Platformu üyeleri şehir plancıları odası aracılığıyla açtığı davada, Danıştay İmar Planı’nı iptal etti. Dava süreci devam ederken ilçede 14 katlı yüksek binalar inşa edildi. Mahkemenin iptal kararı sonrası Arhavi Belediyesi yeni bir İmar Planı hazırladı. Belediye meclisi gündemine gelen ve yine yüksek katlı bina yapımını öngören yeni 'İmar Planı' da tepkilere neden oldu. İlçe halkı, imza toplayıp plana itiraz edince belediye meclisinden geçmeyen plan, itirazların görüşülmesi için İmar Komisyonu'na geri gönderildi.

'İLÇEDE NEFES ALMAK İSTİYORUZ'

Arhavi Doğa Koruma Platformu Üyesi Nazlı Demet Uyanık, Arhavi’de nefes almak istediklerini belirterek ilçenin yeşili, doğası ve küçük yapılaşmasıyla güzel bir sahil şehir olduğunu söçyledi. Uyanık, “Biz Arhavi'nin yüksek binalarla betona boğulmasını istemiyoruz. Gerekli itirazlarımızı yaptık. Arhavi genelinde dilekçeler topladık. Daha önce Danıştay tarafından buradaki imar planı iptal edildi. Fakat şimdi tekrardan o imar planı çok fazla değişikliğe uğratılmadan gündeme getirildi. Süreç bu şekilde devam ediyor. Bizim de itirazlarımız aynen devam edecekö dedi.

ÇİN SEDDİ BENZETMESİ

Akif Uyanık da “Yüksek katlı binaların yarattığı sıkıntıları bilen biri olarak buranın doğal ve kentsel yapısının yüksek binalara uygun olmadığını düşünüyorum. Arhavi toplumu da bu binaları benimsemedi, bu binaları kabullenemedi. Vatandaşlar bu binalardan genel olarak şikayetçi. Artık bu yanlıştan biran önce dönülsün. Vadilerle denizin arasına bu binaların Çin Seddi gibi girmesini istemiyoruz. Bu tip binalara ruhsat verilmesinö diye konuştu.

‘YÜKSEK BİNALAR KİM İÇİN?’

Arhavi’nin hem nüfus olarak hem de yüz ölçümü olarak çok büyük bir ilçe olmadığını belirten Leyla Öncel ise “Bu kadar yüksek binaları kimler için neden yapacaklarını anlamış değiliz. Şehir merkezinden yukarıya doğru 20'ye yakın yüksek binaların yapılacağı söyleniyor. Eğer o binaları yaparlar ise sadece denizi değil, deniz ile dere arasındaki alanda Çin Seddi yapmış olacaklar. Belediye yapılan yüksek katlı binaların mahkeme kararıyla mühürlendiğini söyledi fakat binalarda halen daha çalışmalar devam ediyor. Bu işçiler mühürlenen binalarda nasıl çalışıyor? Bu işin içerisinde nasıl bir plan döndüğünü bilmiyoruz ama bir rant meselesi olduğunu düşünüyoruzö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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DRONE ile Arhavi illçe görüntüleri

Yüksek katlı binalardan detay

Vatandaşlarla röp.

Detaylar

Haber: Emre KOLTUK Kmaera: Uğur AYDIN ARTVİN-