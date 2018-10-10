DHA YURT BÜLTENİ 5

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada S.E.(29) isimli kadının makyaj malzemelerinin bulunduğu el çantasındaki 3 kilo 298 gram esrar ele geçirildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Köpek, yolculardan S.E.'nin yanında tepki verdi. S.E.'nin el çantası arandı. S.E.'nin içinde makyaj malzemelerinin de bulunduğu çantasındaki 3 kilo 298 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.E. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Uyuşturucu maddenin fotoğrafı

-Adliyeden detaylar

Süre: 00.42-Boyut: 80.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()



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