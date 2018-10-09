DHA YURT BÜLTENİ- 5

1)HAKKARİ'DE ÜS BÖLGESİNE SALDIRI: 1 ŞEHİT, 4 YARALI

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'ın Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda 1 asker şehit oldu, 3'ü asker 4 kişi yaralandı. Yaralı iş makinesi operatörünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırı, sabah saatlerinde Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs bölgesine yapıldı. Kuzey Irak'ın Zap bölgesinden PKK'lı teröristlerin 2 adet güdümlü füze ile yaptığı saldırıda, 1 asker şehit oldu, 3'ü asker 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken, iş makinesi operatörü sivil işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırının ardından da bölgede operasyon başlatıldı.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()-

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2)YURDA KAÇAK GİREN GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 26 YARALI

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi yakınlarındaki Gözeli yolu Yedipınar mevkiinde bugün sabah erken saatlerde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, biri ağır 26 kişi yaralandı. Minibisün içerisindekilerin yurda kaçak giren Afganistan uyruklu göçmenlerin olduğu öğrenildi.

Yurda kaçak olarak giren ve batı ülkelerine gitmek isteyen Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan ve sürücüsü belirlenemeyen 34 FY 1078 plakalı minibüs, Sivrice ilçesi Gözeli yolu, Yedipınar mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek şarampole yuvarlandı. Sabah saat 07.30'da meydana gelen kazada, kaçak göçmenlerden biri ağır olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı. Yoldan geçen araç sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ile çok sayıda ambulans sevkedildi. Yaralı 26 kişi, ambulanslarla Elazığ'daki Fırat Üniversitesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adı öğrenilemeyen sürücü yardım isteme bahanesiyle olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, jandarma bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Minibüsten görüntü

-Minibüsün içinden görüntü

-Genel ve Detay Görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/SİVRİCE (Elazığ), ()-

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3)MERSİN'DE EVİNDE ÖLÜ BULUNAN AKADEMİSYEN İÇİN ÜNİVERSİTEDE TÖREN DÜZENLENDİ

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Beril Dönmez (37), evinde ölü bulundu. Dönmez'in cenazesi, üniversitedeki törenin ardından toprağa verilmek üzere ailesinin yaşadığı Antalya'ya gönderildi. Dün meydana gelen olayda, kent merkezindeki Çiftlikköy Mahallesi 3225 sokak üzerindeki Viport 2 Sitesi B Blok 1'nci kattaki evinde yalnız yaşayan Beril Dönmez'den haber alamayan öğretim görevlisi arkadaşları durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, çilingir aracılığıyla girdikleri evde, Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ön incelemenin ardından cenaze aracı ile Şehir Hastanesi morguna kaldırılan Dönmez'in cansız bedeni, daha sonra otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na nakil edildi.

ÜNİVERSİTEDE TÖREN

Dönmez için bugün MEÜ Turizm Fakültesi'nde tabutunun üzerine cübbesinin örtüldüğü tören düzenlendi. Törene; rektör yardımcıları Prof. Dr Erol Yaşar, Prof. Dr. Ali Kaya, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Birdir, Genel Sekreter Vedat Güngör, dekanlar, öğretim görevlileri ve öğrenciler ile aile yakınları katıldı. Burada duaların okunmasının ardından Dönmez'in cenazesi defnedilmek üzere ailesinin yaşadığı Antalya'ya gönderildi. Bekar olduğu öğrenilen Dönmez'in kalp krizi nedeni ile yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç öğretim görevlisinin ölüm nedeni, yapılan otopsinin raporlanması sonucunda netlik kazanacak.

Görüntü Dökümü

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- Dönmez'in evinin önünden görüntüler

- Bekleyen arkadaşları ve öğrencilerin görüntüleri

- Sitenin genel görüntüsü

- Dönmez'in fotoğrafı

- MEÜ Turizm Fakültesi'ndeki törenden görüntüler

- Tabutun üzerine karanfil bırakılması

- Dönmez'in fotoğrafının tabutun önüne konulması

- Ağlayan arkadaşlarından genel ve detay görüntüler

- Öğrencilerin görüntüsü

- Gözyaşı döken bir öğrenciden detay

- Tabutun genel görüntüsü

- Dönmez'in fotoğrafının detay görüntüsü

- Ağlayan bir öğretim görevlisinden detay

- Öğretim görevlisinin tabut önündeki fotoğrafa dokunması

- Dua edilmesi

- Gözyaşı döken bir yakınının detay görüntüsü

- Törenin yapıldığı alandan genel görüntü

- Tabutun cenaze aracına konulması

(BOYUT: 224 MB) (SÜRE: 02.07 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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4)DÖVDÜLER, EZMEYE KALKTILAR YİNE DE HAYVANLARA BAKMAKTAN VAZGEÇMEDİ

KONYA'nın Ilgın ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan İlkay Eser (64), evinin garaj kısmını barınak haline getirip, yaralı kedi ve köpekleri tedavi ediyor, besleyip doğaya bırakıyor. Bugüne kadar hayvan beslediği için komşuları tarafından dövüldüğünü, tehdit edildiğini, üzerine araç sürüldüğünü ileri süren Eser, yine de yılmayıp hayvanlara bakmaya devam ettiğini söyledi. Eser, "Onların hiç suçu yok. Onlar masum. Ben bu canlara bakabilmek için sigortaya prim borcumu bile ödemedim" dedi.

Felçli annesi ile birlikte yaşayan ve 6 yıl önce Ilgın ilçesi Esentepe mevkiinden ev alıp yerleşen İlkay Eser, biri yavru dört köpeğini eve getirmeden komşularının tepkisiyle karşılaştığını söyledi. Eser, "6 yıl önce Ilgın'a geldik. Biri yavru dört köpeğim vardı. Daha köpeklerimi bile getirmeden buradaki bütün komşular üzerime geldiler. Ben de hayırlı olsuna geldiler zannetttim. Bana, 'burada hayvan besleyemezsiniz' dediler. Belediyeye gittim. Belediye de bana 'bu köpekleri evinizde besleyebilirsiniz' dedi. Yanımdaki komşularımdan biri kendisi caminin hocası olur arabayla üzerime yürüdü. Belediyeye şikayet etti. Kızının fobisi var diye kedileri bile şikayet ettiler. Bahçelerine girdi diye bir tane kedimin kafasına kürekle vurup ağır yaraladılar. Sokaktaki hayvanlara mama verdim diye beni burada taşladılar. Hepsini dava ettim. Hukuka başvurup hakkımı aradım" dedi.

EVİ SATIŞA ÇIKARDI

Dayak yediğini, tehdit edildiğini ve iftiralara maruz kaldığını belirten Eser, "Ben tek başıma her türlü iftiraya her türlü kötülüğe göğüs gerdim. Darp edildim, hastanede yattım, felç geçirdim. Bir ölmediğim kaldı. Artık hayvanseverlere sesimi duyurmak istiyorum. Özürlü annemin maaşıyla geçiniyorum. Prim borcumu ödeyemediğim için emekli olamadım. Hayvanlar aç vaziyette. Hayvanlar açlıktan ölüyor. Ben burada tek başıma mücadele ediyorum. Bir mama yok bir şey yok. Yüzlerce hayvana baktım. Hakkımda 8 tane dava açıldı. Darp edildim, dövüldüm. 'Buradan gideceksiniz' denildi. Sokağa çıktığımda beni vuracaklar mı, öldürecekler mi? korkusuyla dolaşıyorum. Bunlar bir gariban. Bunların kimi kimsesi yok. Ama ne olursa olsun ben bu havyanlara yine de bakıyorum ve bakacağım" diye konuştu. Artık baskılara dayanamadağını ifade eden Eser, evini de satışa çıkardığını söyledi.

Görüntü dökümü:

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- İlkay Eser röportaj

- İlkay Eser'in hayvanları beslemesi

- Evden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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5)AFAD GÖREVLİSİNİ PAÇASINDAN YAKALAYIP HAYATA TUTUNDU

AFYONKARAHİSAR'da eylül ayında yolcu otobüsünün devrildiği ve 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Furkan Erseçkin'in (23) kurtarılma hikayesi, AFAD görevlilerinin hastaneye yaptığı sürpriz ziyarette ortaya çıktı. Otobüsün altında kalan ve çamura gömülen Erseçkin'in, dışarda kalan koluyla AFAD görevlisini paçasından yakalayıp kendisini fark ettirdiği, sonrasında kurtarıldığı anlaşıldı. Afyonkarahisar- Antalya yolunun Damlalı rampaları mevkisinde 18 Eylül'de meydana gelen kazada, Antalya'dan Eskişehir'e giden yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada otobüs şoförü Deniz Gökçe dahil 7 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar başta AFAD ve itfaiye olmak üzere bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldıktan sonra götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Yaralılardan Furkan Erseçkin ve Halil Arıkan (26) dışındakilerin tamamı tedavileri sonrası taburcu edildi.

PAÇASINDAN TUTUNCA FARK EDİLDİ

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Furkan Erseçkin'in kurtarılma hikayesi ise şaşkınlık yarattı. Kaza sonrası tonlarca ağırlıktaki otobüsün altında kalan Furkan Erseçkin'in, paçasından tuttuğu AFAD görevlisi Süleyman Kiraz'ın kendisini fark etmesi sonucu kurtarıldığı ortaya çıktı. Süleyman Kiraz ve diğer görevli Gürdal Kurtaran'ın toprağı kazarak sıkıştığı yerden çıkardığı Furkan Erseçkin daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

AFAD'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Afyonkarahisar AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ve beraberindeki arama kurtarma görevlileri, 21 gündür hastanede tedavi olan Furkan Erseçkin'i ziyaret etti. Furkan Erseçkin, kendisini otobüs altından çıkaran AFAD görevlileri Süleyman Kiraz ve Gürdal Kurtaran ile diğer personeli görünce duygu dolu anlar yaşadı. Kiraz ve Kurtaran, Erseçkin'i otobüsün altından nasıl çıkardıklarını anlattı. Furkan Erseçkin ise kazanın nasıl gerçekleştiğini aktarırken, gözyaşlarına hakim olamadı.

'SİZ OLMASAYDINIZ BELKİ ÖLMÜŞTÜM'

"Sizlere hayatımı borçluyum. Allah razı olsun" diyerek Kiraz ve Kurtaran'a teşekkür eden Furkan Erseçkin, "Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Sizler olmasaydınız belki ölmüştüm. Sizler beni gördünüz. Sizin paçanızdan tuttum. Benim yaşadığımı gördünüz. Beni çamurdan kazıyarak çıkardığınızı hatırlıyorum. Benim altımı kazarken elinizde bir şey vardı. Benim bir bacağım otobüsün altındaydı" dedi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Furkan Erseçkin, kazayı anlatırken ağlamaya başlaması üzerine odada bulunan AFAD görevlileri ve aile yakınları da gözyaşlarını tutamadı. AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ve beraberindeki arama kurtarma ekibi, Erseçkin'e geçmiş olsun dileğinde bulunarak odadan ayrıldı. Buldan ve beraberindekiler aynı hastanede tedavi gören Halil Arıkan'ı da odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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- Kazada yaralanan Erseçkin olayı bir yakınına anlatırken detay

- Erseçkin anlattığı esnada AFAD görevlilerinin sürpriz ziyarette bulunmasından detay

- Erseçkin olayı anlatırken

- AFAD görevlileri Erseçkin ile konuşurken detay

- AFAD görevlileri Erseçkin'i nasıl çıkardıklarını anlatırken detay

- Konuşmalar esnasında Erseçkin ve AFAD görevlileri ağlarken detay

- AFAD görevlisi Erseçkin'i öperken detay

(Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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6)ARAMA KURTARMA KÖPEKLERİNE ZORLU SINAV

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki köpekli arama timlerini belirlemek için Afyonkarahisar'da 'Köpekli Arama Timi Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı' düzenledi. İtaat ve enkazda kazazede arayan köpekler ve eğitmenlerinden başarılı olanlar AFAD tarafından akredite edilen ve 2 yıl geçerliliği olan sertifikanın sahibi oldu.

AFAD Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Köpekli Arama Timi Eğitim ve Görev Yeterlilik Sınavı'na 11 ilden 33 köpekli arama timi katıldı. Sınavda başarılı olarak sınav komisyonu tarafından yeterlilik alan timler ve gönüllüler AFAD tarafından akredite edildi. Yeterlilik alanlar, 2 yıl geçerli canlı arama sertifikasının sahibi oldu.

Sınavla ilgili bilgi veren AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, arama kurtarma faaliyetlerinde kendilerine yardımcı olan köpekli arama kurtarma timlerinin sertifika sınavlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Sınavları AFAD başkanlığı koordinatörlüğünde, Afyonkarahisar AFAD'ın ev sahipliğinde gerçekleştirdiklerini belirten Buldan, "Bu sınavlar 2 yıldır Afyonkarahisar'da yapılmaktadır. Buradaki amaç afet ve acil durumlarda enkazda arama kurtarma yapacak köpekli timlerin, ülkemizde ve ulusal çapta bu işle iştigal eden köpeklerin sınavlarını gerçekleştiriyoruz. Sınav neticesinde akredite ettiğimiz köpekler 2 yıl boyunca arama kurtarma faaliyeti yapabilme yeterliliğine kavuşmuş oluyor" dedi.

UMA SINAVI BAŞARIYLA GEÇTİ

Köpeği 'Uma' ile birlikte sınava katılan eğitmen Selim Babuç, köpeğinin 2.5 yaşında olduğunu ve onunla 1.5 yıldır çalıştığını söyledi. Babuç, "Bu yılki görev yeterlilik sınavını başarıyla bitirdi. Eğitimlerimiz temel oyun üzerinedir. Buradaki çalışmalarımızın tamamı oyun arkadaşlarıyla oluyor. Kaybolan enkaz altına kalan kişileri bulmakla çalışıyor. Enkaz aramasında 2 yarılı bulmak zorundayız. Bunu biz başarıyla yaptık ve belgeyi almaya hak kazandık" diye konuştu.

'BAŞARI İÇİN KAZAZEDEYİ ENKAZDA BULMASI GEREKİYOR'

Arama kurtarma teknisyeni ve hakem Veli Arevi de sınav süreciyle ilgili bilgiler verdi. Sınavların güzel ve başarılı devam ettiğini aktaran Arevi, şöyle dedi:

"İlk grubumuz geçen hafta bitti. Bu ikinci grubumuzun sınavları sürüyor. Güzel gidiyor. Başarılı olan köpekler var. Çalışması gereken köpekler var. Değerlendirmeleri itaat ve enkaz üzerinden yapıyoruz. İtaatte eğitmenin vermiş olduğu komutları yerine getirebiliyor mu ona bakıyoruz. Ona göre de puan veriyoruz. Bu puanlar sonucunda yeterlilik sınavından başarılı olup olmayacağına karar veriyoruz. Ayrıca enkazda köpek arama yapıyor. Oradaki kazazedeleri arayıp bulması gerekiyor. Arayıp bulduğu zamanda da kendisini başarılı saymış oluyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Köpek eğitmenleri tarafından parkurlarda sınav yaparken

- Hakemden detay

- Enkaz alanına köpeğin eğitmeni tarafından gelişi

- Hakem ve eğitmen sınav öncesi konuşurken

- Köpekten detay

- Köpek enkazda canlı ararken

- Köpek en kazda canlıyı bulduğu esnadan detay

- Genel detaylar

- AFAD İl Müdürü röp

- Selim Babuç röp

- Hakem Veli Arevi röp

- Toplu foto çekilirken detay

Haber - Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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7)KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROJESİ'NDE HEDEFE ULAŞAN PERSONELE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

KOCAELİ Valiliği tarafından başlatılan Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nde kendi ilçelerinde hedef kadın nüfusun yüzde 25'ine ulaşan ilçe sağlık müdürleri ve personellerine başarı belgesi verildi.

Koordinatörlüğü Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy tarafından yürütülen Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nde, kendi ilçelerinde başarıya ulaşan ilçe sağlık müdürleri ve personellerine Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Salonu'nda düzenlenen toplantı ile başarı belgeleri verildi. Toplantıya Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Dr. Şenol Ergüney, ilçe sağlık müdürleri ve belge alan personel katıldı.

Kadın Sağlığı Eğitim Projesi kapsamında 15 ile 69 yaşları arasındaki toplam 671 bin 439 kadına ulaşılması hedeflendi. 23 Ekim 2017 tarihinde başlatılan proje kapsamında hedeflenen nüfusun yüzde 25'inin üzerinde kadına ulaşıldı. Proje kapsamında meme kanserinin erken tanısında çok önemli olan kendi kendine kontrol yöntemi, rahim ağzı kanseri, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, obeziteden korunma, diyabet, menopoz ile sigara, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılıkları kadınlara anlatıldı. Ayrıca 6284 sayılı kanun ve kadına yönelik şiddet konularında da ne yapmaları gerektiği konusunda kadınlar bilgilendirildi. Proje sonrasında bugüne kadar ulaşılan 163 bin 485 kadın içerisinden 669 kadına kendi talepleri doğrultusunda doktor muayenesi yapıldı. Bu kadınlardan farklı bulgulara ulaşılan 67 kadın ise tanı ve tedavi işlemleri için takibe alındı.

Proje hakkında konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Bugün özellikle bu projede görev alarak belirli bir başarıyı yakalayan arkadaşlarımızı tebrik etmek için toplandık. Ekim ayı aynı zamanda Meme Kanserinde Farkındalık ayıdır. Bu belgeleri bu ay içerisinde vermeyi tercih ettik. Bu şekilde meme kanseri hakkında farkındalığa katkı sunabilmek adına böyle bir çalışma yaptık. 1 yıl önce başladığımız bu projede hedefimizin yüzde 24.3'üne ulaştık. Buradaki hedefimiz Kocaeli nüfusunda 671 bin kişi olan 15-69 yaş arası tüm kadınlara ulaşabilmek. Burada temel amacımız kadınlarımızı bilinçlendirerek daha duyarlı hale getirmek. Kadınlarımızın maruz kaldığı hastalıklarım başında meme kanseri geliyor. Bu konuda kadınlarımızı kendi kendini muayene edebilme ve bilinçlendirme konusunda çalışma yürüttük. Bunun dışında kadına yönelik şiddetten, obeziteye, normal doğumun önemine kadar bir çok konuda çalışma yürütüyoruz. Eğer biz bu eğitim sonrasında 1 kadınımızın bile erken teşhisine sebep olabildiysek bu bizim bütün yorgunluğumuzu alacaktır" dedi.

Vali Aksoy'un konuşmasının ardından proje kapsamında kendi ilçelerinde yüzde 25'in üzerinde nüfusa ulaşan ilçe sağlık müdürleri ve personellerine başarı belgeleri takdim edildi.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıdan görüntüler

- Vali Aksoy'un konuşması

- Başarı belgelerinin verilmesi

- detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

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