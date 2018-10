DHA YURT BÜLTENİ 5

Törende bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi Sağlık Müdürü yaptı

BURDUR'da Amatör Spor Haftası kutlama etkinlikleri sırasında bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi törende bulunan İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören yaptı. Öğrenci daha sonra tören alanında bulunan ambulansta tedavi edildi.

Burdur'da Amatör Spor Haftası kutlama programı Şeker Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım ile antrenörler, sporcular ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programda konuşan Orhan Kemerkaya, "Amatör Spor Haftası'nı kutlama etkinliklerinin amacı halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının özendirilmesi, il spor merkezlerindeki çocukların müsabaka tecrübesi kazanması, başarılı sporcuların halka tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması, amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması yoluyla kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek spora katılımın üst seviyede sağlanması ve ülkemizde topyekun spor bilinci ve kültürünün oluşturulması" dedi.

Tören halk oyunları ve jimnastik gösterileriyle sona erdi. Tören sırasında bayılan Önder Seven adlı lise öğrencisine ilk müdahaleyi İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören yaptı. Öğrenci daha sonra ambulansa götürülerek tedavi edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yürüyüşten detay

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

- Çelenk sunulması

- Bayılan öğrenci

- Öğrenci ambulansta

- Orhan Kemerkaya'nın konuşması

- Halk oyunları gösterisi

- Jimnastik gösterisi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()

Polisin belirlediği metruk binaları belediye yıkıyor



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, metruk binaları belirleyen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, güvensiz olduğu gerekçesiyle yıkılması için belediyeye adreslerini veriyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, okullar açıldıktan sonra güvensiz olması nedeniyle kentteki metruk binaları belirlemeye başladı. Kullanılmayan binaların fotoğrafını çekerek, görüntü alan polisler, belediyelere de yıkılması için adreslerini verdi. Belediyeden ekipler, ilgili kanun gereği metruk binaların yıkımını gerçekleştiriyor. Polis memuru Murat Kalpakçı, metruk binalarla ilgili yaptıkları çalışmaları anlatarak, "İlimizde özellikle bu metruk yapılar suça ve suçluya yataklık yapan mekanlar olarak ortaya çıkmaktadır. Emniyet Müdürlüğü'müz tarafından bugüne kadar 644 yapı belirlenmiş olup, bunlardan 344'ünün yıkımı sağlanmıştır. Yine 17 yapı demir parmaklıkla koruma altına alınmış, 25 yapının da sit alanı olduğu belirlendiğinden henüz yıkım çalışmaları sağlanamamıştır. Bu metruk binalarla ilgili özellikle mahalle muhtarlarımız ile çok yakın ilişki içindeyiz. Muhtarlarımızla iletişime geçip sonrasında ilgili belediyelerle yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Cırgalan Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Kuvvet ise metruk binalarla ilgili yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Okul yolu üzerinde olan bu metruk binalar tehlikeli olmaktadır. Aynı zamanda kötü niyetli kişilere yataklık yapmaktadır. Çünkü bu binalar kontrolsüz. Kimlerin içeriye girdiği belirsiz. Bu açıdan çocuklarımızın kötü alışkanlıklar edilmemesi için bu binaları belirliyor ve yıkımını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Metruk binalardan görüntü

-Polis ekiplerinin yaptığı çalışma

-Yıkım çalışmalarından görüntü

-Polis memuru Murat Kalpakçı ile röportaj

-Mahalle Muhtarı İbrahim Kuvvet ile röportaj

-Diğer genel- detay görüntüler

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()

5 Dakika 52 Saniye / 708 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Karakol önündeki çatışmanın 22 şüphelisi adliyede

ADIYAMAN'da, iki grup arasında polis karakolu önünde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 22 kişi sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz hafta perşembe gecesi Hocaömer Mahallesi'nde karşılaşan husumetli Uçar ile Önemli ailesi fertleri arasında kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karışanlar gözaltına alınarak Yeşilyurt Polis Merkezi'ne götürüldü. Bu sırada olayı duyan ve Yeşilyurt Polis Merkezi önüne gelen iki ailenin yakınları arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, karakol önünde bekleyen kalabalıktakiler yanlarında bulunan tüfeklerle birbirlerine ateş açmaya başladı. İki grup arasında çıkan çatışma, takviye özel harekatçıların gelişinin ardından polisin havaya ateş açmasıyla sonlandırıldı. Kavgada tüfekten çıkan saçmalarla yarayanan 15 kişi, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedavi edilen yaralılar gözaltına alınırken, karakol önünde de 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan toplam 22 şüpheli emniyetteki sorgulamalarının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü

- Şüpheliler emniyetten çıkartılması

- Şüpheliler minibüse bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

ARŞİV

Çatışmanın güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-()

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Yaralı güvercini veterinere tedavi ettirdi

ADIYAMAN'da, bakkallık yapan Mustafa Akan (35), yaralı halde bulduğu güvercini veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Hocaömer Mahallesi'nde bakkal işleten Mustafa Akan, sabah saatlerinde yaralı bulduğu güvercine önce yem ve su verdi ardından Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne götürüldü. Veteriner hekim Yusuf Işık'ın kontrolünü yaptığı güvercin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Mustafa Akan'ın kuşu beslemesi

- Mustafa Akan'ın kuşu veterinere götürmesi

- Mustafa Akan ile röp.

- Veterinerin kuşu tedavi etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN ()

200 MB

Karabük merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

KARABÜK,() - KARABÜK merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Karabük, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Aydın ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları iddia edilen biri kadın 5 kişi gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan B.I., A.K., F.Ö. ve H.A. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.T.'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüpheliler adliyeye götürülürken

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

Süre:(00.52) Boyutu:(96 MB)

Kaçakların feribotla Rodos seferi polise takıldı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinden feribotla ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışan 93 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Devriye görevi yürüten Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 05.00 sıralarında, Kayaköy Mahallesi Gemiler Koyu açıklarında 'Büyük Sakarya' adlı bir feribottan şüphelendi. Feribotu durdurup kontrol eden ekipler, 22'si çocuk ve 30'u kadın olan toplam 93 kaçak göçmeni yakaladı. İran, Somali ve Irak uyruklu kaçak göçmenler, feribotla birlikte Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Kaçakların kimlik tespiti işleminin sürdüğü bildirildi. Yapılan araştırmada, 'Büyük Sakarya' isimli feribotun sistemde gözükmediği, ismin sonradan tekneye yazılmış olabileceği, kaçak göçmenlerin tekneyi nasıl temin ettiklerinin, yakalananlar arasında organizatörün bulunup bulunmadığının da sorgulandığı bildidildi. Yakalanan topluluğun işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Feribotun Sahil Güvenlik iskelesine gelişi

- Göçmenlerin inişi

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), ()



Adıyaman’da toz bulutu

ADIYAMAN'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Adıyaman'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu, gökyüzünü gri renge bürüdü. Meteoroloji yetkilileri, toz bulutunun yağması beklenen yağmurla dağılacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Toz bulutu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

40 MB

Bayram için ülkesine giden 27 bin Suriyeli döndü

KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçiren 27 bin Suriyeli, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

Kilis Valiliği'nin izniyle 1- 18 Ağustos günlerinde 35 bin 840 Suriyeli, Kurban Bayramı için ülkesine gitti. Dönüşleri süren Suriyelilerden şu ana kadar Türkiye'ye ulaşanların sayısı, 27 bini buldu. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren ve halen Suriye'de bulunanların ise yıl sonuna kadar Türkiye'ye dönmesi gerekiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Araçtan inen Suriyeliler

- Sınırda oluşan yoğunluk

- Geri dönenlerin evraklarının kontrol edilmesi

- Suriyeliler ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS ()

263 MB

Öğretmen çift, köy okullarını gönüllü dolaşarak çocuklara bilimi sevdiriyor

ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 25 yıllık sınıf öğretmenleri Zeynep (45) ile Ali Hasırcı (46) çifti, geçen yıl başlattıkları 'Bilimi seviyor, bilimi keşfediyorum' projesi kapsamında, gönüllü olarak her gün bir köy okuluna gidip, bilimsel projeler yapıyor. Şimdiye kadar 33 okulda 525 öğrenciye ulaşan çiftten Ali Hasırcı, "Projeye kendi okulumuzda başladık sonra 'Niye köy okullarındaki öğrencilere gitmeyelim?' dedik. Hafta içi okul çıkışı eşim ile aracımızla köy okullarını dolaşıyoruz. Çocuklarla projeler yapıp, gelişimlerine yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Şehit Hasan Yağlı İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Ali Hasırcı, Öğretmen Akademisi Vakfı aracılığıyla çocukların gelişimine ve bilimsel çalışmalar yapmasına yardımcı bilim setleri edindi. Kendi sınıfındaki öğrencileriyle bilimsel çalışmalar yapan Hasırcı, aynı uygulamayı aynı okulda görevli eşi Zeynep Hasırcı'nın sınıfındaki öğrencilere de uyguladı. Çocuklarla arabalar, çamaşır makinesi, lamba, sese duyarlı ışıklar, asansör, araba park sensörleri gibi çalışmalar yapan Hasırcı çifti, Çaycuma Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak çalışmalarını 'Bilimi seviyor, bilimi keşfediyorum' projesi altında köy okullarına taşımak istediklerini ve bunu gönüllü olarak maddi destek beklemeden yapmak istediklerini iletti. Hasırcı çifti, kaymakamlığın verdiği izinle geçen yıl 33 okulda, 3'üncü ve 4'üncü sınıfta eğitim gören 525 öğrenciye ulaşarak bilimsel projeler yürüttü. Projenin beğenilmesiyle ilçe merkezindeki okullardan da öğretmenlere davet geldi. Öğrencilerin istekleri üzerine gittikleri okullara tekrar gitmeye başlayan öğretmen çift, talep üzerine projeyi bu yıl da sürdürmeye karar verdi.

'BİRİNİN HAYATINA DOKUNSAK ÜLKEMİZİN HAYATINA DOKUNMUŞ OLURUZ'

Öğretmen Ali Hasırcı, görevli oldukları okuldan mesai bitiminde çıktıktan sonra bilim setlerini yanlarına alarak, kendi araçlarıyla her gün bir köy okuluna bazen de ilçe merkezindeki okullara giderek, yaklaşık 3 saat öğrencilerle birlikte olduklarını söyledi. Öğrencilerin heyecanı ve gözlerindeki ışıltının tüm emeklerine değdiğini dile getiren Hasırcı, şunları söyledi:

"Bu bilim setleriyle kendi öğrencilerim üzerinde uygulamaya başladıktan sonra geri dönüşleri çok güzel oldu. Çocuklar sürekli proje üretmek istiyorlar, eve gitmek istemiyorlardı. Bu konuyu eşime anlattım. Bunu eşimin sınıfında da uyguladık. Orada da aynı duygu ve düşünceler gelişti. Sadece kendi sınıflarımızda uyguladığımızda diğer çocuklara haksızlık olacağını düşündük. Bunu bir projeye dönüştürdük. Kaymakamlıktan ve ilçe milli eğitim müdürlüğünden izin alarak bu çalışmayı köylerdeki öğrencilere ulaştırdık. Haftanın her günü köylere çıktık eşimle birlikte. Her gün bir köye gittik. Çocuklara bilimsel düşünmelerin geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunduk. Çocuklar çok merakla bizi kapılarda bekliyorlardı. Bizi öperek sarılarak okullarından uğurluyorlardı. Zorluklar da oluyor tabi. Hasta oluyorsunuz. Yağmur, kar oluyor. Şimdiye kadar hiç yılmadık. Her öğrenciye ulaşmak istedik. Çünkü onlar ülkemizin geleceği .Birileri bir şeyler yapmalı. Biz üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz bu şekilde. Çünkü o öğrencilerin gözlerindeki ışıltı her şeye değer. İçlerinden bir tanesini değiştirmiş olsak, birinin hayatına dokunmuş olsak ülkemizin hayatına dokunmuş olacağını düşünüyoruz."

'BİLGİNİN OLDUĞU YERDE MUTLULUK VAR'

Zeynep Hasırcı, 2 çocuğunun bulunduğunu ve kendi çocuklarından daha çok bu projeyle ilgilendikleri günler olduğunu belirterek, "Proje sayesinde bir sürü insanlarla tanıştık. Her köyde bir öğrencim oldu. Pazarda sokakta karşılaştığım çocuklar bana 'Öğretmenim' diye sesleniyor. 25 yıllık öğretmeniz. Bu duygular bizi zaten yeterince memnun ediyor. Bilginin bilimin olduğu yerlerde mutluluk, huzur var. Bilgisizliğin olduğu yerlerde acı var. Bunu yıllar önce keşfettik ve bunun farkındayız. Bunun için bu proje bizim için çok önemli, çok değerli. Devam ettirebileceğimiz yere kadar devam ettirmek istiyoruz" dedi.

'ÇOCUKLAR YETENEKLERİNİN FARKINA VARIYOR'

Projenin uygulandığı Güzelyaka Köyü İlkokulu'nun öğretmeni Serkan Çelebioğlu, çocukların Ali ve Zeynep öğretmenin geleceğini duyunca heyecandan okul kapısında beklemek istediklerini söyledi. Projenin, çocuklar üzerinde çok olumlu etkiler bıraktığını belirten Çelebioğlu, "Köy okullarında bizler öğrencilerimizin bu tür etkinliklerle deneyim kazanmalarından çok memnun oluyoruz. Bu tür etkinlikleri yaparak, uygulayarak, bilimle uğraşarak kendi yeteneklerinin farkına varıyorlar. Kendilerini keşfediyorlar bir nevi. Öğretmenlerimizin yaptığı çok basit bir şey değil. Köylerde her zaman havalar güzel olmuyor. Onlar yağmur, çamur demeden söz verdikleri okula ulaşmak için kendi araçlarıyla okullara gelip çocuklarla birlikte oluyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Ali ve Zeynep Hasarcı çiftinin kendi sınıflarında proje yapmaları

-Çocukların araba ve ışıklar yapmaları

-Öğretmen çiftin çocuklarla ilgilenmesi

-Projeleri anlatmaları

-Öğretmen çift ile röp.

-Köy okuluna gitmeleri

-Köy okulundaki öğrencilerle çalışmaları

-Çocuklarla ilgilenmeleri

-Köy okulunda röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

Süre: (13.50) Boyut: (1.50 GB)