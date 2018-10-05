DHA YURT BÜLTENİ 5

1)AYRILMAK İSTEDİĞİ ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

ANTALYA'da kafe sahibi Ekrem Çatal, kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen birlikte yaşadığı Ziynet Terzi (36), oğlunu okula götürdüğü sırada yol ortasında tabancayla öldürdü. Ekrem Çatal kaçarken kucağında okul çantasıyla annesinin cansız bedenine bakan M.C.T.'ye (7) esnaf sahip çıktı.Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Bir çocuk annesi masörlük yapan Ziynet Terzi, iddiaya göre akşam saatlerinde birlikte yaşadığı Ekrem Çatal'a ayrılmak istediğini söyledi. Ayrılık kararını duyan Çatal ve Terzi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından ikiliden Ekrem Çatal evi terk etti.

KUCAĞINDA OKUL ÇANTASIYLA ANNESİNİN CANSIZ BEDENİNE BAKTI

Sabah saatlerinde oğlu M.C.T.'yi (7) okula götürmek üzere evden çıkan Ziynet Terzi, sokak üzerinde Ekrem Çatal ile karşılaştı. Otomobilin içinden Terzi'ye bağıran Ekrem Çatal, ardından yanında getirdiği tabancayla kadına 3 el ateş etti. Göğsünden ve karın boşluğundan yaralanan kadın, oğlunun gözü önünde yere yığıldı. Ekrem Çatal ise kaçarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ziynet Terzi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada etrafa korkulu gözlerle bakan M.C.T.'ye ise olay yerindeki bir esnaf sahip çıktı. Kucağında okul çantasıyla oturan M.C.T., bir ara annesinin yerde yatan cansız bedenine uzun süre baktı. M.C.T daha sonra polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Ceset görüntü

- Polis detay

- Oğlunun görüntüsü kafede otururken

- Olay yerini inceleme ekipleri

- Vatandaşlardan görüntü

- Kadının çantasının incelenmesi

- Röp: vatandaş

2.44

Görüntü Dökümü

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- Çevredeki kalabalık

- Cenazenin tabutla araca bindirilmesi

- Aracaın hareket etmesi

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, ()

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2)İZMİR’DE PKK/KCK OPERASYONU: 21 GÖZALTI



İZMİR'de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bu sabah harekete geçen İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ve Menemen’in Asarlık Mahallesi'nde korsan eylem yaptıkları tespit edilen 21 kişi gözaltına alındı. Operasyona İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Baskın yapılan bazı adreslerde şüpheliler suç delillerinin yok etmek için zaman kazanmak amacıyla kapıyı açmayınca, özel harekat polisleri koçbaşı kullanarak içeri girdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, hakkında toplatma kararı bulunan, terör örgütüne ait çok sayıda yayın, 1 tabanca ve bu tabancaya ait fişek, terör örgütüne ait bayrak ve flamalar, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Operasyon kapsamında 4 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()-

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3)ADIYAMAN'DA, 'POLİS PAZARI' AÇILDI

ADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahipleri için 'polis pazarı' açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler tarafından evlerinde kullanmadıkları ve işlerine yaramayan eşyaları bir araya getirerek Altınşehir Polis Merkezi Amirliğinde 'polis pazarı' açtı. Pazarın açılışı için düzenlenen etkinliğe; Emniyet Müdürü Metin Alper, eşi Kezban Alper, polis amirleri ile polis memurları katıldı.

Açılışı yaparak raflardaki ürünleri inceleyen Emniyet Müdürü Metin Alper, pazar ile amaçlarının polislerin kullanmadığı ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olduğunu söyleyerek, duyarlı davranan personellerini kutladı.

Ürünlerin hiçbir şekilde maddi bedeli olmadığını ve ihtiyaç sahibi kişilerce alınacağının altını çizen Alper, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Altınşehir Polis Merkezi Amirliği içerisinde bulunan Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'nde istedikleri malzemeleri temin edebilirler. Bu ürünlerimizin hiçbir şekilde maddi bedeli yoktur" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Altınşehir Polis Merkezi Amirliği

- Sergilenen ürünler

- Açılışın ardından ürünler incelenmesi

- Metin Alper ile röp.

- Polislerin ürünleri incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 220 MB

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4)UYUŞTURUCU SATICILARI ŞİFRELİ SATIŞ YAPMIŞ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ağrı kesici hapları toz haline getirerek kokain ile karıştırıp piyasaya süren 2 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliye tutuklanan şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için uyuşturucu alacak kişilere 'Migren krizi başladı mı', 'Elimizde çok güçlü ağrı kesici var' diyerek, şifreli bilgi verdiği ortaya çıktı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.P.'nin İstanbul'dan getirdiği uyuşturucu maddeleri Bodrum'da piyasaya sürdüğünü öğrendi. A.P., 1 ay boyunca fiziki ve teknik takibe alındı. Polis, geçen 3 Ekim'de S.K.'nin, A.P.'nin Gümbet Mahallesi'nde bulunan evine gittiğini tesit etmeleri üzerine harekete geçip, operasyona başladı. S.K., A.P.'nin evinin bulunduğu site girişinde gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde satışa hazır halde bir paket kokain ele geçirildi. S.K.'nin yakalandığını farkeden A.P. ise koşarak evine girdi. Polis ekipleri, A.P.'nin evdeki uyuşturucu maddeleri yok edebileceğini değerlendirilerek, peşinden içeri girdi. Ancak bu arada A.P.'nin satışa hazır haldeki bir miktar kokaini

tuvalete döktüğü tespit edildi. A.P., gözaltına alındı. S.K. ve A.P.'nin evlerindeki aramalarda birer içimlik 22 paket kokain, 2.5 gram esrar, 21 gram skunk adlı uyuşturucu madde, 1 esrarlı sigara, 1 öğütücü ile 1 boş tabanca şarjörü, 18 mermi ele geçirildi.

'MİGREN KRİZİ BAŞLADI MI?'

Şüphelilerin ağrı kesici hapları toz haline getirerek kokain ile karıştırıp sattıkları belirlendi. Şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için uyuşturucu madde alacak kişilere 'Ağrı kesiciniz hazır', "Migren krizi başladı mı', 'Elimizde çok güçlü ağrı kesici var', 'İlacınızı 5 dakikaya getiriyorum', 'Eczanedeyim ağrı kesiciyi getiriyorum' diyerek şifreli bilgi verdiği ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P. ile S.K. tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Klozetten uyuşturucuların çıkarılmasından görüntü

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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5)SUALTI DRONE'U İLE TEKNOFEST'TE BİRİNCİ OLDULAR, HEDEFLERİ SAVUNMA SANAYİ

TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı (T3 VAKFI) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İstanbul Yeni Havalimanı'nda ilk kez gerçekleştirilen 'TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi'nden öğretim görevlileri ve öğrencilerin yer aldığı ekip, İnsansız Sualtı Sistemleri kategorisinde ürettiği sualtı drone'u ile 33 ekip arasında 1'inci oldu. Ekip, sualtı drone'nunu geliştirerek savunma sanayine kazandırmayı hedefliyor.

KTÜ Mühendislik Fakültesi'nden 6 öğrenciden oluşan ekip sualtı drone üretti. 5 aylık bir çalışma sonucunda üretilen su altı drone 100 metreye kadar suyun altında inebiliyor, görüntüleme yapıyor. Yerlilik esas alınarak üretilen drone yüzde 90'ı yerli parçalardan oluşuyor. Ekip, ürettiği drone ile İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk kez gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde İnsansız Sualtı Sistemleri kategorisindeki yarışmaya katıldı. 33 ekip arasında 1'inci olan ekip ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun elinden aldı. Ekip, sualtı drone'nunu geliştirerek savunma sanayine kazandırmayı hedefliyor.

‘GURURLUYUZ’

Projenin danışmanlarından KTÜ Öğretim Üyesi Dr. Emre Peşmen, 2 yıl önce kurulan takımın önemli işler gerçekleştirdiğini belirterek "Daha önceden çeşitli yarışmalara katıldık, İstanbul’da düzenlenen Teknofest’te de 1’inci olduk. 6 kişilik bir ekiple ve yaklaşık 4-5 ay süren bir çalışmayla üniversitemizi böyle bir eserle temsil ettik. Gururluyuzö dedi.

‘HEDEFİMİZ SAVUNMA SANAYİ’

Projenin danışmanlarından Araştırma Görevlisi Hasan İslam Çopuroğlu da üretilen su altı drone’nin geliştirilerek savunma sanayisine kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Çopuroğlu, “Bu cihaz gelecekte çok çeşitli alanlarda kullanım sağlayacaktır. Cihazın tamamen yerli olması yönüyle de ilerleyen zamanlarda sanayileşme ve ticarileşmede önünün açık olduğu görülüyor. Bundan sonra savunma sanayi için Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın düzenleyeceği yarışmaya hazırlanıyoruz. Bugün çokça gündemde olan insansız hava araçları nasıl gökyüzünde kendi işlerini yapıyorsa bu araçta deniz altında aynı işlemi yapacaktır. Deniz üstü kadar deniz altı da savunma sanayisinde önemlidir. Hedefimiz drone’u savunma sanayisine kazandırmakö diye konuştu.

‘YERLİLİĞİ HEDEFLEDİK’

Ekibin kaptanı KTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kaan Öztürk ise ürettikleri ürünün yarışmaya katılan eserler arasında en fazla yerlilik oranına sahip olan eser olduğunu ifade etti. Öztürk," Cihazımız yarışmadaki diğer cihazlara göre en fazla yerlilik içeren ürün. Biz bu ürünü yaparken tamamen yerliliği hedefledik. Sonucunda da yarışmada en iyi performansı gösterdi, bu da bizi gururlandırdı. Su altında bir dalgıcın yapabileceklerinden çok daha fazlasını bu cihaz yapabilir. Biz bu cihazı daha da geliştirerek kullanım alanlarını arttırmayı hedefliyoruz.ö ifadelerini kullandı.

'BU BİR BAŞLANGIÇ'

Ürettikleri eseri geliştirmek istediklerini belirten Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği öğrencisi Tahsin Terzi ise “Bu cihazı yapım sürecine başladık. Zaman geçtikçe ürünümüzü geliştirdik ve yarışmadan güzel bir sonuç alarak kendimizi kanıtladık. Yarışmada 1’incilik ödülünü aldık ama bizim için bu bir başlangıç. Bundan sonraki süreçte aracımızı daha da geliştirmek istiyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

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Drone sualtı görüntüleri

Drone detayları

Öğrenci ve öğretim görevlileri ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-