DHA YURT BÜLTENİ 5

1)HUSUMETLİ AİLELERİN SATIR, BIÇAK VE SOPALI KAVGASI: 7 YARALI

KARAMAN'da aralarında daha önceden husumet bulunan iki komşu ailenin satır, bıçak ve sopalı kavgasında 1'i kadın, 1'i çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olay, saat 06.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 547 Sokak'ta meydana geldi. Elma bahçesinde işçi olarak çalışan Mehmet Emin Boyacı (57), daha önce aralarında husumet bulunan komşusu Barış Bala (40) ile evlerinin önünde belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, Boyacı ve Bala'nın aile fertlerinin de katılmasıyla satırlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Barış Bala, oğulları Rafet (20) ve Halit Bala (13) ile Mehmet Emin Boyacı, eşi Gülşen Boyacı (55), oğulları Yasin (28) ve Hayrullah Boyacı (24) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Rafet Bala, yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Kavga sırasında sokakta park halindeki bazı araçlarda da hasar oluştuğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------

- Yaralıların hastaneye getirilişi

- Acil servise alınması

- Olay yerinde polisin inceleme yapması

- Zarar gören araçlar

(Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ))

=====================================

2)HAYVANSEVER SAVCI: 'HAYVAN KORUMA POLİSİ' KURULMALI

HAYVANSEVERLİĞİ ile tanınan Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, bir süre önce tayin olduğu Van'dan izinli olarak Bursa'ya gelince soluğu sokak hayvanlarının yanında aldı. Savcı Kaya, İtalya Greenpeace görevlisi arkadaşı Cevat Kaya'nın sokak hayvanları için getirdiği ilaçları barınaktaki köpek ve kedilere kendi elleriyle sürdü, yiyecekleri ise görevlilere teslim etti. Kaya, herkesten can dostlarına sahip çıkmasını isterken, "Avrupa'daki gibi ülkemizde de 'Hayvan Koruma Polisi' kurulmalı" dedi. Van'a bir süre önce tayin olan ve hayvanseverliğiyle tanınan Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, izinli olarak daha önce görev yaptığı Bursa'ya geldi. Hemen barınağa gidip, soluğu hayvanların yanında alan savcı Kaya, İtalya Greenpeace görevlisi arkadaşı Cevat Kaya'nın sokak hayvanları için getirdiği ilaçlar ile yiyecekleri de yanına aldı. Küçük Sanayi Sitesi yakınındaki barınakta, yakından ilgilendiği hayvanlara ilaçları süren Kaya, mamalar ve kemikleri de görevlileri teslim etti. Kaya, "Bunlar bizin can dostlarımız. Sokaklarda yaşıyorlar. İnsanların onlara kapı önlerinde ve sokaklarda koyacakları bir kap su ve mamalarla hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

'KÖTÜLÜK YAPANLAR HAKKINDA İŞLEM UYGULANSIN'

Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de 'Hayvan Koruma Polisi' kurulması gerektiğini savunan savcı Kaya, "Hayvanlara yapılan eziyeti gören vatandaşlar, şikayet için muhatap bulamıyor. Çaresizlik içinde itfaiyeden muhtarlığa, derneklerden bakanlığın il müdürlüklerine, belediyelerden medyaya kadar herkesi arıyor. Ülkemizde şiddet ve istismara maruz kalan sahipsiz hayvanlar için 'Hayvan Koruma Polisi' şarttır. Yardıma muhtaç ve kötü muamele görmüş hayvanları toplama ve koruma altına alma için hayvan koruma polisi hem bu hayvanları korusun hem de onlara kötülük yapanlar hakkında işlem yapsın. Dünyada bunun örnekleri var. Ülkemizde de bir an önce görmek istiyoruz. 'Hayvan Koruma Polisi' ülkemiz için ütopik değildir. Sokak, ev ve doğada yaşayan hayvanlar için çalışan hayvan polisleri en çok çocukları mutlu eder" dedi.

'BUNLARIN GERÇEKLEŞMESİ HAYAL DEĞİL'

'Hayvan Koruma Polisi' kurulması halinde hayvanlara karşı kötü muamelenin tespit edileceğini kaydeden savcı Kaya, "Ülkemizde kedi köpeği tekmeleyenleri gördüğümüzde yüreğiniz sızlıyor. 'Hiç kimse de müdahale etmiyor' diye isyan ediyoruz. Bir yanda da savunmasız canlıları kurtardıklarını görmek umutlandırıyor. Kim bilir, bilmediğimiz neler oluyor. Terk edilen sokak hayvanlarının yeniden sahiplendirilmeleri, yeni sahiplerinin yanındaki mutluluklarını görmek harika bir duygudur. Türkiye Cumhuriyeti'nde 'Hayvan Koruma Polisi'nin faaliyete geçmesini isteyen büyük bir kitle vardır. Bu polisler hayvanlara karşı kötü muameleyi denetleyen, onların hakkını gözeten ve vahşi yaşamın sağlıklı devamı için gereklidir. Gönül, ülkemiz için güzel şeyler istiyor. Bunların gerçekleşmesi hayal değildir. Yurt dışında başarılı örnekleri bulunan böyle bir teşkilatın ülkemiz için de yararlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Görüntü dökümü

---------------------

Savcı ile röp

Hayvanlara ilaç sürerken görüntüler

Detaylar

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () -

=====================================

3)HAYRANI OLDUĞU MADONNA İÇİN BİLE KOLEKSİYONUNU BOZMADI

ANTALYA'da yaşayan Cem Akyol (40), hayranı olduğu ABD'li sanatçı Madonna ile ilgili 28 yıldır plak, kaset, CD, dergi, kitap ve afiş biriktiriyor. Koleksiyonuyla Madonna'nın da dikkatini çeken Akyol, sanatçının dergi isteğini "Madonna bile olsa koleksiyonumdan bir parça vermem" diye geri çevirdi. Muratpaşa ilçesinde öğretmenlik yapan Cem Akyol, 12 yaşından beri hayranı olduğu ABD'li sanatçı Madonna ile ilgili plak, kaset ve afiş başta olmak üzere ne bulursa topluyor. İlk kez 12 yaşında dinlediği Madonna'ya hayran kalan Akyol'da, sanatçının kapak olduğu 220 dergi ile hayatının anlatıldığı kitaplar, 230 CD, DVD, kaset ve plak, 20 ülkede verilen konserlerden 50 afiş, 30 ülkede yayımlanan 1000'e yakın haber kupürü, sanatçının fotoğrafının baskısı bulunan tişört, şapka, rozet, kupon, promosyon ürünler, anahtarlık, bardak altlığı, konser biletleri gibi 2 bin 500'e yakın lisanslı ürün bulunuyor.

Pek çok ülkedeki Madonna'nın hayran sayfalarına kaydolan Cem Akyol, diğer hayranlarıyla da görüşerek, koleksiyonunu zenginleştiriyor. Koleksiyonunda sadece lisanslı ürünler bulunduğunu belirten Akyol, diğer ülkelerdeki Madonna hayranlarıyla ürün değişimi yaptığını söyledi. Madonna'nın piyasaya sınırlı sayıda sürülen CD'lerinin tümüne sahip olduğunu belirten Akyol, sanatçının 1992 yılında çıkardığı 'Sex' adlı kitabının da koleksiyonunda bulunduğunu söyledi.

MADONNA'NIN BAĞIŞLADIĞI ÖDÜLÜ AÇIK ARTIRMADA ALMIŞ

Madonna'nın 1984 yılında çıkan 'Like a Virgin' albümünün 10 milyondan fazla sattığını, bunun üzerine sanatçıya ödül verildiğini anlatan Cem Akyol, hayır kurumuna bağışlanan bu ödülü de 2010 yılında açık artırma sitesi üzerinden satın aldığını söyledi.

'MADONNA BİLE OLSA KOLEKSİYONUMDAN PARÇA VERMEM'

Koleksiyonuyla Madonna'nın da dikkatini çeken Cem Akyol, sanatçının menajeri aracılığıyla kendisiyle iletişime geçtiğini anlattı. Akyol, "Madonna, koleksiyonumu 2005 yılında 'Icon Forum' sayfasında gördüğünde çok şaşırmış. Menajeri vasıtasıyla bana ulaşarak kendisiyle ilgili bendeki Türk dergilerini istedi. Ben de 'Madonna bile olsa koleksiyonumdan bir parça vermem' dedim. Bu cevap Madonna'nın hoşuna gitmiş ve bana 'To Cem… Madonna' diye imzaladığı kendisine ait özel bir dergiyi gönderdi. Hayatımda aldığım en değerli hediye; Madonna'nın özel imzalı dergisidir" diye konuştu.

KOLEKSİYONUNU SERGİLEMEK İSTİYOR

Dünyaca ünlü sanatçı ile 25 Eylül 2008 tarihinde Montenegro'daki konseri sonrası sohbet etme fırsatı yakaladığını da anlatan Cem Akyol, "Madonna'nın sıcakkanlı bir kişiliği var. Koleksiyonumu ömür boyu genişletmeye devam edeceğim. Ancak şu ana kadar biriktirdiklerimle bir 'Madonna Sergisi' açmak istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Madonna ile ilgili posterler cd ler den görüntü

Dergilerden görüntü

Tişörtlerin görüntüsü

İmzalı sertifikanın görüntüsü

Cem Akyol'un görüntüsü

RÖP: Cem Akyol

Muhabiri Azlı Duran anons

Detaylar

269 MB ---- 02.26 /// HD

Haber: Aslı DURAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()

=====================================================

4)TERK EDİLEN KÖPEĞE SAHİP ÇIKIP, İŞ MERKEZİ GÜVENLİĞİNE ALDILAR

GAZİANTEP'te, eziyet edildikten sonra sokağa atılan ve Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) tarafından kurtarılan 'Kaktüs' isimli, Golden Retriever cinsi köpeğe bir iş merkezi yöneticileri sahip çıktı. Kaktüs, iş merkezinin güvenliğinde görev alacak.

1 yaşında olan ve sokakta eziyet edilmiş olarak bulununca hayvanseverler tarafından Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne teslim edilen köpek, 'Kaktüs' ismi konularak barınakta bakımı yapıldı. 2 hafta önce İncilipınar Mahallesindeki bir iş merkezinin yönetim kurulu üyeleri Kaktüs'ü sahiplenmeye karar vererek barınaktan aldı. İş merkezine getirilen Kaktüs, güvenlik görevlileriyle birlikte çalışmaya başladı. Akşamları iş merkezinin çevresinde devriyeye çıkarılan Kaktüs, hem sosyal ortama alışıyor hem de çalışanlara yardımcı oluyor. Gördüğü eziyet nedeniyle insanlara olan korkusunu yenmeye başlayan Kaktüs, iş merkezi sakinlerinin de ilgi odağı oldu.

Köpeği sahiplenen iş merkezinin yöneticisi Emine Yağmur, çevrede yüzlerce iş merkezi olduğunu ve her birinin Kaktüs gibi bir köpeği sahiplenmesi durumunda barınaklarda hayvan kalmayacağını söyledi. Vatandaşlara da evcilleştirmek istedikleri hayvanları barınaklardan almasını öneren Yağmur; şöyle konuştu: "Biz, Kaktüs'ü CAHİDE'den aldık. Geceleri buradaki güvenlik görevlilerine yardımcı olmasının ötesinde amacımız hayvanı sahiplenmekti. Bunun için de petshoptan almak yerine barınaktan almayı tercih ettik. Tabi bu hayvanlar barınakta yiyip içiyor bakımları yapılıyor ama bu hayvanlar sevgiye muhtaç. Biz iş merkezi olarak bu hayvanlardan birine sahip çıktık. Umuyoruz çevredeki diğer iş merkezleri ve hatta kamu kurumları barınakta yaşayan birer hayvana sahip çıkar. Her biri bir tane alsa eminim sokaktaki hayvanların sayısı oldukça azalmış olacak. Kaktüs ilk geldiğinde çok korkuyordu ve hala o korkularını tam olarak aşmış değil. Zaman içerisinde bizim ve binadaki arkadaşların ilgisiyle psikolojisi düzelmeye başladı. Zaten veteriner hekimin söylediğine göre Kaktüs'ün yaşadıklarının etkisini üzerinden atması 1 yıl zaman alacağı yönünde."

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kaktüs'ün iş merkezi çevresinde gezmesi

- Kaktüs'ün oyun oynaması

- Kaktüs'ün iy merkezi girişinde nöbet tutması

- Emine Yağmur'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 418 MB

=====================================================

5)ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLARLA İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE UMUT OLDU

IĞDIR'da yaşayan fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyalar sayesinde köy okullarında eğitim gören 20 bin öğrencinin kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşıladı.

Iğdır Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler bölümünde memur olan Mehmet Özcan, eğitim- öğretim yılının başlamasıyla özellikle köy okullarında eğitim gören ve maddi durumları bulunmayan öğrenciler için seferberlik başlattı. Özcan, çektiği öğrenci ve okulların fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşınca bir haftada 20 bin öğrencinin kırtasiye ihtiyacını karşılayacak kalem, silgi, kalem açacağı, boyama kalemleri, çeşitli kitap ve defterden oluşan malzemeleri topladı.

ELLERİYLE DAĞITTI

Kırtasiye malzemelerini çevre il ve ilçelerdeki öğrencilere bizzat kendi giderek elleriyle dağıtan Özcan, en son Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Katırlı köyü ilkokulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemelerini ulaştırdı. Daha öncede sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya neticesinde kış aylarında ihtiyaç sahibi öğrencilere 10 bin çift bot ve 10 bin adet mont toplayan Özcan, vatandaşların sosyal sorumluluk projelerine destek vermeleri gerektiğini ifade etti. Özcan, "Bugün 20 bininci çocuğa kırtasiye malzemelerini ulaştırdım, çok sevindiler ben de çok mutlu oldum. Herkesi sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye davet ediyorum. Çünkü çocuklar bizim yarınlarımız" diye konuştu.

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan'ın dağıttığı malzemeleri gören öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Tuzluca Yukarı Katırlı Köyü İlkokulunun genel görüntüsü

-Öğrencilerin genel ve detaylı görüntüsü

-Mehmet Özcan'ın okula gelişi

-Mehmet Özcan'ın öğrencilere malzemeleri dağıtması

-Kırtasiye malzemeleri

-Mehmet Özcan röp.

Haber-Kamera: Sedat BUDAK / IĞDIR ()

(Süre: 3 Dk, 52 sn)

=====================================================

6)ESKİŞEHİRLİ HAYIRSEVER LOKANTACI

ESKİŞEHİR'de bir lokanta sahibinin işyeri camına astırdığı 'Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz" yazı, ilgi topladı. Eski Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki Bozan Çorbacısı adlı lokantanın sahibi Gökhan Bilgiç (35), kendisinin uzun süre Rusya'da kaldığını söyledi. Lokantasına gelen müşterilerin çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğunu belirten Gökhan Bilgiç, işyeri camına astırdığı 'Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz. (Öğrenciler özellikle siz hiç çekinmeyin, bir gün okulunuz bittiğinde sizde bir yemeği başka bir öğrenciye ikram edin). Bizden yana helaldir' şeklindeki yazını özellikle sosyal medyada büyük ilgili topladığını anlattı. Evli 2 çocuk babası Bilgiç şöyle konuştu:

"Burası semt olarak öğrenci semti. Burada her türlü insan var. Eskişehir halkı da geziyor, öğrenci de geziyor. Kendi açımdan söyleyeyim, fark ediyorum cebinde 3 lira çorba parası olmayan insanlar var. İsteyeni var, isteyemeyeni var. Herkes kendi dertlerinden dolayı etrafına bakıp da onları görecek durumu da yok. Ya da görmek istemiyor diyelim. Ben de dedim ki kendi kendime, arkadaşlarla istişare de ettik. Nasıl olur derken, dedik ki bizim amel defterimize, sevap hanemize yazılsın, hem dualarını alalım hem de insanlara bir sosyal mesaj olur diye bu yazıyı yazdık. Sağolsun, Allah razı olsun halk da çok güzel destek veriyor. Sırf benimle kalan bir şey değil bu. Eskişehir dışından buraya gelenler, bu yazıyı gördükten sonra bir çorba içip 2 çorba parası bırakanlar, 'şu parayı kasada tut gelene gidene yedir' diyorlar. Genelde üniversite öğrencileri geliyor. Sonuçta burası öğrenci semti. Yerel halk genelde hafta sonları geziyor. Tabi biz ayrım yapmıyoruz. Herkes gelebilir. Yemeklerimiz ucuz. Malum kriz ortamı. İnsanlar artık önce cebine bakıyor. Seçici olmak zorunda kalıyor. Biz lezzet kalitemizi ön planda tutup hem de insanların alım gücünü düşünerek bu şekilde menüler yaptık. Fiyatlarımız da ucuz. İnşallah bu zorlu zamanda, kriz ortamında bu fiyatlarla halkımıza destek olmak istiyoruz. Olursak da ne mutlu. 24 saat açığız, çorba, sulu yemek, kavurma şeklinde hizmet vermekteyiz."

Görüntü dökümü:

--------------------------

-Lokanta camına asılan yazını görüntüsü,

-Lokantaya giren müşterilerin,

-Lokantanın içerisinden,

-lokantanın dışından çekilen görüntü,

-Lokanta sahibi Gökhan bilgiç'in konuşmasından çekilen görünhtüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/

Boyut: 567.33 MB

Süre: 5 Dakika 4 saniye