DHA YURT BÜLTENİ-5

1)FIRTINA ÖNCESİ 10 TON HAMSİ

BALIKESİR’in Bandırma ilçesine 10 mil mesafede Fener Adası açıklarında ağlarını atan kaptan Salih Öner’in ‘Arıcıoğlu’ isimli teknesi, 5 saat sonunda ağlarını çekti ve 700 kasa hamsi ile limana döndü. Yaklaşık 10 ton çeken 700 kasa hamsi 1 saate yakın bir çalışmayla soğuk hava donanımlı TIR’a yüklenerek İstanbul Balık Hali’ne sevk edildi.

Kaptan Salih Öner, dün akşam saat 22.00 sıralarında denize açılıp Fener Adası açıklarında ağ attıklarını belirterek, “Ancak fırtına çıkması ihtimali üzerine 5 saat sonra ağları çektik ve 700 kasa hamsi ile Bandırma Limanı’na dönerek yükümüzü Bandırma Toptancı Balık Hali’nde boşalttıkö dedi. Avdan memnun olduğunu belirten Öner, Marmara Denizi’nde hamsinin bol olduğunu, bu bolluğun devam edeceğini tahmin ettiğini söyledi. Kaptan Öner, Karadeniz’de bol olan palamutun ise İstanbul Boğazı’nda büyük teknelerin ağ atmaları nedeniyle Marmara Denizi’ne giremediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Teknenin gelişi

-Balık kasalarının kamyona yüklenmesi

-Kaptan Salih Öner (RÖP)

HABER/KAMERA: Erdem ÖZCAN-BANDIRMA(Balıkesir),()

89 mb 1 dk 27 sn

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2)ARTVİN'DE KEŞFEDİLEN 3'ÜNCÜ KARAGÖL, TURİZME KAZANDIRILIYOR

ARTVİN'in Borçka ve Şavşat ilçelerindeki doğal güzellikleri ile büyüleyen Karagöl'lere bir yenisi daha eklendi. Murgul ilçesi Damar köyündeki Tiryal Dağı eteğinde yer alan kentteki 3'üncü Karagöl, turizme kazandırılacak.

Artvin'in önemli turizm merkezleri olan Borçka ve Şavşat ilçelerindeki Karagöl'lere bir yenisi daha eklendi. Murgul ilçesi Damar köyündeki Tiryal Dağı eteğinde çam ormanlarının gölgesinde yer alan kentteki 3'üncü Karagöl, turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Göl, çevre düzenlemeleri ve yol çalışmalarının ardından yerli-yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, kentin bağrında barındırdığı Karagöller'in kentin turizmine önemli katkılar sağladığını belirterek bu göllere bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. Vali Doğanay, "Amacımız Murgul Karagöl'ü de diğer Karagöllerimiz gibi kısa süre içinde turizme kazandırmaktır. Böylece başta ilçemiz olmak üzere ilimizdeki turizm hareketliliğini artırarak yöre insanının turizmden hak ettiği payı alabilmesini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: BİZİM KARAGÖL'ÜN FARKLI ÖZELLİKLERİ VAR

Murgul'un turizm noktasında keşfedilmeyi beklediğini ifade eden Murgul Belediye Başkanı Hasan Çavuş da “Murgul içerisinde inanılmaz güzellikleri barındıran bakir bir ilçedir. Artvin’de Karagöllerimiz meşhurdur. Murgul ilçemize bağlı Damar köyünde bir Karagöl'ümüz var. Bizim Karagöl'ümüz diğerlerine göre daha farklı özellikleri barındırıyor. Bu alanı turizme kazandırmak istiyoruz. Ayrıca Kokolet vadimiz ve Gemkaya'mız var. Çok güzel yaylalarımız var. Herkesi ilçemizde ki doğal güzellikleri göremeye davet ediyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Murgul Karagöl DRONE detayları

Gölden detaylar

Belediye Başkanı Hasan Çavuş'un açıklaması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER - ARTVİN-

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3)CAM SEYİR TERASINI ZİYARETÇİ SAYISI KENT NÜFUSUNU GEÇTİ

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde, 240 metre ile Türkiye'nin en yüksek cam seyir terasları arasında yer alan Torul cam seyir terası, Ocak ayında ziyarete açıldı. Ziyaretçilerin korku dolu anlar yaşadığı seyir terasına çıkanlar, camın üzerinden değil, özellikle güçlendirilmiş platformdaki çelik kirişlerin yer aldığı kısımlardan yürümeyi tercih ediyor. Cam seyir terasını ziyaretçi sayısı 9 ayda, Gümüşhane kent nüfusunu da aşıp, 170 bine ulaştı.

Torul ilçesinde 240 metrelik cam seyir terası Ocak ayında tamamlanarak ziyarete açıldı. Zigana tüneliyle Karaca Mağarası güzergâhı üzerinde bulunan Torul Kalesi'nin bulunduğu tepenin zirvesine yapılan seyir terası, 90 metrekarelik alanı ve 50 kişiyi aynı anda taşıyabilecek güçlendirilmiş cam platformuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Cam seyir terasına çıkan bazı ziyaretçiler, cam platformun üzerinde yürümek yerine, kirişlerin üzerinde yürümeyi tercih etmesi dikkat çekiyor. Özellikle turizm sezonunun açılmasıyla cam seyir terasa, hafta içi 500-600, hafta sonları ise bin 500 ile 2 bin arasında ziyaretçi gelirken, bu sayı gün geçtikçe artıyor.

KENT NÜFUSUNU AŞTI

240 metre yüksekliğiyle ilgi odağı olan Torul cam seyir terasında ziyaretçi sayısı 9 ayda, Gümüşhane kent nüfusunu da aşıp, 170 bine ulaştı. İlçe nüfusunun 13 katı kadar ziyaretçinin akınına uğrayan terasın 170 bin 173'üncü ziyaretçisi Özer Yetim de ödüllendirildi. Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, terasın kent nüfusuna ulaştığı ziyaretçisi Özer Yetim'e üzerinde cam seyir terası fotoğrafının işlendiği tabağı hediye etti.

'HEDEF 200 BİN ZİYARETÇİ'

Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu, cam seyir terasının giderek ilginin artığını belirterek, "İlk hedefimiz 100 bin ziyaretçiyi ilçemize getirmekti. Bunu hep birlikte başardık. Emeği geçen herkese ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum. 100 bin ziyaretçi hedefinden sonra yılsonuna kadar 200 - 210 bin ziyaretçi aralığını hedefliyoruz. Adrenalin seven herkesi bu güzel ortamda ağırlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamaya devam edeceğiz herkesi ilçemize davet ediyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

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Cam seyir terası drone görüntüsü

(Haber-Kamera: Sinan UÇAR/TORUL (Gümüşhane),()-

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4)VARTO KAYMAKAMI KAÇMAZ, GAZİ VE KANSER HASTALARINI ZİYARET ETTİ

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı vekili Erkan Kaçmaz, ilçenin çeşitli mahallelerinde yaşayan gazi ve kanser hastalarını ziyaret ederek istek ve sorunlarını dinledi. Beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ile birlikte ilçedeki tüm gazi ve kanser hastalarını evlerinde ziyaret eden Kaymakam Erkan Kaçmaz, hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Hürriyet Mahallesinde oturan Kore Gazisi Fahrettin Kocadağı da ziyaret eden Kaçmaz, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanlığı ve cem evi dedesi ile de görüştü. Bu tür ziyaretlerini sık sık yapacağını söyleyen Kaçmaz, "İlçemizin çeşitli mahallerinde ikamet eden gazi ve özellikle kanser hastalarımıza birer ziyaret gerçekleştirdik. Gazi ve hastalarımızın maddi olarak sıkıntılarının olup, olmadığını kendilerinden dinledik. Tedavilerinin yapılması yönünde elimizden gelebilecek her türlü imkânlarla kendilerine destek olacağımızı ifade ettik. Sağlık insan hayatının en önemli merdiven basamağı. Bu bilinçle tedavi görmekte olan vatandaşlarımızı unutmadık. Yaşlı, çocuk ve diğer hastalarımızı ziyaret edip sağlık durumları ile ilgili bilgi aldık. Hastalarımıza moral olsun diye kendilerini ziyaret ettik. Hastalarımız bizi karşılarında gördüklerinde memnuniyetlerini bize ifade ettiler. Kendilerine Allahtan hayırlı şifalar dilerim" diye konuştu..Hasta Kenan Işık eşi Kahire Işık ise, İlçe Kaymakamının evlerine yaptığı bu anlamlı ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek teşekkür ettiler.Kaymakam Erkan Kaçmaz, hastalara gıda paketi, çocuklara ise oyuncak dağıttı.

Görüntü Dökümü

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-Kaymakam Kaçmaz'ın hasta ve gazi ziyaretleri

-Hasta ve yakınları ile Kaymakamla röp

Haber-Kamera: Fatih ÇELİK / MUŞ/ VARTO,()

(Süre: 02 dk 32 sn)

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5)TEL TOKALAR ÇIKARILDI, KAĞIT MENDİLLER ÇÖPE ATILDI

İZMİR'de Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile Ege Üniversitesi'nde (EÜ) gerçekleştirildi. İzmir'de de etkili olacağı söylenen tropik fırtına uyarısına rağmen iptal edilmeyen ALES'e girenler, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine geldi. Adaylar, sıkı aramalardan geçti. Kadınların saçlarındaki tel tokalar çıkarıldı, kağıt mendiller bile içeri alınmadı.İzmir'de ALES'e girenler, sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara gitti. Saat 10.30'da başlayan sınav için adaylar, saat 09.30'dan itibaren salona alınmaya başlandı. Yüzlerce aday, sınavda görevli polis memurları tarafından titiz bir şekilde aranarak içeri alındı. Kadın adaylar, küpelerini, yüzüklerini, hatta saçlarındaki tel tokaları bir çıkarmak zorunda kaldı. Şemsiye ile gelenlerin, şemsiyeleri de alınmadı. Adaylar, şemsiyelerini ve bazı özel eşyalarını kapı girişinde bırakmak zorunda kaldı. Kağıt mendil ve kalem de yine sınav salonuna girişi yasak olanlar arasındaydı. Sınav merkezlerinin girişlerine de içeriye alınması yasak olan eşyaların listesi asıldı.

'HAYATIMIZ SINAV OLDU'

Sınava girmek için Ege Üniversitesi'ne gelen Engin Aykan, heyecanlı olmadığını çünkü sık sık sınavlara girdiğini söyledi.

Daha önce de ALES'e girdiğini, ama tercih yapmadığını belirten Aykan, "Yıllardır zaten sınavlara girip girip çıkıyoruz. Hayatımız sınav olduğu için heyecan kalmıyor" dedi. Yine ALES'e giren Rümeysa Uzun da ikinci kez şansını denemek istediğini dile getirdi. Sınavların yarıştan başka bir şey olmadığını söyleyen Uzun, soruların herkesin kendi bölümüne göre olmadığını vurgulayarak, "Bu nedenle sorun yaşıyoruz. Bölümümüze göre soru çıksa çok daha iyi olur. Bölüme göre sınav yapılmaması bizleri zorluyor" diye konuştu. Eşi Nurşen Yılmaz'ı sınava getiren Gencer Yılmaz ise, eşinin sürekli bir eşyayı vermek için dışarı çıkması karşısında, "Bu kadar detaylı arama yapıldığını bilmiyorduk. Tel tokalarını çıkardılar, kalemliğini almadılar. Eşim sürekli bir eşyayı vermek için kapıdan döndü" dedi.

Sınav, 150 dakika sürdü.

Görüntü Dökümü

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-Ege Üniversitesi'ne sınav için gelenlerden görüntü

-Aramalardan görüntü

-Sınava giren adaylar ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ()

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