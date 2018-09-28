DHA YURT BÜLTENİ 5

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde tek katlı bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. Maddi hasarın oluştuğu evde Salim Taştan (58) ve eşi Hatice Taştan (54) hafif şekilde yaralandı.Olay, sabah saatlerinde Orta Mahalle Karapınar Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre gaz sızıntı sonucunda Salim Taştan, Hatice Taştan ve oğulları Özcan Taştan'ın oturduğu tek katlı evin mutfağında patlama meydana geldi. Patlamada Salim Taştan ve eşi Hatice Taştan hafif şekilde ellerinden yaralandı. Özcan Taştan ise yara almadan kurtuldu. Patlamanın ardından çıkan yangını İnönü Belediyesi itfaiyesi ekipleri müdahalede bulunarak söndürdü. Yaralı Taştan çifti, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Evde büyük maddi hasarın oluştuğu patlamaya ilgili soruşturma başlatıldı.(Görüntü dökümü:-Cep telefonuyla çekilmiş görüntünde,patlamanın olduğu evin önünde itfaiye ekiplerinin çalışma yapması ve evden dumanların çıkması,-Yaralıların kaldırıldığı hastanenin acil servisi girişine bir ambulansın gelmesinden çekilen görüntü bulunuyor.)Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,()Not: Görüntüler '28 ınonu'de dogalgaz patlaması esk' dosyası ile ESKİŞEHİR klasörüne link geçildi.Boyut: 158.18 MBSüre: 1 dakika 24 saniye

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Komşu kavgasında ölü sayısı 2’ye yükseldi

ŞANLIURFA’da dün akşam, birbirine komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Yaralı 3 kardeşin tedavisi sürerken, Valilik gerginliğe neden olan kavga nedeniyle vatandaşları sağduyulu olmaya çağırdı.

Osmanlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde birbirine komşu olan Türk ve Suriyeli iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Mahmut, Mesut, Mehmet, Murat ve Müslüm Dağ kardeşler yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mahmut Dağ, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Kavganın ardından toplanan bazı kişiler, Suriyelilere ait e ve işyerlerine zarar verdi. Polis, sokaklarda toplanan gruplara tazyikli su ve biber gazlı müdahalede bulunarak, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan Mesut Dağ da gece geç saatlerde hayatını kaybetti.

Mahmut ve Mesut Dağ kardeşlerin yakınları hastanede Arapça ağıtlar yaktı ve yaşananlara tepki gösterdi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, hastanede tedavisi süren 3 kardeşi ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı, yakınlarına başsağlığı diledi.

VALİLİKTEN SAĞ DUYU ÇAĞRISI

Gerginliğin ardından Şanlıurfa Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Vatandaşların sükunete davet edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu olayla ilgili 5’i erkek, 3’ü kadın olmak üzere 8 şahıs olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi başta olmak üzere il genelinde her türlü güvenlik önlemleri alınmış ve gerekli adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Şanlıurfalı kardeşlerimizin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da daha büyük bir sükûnet ve sağduyuyla hareket edeceklerine inanıyor, vatandaşlarımızın olası tahrik ve provokasyonlara prim vermemelerini ve özellikle sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılan yanlış ve asılsız haberlere itibar etmemelerini diliyoruz.ö

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Mahmut ve Mesut Dağ kardeşlerin cenazeleri de defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli Tıp Kurumu önünde toplananlar

- Kadın Arapça ağıtlar yakması

- Cenaze aracına konulan tabutlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA ()

326MB

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Musluk hırsızları yakalandı

Kayseri'de, camilerin tuvalet ve şadırvanlarındaki muslukları söküp, çaldıktan sonra hurdacıya satan 3 hırsız, polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Garipdost, Pervane, Ömeriye, Meydan ve Arısoy camilerinin tuvaletleri ile şadırvanlarındaki muslukların yerlerinden sökülüp, çalındığı ihbarları üzerine harekete geçti. Gece girdikleri camilerin tuvalet ve şadırvanlarındaki muslukları sökerek, çaldıktan sonra hurdacıya satan hırsızların Özgür A. (27), Özay A. (21) ve Barışkan I. (24) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 hırsız yakalanıp, gözaltına alındı. Çalınan muslukların bir kısmı da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özgür A., Özay A. ve Barışkan I., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Musluk hırsızlığının güvenlik kamera görüntüleri

- Hırsızların sağlık kontrolüne getirilişi

- Sağlık kontrolü sonrası polis araçlarına hırsızların bindirilmesi

- Diğer görüntüler

Haber-Kamera:Yasin DALKILIÇ/Kayseri()

3 dakika 12 saniye /102 MB



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Altındaki fiyat artışı gümüşe yaradı

KAYSERİ'de gümüş işi yapan Ahmet Demirbozan, son dönemde altındaki fiyat artışı nedeniyle vatandaşların gümüşe yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

27 yıldır gümüş işi ile uğraşan Ahmet Demirbozan, son dönemde altındaki yükseliş nedeniyle gümüşe talebin arttığını söyledi. Gümüş fiyatlarının altına göre çok uygun olduğunu belirten Demirbozan, "Altın genelde hediyelik olduğu için fiyatlardaki yüksek rakam gümüşe talebi arttırdı. Gelen müşterilerimiz (Altının fiyatının yüksek oluşu bizim alım gücümüzü azalttı) diyor. Onun için biz genelde özel sipariş ya da burada hazır olan ürünlerimizin üzerine isimlik gibi hediyelikler yapıyoruz" dedi.

Gümüşteki fiyat artışlarının altına oranla çok düşük olduğunu kaydeden Demirbozan, "Gümüşte de son 3-4 içinde biraz yükselme olmuştu ama düşüşler başladı. Tabi doların yükselmesinden dolayı işçilik fiyatlarında biraz artış oldu. Tabi bu fiyatlar altına kıyasla çok düşük rakamlar oluyor. Gümüş fiyatları 10 liradan başlıyor işçiliğine göre değişiyor. Gümüşte genellikle bileklik ve kolye tercih ediliyor. O tür hediyelikler kişiye özel olduğu için satışlarımız iyi oluyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Gümüşlerden görüntü

-Gümüşçü Ahmet Demirbozan ile röportaj

-Diğer genel- detay görüntüler

Haber- Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,)

2 Dakika 41 Saniye / 324 MB

