DHA YURT BÜLTENİ 5

10 ay önce, "ölüm sırasının geleceğinden korkuyorum" diyen slikosiz hastası da öldü

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde yaşayan ve 10 ay önce mikrofonuna, "Her gün ölüm sırasının geleceğinden korkuyorum" diyen slikosiz hastası 38 yaşındaki Ramazan Aydar, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Aydar'ın hayatını kaybetmesi ile Karlıova ilyçesinde yaşayıp geçmişte kot taşlama işinde çalıştıkları için aynı hastalıktan ölenlerin sayısı 17'ye çıktı.

SİLOKOSİZ KARLIOVA'DAN 17'İNCİ CAN ALDI

Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde yaşayan ve geçmişte kot taşlama işinde çalışmaktan dolayı slikozis hastalığına yakalandığı için 4 yıldır solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren 6 çocuk babası 38 yaşındaki Ramazan Aydar, Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aydar'ın cenazesinin Elazığ'dan Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyüne getirilerek topragğaü verileceği belirtildi. Aydar'ın hayatını kaybetmesi ile birlikte Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayıp geçmişte kot taşlama işinde çalıştıkları için slikozis hastalığına yakalanarak hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıkmış oldu.

10 AY ÖNCE 'YA KONUŞMUŞTU

Elazığ'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 6 çocuk babası Ramazan Aydar, 27 Kasım 2017 tarihinde slikozis hastaları ile ilgili haber yapan muhabirine yaşadıklarını anlatırken, ölüm sırasının kendisine gelmesinden korktuğunu söylemişti. Aydar, kot taşlama işi nedeniyle yakalandığı hastalığı anlatırken, "İstanbul'da kot taşlama işiyle tanıştık. 800 TL maaş alıyurduk. Fakat, kaçak ve sigortasız çalıştırıldık. O yıllarda sigortalı çalışmanın ne anlama geldiğini ve kot taşlama işinin sağlıksız olduğunu bilmiyorduk. Köyde elektrikler, sık sık kesiliyor. Elektriklerin kesildiği zamanlarda solunum cihazımız, çalışmıyor. Bu yüzden hastaneye gidiyoruz; çünkü bu makineler, bizim nefesimizdir. Çocuklarıma her baktığımda, onlara destek olamayıp, doğru dürüst babalık yapamıyorum. Her gün çocuklarıma baktıkça kahroluyorum; çünkü artık iyileşemeyeceğimi biliyorum. Her gün ölüm sırasının geleceğinden korkuyorum"demişti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

ARŞİV

-Ramazan Aydar ile yapılan röp

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA,(Bingöl),()-

========================================================

Tunceli'de, eylem hazırlığındaki 2 pkk'lı etkisiz hale getirildi



TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonların sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: "Tunceli-Mazgirt kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyonda; eylem yapma hazırlığı içinde olduğu tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu terörist, Jandarma Özel Harekat timlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

TUNCELİ, () -

========================================================

Kırmızıya dönen çay tedirgin etti

AYDIN'ın Germencik ilçesinden de geçen Büyük Menderes Nehri'ne akan İl Çayı, jeotermal sondaj kuyularından çıkan suların salınmasıyla kırmızıya büründü. Çayın kan renginde kıpkırmızı aktığını gören vatandaşlar o anları görüntülerken, yetkililere şikayet etti. Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de iz sürerek, sorunu yaratan firmaya taahhüdü yerine getirmediği gerekçesiyle 24 bin 703 TL ceza kesti. Büyük Menderes Nehri'ni besleyen İl Çayı, 24 Eylül Pazar günü, kırmızı renge büründü. Çayın bu hali, halkı tedirgin etti. Vatandaşlar cep telefonlarıyla o anı görüntüledi. Bu görüntülerle jandarma ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, Hıdırbeyli Mahallesi'nde bulunan, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait göletten çaya gelen suyun, Hıdırbeyli Mezarlığı'ndan itibaren kırmızı aktığını belirledi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de kısa sürede bölgeye gelerek numune aldı. İl Çayı'ndaki kirlilikle ilgili tutanak tutuldu. Çayı kirlettiği düşünülen jeotermal santralinden herhangi bir atık bırakılmadığı görüldü. Bunun üzerine ekipler, nöbet tutmaya başladı. Bölgeden ekiplerin gittiğini düşünen firma çalışanlarının bir gün sonra tekrar atık bırakması üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve jandarma ekipleri suç üstü yaptı. Durumu tutanak altına alan ekipler, jeotermal santral firmasına, taahhüdüne uymadığı için 24 bin 703 TL ceza kesti. İl Çevre Müdürlüğü yetkilileri kontrollerin süreceğini ve gereken cezaların devam edeceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-İl çayının kırmızıya bürünmesi vatandaşlar tarafından cep telofonuyla çekildi

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

========================================================

Tokat'ta Japon eşek arıları, bal üreticilerinin kabusu oldu

TOKAT'ta asıl vatanları Doğu Asya olan 'Japon' eşek arısı yaklaşık iki ayda bin 500 kovan söndürerek 12 milyon civarında arıyı telef etti. Bölgedeki bal üreticileri, soruna çare arıyor. Tokat Arıcılar Birliğine bağlı 470 arıcının kovanlarında ölümler meydana geldi. Sebebini araştıran üreticiler ölümlere Japon eşek arısının neden olduğunu fark etti. Almus ve Turhal ilçelerinde yoğun olarak görülen eşek arıları Tokat genelinde ortalama bin 500 kolonide yaklaşık 12 milyon arıyı telef etti. Konu ile ilgili araştırma yapan Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, üreticilerin ciddi bir sıkıntı ile karşı karşıya olduklarını ifade etti.

3-4 SAATTE BİR KOLONİYİ SÖNDÜRÜYORLAR

Birliğe üye olan arıcıların şikayetleri üzerine araştırma yaptıklarını ve Japon eşek arısı denilen canlıya ulaştıklarını kaydeden Ali Demir, "Bizim 470 üyemiz var. Ağustos ayından itibaren yaklaşık iki aylık bir süreçte üyelerimizin her birinin arılığında 5 ile 10 kovan arasında arı ölümleri mevcut. Bu ölümleri araştırdığımızda Japon eşek arısı denilen bir canlı ile karşılaştık. Bu Japon eşek arıları 2.5-3 santim uzunluğunda. Her bir eşek arısı dakikada 15-20 adet arımızı öldürüyor. 40 eşek arısı bir kovanı yaklaşık 3-4 saat içerisinde söndürmüş oluyor. Yaptığımız araştırmada 1000 ile bin 500 arasında arı kovanımızın söndüğünü belirledik. Bununla ilgili herhangi bir mücadele yok. Yetkililer, bu yönde nasıl bir çözüm bulunur araştırması içerisindeler. Çözüm bulunur diye ümit ediyoruz" dedi.

Eşek arılarının bu yıl içerisinde çoğaldıklarını ifade eden Arıcılar Birliği Başkanı Demir, "Japon arıları Tokat bölgesinde yoğun olarak Almus ve Turhal ilçelerinde görülmektedir. Merkezde var, Çamlıbel bölgesinde var, Zile'de var, Pazar ilçemizde var ve bu giderek çoğalıyor. Geçmiş yıllarda da vardı ama sayısal olarak az oldukları için sıkıntı yaşamıyorduk. 2018 yılı içerisinde aşırı şekilde çoğaldılar. Üyelerimizin hepsi bundan muzdarip" diye konuştu.

Başkan Demir, bu arılardan çevre illerde sadece Sivas'ta olduğunu duyduklarını belirterek, "Ancak bu sadece bir duyum. Şimdilik sadece kendi bölgemizde mevcut bu arılar. Şu anda arılar kışlamaya geçtiği için kolonilerde 8 ile 15 bin civarında arı bulunmakta. Bu eşek arıları da dadandığı zaman, bir koloniyi 4 saat içinde söndürebiliyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Cep telefonu ile kovanlardan çekilen görüntüler

-Ölü arılar

-Birlik Başkanı Demir'in açıklaması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,()

(348 mb)

==========================================================

Yozgat'ta gizli kalan yer altı şehrine girildi

YOZGAT'ta, yerleşim alanı içerisinde bulunan bin 700 yıllık yer altı şehri, girişini kapatan evlerin kamulaştırılmasıyla gün yüzüne çıktı. Kapadokya'ya 65 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi yerleşim alanında kazı çalışmaları sürüyor.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde bulunan ve milattan sonra 300'lü yıllarda erken Hıristiyanlık döneminde yapıldığı tahmin edilen 10 odalı yer altı şehrinde yapılan kazı çalışmaları ile 8 odalık bölüm ile bağlantı tünelleri temizlendi. 2008 yılında tespit edilerek sit alanı ilan edilen bölgede, 2017 yılında, yer altı şehrinin giriş kısmını kapatan evlerin kamulaştırılmasından sonra Yozgat Kültür ve Turizm Müdürlüğünün girişimleriyle kazı çalışmalarına başlandı. MTA tarafından yapılan incelemenin ardından, yer altı şehrinin 217 metre uzunlukta ve 8 odalı bölümün sağlam durumda, içerisindeki havanın solunabilecek seviyede olduğu belirlendi.

KÖYLÜLER AHIR VE DEPO OLARAK KULLANMIŞ

Yer altı şehrinin, giriş kısmında geçmiş yıllarda inşa edilen evlerin sahipleri tarafından, tarihi yerleşim alanının, 2 odalık bölümün ağıl ve depo olarak kullanıldığı belirlendi. Kamulaştırma yapıldıktan sonra evlerin yıkılmasıyla yer altı şehri gün yüzüne çıktı. Temizlik çalışmalarının ardından, kaya içine oyulmuş 217 metre uzunluktaki 8 odalı bölümün az hasarla günümüze ulaştığı belirlendi.

KAPADOKYA BÖLGESİNE 65 KİLOMETRE

Özler Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Boğazlıyan Kaymakamı Davut Sinanoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı yapılan çalışmalar hakkında Arkeolog Ömer Yılmaz'dan bilgiler aldı. Vali Yurtnaç, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Yozgat'ın bir tarih kenti olduğunu belirterek, "Kapadokya bölgesine 65 kilometre mesafede bulunan, Özler yeraltı şehrinde, bu sene itibariyle temizlik çalışmalarına başladık. Yaptığımız kazılarda buranın 300 metreye yakın bir yer olup, giriş ve çıkışı olduğunu ve 8 tane odanın da varlığını tespit ettik. Temizleme çalışmalarına başladık ve odaları meydana çıkardık" dedi.

Yozgat'ın turizm bölgeleri arasında yer aldığını ve Kapadokya-Hattuşaş güzergahında bulunduğunu ifade eden Vali Yurtnaç, "Kapadokya'dan çıkıp Hattuşaş'a giden yol hattının, Özler köyü, sonra 2 bin yıllık tarihi Roma Hamamı ve Yozgat'ta bir akşam konaklama ve son olarak Hattuşaş'a ulaşan bir turizm yolu olmasını istiyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar alt yapı ve tanıtım çalışmalarıdır. İnanıyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde Yozgat turizm konusunda daha gelişmiş bir şehir haline gelecektir. Burada arkeologlar çalışıyor. Dediklerine göre MS 300'lü yıllarda yapılmış bir yerleşim yeri burası. Zaten Kapadokya'da da benzer yerler var. Buraların Kapadokya'nın devamı olduğunu düşünüyorum. Zamanında insanlarımız burada yaşamışlar ama şimdi biz burayı tarihi bir varlık olarak turizme kazandıracağızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yer altı şehrinin giriş bölümü, girişi kapatan evlerin yıkıldıktan sonra kalan izleri

-Yer altı şehrine giriş ve tünellerden görünktü

- Arkeolog Ömer Yılmaz'ın tünellerde çalışmaları anlatması

-Yer altı şehrinden detay görüntüler

-Vali Kemal Yurtnaç'ın, Arkeolog Ömer Yılmaz'dan bilgi alması

-Vali Kemal Yurtnaç'ın konuşması

BOYUT: 702.445 MB

Haber_Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

=====================

Evinin önündeki durakta kalbinden vurulmuş halde bulundu

ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, 67 yaşındaki Yüksel Sarı evinin önündeki durakta kalbinden vurulmuş halde bulundu. Yanında tabanca bulunan Yüksel Sarı tedaviye alınırken, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Olay saat 09.30 sıralarında, Adapazarı Şeker Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi. Vatandaşlar, Yüksel Sarı'yı durakta hareketsiz halde yatarken görünce yanına gitti. Vatandaşlar, Yüksel Sarı'nın göğsünde kurşun yarası olduğu ve yanında tabanca olduğunu fark edince durumu 112 Acil'e bildirdi. 112 Acil ekibi, Yüksel Sarı'ya ilk müdahalede bulundu. Kalbinden yaralandığı belirlenen Yüksel Sarı kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yüksel Sarı hastaneye kaldırılırken, durakta geride tabanca, ayakkabıları ve tesbihi kaldı.

Polis, olay yerinde incelemede bulunarak, tabancayı aldı. Polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Durağın hemen arkasındaki binada yaşadığı öğrenilen Yüksel Sarı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı, "İnsan yaşadığı imtihanlarda suçu kimseye atamaz. Ecel her şeyi siler de geçer. Çok yazık ölümüm sırlarla gömülüp gidecek, neler vardı acaba bir hiç. Hiç değişmeyen bir istek, huzur, sorumlu sadece ben, kimseyle işim yok." notunu yazdığı görüldü.

Yüksel Sarı'nın 1 yıl önce çocuğunu kazada kaybettiği ve bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi. Yoğun bakıma alınan Sarı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralı yerde yatarken

-Polis ve 112 Acil müdahalesi

-Ambulansa alınması ve ambulansın hareket etmesi

-Duraktaki detaylar

-Çevredeki vatandaşlar

-Genel görüntü ve detaylar

======================================

Servis midibüsünün altında kalıp, öldü

ANTALYA'da, yolun karşısına geçmek isterken servis midibüsünün çarptığı Beltan Akın (48), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi yönüne giden Giyasettin D. yönetimindeki 07 FKT 73 plakalı servis midibüsü, işe gitmek için evden çıkıp caddenin karşısına geçmeye çalışan Beltan Akın'a çarptı. Aracın altında yaklaşık 50 metre sürüklenen Akın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Beltan Akın'ın cansız bendeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü Giyasettin D. ise gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle trafik, bir süre tek şeritten sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Sürücünün gözaltına alınması

- Polisin olay yerinde inceleme yapması

- Ölen yayadan görüntü

- Çarpan sürücünün servisinden görüntü

- Ölen yayanın opak fotoğrafı

- Detaylar

'77 MB// 41 SN'

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,()



======================================

Edirne'de yakalanan orkinosu Yunan ve Bulgarlar aldı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde Saros Körfezi'nde balıkçıların oltayla yakaladığı 1 metre 25 santim uzunluğu, 75 kilo ağırlığındaki orkinos balığını Bulgaristanlı turistler aldı. Balıkçı, Feridun Biztiren, kilosu 50 liradan satışa çıkardığı balığın 50 kilosunu Bulgar ve Yunan müşterilerinin aldığını söyledi.

Saros Körfezi açıklarında avlanan balıkçılar oltayla 1 metre 25 santim uzunluğunda 75 kilo ağırlığında orkinos balığı yakaladı. Balıkçılar yakaladığı orkinosu, Edirne Balıkpazarı Caddesi'ndeki işyerlerinde satışa çıkardı. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği balıkla vatandaş bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Orkinos balığını tezgahında kilosu 50 liradan satışa çıkaran Feridun Biztiren, "Saros Körfezi'nde oltayla yakalandığımız balığı kilosu 50 liradan satışa çıkardık. Bu yıl denizde yakaladığımız en büyük balık diyebiliriz. Balığın tamamını alan olmadığı için parça parça satıyoruz ve 15 kilosunu Türk müşterilerimize sattık. Balığın kalanını ise Yunan ve Bulgar müşterilerimiz aldı" dedi.

Döviz kurundaki artışla birlikte Edirne'ye alış verişe gelen Yunan ve Bulgar turistler, günlük ihtiyaçların büyük bölümünü kentten karşılıyor. Balıkçı Feridun Biztiren, Bulgar ve Yunan turistlerin Edirne'den balığı 4'te bir fiyatına ucuz aldığını belirterek, "Bulgar ülkelerinde 10 liraya tanesini aldığı bir balığın kilosunu buradan 10 Leva'ya alıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Orkinos balığından genel detay

Vatandaşın orkinos balığına ilgisi

Fotoğraf çekilmesi

Feridun Biztiren ile röp.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY, EDİRNE ()



======================================

Gazipaşa'da jandarmadan denetim

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında okul servislerini denetledi. Okul çevresinde şüpheli şahıslar ve sürücüler 'Takbul' gözlükle kontrol edildi.

Gazipaşa'da 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler denetimlerini artırdı. Okul servislerini durduran jandarma ekipleri, sürücülerin ve araçların belgelerini kontrol etti. Servis araçlarındaki dur levhası, yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası ve emniyet kemerlerini kontrol eden ekipler, uyarılarda bulundu.

Kontrol işlemlerinin bitmesinin ardından jandarma ekipleri, servis araçlarını tek tek inceleyerek, öğrencileri emniyet kemeri takma konusunda uyardı. Öğrenci servis şoförlerinin evraklarını inceleyen jandarma ekipleri eksik evrak olup, olmadığını kontrol etti.

Ekipler denetimlerde, Antalya'da sayılı olan ve suçluların yakalanmasında jandarmaya teknolojik destek sağlayan Takbul gözlüğünden de yararlandı.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, ekipler eğitim öğretim yılı boyunca servis araçlarına yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Okul servis şoförlerine bilgilendirme

- Okul çevresindeki araçlar ve şahısların Takbul gözlükle incelenmesi

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), ()

======================================

Otomobil motoruna sıkışan yavru kediye polis şefkati

ANTALYA'da park halindeki otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, polis tarafından kurtarıldı. Yavru kediyi bir süre seven polis memuru Alper Deniz, hayvan barınağına götürdü.

Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'nde yer alan kütüphane otoparkındaki 34 RE 2977 plakalı otomobilin motor kısmına yavru kedi girdiğini gören bir kişi, aracın ön camına 'Motor kısmında kedi var (yavru). Sıkışmış, çalıştırırken bakın lütfen' yazılı not bırakıp polis ve güvenlik görevlilerine haber verdi. İhbarın ardından bölgeye gelen polis, sahibine ulaştığı aracın kaputunu açıp yavru kediyi kurtardı. Kediyi çıkardıktan sonra bir süre elinden bırakmayan polis memuru Alper Deniz, sevip oynadı. Polis memuru, ardından yavru kediyi Konyaaltı Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

Arabanın sileceğine yazılan not kağıdının görüntüsü

Aracın görüntüsü

Polislerin görüntüsü

Aracın kaputunun açılması

Yavru kedinin şaşkın bakışları

Polis memurunun kediyi yakalayıp dışarı çıkartması

Polislerin yavru kediyi severken görüntüsü

Polis ekibi yavru kediyi barınağa götürürken görüntüsü

183 MB -- 01.39 // HD

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,()



======================================

Göller Bölgesi 'Çöller Bölgesi' olmasın

EKOSİSTEMİ Koruma ve Burdur Gölü'ne Hayat Verelim Derneği Başkanı Burhan Cahit Karakurt, "Biz Göller Bölgesi'nin zamanla 'Çöller Bölgesi'ne dönmemesi için çalışıyoruz, herkesi de bu çalışmaya destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

Ekosistemi Koruma ve Burdur Gölü'ne Hayat Verelim Derneği Başkanı Burhan Cahit Karakurt, Burdur Gölü Halk Plajı'nda düzenlediği basın toplantısında son 15 gündür Burdur Gölü ile ilgili olarak yapılan açıklamaların hem üzücü hem de sevindirici olsa da Burdur Gölü'ne dikkatinin çekilmesini sağlayan haberlerin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Dernek olarak 2013 yılından bu yana pek çok sanatçı, bilim insanı, siyasetçi ve doğaseverle birlikte yaptıkları eylem ve etkinliklerle Burdur Gölü'ndeki kurumanın bakanlık, ülke ve dünya gündemine alınmasını sağladıklarını vurgulayan Karakurt, çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini anlattı.

Karakurt, "Meke Gölü, Akşehir Gölü, Esmekaya Sazlıkları, Yarışlı Gölü, Acıgöl, Seyfe Gölü, Akyol Sazlıkları ve neredeyse Beyşehir Gölü, adlarını saydığım göl ve sazlıkların tamamı Burdur Gölü ile aynı kaderi paylaşıyor. Nedir o kaderleri? Öldüler ya da ölüyorlar. Kimisi için bilimsel ve teknik çalışmalar devam ediyor, kimisi içinse artık çok geç. Bizim amacımız Burdur Gölü'nün şu andaki durumunun muhafazasını sağlayarak daha fazla kayıp vermesini önlemek olmalı. 1960'lı yıllarda Burdur il sınırları içinde 14 doğal gölün varlığından bahsedebilirken bugün sadece 5 gölümüz varlıklarını tehlikeler içinde sürdürüyor. Burdur Gölü havzasında 30 baraj ve göletle beraber resmi ve gayriresmi 9 bin sondaj olduğu tahmin ediliyor. Çevre kirliliği her gün artıyor. Bu güç koşullar Burdur Gölü'nün yaşam ve fiziki korunmasını zorlaştırıyor" dedi.

Tüm bu zorluklara rağmen Burdur Gölü'nün yaşaması ve bakanları kendisine hayran bırakan eski günlerine döndürülmesi için umutları olduğunu kaydeden Karakurt, "Yapılacak her çalışmada, somut olarak ortaya konan her kampanyada, Burdur Gölü havzasında yaşayan her insanın bize ve bizim gibi çabalayan kişi ve kurumlara ellerinden gelen desteği vereceklerine hem inanıyoruz hem de kendimize olan güvenimiz kadar da eminiz. Bugünden itibaren konuyla ilgili her kişi, kurum ya da kuruluşun, başta konuya yaklaşımı çok olumlu ve ileri görüşlü olduğunu bize hissettiren Sayın Burdur Valisi Hasan Şıldak Beyefendinin yol göstericiliğinde her tür çalışmanın ve önerinin destekleneceğine inancımız sonsuz. Biz Göller Bölgesi'nin zamanla 'Çöller Bölgesi'ne dönmemesi için çalışıyoruz, herkesi de bu çalışmaya destek vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Burdur Gölü drone görüntüsü

- Cahit Karakurt'un açıklaması

- Göl kenarında çekilen araziler

- Gölden detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, ()