DHA YURT BÜLTENİ-5

1)İNŞAATIN TEMEL KAZISINDA TOPRAK GÖÇTÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI (1)

BARTIN'da, 400 yataklı devlet hastanesinin inşaatının temel kazısı sırasında toprak çöktü. Bir iş makinesi ile bir kamyon toprağın altında kaldı. 1 işçi yaşamını kaybederken, 1 işçi ise yaralı olarak kurtarıldı. Kamyonda mahsur kalarak yaşamını kaybeden kamyon sürücüsünün cesedi çıkarılmaya çalışılıyor.

Ayhan ACAR/BARTIN, () -

===================================================

2)KÖPEK MERAKI GEÇİM KAYNAĞI OLDU

ELAZIĞ'ın Ulukent Mahallesi'nde yaşayan Adil Kaya (30), kendi imkanları ile kurduğu çiftlikte kangal ve çoban köpeği yetiştiriyor. Köpeklere olan merakı nedeniyle çiftliği açan Kaya, çoban köpeklerini 8-15 bin lira arasında satışa çıkardı. Ulukent Mahallesi'nde yaşayan Adil Kaya (30), köpek merakı nedeniyle kendi imkanlarıyla bir çiftlik kurdu. Burada yavru kangal ve çoban köpeklerini yetiştiren Kaya, köpeklere sürüyü koruyacak şekilde eğitim veriyor. Çiftliği kurduktan sonra bütün zamanını burada geçiren Kaya'nın köpek merakı, aynı zamanda geçim kaynağı olmaya başladı. Yetiştirdiği kangal ve çoban köpeklerini 8 - 15 bin lira arasında satışa sunan Kaya, yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Kaya, yetiştirdiği köpeklere en büyük ilgiyi ise sürü sahibi ve dağlık kesimde yaşayan vatandaşların gösterdiğini kaydetti.

Kangal ve çoban köpeklerine olan ilgisinden dolayı çiftlik kurduğunu söyleyen Kaya, "Bu köpekler asil hayvanlardır. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan insanlarımız tercih ediyor. Fiyatları pahalıdır, ama özellikle sürü sahipleri için çok kıymetlidirler. Şu an çiftliğimde bulunan 3 arsız isimli çoban köpeğimin fiyatı 15 bin liradır. Fiyatının pahalı olmasının nedeni sahiplenme duyguları fazladır. İnsanlara zarar vermezler. Sürüleri korur ve en küçük zarar gelmemesi için canını bile verirler. Özellikle sürülere zarar veren vahşi hayvanlara karşı savaşçı özelliği vardır. Küçük çocuklara karşı oldukça hassasdır. Çocukları korur ve onlarla oyun oynarlar. En son bir müşteri 8 bin lira verdi, ama ben satmadım. Kesinlikle fiyatında bir düşme olmaz. Diğer köpeklerimin de özelliklerine göre fiyatlarında farklılıklar meydana geliyor. Çoban köpeklerine her gün düzenli olarak spor yaptırıyorum. Çoban köpeklerinin formunu koruması için her gün düzenli olarak yürütüyoruz. Çünkü dağlık alanlarda özellikle sürülerin peşinde hızlı olmaları gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Köpeklerden görüntü

-Köpeklerin sahibi ile oyun oynaması

-Röportaj

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,()

==========================================================

3)DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ, 2020'DE İLK IŞIĞI ALACAK

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaklaşık 200 milyon liraya mal olacak Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) ilk ışığın 2020'de alınacağını söyledi. Rektör Ömer Çomaklı, kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı Kayak Merkezi'nin 3 bin 170 rakımlı Karakaya Tepesi'nde yapımına devam edilen Doğu Anadolu Gözlemevi'nin inşaatını gezip, yetkililerden bilgi alan aldı. Çomaklı, 2013 yılında yapımına başlanılan gözlemevinin 2019'un sonunda tamalanacağını belirterek, Türkiye'nin ilk ve en büyük kırmızı ötesi teleskobunun burada bulunacağını vurguladı. DAG'ın, Türkiye'nin yürüttüğü en büyük temel bilim projesi olduğunu kaydeden Çomaklı, "Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi'nin sağlayacağı sayısız bilimsel katkının yanı sıra aynı zamanda Erzurum'a bir 'gözlemevi şehri' unvanı kazandıracak. Yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim adamı ve turist şehrimize gelecek. Dünyanın gözü bu teleskopta olacak. Erzurum'un zirvesine 4 metre çapıyla Avrupa'ya konuşlandırılmış en büyük teleskopu yerleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu sene inşaatın beton ve çelik konstrüksiyonları bitirilecek. Gözlemevi 2019'un sonunda ilk ışığını alıp astronomiye, uzay ve bilim camiasına bu teleskopu kazandırmış olacak" diye konuştu.

Gözlemevinin yapımında kendilerini destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a da teşekkür eden Prof. Dr. Çomaklı, "DAG teleskobunun aynası Almanya, kendisi Belçika, kubbesi ise İtalya tarafından üretilmekte. Optik tasarım olarak da kendi sınıfında benzersizdir. Uzayda yorgun uyduların yeniden kaplaması Erzurum'daki gözlemevinde yapılacak. DAG'ın bina tasarımı ile birlikte DAG teleskobunun özgün optik tasarımı ve özellikleri (OPAM, ATASAM), DAG binasının özgün mimari tasarımı ve üretimi (GÜNARDA A.Ş., ATASAM), atmosferik etkileri minimuma indiren ve ve daha kaliteli görüntü alınmasını sağlayan yüksek teknolojik bir sistem olan 'adaptif optik' sisteminin tasarımı ve üretimi (OPAM), görüntü düzeltici-çevirici 'derotator' sisteminin tasarımı ve üretimi (OPAM), DAG’ın kontrol sistem yazılımları (ATASAM) Türk mühendisleri tarafından yapıldı" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Gözlemevinin drone ile çekilen görüntüleri

-Gözlemevinde detaylar

-Çalışan işçilerden detay

-Rektör Ömer Çomaklı ve yardımcıları ile inşaat alanını gezmesi

-Ömer Çomaklının konuşması

Haber-KJamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

SÜRE: 05.28 BOYUT: 628 MB

=================================

4)YENİ HAVALİMANINI ADI 'ATATÜRK' OLSUN İMZA KAMPANYASI+



İZMİR'in Foça ilçesinde, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi tarafından İstanbul'da yaptırılan yeni havalimanının isminin 'Atatürk' olması için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilk gün 1000 kişi imza attı.

İstanbul'da yatırılan yeni havalimanın isminin ne olacağı merak konusu olurken, ADD Foça Şubesi 'Atatürk' adının verilmesi için imza kampanyası başlattı.Foça Demokrasi Meydanı'ndaki imza kampanyası öncesi ADD Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat basın açıklaması yaparak bilgi verdi. Ararat, "ADD, havalimanından 'Atatürk' adının kaldırılmasına her ne pahasına olursa olsun asla ve asla izin vermeyecektir. İmza kampanyası yaparak kamuoyu yaratmak ve toplumu bilgilendirmekle başlıyoruz. İktidar yeni havalimanına 'Atatürk' ismini vermezse yasal ve demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanarak kitlesel eylemlere başlayacağız" dedi.

Açıklamanın ardından, kurulan imza standına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlyk gün 15.00 - 19.00 saatleri arasında 1000 imza toplandı. İmza kampanyasının 24 Eylül Pazartesi akşamına kadar süreceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-İmza kampanyasından görüntü

-ADD Foça Şube Başkanı Şeniz Ararat'ın basın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

======================================================

5)SIRA DIŞI FINDIK PAKETLERİNE İLGİ

GİRESUN’da bir tarım ürünleri firması piyasaya sürdüğü fındık ve fıstık paketlerinin üzerindeki ilginç yazılar dikkat çekiyor. İşletme sahibi Bedri Özdemir, fındık paketlerinin üzerine günlük hayatta halk arasında kullanılan ifadelere yer verdi. Fındık paketlerinin üzerine ‘gaç urdan’, “laa naber hee’, ‘anni musun’, ‘herkese papatya ba galdirik’ ibareleri yer alıyor. İşletmede, Atatürk, 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının da yer aldığı paketler, müşterilerin yanı sıra bölgeyi ziyaret eden turistlerin de ilgisini çekiyor. Giresun'da 4 yıldır fındık işiyle uğraşan Bedri Özdemir, tarım ürünleri firması açtı, fındık ve fıstık satışına başladı. Özdemir, piyasaya sürdüğü fındık ve fıstık paketlerinin üzerindeki ilginç yazılar dikkat çekiyor. İşletme sahibi Bedri Özdemir, fındık paketlerinin üzerine günlük hayatta halk arasında kullanılan ifadelere yer verdi. Fındık paketlerinin üzerine ‘gaç urdan’, “laa naber hee’, ‘anni musun’, ‘herkese papatya ba galdirik’ ibareleri yer alıyor. İşletmede, Atatürk, 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarının da yer aldığı paketler, müşterilerin yanı sıra bölgeyi ziyaret eden turistlerin de ilgisini çekiyor.

Bedri Özdemir, satışların artması için bir farkındalık yaratmak istediğini belirterek "Tüketicinin ilgisini nasıl çekeriz diye düşünüyordum. Çünkü ürünümüz çok iyi, en iyi fındığı kullanıyoruz. Aklımıza atasözleri geldi. Daha sonra yöresel kelimeler aklıma geldi ve ‘Giresunca' yazılar yazmaya başladım. Sosyal medyadan duyuru yaptık, isteklere göre yazılar yazdık. Zaten bizler de bu kelimelerle büyüdük. Başarılı olduğumuzu düşünüyorumö dedi.

Fındık paketlerinin üzerine “Gız gıs mı u gadar gezmezö, “gaç urdanö, “laa naber heeö, “anni musunö, “nezükö, “niyabiiinö, “ımıkö, “annama gelö, “herkese papatya ba galdirikö, “avukatım olmadan konuşmamö, “ayam soğukö, “ula ney uö, “beri gel dimaö gibi yazılar yazdığını belirten Özdemir, “İsteğe göre de sipariş hazırlıyoruz. Yazıların ardından resimler de koymaya başladık. Doğum günü, düğün, Atatürk resimli, 15 Temmuz şehitlerinin isminin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin yer aldığı paketler de hazırladık. Trabzon ve Ordu yöresellerini yazıp oralara gönderdik. Ordu’da satışlarımız çok iyi. Referandum fındıkları yaptık, daha sonra moral verici cümleler yazıp Afrin’deki askerlerimize gönderdik. Her gün yenilik düşünüyoruzö diye konuştu.

Özdemir, kağıt hariç bütün hazırlıkları kendilerinin yaptığını, 15 gramlık paketlerden kiloluğa kadar talep doğrultusunda sipariş hazırladıklarını da belirtti.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Fındık paketleri detayları

-Detaylar

-Firma sahibi ile röp.

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-