DHA YURT BÜLTENİ 4

ERZURUM'un Narman ilçesinde sağanak yağış nedeniyle taşan çayda mahsur kalan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.Narman'da dün etkili olan sağanak yağış, sele neden oldu. İlçeden geçen Narman Çayı'nın sağanak yağış nedeniyle taşması sonucu Şekerli köprüsü altında bir köpek mahsur kaldı. Çevre sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narman itfaiyesi ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye eri, halatla köprüden aşağıya sarkıtılarak köpeğin yanına indirildi. Halatı köpeğin belinden bağlayan itfaiye eri, kucağına aldığı köpekle yukarı çekildi. Kurtarılan köpek halatı açıldıktan sonra uzaklaşarak bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köpeğe halat bağlanması

-Yukarıya çekilmesi

-Köpeğin kuçağa alınması

-Uzaklaşması

Haber: Murat AYDIN/NARMAN (Erzurum), ()

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE

===============

3 - Park halindeyken hareket eden vinç, 2 kişiye çarptı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, akaryakıt istasyonunda park halindeyken geri hareket eden vinç, yoldan geçen 2 kişiye çarptı. Yaralanan 2 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Murat Yarış'ın istasyonda park ettiği 63 EN 280 plakalı vinç, aniden geri hareket etti. Vinç, önce istasyondaki flama direkleri ile reklam panolarına, ardından da bu sırada yoldan geçen Bekir Asinç ve Bünyamin Konca'ya çarptı. Yere yığılan 2 genç, vincin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaralı gençler çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çevrede korkuya yol açan vincin hareket etmesi, akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde park halindeyken vinci hareket ettiği ve direkler ile panolara çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Kaza yapan vinç

- Toplanan kalabalık

- İnceleme yapan polis ekipleri

- Kaza anı güvenlik kamerası

- Park edilen vinç güvenlik kamerası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-()

255 MB

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE



===============

4 - Sokak köpeği 'Leydi', 15 yavruya annelik yapıyor

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne (KE-HAYKO) ait 'can evi' olarak adlandırılan barınakta bakılan 'Leydi' isimli dişi köpek, bir batında doğurduğu 11 yavrusunun yanı sıra, 4 yavru köpeğe de süt annelik yapıyor.

Keşan’da, bir batında dünyaya getirdiği 11’i kendisine ait olmak üzere 15 yavru köpeği emzirirken yol kenarında hayvanseverler tarafından bulunan sokak köpeği, KE-HAYKO Derneği’ne ait 'can evi' olarak adlandırılan barınağa getirilerek, koruma altına alındı. Barınakta ayrı bir bölümde bakılan ve 'Leydi' ismi verilen köpek, kendi yavrularının yanı sıra sokağa terk edilen diğer 4 yavruya da süt annelik yapıyor. Leydi’nin sütten kesilmemesi için gün içinde 3 öğün kuru mama ve kıymayla besleniyor.

KE-HAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, Leydi’yi yavrularıyla birlikte hayvanseverler tarafından barınağa getirildiğini belirterek, "Köpeğimiz, yavrularıyla birlikte yol kenarına atılmış. Bize getirildi. Sağlık kontrolleri yapıldı. Sağlıkları yerinde. 4 tane de yavruya süt annelik yapıyor. Kendi yavrularından ayrı tutmuyor. Kendisinden olmayan, başka bir annenin yavrularına dahi sahip çıkıyor. Daha sonra bu yavruları sahiplendireceğiz. 15 yavruya annelik yapması çok zor. Beslemek için ilave yaş mamaya da ihtiyacımız var. Destek bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Köpeğin yavruları emzirmesi

-Anneleriyle oynayan köpekler

-Yavru köpekler detay

-Köpeklerin kaldığı kafes

-KE-HAYKO Derneği Başkanı Sevinç Cebeci röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-

SÜRE: 02.23 - BOYUT: 266 MB

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE



=============

