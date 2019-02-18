DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KARADENİZ’DE ‘KAHVERENGİ KOKARCA’ BÖCEĞİ TEHLİKESİ

TÜRKİYE'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, ‘Drakula’ olarak adlandırılan Turunçgil Uzun Antenli Böceği’nin ardından ‘kahverengi kokarca’ tehlikesi ortaya çıktı. Günde 30 kilometre yol kat eden, fındık bitkisinin kökünü 20 günde kuruttuğu belirlenen böceğe karşı yurt dışından ithal edilecek sinek türü ile biyolojik mücadele yapılacak. Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan 'kahverengi kokarca' için ihbar hattı da oluşturuldu.

Doğu Karadeniz'de,son yıllarda görülen farklı böcek türleri tarım ürünlerine zarar veriyor. Çay bitkisine zarar veren 'Ricania simulans' adlı 'vampir' olarak da bilinen kelebek türünün ardından fındık bahçelerinde görülen Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile mücadele yürütülüyor. Türkiye'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, ‘Drakula’ olarak adlandırılan Turunçgil Uzun Antenli Böceği’nin ardından yeni bir tehlikeli tür daha ortaya çıktı. 'Kahverengi kokarca’ adı verilen ve günde 30 kilometre yol kat eden böcek, fındık bitkisinin kökünü 20 günde kuruttuğu belirlendi. Gürcistan’dan Türkiye’ye geldiği belirtilen böcek türü için harekete geçilirken, böceğe karşı yurt dışından ithal edilecek sinek türü ile biyolojik mücadele yapılması kararlaştırıldı.

İHBAR HATTI OLUŞTURULDU

Doğu Karadeniz’de görülmeye başlayan böcek türü ile ilgili biyolojik mücadele için gerekli olan finansmanın teminin sağlanması adına sektördeki temsilcilerinin de katılımıyla toplantı düzenlendi. Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan 'kahverengi kokarca' için ihbar hattı da oluşturuldu. Üreticilerin bahse konu böceğe rastlamaları halinde '444 0208' numaralı hatta ihbarda bulunması istendi.

'ÇOK ACİL ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR'

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, sadece fındığın değil bütün meyve ve sebzelerin 'kahverengi kokarca' tehditi altında olduğuna işaret etti. Arslantürk “Geçen mahsul yılında özellikle Artvin bölgesinde zarar vermeye başlamıştı. Şu an kahverengi kokarca Giresun’a kadar ulaşmış durumda. Sadece fındığa değil öz suyu olan bütün meyve ve sebzelere zarar veren bir hayvan. Çok acil önlem alınması gerekiyor. Biz gerekli araştırmalarımızı devam ettiriyoruz. Bakanlıkla ile de görüşmelerimizi yaptık. Zararlı ile mücadele şeklinin kimyasallarla değil de biyolojik şekilde mücadele yapılmasına karar kılındı. Kahverengi kokarcanın doğadaki düşmanı olan bir sinek çeşidini ithal edip Türkiye’de biyolojik mücadele başlatılacak. Böcek, nisan ayından itibaren kışlıklarından uyanıp zarar vermeye başlıyor Biz böceğin ilk çıktığı zamandan çalışmalara başlayıp zararı minimuma düşürmeye gayret edeceğiz"dedi.

Görüntü Dökümü

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Fındık bahçe detayları

Böceklerden detay

Sebahattin Arslantürk ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN - TRABZON-

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2)KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPINCA CANINDAN OLDU

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca karşı şeride geçip otomobille çarpışan minibüsün sürücüsü öldü. Kazada yola çıkan köpek de telef oldu.Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, İzmir- Aydın karayolu Ödemiş Köprüsü üzerinde meydana geldi. Torbalı ilçe merkezinden İzmir yönüne giden pazar esnafı 55 yaşındaki Yusuf Karakoyun, aniden önüne çıkan köpek nedeniyle kullandığı 35 Y 8775 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini yitirdi. Köpeğe de çarpıp karşı şeride geçen Karakoyun'un kullandığı minibüs, karşı yönden gelen 28 yaşındaki E.V. adlı kadın sürücünün yönetimindeki 35 NV 212 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü E.V. kazadan yaralanmadan kurtulurken, Karakoyun aracında sıkıştı. Kanlar içindeki Karakoyun'u görenler, kazayı itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Karakoyun'un öldüğü belirlendi. AKS 110 ekibi, Karakoyun'un cesedini araçtan çıkardı. Yapılan inceleme sonrası Karakoyun'un cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza sonrası E.V. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Telef olan köpek de yoldan kaldırıldı. Belediye ekipleri, köpeği gömmek için götürdü.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Polisin incelemesi

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), ()

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3)TERMOS İTHAL EDERKEN, İHRACATA BAŞLADI

ŞANLIURFA'da, daha önce Uzak Doğu'dan termos ithal eden Mahmut Yılmaz, 3 yıl önce kurduğu fabrikada termos üretimine başladı. Yılmaz, artık yılda üretilen ortalama 1 milyon termosu Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.

Şanlıurfalı girişimci Mahmut Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2 ortağıyla 2016 yılında termos üretimi yapılan fabrika kurdu. Yılmaz, 115 kişinin çalıştığı fabrikada 'yerli ve milli' olarak tanımladığı termosların Çin'den sonra ilk kez Türkiye'de kendileri tarafından üretildiğini söyledi. Türkiye'nin son yıllarda teknolojik alanda hızla geliştiğini vurgulayan Yılmaz, "22 yıldır termosları Uzak Doğu'dan ithal ederek satıyordum; ancak 3 yıl önce kendi üretimimizi yapmak adına 2 arkadaşımla bu fabrikayı kurduk. 2016 yılında termos imalatına başladık ve başarılı olduk. Eskiden ithal ettiğimiz termosları çok şükür artık ihraç ediyoruz. Yılda ortalama 1 milyon adet ürettiğimiz termosları Mısır, Libya, Irak, Hollanda, Litvanya gibi ülkelere gönderiyoruz. Ülkemize ve Şanlıurfa'ya böyle bir tesis kazandırdığımız için gururluyuz" diye konuştu.

Mahmut Yılmaz, sanayicileri ve iş insanlarını da kente yatırım yapmaya davet etti.

Görüntü Dökümü

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- Termos yapılan fabrika

- Mahmut Yılmaz’la yapılan röp.

- Termos üretimi yapan işçiler

- Paketlenen termoslar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 817-552MB HD

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4)AMASYA’DA KARDAN KAPANAN 3 KÖY YOLU ULAŞIMA AÇILDI

AMASYA’nın Merzifon ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 3 köy yolu, Özel İdare ekiplerinin 2 günlük çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

İlçenin Tavşan dağı mevkiinde bulunan Aşağı bük, Orta bük ve Yukarı bük köylerinin yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşama kapanan yollar, Amasya Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları ile yeniden ulaşıma açıldı. Çalışmalar hakkında bigi veren Amasya Özel İdaresi Genel Sekreteri Faruk Aykutlu, "Kardan kapanan 3 köy yolumuz ekiplerimizin yoğun çalışmaları ile ulaşıma açıldı. Çalışmalarda 1 greyder, 1 kanal kazıcı ve 1 yükleyici kar rotatif püskürtme aracı kar mücadelesinde 10 personelimiz yol açma çalışmalarına katıldı. 3 köyümüzün de kapalı yolu bulunmamaktadır" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Yol açma çalışmaları detay

-İş makineleri detay

- Diğer detaylar

BOYUT: 33 MB

Süre:2 dakika 5 saniye

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA, ()

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5)AK PARTİLİ GÜLER: ÇALIŞMALARIMIZ ORDU’NUN DÜNYA MARKASI OLMASI YOLUNDA OLACAK

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bizim en büyük değerimiz Ordu’lu olmaktır. Bundan sonraki çalışmalarımız Ordu’nun bir dünya markası olması yolunda olacaktır" dedi. AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen vefa yemeğine katıldı. En büyük değerlerinin Ordu’lu olmak olduğunu belirten Güler, “Barışın temeli defne dalıdır ama ben bundan sonra barışın asıl simgesinin fındık dalı olduğuna inanıyorum. Fındık sadece şikâyet ettiğimiz bir ürün olmayacak, katma değeri yüksek bir ürün haline gelecek. Bizim en büyük değerimiz Ordu’lu olmaktır. Bundan sonraki çalışmalarımız Ordu’nun bir dünya markası olması yolunda olacak. Denizi doldurarak havaalanını nasıl yaptıysak, turizm projelerinde belki yeni bir Bergama’yı Ordu’nun eski eserlerinin ortaya çıkarılmasıyla gerçekleştireceğizö dedi.

‘TEMİZ SİYASET YAPACAĞIZ’

Belediyeciliğe 1994 yılında başladıklarını ifade eden Güler, “Bizim başarılarımız tek bir formüle dayanıyor, o da partimizin ismi olan ‘AK’, yani ‘adalet’ ve ‘kalkınma’. İkisi birleştiği zaman temiz anlamında olan ak kelimesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz burada temiz siyaset yapacağız. Biz belediyeciliğe 1994 yılında başladık. Belediyecilik serüvenimizde başarılı olmamızın nedeni çok basit bir formüle dayanıyor. Bunlar para idaresi, insan idaresi ve kaynak idaresidir. Bu formülleri doğru kullanırsak başarı gelecektirö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Salondan detaylar

-Vatandaş sohbetlerinden detaylar

-Hilmi Güler açıklama

-Detaylar

BOYUT: 560MB

Haber: Emre KOLTUK - Kamera: Faruk KAHRAMAN ORDU-