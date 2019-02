DHA YURT BÜLTENİ -4

Kocaeli’de PKK operasyonu

Kocaeli'de bölücü terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve örgüt sempatizanı olduğu belirlenen 10 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK propagandası yaptığı ve örgüt sempatizanı olduğu tespit edilen 10 kişinin yakalanması için bu sabah saatlerinde İzmit, Darıca ve Gebze'de eş zamanlı operasyon başlattı. Aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu kişilere yönelik operasyonda evlerde aramalar yapıldı.

Operasyonun devam ettiği bildirildi.

Zırhlı araçlardan görüntü

Ekiplerin evlere doğru ilerleyişi

Gözaltına alınan kişinin araca bindirilmesi

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT, ()

Para karşılığı kapkaççılık yapmışlar

Konya'da Y.Y.'nin bankadan çektiği 60 bin TL'nin bulunduğu çantayı alıp kaçmaya çalışan 2 kişinin para karşılığı kapkaççılık yaptığı ortaya çıktı. 2 kişiye para vereceğini söyleyen Abdulhafiz A. da (51), İstanbul'a kaçarken yakalandı. 3 kişi çıkarıldığı mahkemece 'yağma' suçundan tutuklandı.

Olay, geçen pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bankalar bölgesinde meydana geldi. Y.Y., beraberinde oğlu ile bankadan 60 bin TL çekip, otomobiline yürümeye başladı. Ancak Y.Y.'yi takip eden 2 kişi, para dolu çantayı zorla alıp, kaçmaya başladı. Y.Y., yakınıyla birlikte kovaladığı ikiliden Anıl Salih U.'yu para çantasıyla birlikte yakaladı. İki grup arasında yumruklaşma meydana gelirken, diğer şüpheli bundan istifade ederek olay yerinden kaçtı.

ARKADAŞINA BAKMAYA GELDİ, YAKALANDI

Anıl Salih U., polis tarafından gözaltına alınırken, kaçan şüpheli, kısa süre sonra arkadaşını merak edip olay yerine döndü. Y.Y. tarafından fark edilen ve Uğur K. olduğu belirlenen şüpheli, kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerden Anıl Salih U.(24), kendisini görüntüleyen basın mensuplarının soruları üzerine, "Biz kapkaç yapmadık. Kim diyor onu? Hani görüntü nerede? Her söylenene inanma" derken, Uğur K.(21) da kavga ettiklerini ileri sürerek, "Biz kapkaç yapmadık. Kavga ettik. Görüntü filan her şey var" dedi.

ELEBAŞI İSTANBUL'A KAÇARKEN YAKALANDI

İşsiz ve İstanbul'da sokaklarda yaşadıklarını belirten 2 kişi, ifadesinde Abdulhafiz A.'nın kendilerine para vereceğini söyleyerek Konya'ya getirip, bir kişiyi dövmelerini söyledi, sonra o kişinin çantasını alıp kapkaççılık yapmalarını istediğini ileri sürdü. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Abdulhafiz A.'nın İstanbul'dan kiraladığı aracın plakasını belirledi. Polis, Abdulhafiz A.'yı otomobille İstanbul'a kaçarken Afyonkarahisar karayolu üzerinde yakaladı. Abdulhafiz A.'nın diğer 2 şüpheliyi İstanbul'dan para vereceğini söyleyip Konya'ya getirdiğini, olay sırasında kendisinin uzaktan izlediğini, şüphelilerin yakalandığı görünce olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

3 kişi çıkarıldığı mahkemece 'yağma' suçundan tutuklandı.

- Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

Erdoğan'dan oyuncak alamayınca üzülen Ahmet Akif, gelen hediyeyle sevindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Aydın'daki programında çocuklara dağıttığı oyuncaklardan alamayan Ahmet Akif Korkut (4), üzülerek, gözyaşı döktü. Ailesinin bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşmasıyla durumdan haberdar olan AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, Ahmet Akif'e ulaşıp, oyuncak otomobil hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Şubat Cumartesi günü Aydın'a giderek, Atatürk Kent Meydanı'nda halka seslendi. Erdoğan, programında, çocuklara oyuncak otomobil ve kamyon dağıttı. Bu oyuncaklardan alamayan Ahmet Akif ise üzülerek, gözyaşı döktü. Ailesi, Ahmet Akif ağlarken, cep telefonu kamerasıyla görüntüsünü çekip, sosyal medyada paylaştı. Küçük çocuğun "Bana oyuncak kalmadı. Otobüse yetişemedim" dediği video, sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayıldı. Videoyu izleyen AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı da oyuncak otomobil alarak, Mehmet Akif Korkut'u evinde ziyaret etti. Gülaştı, oyuncağı Mehmet Akif'e hediye edip, "Cumhurbaşkanı'mızın dağıttığı oyuncaklardan alamayan Ahmet Akif Korkut'un videoda üzüldüğünü görünce dayanamadık. Oyuncak alarak, evinde ziyaret ettik ve onu sevindirdik" dedi. Mehmet Akif Korkut, aldığı oyuncakla mutlu olduğunu söyledi.

- Ahmet Akif Korkut'un ağladığı paylaşılan görüntü

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden oyuncak alamayan Ahmet Akif Korkut'un ağlaması ve konuşması

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

Konak’ta sahte içki operasyonu

İzmir’in Konak ilçesinde, bir depoda sahte içki üreterek satışını yaptığı belirlenen 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alsancak Semti’nde bir depoda sahte içki üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 1953 şişe bandrolsüz ve sahte bandrollü içki, 170 paket kaçak sigara, 79 paket kaçak puro ve pipo tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.D. (50) emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

- Depodan görüntü

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

14 Şubat'a özel altın işlemeli gelinlik

SİVAS'ta moda tasarımcısı Yelda Şuheda Koru, '14 Şubat Sevgililer Gününe' özel altın işlemeli kırmızı gelinlik yaptı.

Sivas'ta yaşayan ve 9 yıldır moda tasarımcılığı yapan Yelda Şuheda Koru (37), 'Sevgililer Gününe' özel gelinlik hazırladı. Tamamen kırmızı renk kumaştan imal edilen gelinliğin göğüs ve etek kısmını altın işleme ile süsleyen Koru, bir ayda yaptığı gelinliği 100 bin liradan satışa çıkardı. Manken Zehra Demirtaş'ın giydiği gelinliğin tanıtımını yapan Koru, çok fazla beğeni aldığını ve açık artırma ile satışının yapılacağını söyledi.

Koru "Biz 14 Şubat Sevgililer Gününe özel olarak kırmızı bir gelinlik tasarlamayı düşündük. Üzerinde komple altın işlemeler bulunan kristal taşlarla süsledik. Gelinliğimiz çok beğenildi, herkes tarafından ilgi gördü. Biz de mankenimize giydirerek tanıtımını yapmak istedik. Gelinliğin hazırlanması yaklaşık bir ay sürdü. İşlemeler altından yapıldığı için epey zamanımızı aldı. Fiyatını 100 bin lira olarak belirledik. Bursa'da yapılacak olan defileye götürmek istiyoruz. Görenler tarafından çok beğeni alıyor. Bu kadar talep olacağını düşünemedik. Hatta açık artırma ile satmayı düşünüyoruz. Normalde vitrinde kullanacaktım ama açıkçası bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Ben sıra dışı olmayı çok seviyorum. Sivas'ta da bu şekilde bir çalışma pek olmuyor. Ben Sivasımızın kültürünü yansıtmak ve yaşatmak istiyorum, o yüzden böyle projeler hazırlıyorum. Farklı şeyler olsun istiyorum" ifadelerini kullandı.

-Gelinliğin görüntüsü

-Üzerindeki işlemeler

-Manken tanıtımı

-Tasarımcının açıklamaları

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

Seyyahların kaleminden Erzurum ve kara kış

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Eğilmez, tarih boyunca seyyahların uğrak mekanı olan Erzurum'un soğuğunun kitaplara konu olduğunu söyledi. Konumu itibariyle stratejik bir noktada olan Erzurum'u çok sayıda seyyahın gezdiğini belirten Eğilmez, kentin Türkiye'nin Sibiryası olarak gösterildiğini söyledi.

Dünyada 2 bin rakımda kurulan az sayıda kentlerden biri olan Erzurum, tarih boyunca sert ve uzun geçen kışıyla dikkat çekti. Yılın büyük bir bölümünü beyaz örtünün altında geçiren Erzurum'a gelen seyyahların yazılarına konu oldu. Erzurum ve meşhur kara kışla ilgili seyyahların yazdıkları yazılarla ilgili bir araştırma yapan Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Eğilmez, kentin tarih boyunca birçok devletin ilgisini çektiğini anlattı. Asya ile Avrupa arasında köprü olan Erzurum'un Anadolu'nun en önemli kavşak noktalarından biri olduğunu ifade eden Eğilmez, "Stratejik konumu sebebiyle birçok devletin hedefi arasında olan şehre tarih boyunca birçok seyyah gelmiş, buradaki gözlemlerini kayıt altına almış, rapor haline getirmiş. Seyyahlar sadece ilin siyasi yapısını değil, günlük yaşantısını, ekonomisini yer verdikleri raporlarında soğuk havaya da bir bölüm açmışlar" dedi.

KEŞİŞİN NOTU: SOĞUKTAN UZUVLARI KESİLMİŞ KİŞİLERE RASTLADIK

Soğukla ilgili yazılarıyla öne çıkanlardan birinin Papa tarafından 1287 yılında gönderilen Keşiş Ricoldus olduğunu belirten Eğilmez, "Roma tarafından bölge insanını Hrıstiyanlaştırmak amacıyla bölgeye gönderilen Keşiş Ricoldus, gözlemlerini not ediyor. 1287 yılında yaşadığ soğukla ilgili ilginç notlar düşüyor. Burayı bölgenin sonu olarak nitelendiriyor ve 'Arçurum' ismiyle hitap ediyor. Erzurum ile ilgili gözlemlerinden en dikkat çeken kısım, aşırı soğuk geçen kış mevsiminin insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini kaleme aldığı bölümdür. Keşiş Ricoldus, bölgenin sonu olarak nitelendirdiği Erzurum için notları arasına şu bilgileri düşmüştür: 'Türkiye'deki yolculuğumuza çok soğuk bir bölgede devam ederek, yüksek bir yere kurulu Arçurum (Erzurum) adında güzel bir şehre vardık. Bu güzel şehirde hava o kadar soğuktu ki, uzuvları kesilmiş birçok kişiye rastladık. Soğuk sebebiyle kimisi burnunu, bazıları ayaklarını veya bacaklarını, bazıları da ellerini kaybetmişti.' Sonuçta o günün şartlarını iyi düşünmek lazım" diye konuştu.

EVLİYA ÇELEBİ'NİN DİLİNDEN ERZURUM SOĞUĞU

Erzurum'un kışıyla ilgili en dikkat çekici notu tarihe Evliya Çelebi'nin düştüğünü kaydeden Eğilmez, şunları ifade etti:

"Erzurum'un kışı ve soğuğundan bahsederken Evliya Çelebi'yi tanık gösterme alışkanlığı yaygındır. Evliya Çelebi'nin 'Ben Erzurum'da 11 ay, 29 gün kaldım, yaz görmedim' ve 'Damdan dama atlarken kedinin boşlukta donduğu' şeklindeki anlatıları dile getirilir. Seyahatnamenin ikinci cildinde Evliya Çelebi, Erzurum'un soğuk bir diyar olduğunu söyler ve şunları ekler: 'Efvâh-ı nâsdadarb-ı meseldir kim bir dervişe 'Kanden gelirsin?' derler, 'Berf rahmetinden gelirim' cevabını verir. 'Ol ne diyârdır?' derler; "Sovukdan ere zulüm olan Erzurûm'dur' der. 'Anda yaz geldiğine râst geldin mi?' derler. Derviş eydür: "Vallahi on bir ay yigirmi tokuz gün sâkin oldum, cümle halkı yaz gelir derler, ammâ görmedim' der."

PUŞKİN'İN TEMMUZ SOĞUĞU ŞAŞKINLIĞI

Erzurum ve soğukla ilgili en ilginç notlardan birinin Rus Yazar Puşkin tarafından tarihe not düşüldüğünü vurgulayan Eğilmez, "Puşkin, 1829 yılında Osmanlı-Rus savası sırasında, Rus ordusuyla birlikte yola cıkarak Erzurum'a kadar gelmi ve geçtiği yerlerdeki gözlemlerini kaleme almıştır. Puşkin, Haziran ve Temmuz aylarında Erzurum'da olmasına rağmen, şehrin havasının soğukluğundan bahsederek, dağların yüksek kesimlerinin neredeyse yılın tamamında karla kaplı olduğunu ifade etmiştir. Puşkin Erzurum havasıyla ilgili ifadeleri şu şekildedir;

"Sert bir iklimi var buranın. Kent denizden 7.000 ayak yükseklikte bir vadiye kurulmuş. Çevredeki dağlar yılın büyük bir kısmında karla örtülüdür. Ormansız, fakat bitek bir toprağı var. Her yandan kaynaklar fışkırıyor, her yerde su kemerlerine rastlıyorsunuz."

TÜRKİYE'NİN 'SİBİRYASI'

Erzurum ve kışla ilgili tarihe not düşen isimlerden birinin de Alman yazar Hugo Grothe olduğunu belirten Doç. Dr. Savaş Eğilmez., 1903 yılında kente gelen Alman yazarın yöreyi Türkiye'nin Sibiryası olarak nitelendirdiğini söyledi. Eğilmez, "Alman yazar Türkischer Erde isimli eserinde Erzurum'u Türkiye'nin Sibiryası olarak nitelendiriyor. Tarih boyunca bölgeye gelen seyyahlar, yazarlar burada yaşayan insanların soğukla olan mücadelesini kaleme alıyorlar" dedi.

-Savaş Eğilmezin odasından detaylar

-Savaş Eğilmez ile röp

-Erzurum'dan genel ve detaylar

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, ()

'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi

Bayburt'un Arpalı beldesine 2002'de gelen leylek, 17 yıldır cami kubbesindeki yuvasından ayrılmıyor. Vatandaşların 'Vefalı' adını koyduğu ve belediyenin de logosunda kullanılmaya başlanan leylek, bu yıl da kış aylarına rağmen göç etmedi. Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi, "Leylekle beldemiz bütünleşti. Ona çok alıştık" dedi.

Bayburt'un Arpalı beldesine 17 yıl önce göç eden bir çift leylekten biri, yuva kurarken çarptığı elektrik tellerinde akıma kapılarak öldü. Diğer leylek ise yakındaki Merkez Camisi'nin kubbesine yeni yuvasını kurdu. Yıllardır yuvasından göç etmeyen ve yöre sakinlerince 'Vefalı' adı konulan leylek, yörenin yanı sıra belde belediyesinin de simgesi oldu. Arpalı Belediyesi de 3 yıl önce logosunda leylek figürü kullanmaya başladı. Leylek bu yıl da, bölgedeki kış aylarına rağmen göç etmedi, cami kubbesindeki yuvasını terk etmedi. Beldeyle özdeşleşen vefalı leyleği, dışarıdan pek çok ziyaretçi de merak edip görmeye geliyor. Vefalı leylek, son günlerde ziyaretçilerin artmasıyla, beldenin tanıtımı ve turizmine önemli katkı da sunuyor.

'ONA ÇOK ALIŞTIK'

Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi, de beldeyle bütünleşen leyleği görmeye gelenlerin de olduğunu belirterek, "Leylek 17'inci yılında da bizimle beraber. Önceki yıl leyleğin yuvasını değiştirdik kubbede çürümeler olmuştu, kubbeyi değiştirdik, ona farklı yerde yuva yaptı. Yaptığımız kubbeye yerleşmedi yuvayı söktükten sonra leylek tekrar oraya yerleşti. Turizme katkısı oldu. Merak edenler beldemizi ziyaret etmek isteyenler onun için sırf gelen de oluyor. Leyleğin yerini soruyorlar. Bu leyleğin vefasını gördük vefalı leylek olarak beldemizle birlikte özdeşleşti ve şu anda da gördüğünüz gibi belediyemizin logosunda leylek figürü var. Ona çok çalıştıkö dedi.

'O ARTIK BİZDEN BİRİ'

Belde sakinleri çok alıştıkları leyleği çok da sevdiklerini söylerken, cami cemaati d, yörelerini mesken tutan leylekle bütünleştiklerini, ona çok alıştıklarını ifade etti. Köy sakinlerinden Metin Çetin ise, "Leylek eşinin vefatından sonra ilçeden ayrılmayan arpalının vefalı leyleği ismiyle anılıyor. Kendisine de eş edindi. Belediyenin logosunu alacak kadar seviyoruz. Alıştık ona. Bazen onu göremeyince arayıp sorarız 'acaba ne oldu başına bir hal mi geldi' diye. O artık bizden biri" diye konuştu.

KUBBEDE TADİLAT ERTELENMEŞTİ

Öte yandan beldede önceki yıl, yuvanın bulunduğu Merkez Camisi'nin zamanla yıpranan kubbesinde planlan tadilata, leyleğin yuvasını terk edeceği düşünülerek başlanamamıştı. Ancak cami yönetimi, kurşun alaşımla kaplı kubbedeki yıpranmanın boyutunun büyümesi üzerine onarım kararı alıp, tadilat çalışmalarına başlamıştı. Bu sırada yuvasını terk eden ve onarım süresince çevredeki binaların çatılarında konaklayan Leylek, çalışmaların tamamlanmasıyla yenilenen kubbedeki yuvasına geri dönmüştü.

Camii ve beldeden görüntüler

Leylek ve yuvasından görüntüler

Belediye başkanı konuşma

Belde sakini konuşma

Detaylar

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, ()

Ayakkabı hırsızları apartmanlara dadandı

Adana'da hırsızlar girdikleri 2 apartmanda kapı önündeki ayakkabıları toplayıp kaçtı.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77160 ve 77162 sokakta bulunan apartmanlara giren hırsızlar, evlerin giriş kapısı önünde bulunan ayakkabıları çalarak kaçtı. Apartman sakinleri ayakkabılarının olmadığını fark edince, 155 Polis İmdat Hattı'ndan yardım istedi. Güvenlik kameralarının olmadığı apartmanları tercih eden hırsızların, çaldıkları ayakkabıları yanlarında getirdiği poşete doldurup kaçtıkları saptandı. 3 gün üst üste 2 farklı apartmana giren hırsızların kapılarının önünde ayakkabı bırakmadığını belirten mahalle sakinleri, yetkililerden hırsızların bulunması için yardım istedi.

TÜM KATLARI BOŞALTMIŞLAR

Apartman sakinlerinden Sultan Kaya (44), köyden gelen çocuğunun çamurlu ayakkabılarını kapının önüne bıraktıklarını, bir süre sonra çalındığını fark ettiklerini belirterek, "Tüm katlardan ayakkabıları almışlar. Dışarıda buldukları tüm ayakkabıları götürmüşler. Başka apartmanlara girdiklerini de duymuştuk. Ama bizim apartmana gireceklerini tahmin edememiştik. Maddi gücümüz el verdikçe yeniden ayakkabıları alacağız. Çocuğum üniversiteye gidiyor, bot alamadık mecburen eskilerle gidecek artık. Bulunmasını istiyoruz ama umudum da yok, giden gitti artık" dedi. Apartman sakini Seyhan Şanlı ise 12 katlı apartmanlarındaki 24 dairenin büyük bir çoğunluğunun ayakkabılarının çalındığını belirterek, sorumluların bulunması için yetkililerden yardım istedi. Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine polis, hırsızlıklarla ilgili soruşturma başlattı.

-Apartmanlardan dış görüntü

- Apartman tabelaları

-Ayakkabılardan detay

-Apartman sakininin ayağındaki terlik

-Terliklerden detay

-Apartman sakinleri ile röportaölar

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Can ÇELİK/ADANA,()

Van'da 15 Şubat öncesi PKK operasyonu: 27 gözaltı

Van'da polis ekipleri tarafından, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma yıl dönümü olan 15 Şubat öncesi eylem hazırlığında olan 31 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde kurusıkı tabanca, havai fişek ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü olan 15 Şubat öncesi eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 31 şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında 1 kurusıkı tabanca, havai fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

VAN, ()-