DHA YURT BÜLTENİ-4

1)KIRIKKALE'DE ÖĞRENCİLERİN KALDIĞI DAİREDE YANGIN

KIRIKKALE'de üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, gece saatlerinde Yahşihan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Yurtkur Caddesi'ndeki beş katlı apartmanın dördüncü katında üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını fark eden öğrenciler, apartmandan ayrılarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Mahallede paniğe neden olan yangın, maddi hasara yol açtı. Bu arada yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine zehirlenmemeleri için ayran dağıtıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Evden görüntü

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Detay

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()-

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2)ANTALYA'DA İLK KEZ ROBOTİK TEKNİKLE YEMEK BORUSU ALINDI

ANTALYA'da robotik teknikle yemek borusu kanser ameliyatı, ilk kez Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi uzmanları Doç. Dr. İsmail Gömceli ve Doç. Dr. Ümit Koç, yemek borusu kanserine yakalandığı anlaşılan Mehmet Ergül'ün (54), yemek borusunun robotik teknikle alınmasına karar verdi. Hasta Mehmet Ergül'ün yemek borusu alındıktan sonra beslenmesi için midesi tüp hale getirilerek, yemek borusu gibi kullanması sağlandı.

Hastanın yemek borusu kanseri nedeniyle kliniklerine başvurduğunu belirten Doç. Dr. İsmail Gömceli, "Gerekli tetkikleri yaptık, konseyde tartıştıktan sonra operasyon kararı aldık. Tüm yemek borusunu çıkaracağımız bir operasyon gerçekleştirdik. Daha önce açık ameliyat sonrasında laparoskobik kapalı yöntemle yapıyorduk, şimdi ise ilk kez robotik teknikle bu ameliyatı yaptık" dedi.

ANTALYA'DA İLK

Yemek borusu kanserinin nadir görülmesi nedeniyle robotik yöntemle ameliyatların birçok merkezde yapılmadığını belirten Doç. Dr. Gömceli, söz konusu ameliyatın zor ve büyük bir operasyon olduğunu söyledi. Doç. Dr. Gömceli, “Antalya'da ilk defa gerçekleştiriyoruz. Birçok avantajı var. Daha önce laparoskopik teknikle yapıyorduk, kapalı teknik olması dolayısıyla avantaj sağlıyor. Hastanede kalış süresi yarı yarıya azalıyor. İyileşme süreci daha kısa sürüyor. Robotik tekniğin laparoskopik tekniğe göre avantajı, görüş alanımızın çok iyi olması ve üç boyutlu görüntü sağlaması. Robot, insana has el hareketlerinde olan birtakım problemleri önlüyor. Bu yüzden laparoskopiye göre üstün bir teknik. Dünyada kullanılan cerrahideki son teknoloji" diye konuştu.

İlk defa bu ameliyatı yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Doç. Dr. Gömceli, iyi bir ekiple operasyona imza attıklarını anlattı. Doç. Dr. Gömceli, Antalya'da çok iyi bir tümör tedavi merkezi olacaklarını, Türkiye'de de çok iddialı bir yere gelmeyi umduklarını da aktardı.

Görüntü Dökümü

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- Ameliyat hazırlık aşaması

- Doktorların hazırllanması

- Ameliyathane yazısı

- Ameliyathane detay

- Hasta Mehmet Ergül detay

- Doktorlar detay

- Ameliyat noktasının belirlenmesi

- Röp: Doç. Dr. İsmail Gömceli

- Robotik ameliyat detay

- Röp: Doç. Dr. İsmail Gömceli,

- Ameliyat cihazları detay

- Ameliyat edilen bölge monitör görüntüsü

551 MB/// 2.10" (HD)

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-)

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3)DEVLET DESTEĞİYLE HİBE ALIP KÜTAHYA ÇİNİLERİNİ SAMSUN'DA YAPMAYA BAŞLADI

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde yaşayan Aysel Arabacı, KOSGEB’den aldığı 50 bin TL’lik hibe desteği ile çocukluğunda hobi olarak başladığı çini işlemeciliğini açtığı iş yeri ile profesyonel olarak yapmaya başladı.

Eşinin işi gereği Samsun’un Bafra ilçesine yerleşen Kütahyalı, evli ve 3 kız çocuğu annesi Aysel Arabacı (40), KOSGEB’den aldığı 50 bin TL’lik hibe desteği ile çocukluğunda hobi olarak başladığı çini işlemeciliğini profesyonel olarak yapmaya başladı. Karadeniz’de ilk kez kendisinin Kütahya çini üretimi yaptığını belirten Arabacı, yaklaşık 500 çeşit üretim yaptığını söyledi. Kütahya'da çini işlemeciliği yapmayı merak edip öğrendiğini dile getiren Arabacı, "Kütahya'da ev hanımları genellikle bu işi yapar. Eşimin işi gereği 3 yıl önce Bafra'ya geldik. 3 yıldır yapmıyordum. Sonra KOSGEP'e başvurduk ardından 50 bin TL'lik hibe ile yaklaşık 5 ay önce işyerimi açtım. 250 proje arasından 11 oldum. Abajurundan, tabağına, kaftandan vazoya, şamdana, süs eşyalarına çeşitli çinilerini üretiyorum. Ben tüm kadınların girişimci olmalarını tavsiye ederim. Kadınların başaramayacağı bir şey yok. Bende cesaret edip böyle bir girişimde bulundum ve Samsun'da Kütahya çinisi üretmeye başladım. Karadeniz bölgesinde ilk defa Kütahya çinisi yapılıyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Aysel Arabacı'nın çini boyayaması

-Yapıtğı çinilerden detay

-Röportaj

(SÜRE:3.20 Dk) (BOYUT:374 MB)

Haber-Kamera:Gökhan İÇKİLLİ/BAFRA(Samsun), ()

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4)MARMARİS'TE ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ PROTESTOSU

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ortaöğretime geçiş sistemini yeniden yapılandırmasını protesto etti.

CHP'nin yanı sıra Birleşik Haziran Grubu, Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Eğitim-Sen, Veli ve Öğrenci Derneği (Veli-Der), Kıyıları Koruma Grubu, Çevre Platformu Grubu temsilcileri ve emekli öğretmenler, dün (perşembe) akşam saatlerinde bir araya geldi. 'Çocukların çıkaramadığı ses olmalıyız' ve 'Dayatmalı eğitim istemiyoruz' yazılı dövizler taşındı. Ortaöğretime geçiş sistemindeki değişikler ilk olarak 2 dakika boyunca alkışlarla protesto edildi.

Eğitim-Sen Marmaris Şube Başkanı Yusuf Metin Altuntaş, daha sonra grup adına basın açıklaması yaptı. Altuntaş, "1.5 milyona yakın öğrencinin sadece yüzde 10'u Bakan Yılmaz'ın 'nitelikli' olarak tarif ettiği 1367 okula yerleşecek. Bu okulların neredeyse yarısı imam hatip ve meslek liselerinden oluşuyor. AKP, 4+4+4 sisteminden bu yana, eğitimde izlediği dinselleştirme, özelleştirme ve işçileştirme politikasındaki ısrarını sürdürüyor. Sınavda başarılı olacak çocuklarımızı imam hatip ve meslek liselerine yönlendiriyor. Öğrencilerimiz telafisi olmayan bir yola sokulmaktadır. Bu sistem herkese külfettir. Bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir" dedi.

Veli- Der Başkanı Fatma Uçar ise, "Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretime geçiş sistemi konusundaki eksiklikler ve sorunları dikkate almayarak, ısrarcılığını devam ettirmektedir. Eğitim sosyal bir haktır. Bakanlığın ortaöğretime geçiş sistemini yeniden yapılandırmasındaki temel amaç, resmi istatistiklerle kanıtlanmış olan ve öğrencilerin tercih etmek istemediği, imam hatip ve meslek liselerine öğrencilerin gitmek zorunda bırakılmasıdır. Velilere çıkış yolu olarak da özel liseler işaret edilmektedir. Herkese eşit, parasız, laik, demokratik eğitim olanağı sağlamak devletin görevidir. Bu hatalı geçiş sistemini hep birlikte durdurmak zorundayız" diye konuştu.

Açıklamadan sonra bir süre alkışlı protestoda bulunan grup, ardından 10 dakika sessizce bekledi. Grup, daha sonra meydandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Protestodan görüntü

- Eğitim-Sen Marmaris Şube Başkanı Yusuf Metin Altuntaş basın açıklaması

(Toplam: 2 dakika 16 saniye-163 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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5)CANİK BELEDİYE BAŞKANI, AFRİN’DE YEMEK DAĞITTI

SAMSUN’un Canik İlçe Belediye Başkanı Osman Genç ve beraberindeki heyet, Afrin merkezinde konuşlu bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı’nın mobil aşevinde halka sıcak yemek dağıttı.

Belediye Başkanı Osman Genç ve beraberindeki heyet Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütlerinden temizlenen Afrin merkezindeki İHH İnsani Yardım Vakfı’nın mobil aşevinden sıcak yemek dağıtımı yaptı. Afrin’de bölge halkına Türkiye’nin yardımlarının ulaştırılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Genç, “Samsun İHH ve Memur-Sen Samsun Şubesi yetkilileri ile Afrin’e geldik. Burada İHH’nın yürütmüş olduğu faaliyetleri yakından görme imkanımız oldu. Afrin merkezinde konuşlu bulunan mobil aşevinde günlük 10 bin kişilik yemek çıkartılıyor. Bizde burada dağıtımlara eşlik ettik. Türkiye’nin yardımlarının buralara ulaştığını görmek bizleri memnun ettiö dedi.

Görüntü Dökümü

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- İHH aş evinden görüntü

- Afrin halkı

- Yemek dağıtımı yapılırken

- Canik İlçe Belediye Başkanı Osman Genç'in konuşması

(SÜRE: 2’13’)(BOYUT: 70.8 MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),()