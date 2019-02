DHA YURT BÜLTENİ -4

PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsacılığı'nca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, örgütün sözde Kürdistan Yürütme Konseyi ile ilişkili olduğu belirlenen Davut Baghestani, beraberindeki 3 kişi ile Adana'da yakalandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcımığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün sözde yürütme konseyi ile yakın ilişkisi olduğu ve örgütte üst düzey görev üstlendiği saptanan Davut Baghestani'nin Mersin ve Adana'da, 'Canbulut Turgay' adına düzenlenen sahte kimlikle eylemlerde bulunduğu tespit etti. Baghestani'nin Adana kent merkezindeki Seyhan ilçesinde saklandığını belirleyen iki ilin güvenlik güçleri, düzenlenen ortak operasyonla Baghestani ile beraberindeki Mahmenur A., Hakkı A. ve Enes Y.'yi gözaltına aldı. Mersin'e getirilen zanlıların sorguları sürüyor.

Patlıcanın fiyatı yüzde 40 düştü

Marketlerin yüksek fiyat gerekçesiyle bazı sebzeleri satmama kararının ardından fiyatlarda yüzde 10 düşüş görüldü. Zam şampiyonu patlıcanın hal çıkış fiyatı ise yüzde 40 düşerek 6.50 liraya kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarının yüksekliğini eleştirmesi sonrasında bazı marketler patlıcan ve biber satışını durdurdu. Bunun üzerine günden güne sebze fiyatları düşmeye başladı. Bu hafta sebze fiyatlarında yüzde 10'luk düşüş yaşandığını belirten Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, patlıcanın geçen haftalarda 10-12 lira olan fiyatının şu anda yüzde 40'lık düşüşle 6.50 liraya gerilediğini kaydetti.

'ÜRETİCİ DE TÜKETİCİ DE AĞLIYOR'

Başkan Nevzat Akcan, sebze ve meyvedeki fiyat artışının maliyetlerden ve ürün yetersizliğinden kaynakladığını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'nde fiyat denetimine karşı olmadıklarını, denetim de yapıldığını anlatan Akcan, şunları söyledi:

"Üretim artmadıkça, maliyetler düşmedikçe, vergiler düşürülmedikçe bizim tüketiciye ürünü ucuz ulaştırama şansımız yok. Son bir haftadaki baskı nedeniyle fiyatlarda yüzde 10'luk bir gerileme var. Baskıyla düşürdük, peki üreticiyi ne yapacağız? Bu Türk tarımını nereye götüreceğiz? Kendi üreticimizi bitirirsek ne yaparız biz? Soğanda olduğu gibi kapılar açıp, iç piyasaya ürün mü sokacağız? Kendi üreticimizin soğanını satamıyor. Biz içeri soğan soktuk. Köylerdeki çiftçiye para kazandırmak zorundayız. Onları köyde tutmamız gerekiyor. Bizden sonraki nesilde çiftçilik yapacak çocuk kalmadı. Tarım göz göre göre heba ediliyor. Tarım Bakanımızın açıklamasında 'Ürünleri mevsiminde yiyin' diye uyarıyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Bakanlığın çiftçiye sahip çıkması lazım. Gelsin, denetlesinler. 'Sıkıntılar nerede? Bu tarımın önünü nasıl açabiliriz?' diyerek sorunlara çözüm bulmalıyız. Bir taraftan üretici, diğer taraftan tüketici ağlıyor. Bu aradaki makas vergi yükü nedeniyle açılıyor. Her şeye zam geliyor."

'VERGİ FAZLA MALİYETLER YÜKSEK'

Vergi yükünün çok fazla olduğunu anlatan Başkan Nevzat Akcan, KDV indirimi yapılması gerektiğini söyledi. Akcan, "Her üründe yüzde 8 ya da yüzde 18 KDV var. Kasa alıyorsunuz yüzde 18 KDV'si var. Çuvalından fidesine her şeyde KDV var. Sektörde vergi yükünün altında kalıyoruz. Haliyle bu da maliyetleri otomatik yükseltiyor. Sonuçta bir ürüne maliyet biniyor" diye konuştu.

HAL ÇIKIŞ FİYATLARI

Şu an ürün bulmakta sıkıntı çektiklerini, geçen kasım ayına göre hale gelen ürün oranında ciddi bir düşüş yaşandığını belirten Başkan Akcan, bunun nedenini ise hava şartlarının yanı sıra artan maliyetler nedeniyle çiftçilerin üretimden vazgeçmesi olarak açıkladı.

Ürün sıkıntısı çekmelerine rağmen sebze ve meyve fiyatlarında geçen haftaya oranla yüzde 10'luk düşüş yaşandığını yineleyen Nevzat Akcan, geçen haftaların zam şampiyonu patlıcanın fiyatında bu hafta yüzde 40 oranında düşüş olduğunu kaydetti. Nevzat Akcan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'ndeki sebze fiyatlarını ise şöyle sıraladı:

"Domates 2.50- 4 TL, kokteyl domates 4.50 TL, sivri biber 9 TL, kıl sivri biber 11 TL, çarliston biber 7.50 TL, dolmalık biber 8.50 TL, patlıcan 6.50 TL, kabak 4.50 TL, salatalık 4 TL, silor salatalık 6 TL, karnabahar 1.50- 2 TL, brokoli 3- 4 TL, lahana 2.50 TL, ıspanak 4- 5 TL, kereviz 5 TL, pırasa 5 TL, limon 1- 1.50 TL ve portakal 0.80- 1.20 TL."

Demre'de yat turuna çıkan turistler denize girdi

Antalya'nın Demre ilçesinde yatla tura çıkan turistler güneşin tadını çıkarırken, Rus doktor Elena Rafaeloona ise denizde yüzmenin keyfini yaşadı.

Demre'de bir süredir etkili olan olumsuz hava koşulları yerini güneşe bıraktı. İlçeye gelen turistler de Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni gezdikten sonra güzel havayı fırsat bilerek, yatla Çayağzı Limanı'ndan Kekova turuna çıktı. Yatın üstünde güneşlenen ve eğlenen turistler Türk oyun havaları eşliğinde oynadı. Turistler yatla Batık Kent ve Simena Antik Kenti'ni gezip, anılarını fotoğraf ve video görüntüleriyle ölümsüzleştirdi.

Doğal bir liman olan Gökkaya Koyu'nda yat mola verdiği sırada Rus doktor Elena Rafaeloona kendini Akdeniz'in mavi sularına bıraktı. Mayosu olmadığı için suya giremeyen diğer turistler üzüntü yaşarken, Elena Rafaeloona 15 dereceyi bulan hava ve su sıcaklığında yarım saat yüzdü.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinden geldiğini söyleyen Elena Rafaeloona, "Ülkemde şu anda hava sıcaklığı gündüz bile eksi 15 derece. Kar, soğuk var. Burası ise bir cennet. Tarih, doğa, deniz hepsi bir arada. Su ve deniz çok güzeldi. Doya doya yüzdüm. Çok güzel yerlerde yaşıyorsunuz. Türkiye ve Türklere teşekkür ediyorum. Bizleri çok güzel karşılıyorsunuz. Böyle bir havada, bu mevsimde yüzdüğüm için yüce Allah'a teşekkür ediyorum" dedi.

Üniversite hayalini belediyenin desteği ile gerçekleştirdi

İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi'nin sayesinde hayali olan medya tanıtım ajansını hayata geçiren Akın Karpuz, 2 personeliyle birlikte 250'den fazla firma ile iş yaptı.

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 2016 yılında mezun olan Akın Karpuz, bir süre kendi şirketini kurmak için çeşitli çalışmalar yaptı. Bir türlü imkan bulamayan Akın Karpuz, daha sonra İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi'ne gelerek yardım istedi. Burada şirket fikri için destek bulan Karpuz, merkez bünyesindeki Kuluçka Merkezi'nde hem tasarım ve medya ajansını kurdu, hem de yöneticilik, şirket muhasebesi gibi konularda eğitimler aldı. Yaklaşık 1 yıl boyunca kuluçka merkezi içerisinde müşteri portföyünü genişleten Karpuz, daha sonra bir ofis açtı. Burada istihdam ettiği 2 personeli ile birlikte çalışan Karpuz, şu anda 25 müşterisi ile düzenli şekilde çalışırken, bugüne kadar toplam 250 farklı müşterisi için iş yaptı.

Gelecekte ulusal ve uluslararası çaptaki firmaların işlerini yapmak istediklerini belirten Karpuz, "Sürecim Ankara'dan Kocaeli'ye üniversite kazanmak ile başladı. Bilgisayar mühendisliği öğrencisiyken ufak tefek web tasarımları, grafik tasarımları yapıyordum. Daha sonra müşteri portföyümün artması ile artık bir ofis ihtiyacım oldu. İlk başlardaki o ekonomik durumlar ve girişimciliğin verdiği zor süreçlerden dolayı bir ofis bulamamıştım. Daha sonra Genç Girişimciler Merkezi'nin açıldığını haber aldım. Başvurularımızı yaptık, mülakatlarımızı geçtik. Bizi buraya dahil ettiler. Daha sonra orada 1 yıl boyunca eğitimler aldık. Muhasebe üzerine, iş geliştirme üzerine, müşterilerle olan diyaloglar üzerine eğitimler aldık. Bu eğitim süreçlerinde zaten biz müşteri arayışına sürekli devam ediyorduk. Kendi pazarlamamızı yapıyorduk. Bu sayede de bir çok müşterimizi portföyümüze katmış olduk. Daha sonra kuluçka süresi bittikten sonra ilk ofisimizi kiraladık. O ofise ben tek başıma geçtim. 1 personel istihdamı sağlamış oldum. Sonrasında işlerimizi ilerleterek ikinci personelimizi ekibimize dahil ettik. Şu anda 150 metrekare bir ofiste müşterilerimize hizmet sağlıyoruz. Şu an aktif olarak hizmet verdiğimiz 25 müşterimiz var. Projesini yapıp, tamamladığımız yaklaşık 250 müşterimiz var. Hedeflerimiz arasında daha büyük müşteriler, ulusal ve uluslararası çalışan firmalara hizmet vermek var" dedi.

İŞİNİ KURMAK İSTEYENLERE DESTEK VERİYOR

Belediye tarafından gençlere verilen destekleri anlatan İzmit Belediyesi Genç Girişimciler Merkezi Sorumlusu Enis Göçer, "Buradaki asıl amaç, kendi işini kurmak gençlere destek olmak. Eğer ki ofis ihtiyacı varsa, kendi ofisini açacak bir maddi gücü yoksa ve eğitimsel desteğe ihtiyacı varsa biz kendi bünyemize alıyoruz. Bir yıl boyunca kendi bünyemizde çeşitli eğitimlerden geçiriyoruz. Danışmanlık hizmetlerini ücretsiz veriyoruz. 1 yıl sonra rekabet edebilecek hale gelince, buradaki arkadaşlarımız kendi ofisine geçiyor. Biz bir yıl boyunca kendi bünyemize aldığımız girişimcileri çeşitli eğitimlerden geçiriyoruz. Muhasebe eğitimleri veriyoruz, iş planı hazırlama eğitimleri veriyoruz. Kendi işiyle ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü eğitimi ücretsiz karşılıyoruz." diye konuştu.

Turistik yatlara kış bakımı

Antalya'nın tarihi Kaleiçi'ndeki Yat Limanı başta olmak üzere Kaş, Finike, Kemer, Manavgat ve Side gibi limanlarda yaz sezonu süresince turistik gezi ve turlara çıkan tekneler, periyodik kış bakımı için karaya çıktı.

Antalya- Kemer karayolu üzerindeki balıkçı barınağı içindeki bakım istasyonlarına çekilen 30'un üzerinde tur teknesi, ustaların gözetiminde kış bakımına girdi. İlk olarak ne gibi tamir ve tadilatın yapılacağına yönelik fizibilite raporu çıkarılan teknelerin çürüyen ahşap aksamının yanı sıra motor ve pervane bakımları da yapılıyor. Kimileri iç dekorasyonunu yeniliyor, kimileri teknelere zehirli boya sürdürüp midye kaplı pervaneleri temizletiyor. İç ve dış bakımdan geçen teknelerin deniz içinde kalan iskeletleri ise yosun tutma olasılığına karşı özel boyayla boyanıyor.

BAKIM YAPILMAZSA ÇÜRÜR

Teknenin üzerinde yosun, midye gibi deniz canlılarının barınmasını engelleyen zehirli boyanın her yıl sürülmesi gerektiğini anlatan Paris Pirates Beach Tur Teknesi kaptanı Sunay Çelik, "Ahşap tekne olduğu için rutin bakımları var. Ekstra olarak da yaptığımız bakımlar var. Örneğin bu yıl güvertemizi değiştireceğiz, direk bakımlarımızı tamamlayacağız. Ahşap tekne bakım yapılmazsa çürür. 55 kişilik bir tekneyiz. 55 can taşıyoruz, insan hayatı çok önemli. Bakımlarımızı tamamlayarak nisan ayının ikinci haftası teknemizi denizle buluşturacağız. Bu yıl bakım maliyetimizi 50 bin TL olarak hesapladık" dedi.

Bakım için karaya çıkartılan bir diğer teknenin kaptanı Ümit Güler, "Yaptığımız periyodik bakımların yanı sıra bir de uzun bakımlar var. Bu yıl teknemizin çürük yerlerinin değişim ve onarımı yapılıyor. Teknemiz 15 Nisan'da denize inecek. Dış sargılarda çürükler bulunuyor. Buraların yenilenmesinin ardından macun ve boyaları yapılacak. Motor bakımlarının yanı sıra birtakım dekorasyon yeniliklerimiz de bulunuyor. Bakım bütçemiz 50 bin TL civarında hesaplandı" diye konuştu.

Siirt'te sayıları 100'ü bulan marongazhane sayısı 5'e düştü - (ÖZEL)

SİİRT kent merkezinde bulunan Marangozlar Çarşısı'nda mesleğini yapan esnaf, teknolojiye yenik düştü. Yıllar önce sayıları 100 dolayında olan marangozhane sayısı bugünlerde 5'e düştü.

Siirt’te bir zamanlar yeni evlenenler için birçok ev eşyasının üretildiği Marangozlar Çarşısı, günümüzde teknolojiye yenik düşerek, eski ihtişamlı günlerini kaybetti. Yıllar önce çarşıdaki sayıları 100'ü bulan marangozhane sayısı bugün 5'e düştü.

'TEKNOLOJİYE AYAK UYDURMAYAN MARANGOZLAR İŞ YERİNİ KAPATTI'

Marangozlar Çarşısı'nda 35 yıldır mesleğini icra ettiğini anlatan marangoz Tekin Beklin (43), "Bir zamanlar bu iş yerimizde 10-15 kişi çalışırdı. Ancak şimdi bu sayı 3'e düştü. Gelin ve damat bizlerden yatak odası, çeyizlik sandıklar isterdi. Siparişleri 1 ayda ancak yapabiliyorduk. Teknoloji geliştikçe, bizim işlerimiz de azaldı. Bundan dolayı bizler de teknolojiye ayak uydurmak zorunda kaldık. Şimdi ise gelin ve damadın yatak odasını 1 günde hazırlıyoruz. Teknolojiye ayak uydurmayan marangozcular ise iş yerlerini kapattılar" dedi.

'ÇEYİZLİK SANDIKLAR YAPARDIK ŞİMDİ İSE HAYVAN YEMLİĞİ'

Soyadı da marangoz olan İlhan Marangoz (45) da, 30 yıla aşkındır bu meslekte olduğunu dile getirerek, bir zamanlar çeyiz sandıklarını ürettiklerini, bugünlerde ise ancak hayvanlar için yemlik yaptıklarını söyledi. Marangoz, "Bir zamanlar işlerimiz bir hayli yoğundu. Çeyizlik sandıklar ve kapı ile pencereler yapardık. İş yerimizde 10'dan fazla eleman çalışıyordu. Şimdi ise ben tek çalışıyorum. Siirt’te yapılan inşaatların tümünün kapı ve pencerelerini yapıp, teslim ederdik. Gece yarılarına kadar çalışmak zorunda kalırdık. Ancak teknolojinin gelişmesi ile beraber kapı ve pencereler fabrikadan hazır gelmeye başladı. İşlerimiz yok olmaya başladı. Şimdi hayvanlar için yem teknesi yapıyoruz. Köylüler bize gelip yem teknesi yaptırıyor böyle gider ise biz de iş yerimizi kapatacağız" diye konuştu.

'ÇEKİÇ SESLERİ EKSİK OLMAZDI'

Marangozlar Çarşısı'nda bir zamanlar eksik olmayan çekiç sesinin artık duyulmadığını hatırlatan marangoz Ömer Alp ise, "25 yıldan fazladır ben marangozculuk yapıyorum. Eksiden siparişleri yetiştiremiyorduk. Kapı ve pencere yapardık. Bunların yapımı yaklaşık bir ay sürerdi. Hazır kapılar çıktı. Bir ayda yaptığımız kapı ve pencereler fabrikada bir günde çıkarılıyor. Bu da bizim işimizi aksattı. Ben de meslektaşlarım gibi hayvan yemliği yapıyorum, köylerde bulunan hayvanlara yemlik yaparak geçimlerimizi sağlıyoruz. Ancak bu bizi kurtarmıyor. Böyle devam ederse biz de iş yerimizi kapatacağız" dedi.

Nişanlısı istedi, youtube kanalını bıraktı

Sivas'ta yaptığı rap müziği kliplerini video paylaşım sitesinde paylaşarak binlerce beğeni alan Özkan Polat (24), bir yıl önce tanışıp nişanlandığı Elif Sönmez'in (23) isteği ile youtube kanalını bıraktı. Nişanlısının evlilik için bunu şart koştuğunu belirten Polat, bunu saygıyla karşıladığını belirterek, "Bundan sonra ticaretle uğraşacağım" dedi.

Sivas'ta yaşayan Özkan Polat, küçük yaşlarda rap müziğe merak sardı. Polat, zaman içerisinde merakını ilerleterek yaptığı müzikleri video paylaşım sitesi Youtube'ye yükledi. Başlarda çok fazla dinlenmese de ilerleyen dönemlerde Polat'ın yüklediği videolar milyonlarca beğeni aldı. Yüklediği vidoların izlenirliği toplam 27 milyona ulaşan Polat, bir yıl önce sosyal medya üzerinden Ordu'da yaşayan Elif Sönmez ile tanıştı. Polat ve Sönmez bir süre görüştükten sonra evlilik kararı aldı. Ancak Elif Sönmez, nişanlısına rap müziği ve video paylaşımını bırakmasını şart koştu. Özkan, nişanlısının bu isteğini kırmayarak rap müziği bıraktı. Çift, Haziran ayında yapacakları düğünün hazırlıklarına başladı.

'27 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI'

13 yaşından beri rap müziği yaptığı ifade eden Polat "2007 yılından beri rap müziği yapıyorum. 13 yaşımdan bu tarafa Amerikan hiphop kültürü olan rap müziği yapıyorum. İlk başlarda çok benimsenmedim, dışlanmış gibi oldum ama sonra insanların kulağı buna alıştı, çok hoşlarına gitti. Çünkü benim yaptığım tarz daha çok eğlence amaçlıydı. Amacım dertlendirmek değil de eğlendirmekti. Ben şarkılarımda eğlenmek istiyordum, insanları da eğlendirmek istiyordum. Bu yönde gittim ve insanlar da ilerleyen süre zarfında beni benimsediler, sevdiler, daha çok tanıyan oldu gittikçe daha çok tanıyan oldu. Toplam izlenme sayısı 27 milyona ulaştı. Bu sadece Youtube rakamı bunun diğer sosyal paylaşım sitelerini buna dahil etmiyorum" dedi.

Nişanlısının kendisinden evlilik şartı olarak youtuberliği bırakmak olduğunu belirten Polat, "Bir yıl görüştüğüm kız arkadaşımla kısa süre önce nişanlandım. Hayatlarımızı birleştirmek için bir adım attık. Şu an nişanlıyım, 6 ay sonra da düğünüm var. Nişanlım beni müziğimle tanımadığını, kendim olarak tanıdığını öne sürerek bu işi bırakmamı istemedi. Daha çok tanınmamı istemedi. Ben de onun bu kararına saygı duydum. Ailem de bırakmamı istiyordu o yüzden bırakma kararı aldım. Müziği bırakmam çok net kararıydı, 'hayatımın kalan süresinde böyle bir şey istemiyorum' dedi. Çünkü ne kadar çok yaparsam o kadar çok tanınmaya ve o kadar çok soruna yol açıyordu. Sonuçta o da hayatımı bağlayacağım biri. O yüzden isteğini olumlu karşıladım ve saygı duyarak müziği bırakma kararı aldım" diye konuştu.

'TİCARETLE UĞRAŞACAĞIM'

Müziği bırakmanın zor olduğunu, bir çok mesaj aldığını belirten Polat, "12 yıldır bu işin içerisindeydim. Hayatımın her noktasında vardı. Konuşmama bile yer etmişti o yüzden zor oldu. Önceden üreten biriydim, şu an sadece dinleyiciyim. Bundan sonra hayatımın geri kalanına devam edeceğim. Bazı projelerim var, ticaret üzerine onlarla ilgileneceğim. Takipçilerim bu duruma çok üzüldü. Halen sosyal medya profillerimin altına 'Geri dön', 'Sensiz olmuyor' diye yorumlar geliyor. Ama artık dönüş yok" ifadelerini kullandı.

