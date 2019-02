DHA YURT BÜLTENİ -4

18 yaşındaki Tuğçe'yi, babası uyurken tüfekle öldürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde Kadir Tatar (52), kızı Tuğçe Tatar'ı (18) uyurken av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kadar Tatar, kızı Tuğçe Tatar'ı yatağında uyurken henüz bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Kadir Tatar, oğlunu arayarak, 'Yanlışlıkla Tuğçe'yi vurdum' dedi. Oğlunun ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kadir Tatar, polislere kapıyı açmadı. Bunun üzerine polis ekipleri, kapıyı kırıp girdikleri evde Kadir Tatar'ı gözaltına aldı. Tatar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Tuğçe Tatar'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TUĞÇE'NİN 'BABA' PAYLAŞIMI: BABA ÜZER Mİ EVLADINI

Adana'nın Kozan ilçesinde babası Kadir Tatar tarafından uyurken öldürülen Tuğçe Tatar'ın babasına Facebook adresinden yaptığı paylaşımlarla serzenişte bulunduğu ortaya çıktı. Tuğçe Tatar'ın 21 Ocak'ta yaptığı 2 paylaşım şöyle;

"Bir baba üzer mi evladını, kırar mı? Gözünün içine baka baka yalan söyler mi bir baba? Hem de nasıl. Hem de tüm duygularını tek tek ezer bir baba. Ve ona rağmen ayakta kalmaya çalışırsın, onun gibi olmamaya çalışırsın, kendini parçalarsın belki bir şeyler yoluna girer diye. Ama hiçbir şey yoluna girmez. Ve baban varmış gibi hissetmezsin hiçbir zaman. Bir şeyler paylaşabileceğin bir baba figürün hiç olmaz.", "Hayatta en güzel ikililerden biridir baba-kız ilişkisi. Yaşamayanın içinde bir eksiklik oluşturan ve bunu tüm ömrünce hissedeceği bir şeydir bu. Bazıları için pembe bulutların üstüdür babalarıyla olan anıları bazıları için ise kara bulutlardır yağmurların yağdığı.??"

Görüntü Dökümü

------------------------

- Tuğçe'nin yaşadığı evden görüntü

- Tuğçe'nin sağlık fotoğrafı

SÜRE:58" BOYUT:107 mb

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), ()

==================

Buse'yi arama çalışmalarında 9'uncu gün

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarına, 9'uncu günde tekrar başlandı.

Kemer'de, 24 Ocak günü oluşan hortumun, annesinin kullandığı otomobili Ağva Deresi'ne savurması sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, 9'uncu günde, Kemer Sanayi Sitesi önünde başlandı. Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleri ile İl Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın arama- kurtarma timleri, Ankara'dan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı su altı timi, AFAD ekiplerinin de aralarında bulunduğu 77 kişilik personel katıldı. 'TCSG 105' botuyla denizden destek verilen aramalarda, 3 arama- kurtarma ve 1 kadavra köpeği de kullanılıyor. Ekipler, çalışmalara başlamadan önce koordinasyon toplantısı yaparak durum değerlendirmesinde bulundu.

Hem denizde hem de Ağva Deresi'nde sürdürülen çalışmalarda, Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazları ile tarama yapılıyor. Buse'nin babası Ahmet Acar da çalışmaları takip ediyor.

Arama- kurtarma çalışmalarına katılan Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri ise su seviyesini düşürmek için Ağva Deresi'ndeki bir benti kısmen iş makineleriyle yıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------

- Arama çalışmaları

- Dalgıçlar detay

- Jandarmadan detay

- Arama kurtarma köpekleri

- Genel detay

- Helikpter detay

- Arama- kurtarma botu detay

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () -

======================

Siirt'te PKK'lı terörist yakalandı

Siirt'te, 28 yıldır örgütün dağ kadrosunda olan PKK'lı terörist, jandarmanın 3 aylık çalışmasıyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Terör örgütü üyeliği, yasa dışı silahlı örgüt kurmak veya katılmak' suçlarından aranan teröristi yakalamak için harekete geçti. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından PKK'lı terörist, dün Siirt merkeze bağlı Aktaş köyü girişinde, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin, 28 yıldır örgütün dağ kadrosunda olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

----------

- Köye giden zırhlı araçlar

- Jandarma ekiplerinin köydeki operasyonu

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: SİİRT,()

===============

Yakıt deposundaki uyuşturucu 'ödüllü burun'la bulundu

Mersin'de, zehir tacirleri tarafından yakıt deposuna gizlenerek doğu illerinden kentte getirilen 19 kilo 100 gram esrar, ödüllü narkotik köpeği Tina ile yapılan aramada ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dedektifleri, doğu illerinden kente uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent girişindeki uygulama sırasında hafif ticari aracı durdurdu. Araçtakilerin hareketlerinden şüphelenen polis, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2 yıl önce ödüllendirdiği 6 yaşındaki narkotik köpeği 'Tina' ile aramaya yaptı. Tina'nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş 18 pakette 19 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------

Aracın görüntüsü

Köpek getirilirken

Köpeğin görüntüsü

Köpekle aracın altında ve çevresinde arama yapılırken

Ekipler araca girerken

Ekipler aracın yakıt deposunu açmaya çalışırken

Yakıt deposundan çıkan esrar paketleri

Çıkartılan paketlerin görüntüsü

Emniyet Müdürlüğü giriş tabelası

Emniyet Müdürlüğü binası

Genel ve detay

(BOYUT: 369,83 MB) (SÜRE:3,17 dk)

Haber-Kamera:Mustafa ERCAN/MERSİN, ()

====================

Emniyet müdürü, mahalle mahalle gezip uyuşturucunun zararlarını anlatıyor

Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak amacıyla başlattığı proje kapsamında her akşam bir mahalle kahvesinde uyuşturucunun zararlarını, bağımlılıkla mücadele ve ihbar yöntemlerini anlatıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük ve Yeşilay'ın desteğiyle 19 mahallede, 'Çay, şeker bizden, misafirlik sizden' sloganıyla 'Narkorehber' projesi başlattı. Proje kapsamında her akşam farklı bir mahallede ki kahveye konuk olan emniyet müdürü Metin Turanlı, narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri ve kurum müdürleri, gençleri uyuşturucudan uzak tutmak amacıyla, zararlarını, bağımlılıkla mücadele ve ihbar yöntemlerini anlatıyor. Rat Mahallesi'nden başlayan proje 10 Temmuz Mahallesi'nden sonra İnağzı Mahallesi'nde devam etti. Akşam saat 20.00'da başlayan toplantıya gençlerin ve vatandaşların katılımı yoğun oldu. Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, bağımlılık, uyuşturucu, alkol ile mücadele konusunda halkı bilinçlendirdiklerini söyledi. Bu tür çalışmaları arttıracaklarını ifade eden Turanlı, "Vatandaşlarımız bizlere nasıl ulaşır, bizler onlar için neler yapabiliriz iletişim kanallarını tanıtıyoruz. Fırsatlar var ve bu fırsatları size anlatmaya geldik. Vaktinizi alacağız ama kimseyi yormayacağız. Bu şehir uyuyor. Ben diyorum ki bu şehir uyumasın. Bugünlerde sürekli dolaşacağız, sürekli konuşacağız. Bundan yorulan olursa gelmesin. Küssün. Ben dolacağım, konuşacağım. Uyumayın diye projemiz var. Uyuyan benim düşmanımdır. Çok güçlü bir devlet varken siz bunların farkında olun diyoruz. Daha da ileri taşımak için bizleri zorlayın." dedi.

SUNUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdür Vekili komiser Sinan Cevher , 'Zonguldak narkorehber' adlı sunumunu gerçekleştirdi. Uyuşturucu maddelerin zararlarını anlatan komiser Cevher, şöyle dedi:

"Satılan, alınan her uyuşturucu madde aslında devletimize, milletimize birer mermi, silah olarak geri dönüyor. Terör örgütlerinin en önemli ekonomik kaynağı uyuşturucudur. Sizde bu konuda mahallenizi kontrol altına alın ve bu tür uyuşturucu kullanımı ve ticareti tespit ettiğinizde müdahale etmeyin. Jandarma veya polisi arayın. Onlar gerekeni yapsın. Bu konuda polisi hemen çağırmak için geliştirilen 'uyuma' projesi var. Telefonunuza bu programı indirdikten sonra çalıştırdığınızda polise ihbar düşüyor ve en yakın ekip oraya gönderiliyor." diye konuştu.

Program sonunda Toplum Destekli Polis Şubesi dolandırıcılık ve hırsızlık konularında, Asayiş Şubesi de 2018 yılı mahallelerde yaşanan olayların istatistiklerini paylaştı. Program, vatandaşların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

----------

-Toplantıdan detaylar

-Emniyet Müdürünün konuşması

-Komiser Sinan Cevher'in konuşması

Süre: (6.06) Boyut: (686 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,()