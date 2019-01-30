DHA YURT BÜLTENİ -4

Film gibi operasyonla yakalanan 'uyuşturucu baronu' adliyede

Erzurum'da mermer yüklü TIR'da bulunan ve Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olan 1 ton 535 kilogram eroinle ilgili film gibi operasyonda yurt dışına kaçarken yakalanan 'uyuşturucu baronu' Mehmet Zeki F. adliyeye çıkarıldı.

Erzurum Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 25 Ocak'ta Ilıca'daki polis uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. İstanbul'a seyir halinde olan mermer yüklü TIR'da uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine adli arama ve el koyma kararı alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları aramada TIR içerisinde 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası halinde 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. Yapılan araştırmada, TIR'ın Gürbulak'tan İran'a geçtiği ve 24 Ocak 2019 günü saat 14.50'de ise döndüğü tespit edildi. 1 ton 535 kilogram uyuşturucunun, sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmesi için taş şekline getirilerek mermer taşları arasına saklandığı ortaya çıktı. Polisin dikkatiyle ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroinin Türkiye'de bir seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu vurgulandı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım ve Narkotik timleri, TIR şoförünü hiç yakalanmamış gibi yaparak İstanbul'a gönderme kararı aldı. Polisler eşliğinde TIR şoförü, İstanbul'a gönderildi ve alıcı konumundaki kişilere kadar ulaşıldı. Film gibi operasyonda, Türkiye'deki ilk 50'de yer alan uyuşturucu baronuna ulaşıldı. Titiz ve başarılı bir operasyonla uyuşturucu baronu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçarken yakalandı. Uyuşturucu baronu ile bağlantılı olan toplam 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan 3 kişi ile TIR şoförü, İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen polis uçağıyla Erzurum'a getirildi.

Gözaltına alınan ve emniyette sorguları tamamlanan TIR şoförü Şahin D., 28 Ocak akşamı, uyuşturucunun alışısı konumundaki Hacı K. ile Saruhan Ö. dün akşam saatlerinde çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

Almanya'ya kaçarken yakalanan uyuşturucu baronu Mehmet Zeki F.'nin de emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mehmet Zeki F. bugün sabah saatlerinde özel harekat polislerine ait zırhlı araçla Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Mehmet Zeki F. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına "Çekmeyin" diye tepki gösterdi. Soruşturma dosyasıyla ilgili gizlilik kararı alınırken, Mehmet Zeki F.'nin savcılık sorgusuna başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

-Özel harekat polislerinin zırhlı araçlarla adliyeye gelmesi

-Mehmet Zeki F.'nin adliye getirilmesi

-Mehmet Zeki F.'nin zırhlı araçtan indirilmesi

-Adliyeye götürülmesi

-Adliye binasından alınan güvenlik önlemlerinden detay

SÜRE: 02.18 BOYUT: 257 MB

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,()

===================

Alkollü sürücü aracını polislerin üzerine sürdü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak aracını polis ekiplerinin üzerine süren sürücü yaşanan kovalamanın ardından yakalandı.

Olay gece saatlerinde Akçakoca'da meydana geldi. Engin T. idaresindeki 81 EM 608 plakalı otomobiliyle yolda zikzak yaparak ilerlerken polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. Otomobilini polis ekiplerinin üzerine süren sürücü, aracıyla Düzce istikametine ilerledi. Polis aracı takibe alarak Düzce Çoban kavşağında aracın önünü keserek durdurdu. Engin T. polis ekiplerine, "Ben alkollüyüm ve şu an beni yakaladınız. Ama bu böyle olmaz." diyerek bağırdı. Polis, Engin T. ve yanındaki kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı. Gözaltına alınan Engin T. muayenesi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

Polis ekiplerinin görüntüsü

Otomobilden görüntü

Sürücünün bağırması ve konuşması

Polis ekiplerinin müdahalesi ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

==================

Restoranda 'dik baktın' cinayeti

Adana'da bir restorantta yemek yiyen iki grup arasında çıkan 'dik bakma' kavgasında 1 kişi tabancayla vurularak, öldürüldü. Olaydan sonra kaçan 2 gruptan toplam 12 kişi polisin operasyonuyla yakalandı. Kavgada tabancayı ateşleyen şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 26 Ocak'ta Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, restorantta yemek yiyen bir grup, diğer gruba "Niye dik bakıyorsunuz?" diyerek, sataştı. Bunun üzerine 2 ayrı masada oturan Nezir E.(47) ve Cemil İnan(50) arasında kavga çıktı. Kavgada Nezir E., aldığı yumruk darbeleriyle yaralandı. Beraberinde bulunan Ali Alhas(48) da üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekip, Cemil İnan'ı vurdu. İnan, kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirirken, şüpheliler kaçtı. Olayın ardından soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, restorandaki güvenlik kameralarından Ali Alhas ve Nezir E. ile kavgaya karışan 10 şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalandı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden tabancayı ateşleyen Ali Alhas tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

---------

-Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi

-Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

-Adli Tıp Birimi detay görüntüleri

SÜRE:02'19" BOYUT:257 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

==================

11 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı

Adana'da, daha önce de birçok kez intihar girişiminde bulunan Şevki Y. (40), 11 katlı inşaatın çatısına çıkıp atlamak istedi. Yıldız, polisler tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Seyhan ilçesi Hastaneler Kavşağı'nda inşaat halindeki 11 katlı bir binanın çatısına çıkan çevre sakinleri, polis ve itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekipleri, hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. Daha önce de çocuğuna doğum günü hediyesi alamadığı için otoban köprüsüne çıkan, öncesinde de çeşitli nedenlerle birçok kez intihara kalkışan Şevki Y.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Şevki Y., ekiplerin yoğun çabası sonucu eylemine son verdi. İşsiz olduğunu söyleyen Şevki Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

-------

- Şahsın inşaat halindeki apartmanın çatısında görüntüsü

- Yerdeki hava yastığı ve itfaiye görevlileri

- Kalabalıktan görüntü

- Şahsın apartmandan çıkması

- Şahsın konuşması

- Polis aracına bindirilmesi

- Detay görüntüler

SÜRE:01'37" BOYUT:180 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,()

=================

Eski kıyafetler bez çantaya dönüşüyor

Rize'de, başlatılan 'Sıfır Atık' projesi ile eski kıyafet ve kumaşlar şık tasarımlı bez çantalara dönüştürülüyor. Kot ve kumaş pantolonlar, kazak ve hırkaların dönüştürüldüğü rengarenk bez çantaları üreten kadınlar aile ekonomilerine destek sağlıyor.

Rize Belediyesi'nin destekleri ile Kentsel Gelişim ve Araştırma Derneği, Rize Kent Gönüllüleri ve Rize Kadın Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 'Sıfır Atık' projesi geliştirildi. Proje ile plastik poşetlere alternatif olarak eski kıyafet ve kumaşlar bez çantalara dönüştürülmeye başlandı. Kadınlar, görev aldığı Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki atölyede eski kıyafetleri işleyerek bez çanta imal ediyor. Kot ve kumaş pantolonlar, kazak ve hırkaların dönüştürüldüğü rengarenk bez çantaları satan kadınlar aile ekonomilerine destek sağlıyor. Kimi kadınlar ise evlerinde ürettikleri bez çantaları merkez aracılığı ile satışa sunuyor. Rize Belediyesi de plastik atık getirenlere bez çanta hediye edecek.

'GÜNDE 30 BEZ ÇANTA YAPIYORUZ'

Rize Kentsel Gelişim ve Araştırma Derneği Başkanı Filiz Türüt, tekstil ürünleri, eski kıyafetler ve perde ile kumaşları toplayıp geri dönüşümle bez çantaya dönüştürdüklerini belirtti. Türüt, "Naylon poşetten bez çantaya geçişe bir katkımız olacağını düşünüyoruz. Günlük 30 bez çanta yapıyoruz. Hammaddemiz daha fazla olursa, daha fazla ikinci el ürün toparlayabilirsek günlük en az 100 bez çanta üretebiliriz. 'Sıfır Atık' projesine destek vermek isteyen kamu kurum ve kuruluşları çantalarımızı Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nden temin edebilirler. Aynı zamanda belediyemiz plastik atık getirenlere bez çantaları hediye edecek. Bir buçuk aylık bir proje ile yola çıktık ancak, hammadde yani ikinci el kıyafetler temin edersek üretim devam edecek" dedi.

Naylon poşetlerin yerine alışveriş çantası ihtiyacının doğduğunu anlatan Rize Kadın Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sevgi Karaca da “Naylon poşetlerin kullanılmamasını destekleyerek bez çantalarımızı geri dönüşümle dikiyoruz. El sanatlarımızdan biri olan kırk yama tekniği ile artık parçaları bir araya getirerek çantalarımızı üretiyoruz. Hem bir sanatı canlandırıyoruz, hem de kumaş atıkları değerlendiriyoruz. Bu sayede projeye katılan kadınlarımız da gelir elde etmiş oluyor. Projemiz yeni başladı, geri dönüşler çok güzel. Daha fazla eski kıyafet ve kumaşlar temin ederek üretimimizi devam ettirmek istiyoruzö diye konuştu.

Tophane Mahallesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi öğreticisi Müyesser Kuk, eski kıyafetleri ve artık kumaşları belli ölçülerde keserek çantaya dönüştürdüklerini belirterek "Kotlara, gömleklere şekil vererek kırk yama tekniği kullanarak herkesin kullanabileceği şık çantalara dönüştürüyoruz. Alışveriş çantalarını renklendiriyoruz, güzel bir çalışma ortaya çıkıyorö diyerek kadınları projede görev almaya davet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

Atölye detayları

Bez çanta dikimi

Çalışan kadınlar

Kadınlarla röp.

Dernek başkanları ile röp.

Çanta ile alış veren yapan kadın

Haber: Aytekin KALENDER Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE-

=================

Donmak üzere olan, terk edilmiş atlar kurtarıldı - (ÖZEL)

BİNGÖL merkezdeki Şeref Meydanı köyü yakınlarında, dondurucu soğukta sahiplerinin terk ettiği atlara, bölgede bulunan konaklama tesisindekiler sahip çıktı. Atları gördüğünde hava sıcaklığının eksi 28 derece olduğunu anlatan tesis sahibi Ahmet Çelik (70), "Tesisteki çalışanlarımızla birlikte soğuk havada, karın içinde donma tehlikesi geçiren 5 atı alarak, kapalı bir alanda koruma altına aldık" dedi.

Bingöl- Muş yolunun 38'inci kilometresinde bulunan Şeref Meydanı köyü yakınlarında, dondurucu soğukta sahiplerince terk edilen 5 atı, köyün yakınlarındaki konaklama tesisinin sahibi Ahmet Çelik kurtardı. Çelik, atları bulduklarında, hava sıcaklığının sıfırın altında 28 derece olduğunu söyledi. Donma tehlikesi geçiren atları çalışanlarıyla birlikte tesisin arka tarafındaki kapalı alana yerleştirdiklerini anlatan Ahmet Çelik, "Atları karın içerisinde gördüğümde, perişan bir haldeydiler. Çalışanlarımızla birlikte atları karın içerisinden çıkardık. Soğuk olmasına rağmen kendi imkanlarımızla bir yer bulup, hayvanları barındırdık. Kendi ahırımdan yem taşıyıp, beslenmelerini sağladık. Ne kadar aç kaldıklarını bilmiyoruz. Durumu en kısa zamanda yetkililere bildirip, nasıl çözüm bulacaklarını soracağız. Bazıları yürüyecek halde değil" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Atların barındırıldığı yerden detaylar

- Atlardan detaylar

- Ahmet Çelik’in röportajı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 305 MB

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,()

==================