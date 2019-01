DHA YURT BÜLTENİ-4

Palu Ailesi soruşturmasında bulunan kemikler, hayvan kemiği çıktı

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Sahili'nde, 11 yıl önce kızı Melike ile kayıp olan Meryem Tanhal'ı arama çalışmaları kapsamında yapılan kazıda bulunan kemiklerin, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeleri tamamlandı. Kemiklerin hayvan kemiği olduğu ortaya çıktı.

Palu ailesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bir süre önce Körfez ilçesi Tütünçiftlik Sahili'ndeki 2 ayrı bölgede iş makinesiyle yapılan kazıda bulunan kemik parçaları, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan inceleme sonunda kemiklerin hayvan kemiği olduğu tespit edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise devam ediyor.

Denizde kaybolan balıkçı aranıyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 9 gün önce botla denize açılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan balıkçı Hakan Şen'i (37) arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

İKEM Koleji yakınlarında, 20 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde, botla denize açılan balıkçı Hakan Şen'in yakınları, 3 çocuk babasından bir daha haber alamadı. Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine bölgede arama- kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları, 9'uncu günde, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı hücum botlarla ve dalgıç ekibiyle Hakan Şen'in balığa çıktığı nokta ve çevresinde yürütülüyor.

Oğlunun hala bulunamadığını belirterek, gözyaşı döken Neval Şen, "Belki bir yerde tedavi ediliyor. Ne olur görenler, duyanlar varsa bize haber versinler. Allah'ım ne olur oğlumu bana bağışla. Tüm yetkililerden yardım bekliyoruz, oğlumu bulun" dedi.

Baba Riyad Şen ise arama çalışmalarının sürdürüldüğünü; ancak hala sonuç elde edilemediğini söyledi.

Beslediği kuşları için yılda 50 bin TL harcama yapıyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Yusuf Demirel (50) henüz 10 yaşındayken başladığı evcil güvercin hobisini büyük bir sevgiyle sürdürüyor. 300 evcil güvercin besleyen Demirel, kuşları için yılda yaklaşak 50 bin TL para harcıyor.

Merkez İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde yaşayan Demirel'in kuşlara olan sevgisi henüz 10 yaşındayken başladı. 50 yıldır evcil güvercin hobisini, büyük bir sevgiyle sürdüren Demirel, evinde ve işlettiği çay ocağında 300 evcil güvercine büyük bir özenle bakıyor. Demirel, kuşlara olan sevgisinin de tarif edilemez olduğunu söylüyor.

'HAVADA EN FAZLA KALAN KUŞUN DEĞERİ 20 BİN TL'

Demirel, uzun süreli uçuş yapabilen, inişe geçtiklerinde ise takla atarak görsel şölen sunan, bu özelliklerinden dolayı da 100 lira ile 20 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılabilen evcil kuşlarına yılda 50 bin TL para harcadığını belirtti. 5 ay önce mahallede açtığı 'Hacıbabanın yeri' çay evinin alt katını kümes yaparak kuşları beslemeye başlayan Demirel, evinde ve çay ocağında beslediği 300 kuş için yılda 30 ton yem, buğday, arpa, aspir ve mısır aldığını ifade etti.

'40 YILDIR VAN'DA KUŞ BESLİYORUM'

Demirel, halk arasında 'Van kuşu' olarak bilinen evcil güvercin kuşlarının en önemli özelliğinin havada fazla kalması olduğunu, en fazla kalan kuşun maddi değerinin 5 ile 20 bin TL arasında olduğunu kaydederek, "Bu yıl elimde 20 bin TL'lik kuş yok. Yaklaşık 40 yıldır Van'da kuş besliyorum. Van güvercinlerinin çeşitli türleri var. Bunlar Karakuyruk, sıfır kuyruk, tavuk kuyruk, süt beyaz ve Van arabı diye biliniyor. Kuşlarım için çay ocağımın bodrum katı ve evimin çatı katında kümesler yaptırdım. Kuşlar için, yılda 5 ton buğday, arpa, aspir, besi yemi ve mısır alıyorum. Benim hayatım kuşları beslemekle geçti. Henüz 10 yaşındayken abimle birlikte başladı bu merak. Van kuşunun özelliği, havada çok uçup 7-8 saat kalabiliyor. İnişe geçtiklerinde de takla atıyor. Havada en çok kalan kuş, değeri en yüksek olan kuş olarak seçiliyor. Bunun için de her yıl kuş fesvilali düzenleniyor. Birinci gelene ödül veriliyor. Van genelinde yaklaşık 2 bin kişi festivalde bir araya geliyor. Çay ocağımın camlarında kuş resimleri yer aldığı için müşterilerin de dikkatini çekiyor. Bu sayede insanlar buraya büyük ilgi gösteriyor" dedi.

Küçük Mirac'ın umudu ağabeyi Onur

Kayseri'de, ender görülen görülen 'Diamond-Blackfan Anemisi' hastalığına yakalananan 16 aylık Muhammed Mirac Caner'in umudu ağabeyi 16 yaşındaki Onur Caner oldu. Muhammed Mirac, ağabeyinden yapılacak kemik iliği nakli ile sağlığına kavuşacak. Anne Havva Caner, "Türkiye'de yapılan testlerde büyük oğlum Onur'un ilik uyumu yüzde yüz çıktı. Biz, diğer hastalar gibi ilik aramıyoruz. Ancak nakil için Amerika'dan test sonuçlarının gelmesi gerekiyor" dedi.

Ev kadını Havva ve TIR şoförü Hüseyin Caner çiftinin 3 çocuğundan Muhammed Mirac Caner'e 40 günlükken dünyada 7 milyon insanda bir görülen 'Diamond-Blackfan Anemisi' teşhisi konuldu. 1 milyon canlı doğumda 5 veya 10 kişide bir görülen hastalığa yakalanan küçük Mirac'a ilik nakli yapılması gerekiyor. Türkiye'de yapılan doku uygunluğu testlerinde ağabeyi Onur'un iliği Mirac için yüzde yüz uyumlu çıktı. Nakil için aileden alınıp Amerika'ya gönderilen kan örnekleriyle ilgili test sonuçlarının da gelmesi bekleniyor.

'NAKİL SÜRECİ UZADI'

Anne Havva Caner, oğlunun 40 günlükken hastalığa yakalandığını, şu anda ilaç tedavisi gördüğünü söyledi. Nakil sürecinin uzadığını söyleyen Havva Caner, "Oğluma 21 günde bir kan takviyesi yapılıyor. Kullandığımız ilaçların yan etkisiyle oğlumun iki gözü de katarakt oldu" dedi.

Havva Caner, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan doku uygunluğu testleri sonucunda büyük oğlu Onur'un verici olduğunun saptandığını; ancak nakil için Amerika'ya gönderilen test sonuçlarını beklediklerini söyledi. Anne Havva Caner, şöyle konuştu:

"9 ay olacak, hala bu testlerden bir sonuç alamadık. Eğer ki bu test sonuçları gelir ise Mirac ilik nakline girecek. Yapılan testlerde ağabeyi Onur'un ilik uyumu yüzde yüz çıktı. Biz, diğer hastalar gibi ilik aramıyoruz. Sadece, Amerika'daki sonuçların tarafımıza gönderilmesini istiyoruz. Kaybedecek zamanımız yok" dedi.

Mirac'ın artık kullandığı ilaçları kaldırmadığını, geçmeyen pişikler oluştuğunu söyleyen Havva Caner, "Oğlumun test sonuçları gelmediği için nakil olamıyor. Günden güne kan almayla uğraşıyoruz. Şuan bir enfeksiyon kapsa bizim için çok büyük tehlike. Çünkü bağışıklık yok. Hasta olacak diye evden çıkamıyoruz" diye konuştu.

'ONUR İKİ CAN TAŞIYOR'

Uzun yol şoförü olan baba Hüseyin Caner ise, "Oğlumun sağlık sorunu nedeniyle sıklıkla hastaneye gidiyoruz. 9 aydır beklediğimiz sonuç gelmedi. Büyük oğlum Onur'un iliği yüzde yüz uyumlu olduğu için oğluma bir şey olacak diye üzerine titriyorum. Mümkün olduğu sürece evden çıkarmıyor, gideceği her yere kendim götürüp getiriyorum. Onur, iki can taşıyor. İkisine de bir şey olmasını istemiyorum" dedi.

'KARDEŞİM İÇİN HERŞEYİ YAPARIM'

Kardeşine iliğini verecek olan Onur Caner ise "Doku uyumunun yüzde yüz çıkması beni çok mutlu etti. Onun yaşaması için her şeyi yaparım. Şehir hastanesinde KİT servisinin biran önce açılmasını, kardeşim ve diğer anemi çocuklar için açılmasını istiyorum. Ailem ilik verecek olmam nedeniyle bana bir şey olmaması için üzerime titriyor. Umarım beklediğimiz sonuçlar biran önce gelir ve kardeşime gerekli olan iliği veririm" dedi.

Kütahya'da 5 bin 200'ü tabanca şeklinde, 20 bin uyuşturucu hap ele geçti

Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 bin 200'ü tabanca şeklinde, 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değeri 800 bin lira olan haplarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Antalya'ya giden 07 AEG 112 plakalı otomobilde uyuşturucu olduğu istihbaratı üzerine aracı çevre yolu üzerinde durdurdu. Polis, otomobilde yaptığı aramada arka tampon içerisine inşaat telleriyle bağlanmış poşet içerisinde 5 bin 200'ü tabanca şeklinde yapılmış, 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Piyasa değerinin 800 bin lira olduğu açıklanan haplarla ilgili araçtaki Mustafa Çağlar K. (34) ve Halit G. (40) gözaltına alındı.

'Uyuşturucu ticareti yapmak', 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Yolda kayak, şampiyonluk getirdi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, Belediyespor Kulübü bünyesinde, 8 ay önce kurulan kayak takımı, kışın trafiğe kapatılan yolda oluşturulan 130 metre uzunluğundaki pistte eğitim aldı. Kendilerini geliştiren sporcular katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında, 4 birincilik, 1 üçüncülük elde etti, 3 sporcu ise ilk 10'da yer aldı. Takımın sporcusu Büşra Çelebi de Kayak Milli Takımı'na seçildi.

Çamlıhemşin ilçesinde, Belediyespor Kulübü bünyesinde 8 ay önce kurulan kayak takımı için yetenek taraması ile minikler, gençler ve büyüklerde 25 sporcu belirlendi. Farklı kulüplerde daha önce eğitim alan bazı genç sporcuların da katıldığı takım, yazın denge ve kondisyon eğitimleri aldı. Sporcular için kayak tesisi olmayan ilçede, kışın trafiğe kapalı tutulan Ayder Yaylası-Galer Düzü arasında 130 metre uzunluğa, 6 metre genişliğe sahip eğimli yol, eğitim pistine dönüştürüldü. Kayarak indikleri parkuru yürüyerek çıkmak zorunda kalan sporcular, küçük pistte zor şartlarda eğitim aldı. Hafta sonları birkaç günlüğüne Erzurum ve Kars’taki kayak pistlerinde tecrübe edinen sporcular özveri ile çalıştı. Kendilerini geliştiren sporcular katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında, 4 birincilik, 1 üçüncülük elde etti, 3 sporcu ise ilk 10'da yer aldı. Takımın sporcusu Büşra Çelebi de Kayak Milli Takımı'na seçildi.

'KISITLI İMKANLARLA ÇALIŞIYORUZ'

Çamlıhemşin Belediyespor Antrenörü Ahmet Üstüntaş, ilçeye sosyal aktivite sağlamak, sporla birlikte çocukları geliştirmek ve ülkeyi temsil edecek milli sporcular yetiştirmek amacıyla kayak takımı kurduklarını belirterek “Yetenek taraması ile sporcularımızı belirledik. Belediyemiz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü destekleri ile yol üzerinde küçük bir eğitim pisti kurduk. Eğimi az, eğitim pisti olduğu için sıkıntılı bir durum yok. Yazın denge ve kondisyon antrenmanları yaptık. Kışın da kayak antrenmanları yapıyoruz. Biz kısıtlı imkanlarla ilk önce Ayder’de kayak sporunun yapılabileceğini göstermek istedik. Şartlarımız kısıtlı ama bir kayak merkezi kurulması ile neler yapabileceğimizi gösteriyoruzö dedi.

Kulübün sporcusu 9 yaşındaki Zeynep Karaman “Hocamız bizi yetenek taraması ile seçti. Kar antrenmanlarımız devam ediyor. İlk başlarda biraz düştüm sonra hemen öğrendim. Kayağı seviyorum ve yaparken de eğleniyorumö diye konuştu.

Sporcu Efe Kesici ise “Önceden kar yağınca poşetle kayıyorduk. Geçen sene kar yağmayınca kayamadık. Okuldayken Ahmet Hoca geldi, ben de takıma seçildim. Şimdide burada kayıyorum. Çok eğlenceliö ifadelerini kullandı.

ESKİ BAKAN BAK’TAN KUTLAMA

Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, kısa sürede Türkiye şampiyonluğu elde eden kayak takımı sporcularını kutladı. Bak, “Gençlerimizi için Ayder’de kayak kulübü kurduk. Gençler yavaş yavaş gelişme kaydediyor. Türkiye şampiyonu çıkardılar. Onları da destekliyoruz. Sporcularımızın yanında olacağızö dedi.

Kilis'te, çocukların bisiklet sevinci

Kilis Belediyesi'nce başlatılan '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası kapsamında, 500 çocuğa daha karne hediyesi olarak bisiklet dağıtıldı. Bisikletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan bazı çocuklar, dans ederken, bazıları da omuzlarında eve taşıdı.

Kentteki 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen ve çocuklar ile ailelerinin katıldığı törende konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, öğrencilere yarıyıl tatili hediyesi olarak bisiklet dağıttıklarını söyledi. Öğrencilerden derslerine çok çalışmalarını ve notlarını sürekli yükseltmelerini isteyen Başkan Kara, bisiklet hediyelerinin kentteki tüm çocuklara ulaştırılıncaya kadar devam edeceğini kaydetti.

Kara'nın konuşmasının ardından bisiklet dağıtımına başlandı. Bu sırada dağıtımı duyan bazı çocuklar, tribünden atlayarak, stat içindeki bisikletlere doğru koştu. Görevlilerin uyarılarına rağmen tribünden atlamayı sürdüren çocuklardan bazıları, bisikletlerine kavuşmanın mutluluğunu dans ederek, yaşadı. Karne hediyelerini alan bazı çocuklar ise binmek yerine bisikletlerini omuzlarında evlerine taşımayı tercih etti.

