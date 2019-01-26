DHA YURT BÜLTENİ -4

YURT BÜLTENİ -4

Kumluca'da hortum: 5 yaralı (2)

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde çıkan hortum, tarım alanları ve seraları vurdu. Hortumun savurduğu konteynerdeki Suriyeli anne, baba ve 3 çocuğu yaralandı.

Kumluca' ilçesinin Salur Mahallesi'nde bugün saat 07.30 sıralarında şiddetli yağış sonrası hortum çıktı. Bölgedeki seralar ve tarım alanlarını vuran hortum, maddi zarara yol açtı. Hortum, tarım işçisi Suriyeli anne ve babayla 3 çocuğunun bulunduğu konteyneri de savurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 5 kişilik aile, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Haber: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()-

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Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Kader Buse aranıyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı (20), arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

Kemer ilçesinde önceki gün hortumun savurması sonucu Ağva Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları saat 09.00'da yeniden başladı. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ekibi, İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibi, İl Emniyet Müdürlüğünün dalgıç ekipleri, jandarmanın 10 kişilik kara ekibi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile iki arama kurtarma köpeği katıldı. Yağış nedeniyle Ağva Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ekipler, çalışmaları güçlükle yürütüyor.

Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da olay yerine gelerek çalışmalara katıldı. Baba Acar, yetkililerden bilgi aldı. Dün yapılan çalışmalarda Kader Buse Acar'ın çantası bulunmuştu. Diğer yandan Kadar Buse Acar'ın annesi Ayla Akkın'ın Akdeniz Üniversitesi beyin cerrahi sevisindeki tedavisi sürüyor. Akkın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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- Arama çalışmaları

- Jandarma ve polis ekipleri

- Dereden görüntü

- Baba Ahmet Acar'dan görüntü

- Sudaki ekiplerden detay

Hasan DEMİRBAŞ- Levent YENİGÜN-Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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PKK'nın şehir merkezinde görevlendirdiği terörist yakalandı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'nın şehir merkezinde örgütsel faaliyetlerde bulunması için görevlendirdiği 'Şervan Fargin' kod adlı M.K. adlı terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla, terör örgütü PKK tarafından örgütsel faaliyetlerde bulunması için 'Şervan Fargin kod' adlı M.K. teröristin kente gönderildiğini belirledi. Ekipler, Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

KOBANİ'DE 1 YIL KALMIŞ

Diyarbakır Valiliği, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. M.K.'nın 2015 yılında örgüte katıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Terör örgütü PKK'ya 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde katılım yapan hakkında aranma ve yakalanma kaydı bulunan terör örgütü tarafından sözde gizli güç olarak şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirilen, 1 yıl süre ile Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinde bulunan terör kamplarında kadın teröristlerin sevk edilmesinde ve nöbet faaliyetlerinin icra edilmesinde görevli olduğu tespit edilen 'Şervan Fargin' kod adlı M.K. isimli teröristin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi’nde belirlenen adreste yapılan operasyonda, terörist M.K. yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Görüntü Dökümü:

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- Teröristin adliyeye getirilişi

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 3,85 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,()

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Gaziantep'te PKK/YPG operasyonunda 6 tutuklama

Suriye'ye giderek PKK terör örgütünün bu ülkedeki uzantısı PYD/YPG adına faaliyet gösteren, sosyal medya hesabından örgüt propagandası yapan kişilere yönelik Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı, tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan Suriye'ye giderek PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüten, sosyal medya hesaplarından halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek terör örgütünü övücü ve özendirici paylaşımlar yapan, Cumhurbaşkanı ile devlet büyüklerine hakaret ederek asılsız suçlamalar ile hedef gösteren kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmaların ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; İstihbarat, Özel Harekat ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarla 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ateşli silah, kesici aletler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla salıverilirken, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Operasyona katılan zırhlı araçlar

- Özel harekatçıların eve operasyonu

- Evde yapılan aramalar

- Ele geçirilen suç unsurları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 73 MB

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, ()-

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Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın

Konya'da bir plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 07.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi Hasmavi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet Sayım'a ait plastik geri dönüşüm fabrikasından alevlerin yükseldiğini gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangına açık unutulan elektrikli çay ocağının sebep olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Fabrikadan detay

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Yangının söndürülmesi

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK KONYA ))

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Ayakkabı boyacıları zamana direniyor

Adana’da yaklaşık 30 yıldır aynı yerde boya sandıklarını yan yana dizip ayakkabı boyayan lostracılar, mesleğin yıllar geçtikçe geri planda kaldığını ve zamana direndiğini söyledi.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Uğur Mumcu Meydanı’nda yaklaşık 10 boya sandığını yan yana koyup çalışan ayakkabı boyacıları hem ayakkabı boyuyor hem de tadilat işlerini yapıyor. Yaklaşık 30 yıldır aynı yerde olduklarını söyleyen lostracı Ömer Hakkıcam (50), hiçbir zaman büyük paralar kazanmadıklarını ama mesleklerini çok sevdiklerini belirtti. Ayakkabıların boyandığı zaman yeniden doğduğunu ve ömrünün uzadığını söyleyen Hakkıcam, “Bu mesleğin ölmesini istemiyoruz. Zamana direniyoruz. Tek sorunumuz kulübemizin olmayışı. O da inşallah ilerde büyüklerimiz uygun görürse olur. Bizim üzerinde çalıştığımız yenilediğimiz ayakkabılar Çin ayakkabıları değil. Hepsi orijinal gerçek deri ayakkabılar. Biz bu mesleği ayakta tutmak için genç arkadaşlarımızı da yanımıza aldık. Onlara mesleğimizin incelikleri öğretiyoruz. Hep birlikte bu işi ayakta tutacağız. Ayakkabı boyacılığı ölmeyecek" diye konuştu.

25 yıldır ayakkabılarını burada boyattığını dile getiren Vahap Öztürk (64) adlı vatandaş ise şöyle konuştu:

“Burada ayakkabı boyacısı arkadaşlar otururlar. Ben adam ayırmam. Kim boş ise onun tezgahına geçer ayakkabımı boyatırım. Bu meslek sayesinde ayakkabılarımızın ömrü uzuyor. Ama tabi şimdiki zamanın çocukları hazır giyime alıştığı için bir giydiğini bir daha giymeyip attığı için bu meslekte sıkıntıya girmiş durumda."

Görüntü Dökümü

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- Ayakkabı boyanırken detay

- Ayakkabı boyacısıyla röportaj

- Ayakkabının ateşle rengi parlatılırken detay

- Müşteriyle ayakkabı boyacısının sohbeti

- Müşteri ile röportaj

SÜRE: 03'13" BOYUT: 361 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, ()

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Düzce Köftesi’nin ünü Türkiye’ye yayılıyor

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Tescilli Coğrafi İşaret ve Menşe Adı alan Düzce Köftesi’nin ünü tüm Türkiye’ye yayılmaya başladı. Düzce’de ilk tescili alan köfte ustası Cezmi Kambur, Düzce Köftesi’nin lezzet sırlarını anlattı.

Düzce Köftesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Lezzeti son dönemde tüm Türkiye’ye yayılan Düzce Köftesi’nin lezzet sırrını köfte ustası Cezmi Kambur anlattı. Köfte yapılacak etin kıymaya dönüştürülmesi sürecini anlatan Kambur, “Kuzu döşü, gerdanı, dana döşü ve dana koluyla kıymamızı hazırlayacağız. Daha sonra harman yapacağız. Köftemizin en büyük özelliklerinden birisi kesinlikle kaldıracak olduğu malzemedir. Bu malzeme kilogramda 200 gramı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bunun 100 gramı soğan 100 gramı ise mısır unu olmalıdır. Yeteri kadar baharat katılmalıdır. Zaten hayvanın döşü, gerdanı ve koluyla kendine özgü bir harman ve aroma oluşuyorö dedi.

YAYLALARDA BESLENEN HAYVANLAR TERCİH EDİLİYOR

Kambur, Düzce Köftesi’nin kıymasının yaylalarda kekik ve doğal otlarla beslenen hayvanların etlerinden tercih edildiğini ifade ederek “Hayvanlar genel olarak yaylalarda beslenen hayvanlar. Güney kısmımızda çok geniş bir alanımız var. Açık besicilik yapan besicilerimiz varö dedi. Etin lezzeti zaten dağda ki kekik ile ot ile geliyor. Düzce köftesine düşündüğümüzün çok üzerinde bir talep var. İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük illerden turlarla gelen misafirlerimiz oldukça yoğun. Çok beğenerek yediklerini her fırsatta dile getiriyorlar. Köfte haline getirirken döşleri iyi temizleyip sinirlerinden ayırmak gerekiyor. Eti tek seferde çektirmemiz gerekiyor. İki seferde çektirdiğimizde etin sinirleri gider ancak suyu da gider. Biz tek sefer çektiriyoruzö ifadelerini kullandı.

“BİR KEZ YİYEN BİRDAHA VAZGEÇEMEYECEKö

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Elif Sezer Cebar ise Düzce köftesini bir kez tadanın bir daha vazgeçemeyeceğini ifade ederek “Düzcemizin köftesi yıllardır bize göre oldukça meşhur, insanlar içinde meşhur olma yolunda ilerliyor. Öncelikle lezzet olarak mükemmel, biz genel olarak misafirlerimize ikram ettiğimizde bir daha ki ziyaretlerinde yemek istedikleri köfte oluyor. Bu yönden de ilgi çekiyor. Lezzet olarak harika, bence herkesin Düzce köftesini en az 1 kere de olsa tatması gerekiyor. Bir kereyi özellikle söylüyorum. Çünkü bir kez yedikleri zaman devamı mutlaka gelecektir. İş dışından da talep oldukça fazla. Bizim ikram ettiğimiz misafirlerimiz zaman zaman bizden paketle veya kargo yoluyla köfte istiyorlar. Talep oldukça fazlaö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köfte ustası Cezmi Kambur’un kasapta kıyma çektirirken görüntüsü

Cezmi Kambur’un köfte yoğururken görüntüsü

Cezmi Kambur’un köfte pişirirken görüntüsü

Cezmi Kambur ile röp.

Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar köfte yerken görüntü

Eli Sezer Cebar ile röp ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()

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