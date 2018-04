DHA YURT BÜLTENİ-4

Yaylalarda erzak çalan teröristlere sıkı takip

Karadeniz'de yayla evlerinden çaldıkları erzaklarla kış üstlenmesi yapan, baharın gelmesiyle kış üstlenmesinden çıkacak olan PKK'lı teröristlere karşı güvenlik güçlerinin tedbirleri artırıldı. Yaylaya çıkacak olan vatandaşların evlerinde fazla miktarda erzak bırakmamaları istenirken, tedbirli olmaları konusunda da uyarıldı.

5 Nisan'da Gümüşhane Kürtün ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışmanın ardından Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat ve Sivas kırsalında teyakkuza geçildi. Yayla evlerinden kışın çaldıkları yiyeceklerle kış üstlenmesi yaptığı belirlenen ve baharın gelmesiyle kış üstlenmesinden çıkacak olan PKK'lı teröristlere karşı Jandarma Asayiş Komando timleri, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, İnsansız Hava Araçları (İHA) destekli operasyon yapıyor. Yayla sezonun başlamasına kısa bir süre kala, PKK'lı teröristlerin kış mevsiminde olduğu gibi, yayla evlerinden yine erzak çalabileceği hatırlatılarak, vatandaşların tedbirli olunması isteniyor. Karadeniz ormanlarında aç kalan teröristlerin, kullanılmayan boş yayla evlerinde gizlice saklanıp, buralarda barınabilecekleride belirtilerek, herhangi bir şüpheli durumda mutlaka güvenlik güçlerine ihbarda bulunulması da bekleniyor.

EVLERE GİREN TERÖRİSTLER BELLİ OLMASIN DİYE ERZAKLARIN YARISINI ÇALMIŞ

Ordu Mesudiye kırsalında 30 Eylül 2016 tarihinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından, Ordu-Giresun kırsalında yalnız kalan 1 PKK'lı terörist, Tunceli'ye geri dönmek isterken Erzincan kırsalında yaralı ele geçirilmişti. Ordu ve Giresun'a getirilerek kırsalda güvenlik güçlerine yer göstermesi yapan PKK'lının, yayla evlerinden nasıl hırsızlık yaptıklarını, çaldıkları yaşam ve erzak malzemelerini nereye götürdüklerini tek tek anlatarak, hırsızlık yaptıkları evlerde anlaşılmaması için erzaklardan azar azar aldıkları ortaya çıktı. Karadeniz'de ki yayla evlerinin kapısını kırarak içeriye giren, buldukları erzakları çalarak geçen yıl kış üstlenmesi yapan teröristlerin deşifre olmasının ardından, farklı yöntemlere başvurabileceği de belirtildi. Bölgedeki teröristlerin iz bırakmadan yayla evlerine girebileceği, daha öncdene olduğu gibi belli olmasın diyede erzakların yarısını çalabileceği hatırlatılarak, bu gibi şüpheli durumlarında mutlaka jandarmaya ihbar edilmesi istendi.

Marmaris'te 3 İngiliz'e hırsızlık gözaltısı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir işyerinden çanta ve kemer çalarken çalışanlarca yakalanan İngiliz uyruklu 2 kuzen ve teyze, polis tarafından gözaltına alındı. İşyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen 2'si kadın 3 şüpheli, emniyete götürüldü.

Tepe Mahallesi 42 Sokak üzerindeki Kapalı Çarşı'da yer alan bir çanta dükkanından, dün (salı) saat 17.00'de hırsızlık ihbarı yapıldı. İşyerine giden polis, 3 çanta ve 3 kemer çalmaya kalkıştığı belirtilen İngiliz kuzenler D.M.M. (Dona Marie Mundell) (48) adlı kadın ve J.S.M. (Jayden Sebastian Mundell) (19) adlı erkek ile teyzeleri G.A.C.'yi (Georgia Angeleta Creary) (53) yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne götürüldü. Yeminli tercümanla ifade veren zanlılar, suçu kabul etmedi. Ancak zanlıların çantalarında yapılan aramada, işyerinden çalındığı belirlenen 600 lira değerindeki 3 para çantası ile 3 kemerin ele geçirildiği belirtildi. Çalıntı eşyalar, işletme sahibine teslim edildi. İddialarla ilgili İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu yetkililerine bilgi verildi. Doktor raporu alınan İngilizler'in, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'nitelikli hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Öte yandan işyerinin güvenlik kameraları hırsızlığı anbean kaydetti. Görüntülerde J.S.M.'nin ve teyzesi G.A.C.'nin çalışan Hakan Kaçık'ı oyalarken, D.M.M.'nin rafta bulunan para çantasını el çabukluğu ile bileğindeki çantaya koyması yer aldı.

Dernek başkanının görevden uzaklaştırılmasına tepki

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı'nın görevden uzaklaştırılması şehit aileleri ve gazilerin tepkisine neden oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da karara tepki gösterdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, 'Genel merkezden izinsiz personel görevlendirmek ve eksik evrak ile gaziyi dernek üyesi yapmak' gerekçesiyle genel merkez tarafından disiplin kuruluna sevk edilerek görevinde uzaklaştırıldı. Kumartaşlı'nın görevinden uzaklaştırıldığını duyan şehit aileleri ve gaziler dernek binasına gelerek kendisine destek oldu. 8 yıldır görevini yürüten Kumartaşlı'ya Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da destek vererek, dernek binasını ziyaret etti. Şehit aileleri ve gaziler tarafından karşılanan Başkan Çoban, her zaman şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduklarını, Kumartaşlı'ya yapılanın haksızlık olduğunu ve buna karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi. Çoban, "Şehit aileleri ve gazilerimiz İsmail Kumartaşlı'nın yanındadır ve arkasındadır. Biz de Afyonkarahisar Belediyesi olarak açık ve net söylüyorum; İsmail kardeşimizin ve bu derneğin yanındayız. İsmail kardeşimizi hiç kimseye yedirtmeyiz. Allah'ın izniyle onun haklı mücadelesinde tüm gücümüzle yanındayız. Bu derneğin genel başkanı maalesef bir takım yanlış tutumlar içerisine girmiş. Yine Afyonkarahisar'dan da şehit ailelerimizden yanlış bilgiler aldırtarak ve dilekçe yazdırtarak keyfi bir uygulamaya geçiyor" dedi. Genel merkezin çalışmalarıyla bir şubenin altında kaldığını, şehit aileleri ve gazileri temsil edemediğini iddia eden İsmail Kumartaşlı, görevden uzaklaştırılmasının tek nedeninin oy kaygısı olduğunu öne sürdü. Kumartaşlı, "Vatan, bayrak ve millet için canını vermiş bu mübarek insanların hakkını ve hukukunu Ankara'da temsil edemediği gerekçesiyle mevcut başkana oy vermeyeceğimizi ve desteklemeyeceğimizi bildirmemiz üzerine bir takım saldırılara başlandı. Seçme ve seçilme hakkımız elimizden alınmaya çalışıldı. Bizim özgürlüğümüz kısıtlanmaya çalışıldı. Saçma ve sudan sebeplerden dolayı genel merkezimiz tarafından disiplin kuruluna sevk edildim. 298 üyesi olan derneğimizin bir üyesinin eksik evraktan dolayı üye yapılması, gazimizin kızını haftada bir gün dernek binamızda görevlendirdiğimiz için genel merkezden izin almadığımız gerekçesiyle disiplin kurulu kararıyla uzaklaştırma cezası verildi" diye konuştu.

'OĞLUMUN YOKLUĞUNU HİSSETTİRMEDİ'

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kerim Üye'nin annesi Fatma Üye, oğlunun yokluğunu İsmail Kumartaşlı'nın hissettirmediğini vurguladı. Oğlu şehit olduktan Kumartaşlı'yı oğul bildiklerini anlatan Üye, şöyle dedi:

"Oğlum şehit düştüğünde devlet yanımda bir gün durdu, vatandaş bir gün durdu. Ama benim İsmail oğlum her gün yanımda. Oğlumun yokluğunu İsmail ile giderdim. O bana evlat ben ona anne oldum. Bırakın dernek başkanlığını böyle bir evlat başka bir anneye nasip olmadı. Ama bizim gibi şehit ailelerine nasip oldu. Biz ondan razı olduk. Allah da ondan razı olsun." Şehit Piyade Uzman Çavuş Altan Çimen'in babası Ali Çimen de Kumartaşlı'ya yapılanın haksız ve hukuksuz olduğunu belirterek, bu kararı kınadıklarını ve her zaman İsmail Kumartaşlı'nın yanında olduklarını söyledi.

Kadınları fuhşa zorlayan çeteye özel harekatlı operasyon

Adana'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınları tuzaklarına düşürüp zorla fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 8 kişi, özel harekat timlerinin de katıldığı şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran, fuhşa aracılık ve yer temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Bazı evlere özel harekat timleriyle giren polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalananlar arasında bulunan karı- koca şüpheliler, kendilerini şikayet ettiğini ileri sürdükleri bir kişiye tehditler savurdu.

FUHUŞ YAPMAK İSTEMEYENİ DÖVMÜŞLER

Sorgulanmaya başlanan şüphelilerin, kimsesiz ve mağdur kadınları tuzaklarına düşürerek zorla fuhuş yaptırdığı öne sürüldü. Şüphelilerin, bazı kadınları, otoyolda çalıştırdığı da iddia edildi. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapılan çetenin fuhuş yapmak istemeyen kadınları dövdüğü de ortaya çıktı.



Haber:Gökhan KESKİNCİ- Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,()

Alevlerin içinde kalan kediyi kalp masajı hayata döndürdü



Sakarya'nın Hendek ilçesinde televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında itfaiyenin evden haretsiz halde çıkardığı kediye, 112 Acil ekibi müdahale etti. Oksijen maskesi bağlanan ve kalp masajı yapılan kedi, hayata döndürüldü.

Dün gece, Hendek Yenimahalle'de Gökhan A.'ya ait evde televizyonun patlaması sonucu yangın çıktı. Gökhan A. kendini dışarı atarak canını kurtarırken, kedisi içeride kaldı. Binada yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale ederken kısa süre içinde evde bulunan kediyi de dışarıya çıkardı. Evde yoğun dumana maruz kalan kedinin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan kediye hemen oksijen maskesi takılarak kalp masajı yapıldı. Sağlık ekiplerinin uğraşları sonucu yeniden nefes almaya başlayan kedi hayata döndü. Sahibi ve bu sırada olay yerine toplananlar, kedinin yeniden hayata döndüğünü görünce büyük mutluluk yaşadı.Yangın nedeniyle evde büyük hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğrenci ve akademisyenler, sokak hayvanları için seferber

Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde bir araya gelen gönüllü öğrenci ve akademisyenler ‘Hayvanseverler Kulübü’ kurdu. Sokak hayvanları için barınaklar yapan kulüp üyeleri, üniversite ve yurtlar ile esnaflardan topladıkları artık yemeklerle hayvanları besliyor. Aşı ve bakımlarını da üstlendikleri hayvanlar için seferber olan gönüllüler vatandaşlara hayvan sevgisini anlatmak için çalışıyor.

Sokak hayvanları için çalışma başlatan ve Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde bir araya gelen öğrenci ve akademisyenlerin yer aldığı gönüllüler, yaptıkları barınakları kent merkezine 3 kilometre uzaklıkta köpeklerin toplandığı alana kurdu. Üniversite ve yurtlar ile esnaflardan topladıkları atık yemekleri götürdükleri barınaklarda köpeklere dağıtan hayvanseverler, bu sayede köpeklerin karınlarını doyurmaya başladı. Gönüllüler, şehir merkezinde plastik borulardan yaptıkları yemlikleri de caddelere koyarak kedi ve köpekleri beslenmesini sağladı. Sokak hayvanlarının aşılarını da yaptıran öğrenci ve akademisyenler, toplumda hayvan sevgisinin artmasını ve bu konuda farkındalık oluşmasını hedefliyor.

AMAÇ HAYVAN SEVGİSİNİ AŞILAMAK

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksel Okulu Öğretim Görevlisi Beliz Yekeler, amaçlarının sokak hayvanlarını korumak, beslemek ve tedavilerini yaptırmak olduğunu ve insanlara hayvan sevgisini aşılamak istediklerini ifade etti. Gümüşhane Belediyesi’nin yaptırdığı barınağın henüz tamamlanmadığını ve köpeklerin çöplük alanda bakıldığını belirten Yekeler, “Üniversiteli gençler her gün çöplüğe gelerek sokak hayvanlarını ve şehirdeki diğer hayvanları besliyorlar. Şehrin belli başlı yerlerine borulardan oluşan yemlikler yaptık. Boruların ağızlarını ovar şeklinde kesip, içine kuru mamayı döküyoruzö dedi.

‘BİR CANA DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Hayvanseverler Kulübü Başkanı Abdulkadir Geylani Mertcan ise, hayvanlara hayatın zor olmadığını gösteremeye çalıştıklarını dile getirerek “Bir cana dokunmaya çalışıyoruz. Gümüşhane’de hayvanlara hayatın zor olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Burada beslemeleri yapıyoruz. Elimizden geldikçe sağlıklı bir imkân sunmaya çalışıyoruz. Sosyal medyadan destek alıyoruz. Daha çok mama desteği alıyoruz. Gümüşhane esnafımız yardım ediyor. Gümüşhane Belediyesi bu konuda bizlere araç tahsis ediyorö ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN MAMA DESTEĞİ

Her gün sokak hayvanlarını beslemeye çıktıklarını belirten Gizem Güler de “Gümüşhane Belediyesi ve esnafından, yurtlardan, sosyal tesislerden ve otellerden birçok yemek temin ediyoruz. Şehir içinde beslemelerimiz oluyor. Sosyal medyalardan aldığımız yaş ve kuru mamalar takviye olarak geliyorö diyerek vatandaşlardan sokak hayvanları için duyarlılık göstermelerini istedi.

Yozgatlı çiftçi sebze fidelerini pet şişelerle soğuktan korudu

Yozgat’ta, bir çiftçi erken ürün almak için mevsiminden önce tarlasına ektiği domates ve fasulye fidelerini zirai dondan, üzerlerini pet şişelerle kapatarak korudu. Eksi 3 derecede ceviz ağaçları zarar görürken, sebze fideleri soğuk havadan etkilenmedi.

Yozgat’ın Başıbüyüklü köyünde çiftçilik yapan Hacı Ömer Kılıç, kendine özgü yöntemle tarlasına mevsiminden yaklaşık 45 gün önce sebze fideleri dikti. Normal şartlarda Mayıs ayının ilk haftasında yapılması gereken sebze ekimini, Mart ayında yapan çiftçi, zirai dona karşı sebzelerini korumak için de önlemini aldı. Üç bin tane sebze fidesinin üzerini pet şişelerle kapatarak tek fidelik seralar oluşturdu.

'3 BİN PET ŞİŞEYİ 500 LİRAYA ALDIM'

Hacı Ömer Kılıç, bu yöntemi internette hobi bahçesi yapanlardan gördüğünü kendisinin de bunu uyguladığını söyledi. Tarlasının iki dönümüne sebze ektiğini anlatan Kılıç, “Ekim yaptığım alanda sera yapmak veya örtü altı üretim yapmanın maliyeti yüksek. Ben hurdacılardan 3 bin pet şişeyi yaklaşık 500 liraya aldımö dedi.

'SEBZELERİM ZARAR GÖRMEDİ'

Bölge olarak sebze ekiminin Mayıs ayı başında yapıldığını anlatan Kılıç, “Daha erken ürün almak için ben 25 Mart'ta ekim yaptım, bu şekilde pet şişe ile korumaya aldım. Şuanda sebzeler büyüyor, zirai don yaşanmasına rağmen benim sebzelerim zarar görmedi. Bu yöntemi ilk defa denedim, sonunda başarılı olursam bundan sonra da her zaman bu şekilde ekim yaparımö diye konuştu. Yozgat’ta birkaç gün önce zirai don olayının yaşadığını anlatan Hacı Ömer Kılıç, ceviz ağaçlarını zirai don vururken, pet şişe ile korunan sebze fidelerinin soğuktan etkilenmediğini sözlerine ekledi.

