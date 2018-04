DHA YURT BÜLTENİ-4

Kocaeli'deki kazada, Vali Aksoy'un ve kaymakamların eşleri yaralandı (1)



Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, TEM yolunda Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy ve kaymakamların eşlerinin bulunduğu minibüsle TIR çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü öldü, 8 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Hülya Aksoy ile kaymakamların eşleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Haber:Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/DİLOVASI(Kocaeli), ()

Edirne'de aynı gecede 3 işyerini soyan 13 yaşındaki çocuk yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde aynı gece 3 işyerine camlarını taşla kırarak girdikten sonra hırsızlık yaptığı belirlenen ve polis tarafından başka bir işyerine aynı yöntemle girmek isterken polis tarafından yakalanan C.K. (13), emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Keşan'da, geçen Cumartesi gecesi, ailesiyle birlikte yaşadığı evinden izinsiz ayrılan C.K., camlarını taşla kırarak girdiği Büyük Cami Mahallesi'ndeki bir bebek giyim mağazasından giyim eşyası, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki kafeden 10 kilo çay, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir elektronik mağazasından ise 12 kol saati, 6 müzik çalar ve 1 video kamera alarak, kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin C.K. olduğunu tespit etti. C.K., kısa sürede aynı yöntemle başka bir işyerine girmek isterken polis tarafından yakalandı. C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından yaşının küçük olması nedeniyle ailesine teslim edildi.

Annesinin zoruyla gittiği hastanede beynindeki tümörü öğrendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturan Samet Büyükkurt (22), 4 yıl önce gözündeki değişimi fark eden annesinin zoruyla gittiği hastanede beyninde 5 santim tümör olduğunu öğrendi. Bugüne kadar birçok hastaneye başvuran ancak çare bulunamayan Samet Büyükkurt'un vücudunun sol tarafı felç oldu. Baba Murat Büyükkurt, özel bir hastanenin ameliyat için 40 bin lira istediğini belirterek, "Bu miktarı ödemem mümkün değil" dedi.

Manavgat'ta oturan Samet Büyükkurt, 4 yıl öncesine kadar bir yandan açık liseye devam edip diğer taraftan da ailesinin turizme yönelik tekstil iş yerinde çalışarak yaşamını sürdürüyordu. Yabancı dilini geliştiren Samet Büyükkurt, gelecekte turist rehberi olma hayali kurarken, gözlerinde başlayan rahatsızlık hem kendisinin hem de ailesinin hayatını alt üst etti.

BEYİNDEKİ TÜMÖR HER GÜN BÜYÜYOR

Annesi Aynur Büyükkurt'un zorlamasıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne muayeneye giden Samet Büyükkurt, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkik ve muayenelerde Samet Büyükkurt'un beyninde sinirlerin birleştiği noktada 5 santim büyüklüğünde tümör olduğu ve beynin sağ lobuna doğru sürekli büyüdüğü tespit edildi. Baba Murat Büyükkurt, tedavisi için Samet'i AÜ, Gazi Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi ve Kahramanmaraş'taki hastanelere götürdü. Bu hastanelerde yapılan muayene ve tedavilerde Samet'te herhangi bir iyileşme görülmediği gibi rahatsızlığı nedeniyle sol gözü dahil olmak vücudunun sol tarafı felç olarak yatağa bağımlı hale geldi. Beynindeki tümör her geçen gün büyüyen Samet Büyükkurt, rahatsızlığının yanı sıra son 1 aydır da şiddetli baş ağrısı yaşıyor.

BABANIN İŞLERİ BOZULDU

Oğlunun hastalığı nedeniyle işleriyle ilgilenemeyen Murat Büyükkurt ise önce Kahramanmaraş'taki tekstil atölyesini ardından da bu atölyede ürettiklerini sattığı 2 mağazasını kapattı. Murat Büyükkurt'un son mağazasının bulunduğu iş merkezi de geçen yıl ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Manavgat Belediyesi tarafından yıkıldı. Murat Büyükkurt işsiz kalınca 2'si okul çağında 4 çocuklu aile, Ankaralı bir tanıdıklarının ilçede tatil sitesindeki evinde aylık 250 liralık aidatı ödemek ve evin bakımını yapmak şartıyla oturmaya başladı. Murat Büyükkurt ve eşi Aynur Büyükkurt, bir yandan da Samet'in tedavisine destek için CİMER ve BİMER başta olmak çeşitli kurumlara başvurular yapmayı sürdürüyor.

'4 YIL ÖNCE GÖZLERİ DEĞİŞMEYE BAŞLADI'

Anne Aynur Büyükkurt, Samet'in hastalığını basit bir göz rahatsızlığı olduğunu düşündüklerini belirterek, "Bundan 4 yıl önce Samet'in gözleri değişmeye başladı. Rahatsızlığı gözlerinde fark ettik. Göz büyümesi başladı. 'Oğlum doktora git' dedikçe o bana 'benim bir şeyim yok' dedi. Randevu aldık, Samet zorla hastaneye gitti. Göz doktoru bakar bakmaz 'bunun benimle ilgisi yok, beyinle ilgili' dedi. Oradan bizi AÜ Hastanesi'ne yönlendirdi" dedi.

'AYAKLARI GERİLİYOR, KOLLARI GERİLİYOR'

Oğlunun rahatsızlığının her geçen gün arttığını aktaran Aynur Büyükkurt, "Şu anda bizim yardımımızla kalkıp oturabiliyor. Lavaboya bizim yardımımızla gidip gelebiliyor. Yemeklerini kendimiz kaldırıyoruz. Bir eliyle yine de yemeye çalışıyor. İlaçlarını kendim veriyorum. Ayakları geriliyor, kolları geriliyor. Eli açılmıyor, bazen kolu kalıyor. Kramp giriyor gibi bir haller oluyor" diye konuştu.

'AMELİYAT İÇİN 40 BİN LİRA HESAP ÇIKARTTILAR'

Murat Büyükkurt, AÜ Hastanesi'nde çekilen beyin MR sonucu doktorların beyninde tümör olduğunu söylediklerini anlatırken, şöyle dedi:"Doktorlar durumunun riskli olduğunu söyledi. Ankara Gazi Üniversitesi'ne gittik. Gazi Üniversitesi'nde 5- 6 ay boyunca kemoterapi, radyo terapi, ışın tedavisi oldu. Ondan sonra da rutin takip ediliyordu. Murat'ın tedavisinin yapılması için ülke genelinde birçok ünlü doktorla görüştüm, Samet'in teşhisinin konulmasından itibaren yapılan bütün tedavilerinin olduğu CD'lerini bazen kendim götürdüm, bazen para bulamadığımız zamanlarda ise CD'leri arkadaşlarımız veya tanıdıklarımız vasıtasıyla kargoyla incelemeleri için doktorlara gönderdim. Manavgat'ta bir doktor bize Ankara'da başka bir doktoru önerdi. Gittik, o doktor sağ olsun ameliyat yapacağını söyledi. 'Beyindeki tümörün önce yüzde 80'ni alırım. En azından çocuğumuz rahatlar. Daha sonra kalan kısmına da nasıl yapabileceğimize inceleriz' dedi. Ameliyat için 24 Nisan'a gün verdiler ancak ameliyatın yapılacağı hastane özel. Bana ameliyat için 40 bin lira hesap çıkarttılar. Bu miktarı ödemem mümkün değil."

EV SAHİBİ KİRA ALMIYOR

Oğlunun hastalığa yakalandığı ve tedavisi için uğraştıkları 4 yıl boyunca işlerinin bozulduğunu ve iflas ettiğini aktaran Murat Büyükkurt, şu anda oturdukları evin sahibinin bile kendilerinden kira almadığını, sadece aidatı ödediklerini söyledi.

'BİRİNİN YARDIMI OLMADAN KALKAMIYORUM'

Samet Büyükkurt da bir an önce tedavisinin yapılarak ayağa kalkacağı günleri beklediğini anlattı. Açık lisede okuduğunu, hastalığı olmasaydı turist rehberi olmayı hedeflediğini kaydeden Samet Büyükkurt, hastalığı atlattıktan sonra bu hedefini gerçekleştirmek istediğini aktardı. Samet Büyükkurt, "Şu anda fiziksel olarak sol tarafım tutmuyor. Tuvalete bile gidemiyorum. Annem ve babam yardım ediyor. Birinin yardımı olmadan kalkamıyorum. Dışarı çıkıp gezemiyorum. Gözümün sol tarafı görmüyor, televizyon izleyemiyorum. Bazen kafamı dağıtmak için anneme televizyonu açtırıyorum. Ama televizyona bakamıyorum sadece sesini duyuyorum" dedi.

Kadın kursiyerlerin çayını içip, lokumlarını yiyen öğrenciler, not bıraktı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, İngilizce kursuna giden ortaokul öğrencileri, acıkınca dikiş kursiyeri kadınların haşlanmış patates ve lokumlarını yedi, çaylarını içti. Not bırakan öğrenciler, yediklerini geri getireceklerini yazdı.

Emet İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı İngilizce kursunun akşam grubuna katılan ortaokul öğrencileri, yan odadaki gündüz saatlerinde biçki dikiş kursuna gelen kadınlara ait dolaplardan haşlanmış patates, lokum, çay ve şekerlerini aldı. Patates ve lokumları yiyip, demledikleri çayı içen öğrenciler daha sonra 'Dikişçi ablalarımız. Sizi çok seviyoruz. Biz sizin çayınızdan biraz kullandık ve tencerenizdeki patateslerinizi yedik. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlarımızla en kısa zamanda size bir paket çay alacağız. Lokumlarınızı da yedik" şeklinde yazdıkları notu bıraktı.

Gündüz saatlerinde biçki dikiş kursuna gelen kadınlar, öğrencilerin bıraktığı notla karşılaştı. Kurs eğitmeni notu İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Avcı'ya götürdü. Ortaokul öğrencileri de kısa süre sonra merkeze gelerek yanlarında getirdikleri çay ve şekerleri kursiyer kadınlara teslim etti. Kadınlar da öğrencilerle birlikte kahvaltı yaptı.

'ÇOK ŞAŞIRDIK'

Biçki dikiş kursu eğitmeni Vildan Can, çay makinesinin yanında not bulduklarını belirterek, "Notu görünce çok şaşırdık. Biz kursiyerlerimizle beraber her sabah buraya gelirken yiyeceklerimizi içeceklerimizi getiriyoruz. Çünkü akşam 5'e kadar burada oluyor öğrenciler. Akşam evlerimizde misafir olduğunda artan keklerimiz olsun, böreğimiz pastamız olsun, getirip buraya bırakıyoruz. Gelen gidene ikram ediyoruz. Öğrencilerimizde bunlardan yiyip not bırakmışlar" dedi. Kadınlara notu kendisinin bıraktığını belirten Emet Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Fatma Nur Çınar, "Buraya İngilizce kurslarına geliyoruz. O gün çok yorgunduk, çay yapalım dedik. Çayımız yoktu. Yan odada çay vardı. Arkadaşlarımızla beraber çay yaparak öğretmenlerimize sürpriz yapalım dedik. Sonra bir tencere de patates lokum bulduk. Çıkışta ben not yazalım dedim, ayıp olmasın dedik, notumuzu yazdık ve o şekilde çıktık. Daha sonra kullandığımız çay ve şekeri iade ettik" diye konuştu. Emet İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, "Dikiş hocamız bana notu getirdiğinde çok etkilendim, duygulandım" dedi.

Leylekler Vadisi'nin konukları geldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Leylekler Vadisi, Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan leylek kolonisine ev sahipliği yapıyor. Afrika’dan binlerce kilometre kanat çırparak gelen leylekler, ardıç ağaçlarında kuluçkaya yattı. Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğretim üyesi ve kuş gözlemcisi Dr. Mustafa Arslan, "Dar alanda bu kadar çok leylek yuvasının olduğu Türkiye’de ender yerlerinden birisi. Buradaki insanlar leyleklerin gelmesini bekliyor. Onları gözü gibi koruyorlar. Leylekler, Beyşehir’de hayatın bir parçası olmuş durumdaö dedi.

Afrika’dan Nil Vadisi üzerinden gelen leylekler, Beyşehir ilçesi Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde Anamas Dağı eteklerinde ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor. Vadide halkla adeta iç içe yaşayan leylekleri, özellikle mahallede yaşayan çocukların ilgisini çekiyor. Leyleklerin bahar ayında gelmesini dört gözle beklediklerini ifade eden Anakız Nur Çaybaşı (10), “Leylekleri çok seviyoruz. Onların gelmesini dört gözle bekliyoruz. Onlar bize huzur ve mutluluk getiriyor. Sık sık onları izliyoruz gözlemliyoruz. Onların yuvalarını koruyoruz. Zarar veren kişileri uyarıyoruzö dedi. Leyleklerin köylerine neşe kattığını söyleyen Samet Kaynak (10) “Onlar köyümüze neşe katıyor, güzellik veriyor. Onları çok seviyorumö dedi.

TURLARLA LEYLEKLERİ GÖRMEYE GELİYORLAR

Leylekler vadisini görmek için tur otobüsleriyle gelen ziyaretçilerin olduğunu ifade eden Yeşildağ Mahallesinde oturan Sezai Ergun (66), “Atalarımızdan duyduğumuza göre uzun yıllardır leylekler buralara yuva yapıyor. Her yıl yavruları geliyor, anneleri gidiyor. Buradaki halk, kuşlara karşı oldukça duyarlı davranıyor. Avcı olmalarına karşı leyleklere hep sahip çıkarlar. Bu yuvalar artık leyleklere yetmemeye başladı. Göl kenarlarına adalara yuvalanıyorlar. Her hafta otobüslerle görmeye gelenler varö diye konuştu.

TÜRKİYE’DE ENDER YERLERDEN BİRİSİ

Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğretiy üyesi ve kuş gözlemcisi Dr. Mustafa Arslan, Beyşehir'in leylek dostu bir şehir olduğunu belirtti. Yöre halkının leyleklerle iç içe yaşadığını ifade eden Arslan, şunları söyledi: "Yeşildağ'da leylekler vadisi Adaköy'de leylekler tepesi gerçekten dar bir alanda, bu kadar çok leylek yuvasının olduğu Türkiye'de ender yerlerden birisidir. Beyşehir Gölü hem yuvalara yakınlığı, hem de sağladığı sulak alanlarla güzel bir beslenme ortamı oluşturuyor. Ama en önemli faktör de leyleklerin burada huzurlu olması. İnsanlar tarafından rahatsız edilmemesi, insanların leyleklerin gelmesini beklemeleridir. Leylekler burada yaşamın bir parçası oldu.ö

İNSANLAR LEYLEKLERE SAYGI GÖSTERİYOR

İnsanların leyleklere sahip çıktığını ve saygı gösterdiğini ifade eden Arslan ,"Leyleklerin Avrupa'ya göç yolları iki yol üzerinden oluyor. Birisi Cebeli Tarık Boğazı'ndan. Diğeri ise Afrika'dan Mısır'dan Nil vadisinden gelen leylekler İsrail, Lübnan üzerinden Suriye kıyılarından Hatay'dan ülkemize giriş yapıyorlar. Türkiye'de bu kadar fazla yuvalanmanın bir arada olduğu, insanlarla ve doğayla iç içe yaşayan tek yer Adaköy ve Yeşildağ'dır diyebilirim. Leylekler Beyşehir'de hayatın bir parçası haline gelmiş durumda. İnsanlar saygı gösteriyor, uçma zamanlarını biliyor"dedi.

Mudanya'nın şanslı bebekleri

Bursa’nın Mudanya Belediyesi, anne ve bebek sağlığına hizmet veren Uğur Böceği projesinin çalışmaları kapsamında, Mudanya’da dünyaya gelen bebekleri, güzel bir sürprizle karşılıyor. Geçen yıl Aralık ayında başlayan proje kapsamında Başkan Hayri Türkyılmaz, Zeytin Dalı ve Uğur Böceği ekibiyle birlikte yeni doğan 140 bebeğe belediye atölyesinde üretilen beşikleri ve bebek setini hediye etti.

Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz başlattığı Uğur Böceği Projesi ile ilginç bir çalışmaya imza attı. Anne adaylarının hamile olduğu süre içersinde tüm ihtiyaçları ile özel olarak ilgilenen Mudanya Belediyesi dünyaya gelen çocukları ise "Hoş Geldin Bebek" sürpriz ile karşılıyor. Belediye Başkanı Türkyılmaz doğum yapan her ailenin evine giderek kendilerine atölyelerinde özel olarak yaptırdıkları beşik in yanı sıra zıbın, bebek şampuanı, kıyafetler, mama hediye ediyor. Mudanya'da , "Zeytin Dalı" adını verdikleri proje ile ihtiyaç sahibi yaşlıların tüm taleplerini de karşıladıklarını açıklayan Hayri Türkyılmaz şunları söyledi: "Göreve gelmeden önce Mudanyalılara, 'hiç bir çocuk yatağa aç girmeyecek. Kimse, kimsesiz kalmayacak' dedik. İlçemizde tüm mahallelerde evlere girerek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Kendilerine, aramaları halinde bir telefon kadar onlara yakın olduğumuzu söylüyoruz. Mesela, kimsesi bulunmayan yaşlılarımızla çok özel ilgileniyoruz. Bunun yanı sıra 'Uğur Böceği Projemiz' de çok anlamlı. Anne hamile kaldıktan sonra hekimlerimiz anne adayımızı yakın takibe alıyor. Sağlığı ile çok özel ilgileniyor. Tüm gereksinimlerini karşılıyoruz. Bebek dünyaya gelince evine gidip kendisine, 'Hoş Geldin Bebek' diyerek, aileye beşik, kıyafet ve mama ile ateşini ölçecek cihaz dahi hediye ediyoruz. " Bu proje kapsamında 140 bebeğe çeşitli hediyeler verdiklerini sözlerine ekleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bebeklerinde sağlıkları ile ilgilendiklerini açıkladı.

